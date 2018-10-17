обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорЮБИЛЕЙ
октябрь '18
ЮБИЛЕЙ

"Бело-Красная Независимость"

"Bialo - Cherwona Nepodleglosc"

Итак, то, что неминуемо должно было происходить в 2018 году,  происходит. Страны отмечают парад суверенитетов. 100-летние юбилеи восстановления, а для кого-то и обретения независимости.*  Наиболее важным в этом ряду, безусловно, является воссоединение после столетий разъединения и постоянной героической борьбы за независимость и восстановление Польши - юбилей Речи Посполитой.

Почему? Потому, что Польша - самая большая европейская страна, завоевавшая себе право быть государством на фоне последовавшего в результате Первой мировой - Великой войны и революций разрушения царства империй. Империй, которым казалось, что устроенный ими делёж Европы между собой, для всех удобен и приятен. Регулярно этому "миропорядку" сильных мира сего противостояли те или иные восстания народов, не готовых быть "счастливыми" в рамках имперского владычества. Поляки среди этих народов был, пожалуй, самыми непокорными, ибо несмотря на все старания, изгнать из них свободолюбивый дух никому не удавалось ни плетьми, ни саблями и картечью, ни посулами, привилегиями и сотрудничеством коллаборационистов. Для поляков символ "Jeszcze Polska nie zgin??a kiedy my ?yjemy..." оставался самым важным, всасываемым с молоком матерей, получаемый с кровью отцов.

Разумеется, в любом народе, нации есть и герои, и отбросы. Но то ли так сложилось благодаря истории, то ли благодаря Католической вере, ставшей для большинства народа не просто естественным символом, а во многом, если не во всём, самоидентификатором в мире - именно в польском обществе эти символы, правила, миропонимание, являются, на мой взгляд, очень сильными и определяющими. Короче - сто лет назад  в Европе, в мире вновь гордо взвилось бело-красное полотнище с орлом - символ государственности Польши, ее флаг.

 Конечно, можно было бы подробно остановиться на всех ста страницах, что-то и кого-то вспомнить, что-то ещё раз разобрать, взвесив все за и против, но для этого есть энциклопедии, учебники. Мне  хочется позволить себе просто поразмышлять о том, что значат и бело-красный флаг, и неразрывная с ним независимость. Поразмышлять и подумать, почему для одних так важна независимость, а другим подавай только величие, сопряженное со страхом, и тех, кто вынужден на своей шкуре постоянно испытывать тяготы величия, и соседей, которым величие очень часто жмёт на мозоли.

 Проще всего с флагом. Что символизируют белый и красный цвета - известно, хотя не всеми приемлемо. Когда в 1939 году, исполняя в очередной раз "интернациональный долг", видимо, последний раз недовыполненный в 1918 году, Красная Армия вторглась 17 сентября на территорию суверенной Польши, красноармейцы, получившие уроки политграмоты, разрывали флаг вдоль. Красный - вывешивая на древках вместо своих флагов,  а белое полотнище забиралось кому на портянки, кому на простыни. Реальность и с первым, и со вторым: у граждан "великого" соседа почти всегда случались перебои в производстве и поставках. 

Другой сосед - тоже возомнивший себя на почти двенадцать лет "великим" - поступал проще: сжигал бело-красное полотнище. Носки и простыни в странах Запада давно из роскоши превратились в норму. Но несмотря на все усилия двух "великих" договорившихся сторон в союзе пакта Молотов-Риббентроп поделить Европу, а, возможно, с прикидкой на будущее, и весь мир, польские флаг и герб продолжали своё существование.

Гордый орёл был на кокардах при раскопках в Катыне, Медном…,  он свидетельствовал о трагедии прерванного полета. В нацистских лагерях для военнопленных, на мундирах заботливо сохранялись бело-красные цвета, даже на нашивках на лагерной робе присутствовала пусть и крошечная, пусть и униженная заключением, но бело-красная толика национального флага. Бело-красный цвет ушел в подполье вместе с Армией Крайовой, выпорхнул и гордо взвился ввысь во время Варшавского восстания 1944 года, но не получил поддержки.

 Однако - беспрецедентно в истории Второй мировой войны - комбатанты, партизаны, повстанцы, воевавшие с бело-красными повязками и сохранёнными с лучших времен Орлами на кокардах,  были признаны военнопленными, а не террористами, не достойными ни суда, ни уважения, ни пощады. Признаны  тем самым Третьим Рейхом, который даже своих участников неудавшегося переворота августа 1944 года этой участи не удостоил. 

Бело-красное полотнище развивалось над частями поляков и в британской армии, и в армии США, и во французской армии. В СССР в составе Красной Армии тоже были сформированы польские дивизии. Первая из них носила гордое, имя "Тадеуша Костюшки" и в бой  шла с бело-красными символами на форме. А ещё была Армия генерала Андерса, проделавшая долгий путь из советского плена через Восток, для того, чтобы воевать за свободу и независимость своей родины. Возможно, это, как и многое другое героическое, привело на брусчатку Красной площади в день парада Победы 1945 года чеканивших наравне с советской армией и частями армий стран победителей-союзников, и

флаг Польши. Увы, это не помешало как минимум 45 лет пытаться вымарывать героические страницы польского Сопротивления. Запрещать эмблемы Армии Крайовой и Варшавского восстания, уничтожать героев как физически, так и предавая забвению. Но несмотря ни на что, флаг над Польшей развивался польский бело-красный, пускай и со слегка покрасневшим то ли от стыда, то ли от крови орлом. Польша жила и живёт, особенно последнее десятилетие ХХ века и ХХI век.  бело-красное полотнище, украшающее города, дома, машины в Польше - тому свидетельство.

