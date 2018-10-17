"Бело-Красная Независимость"

ЮБИЛЕЙ

Итак, то, что неминуемо должно было происходить в 2018 году, происходит. Страны отмечают парад суверенитетов. 100-летние юбилеи восстановления, а для кого-то и обретения независимости.* Наиболее важным в этом ряду, безусловно, является воссоединение после столетий разъединения и постоянной героической борьбы за независимость и восстановление Польши - юбилей Речи Посполитой.

Почему? Потому, что Польша - самая большая европейская страна, завоевавшая себе право быть государством на фоне последовавшего в результате Первой мировой - Великой войны и революций разрушения царства империй. Империй, которым казалось, что устроенный ими делёж Европы между собой, для всех удобен и приятен. Регулярно этому "миропорядку" сильных мира сего противостояли те или иные восстания народов, не готовых быть "счастливыми" в рамках имперского владычества. Поляки среди этих народов был, пожалуй, самыми непокорными, ибо несмотря на все старания, изгнать из них свободолюбивый дух никому не удавалось ни плетьми, ни саблями и картечью, ни посулами, привилегиями и сотрудничеством коллаборационистов. Для поляков символ "Jeszcze Polska nie zgin??a kiedy my ?yjemy..." оставался самым важным, всасываемым с молоком матерей, получаемый с кровью отцов.

Разумеется, в любом народе, нации есть и герои, и отбросы. Но то ли так сложилось благодаря истории, то ли благодаря Католической вере, ставшей для большинства народа не просто естественным символом, а во многом, если не во всём, самоидентификатором в мире - именно в польском обществе эти символы, правила, миропонимание, являются, на мой взгляд, очень сильными и определяющими. Короче - сто лет назад в Европе, в мире вновь гордо взвилось бело-красное полотнище с орлом - символ государственности Польши, ее флаг.

Конечно, можно было бы подробно остановиться на всех ста страницах, что-то и кого-то вспомнить, что-то ещё раз разобрать, взвесив все за и против, но для этого есть энциклопедии, учебники. Мне