 Размышлять про флаг, герб просто. Они материальны. Другое дело -  независимость. Что за зверь такой? С чем его едят? Кому он нужен? Для народов, познавших господство других, ответ очевиден: независимость - это и свобода, и национальная гордость, и ещё многое, многое другое. Независимость - это в том числе умение уважать и чужую независимость, это касается как соседей близких и далеких на нашем небольшом земном шаре, так и отдельного человека.  Независимость соединима с величием, но противоположна имперскому величию страны или группы людей, возомнивших, что они имеют право диктовать другим правила поведения. Независимость - это основной закон процветания.  Независимость - противопоставление порабощению, захвату земель и собственности. Стремление к независимости это борьба с порабощением, и в том числе признание своих ошибок, от которых в истории никто не застрахован. Признание и исправление несправедливости, даже ценой отступления от, казалось, навсегда завоёванных границ, и покаяние, которого много не бывает, бывает мало.

Граждане Польши, в основном поляки, но далеко не только, понятие Независимости осознали, научившись на многовековых исторических уроках.  Горьких, кровавых, трагичных,   но осознанных, а, следовательно, приведших к независимости. Именно поэтому они приветствуют, способствуют тому, чтобы и другие народы обрели долгожданную истинную независимость, а не эрзац - продукт времен имперского или советского владычества. Именно поэтому Беларусь, Грузия,  Латвия, Украина, Эстония и, конечно, Литва, с которой Польшу задолго до Европейского союза объединял единый общий Речи Посполитой закон и порядок, как и страны Вышеградской группы, всё более и более объединяются, помогая друг другу обретать и защищать истинную независимость.

 На этом можно закончить. Поставить точку или, правильнее, многоточие. История продолжается, и 100-летний юбилей - совсем маленькая в историческом контексте дата. Обязательно будут и другие круглые юбилеи. Будут! Они очень нужны и очень важны для всех. Пусть гарантией этого остаётся вечно актуальный лозунг, под которым поляки ещё в XIX веке сражались за свою независимость - "За нашу и вашу свободу"! "W imi? Boga za Nasz? i Wasz? Wolno??"!

С праздником!

P.S. Информация к размышлению. По данным ВЦИОМА и Левада-Центра от 65 до 85 процентов россиян не понимают, что они празднуют в День независимости России - 12 июня. День независимости России провозглашен решением съезда народных депутатов РСФСР и установлен национальным государственным праздником Указом первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.

*Национальные Дни независимости стран пост-советской империи (СССР):

Беларусь    - 03.05.1944 и 25.08.1991

Грузия        - 26.05.1918 и 09.04.1991

Латвия      - 18.11.1918 и 21.08.1991

Литва        - 16.02.1918 и 11.03.1990

Польша      - 11.11.1918

Россия        - 12.06.1990 и 25.12.1991

Украина     - 09.(22) 01.1918 и 24.08.1991

Финляндия - 06.12.1917

Читайте также

ПРОЗА

Сирень и розы Александровского сада: Сталинская катастрофа

Сирень и розы Александровского сада: Сталинская катастрофа

ПОЗИЦИЯ

Прививка от столбняка страха

Прививка от столбняка страха

ОСТРЫЙ УГОЛ

Новости об антисемитизме

Новости об антисемитизме

ЛИЧНОСТЬ

Голос крови генерала Грулёва

Голос крови генерала Грулёва

КТО ЕСТЬ КТО

Метаморфозы Дмитрия Саймса

Метаморфозы Дмитрия Саймса

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Насколько вероятны изменения во внутренней политике РФ под влиянием нынешней волны протеста в разных регионах России?

Самые обсуждаемые

за последнее время

8
О вояках РФ, превзошедших гитлеровцев
4
Как отразился на вашей жизни путч в Москве в августе 1991 года - позитивно или негативно?
4
Иосиф Кобзон: малоизвестное
4
К суду Божьему и Истории
3
Живая Вода
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

09 Октября 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

КОНСЕРВАТОРИЯ ВИНОВАТА

Невольно приходится задумываться над причинами целого ряда неудач, которые вдруг стали регулярно преследовать российских агентов за рубежом.

08 Октября 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Донбасский гамбит*

Письмо от украица (гражданина страны Украина) Павла Ратушняка. Главная посылка его письма: когда закончится военный конфликт на Донбассе, есть ли к этому какие-либо предпосылки? И второе: в интернете можно найти информацию о том, что у нас в Украине почти 95 % продовольственных товаров на внутреннем рынке - это продукты отечественного производства...

16 Сентября 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Художник и война д/фильм

Уважаемые господа, ниже приведена ссылка на новый фильм "Художник и война" - если он тронет Вас, и Вам покажется, что он достоин того, чтобы его увидели другие, а также Вам захочется за него проголосовать в рамках кинофестиваля Артдокфест - смотрите и голосуйте. С уважением к Вам и Вашему делу - создатели фильма.

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center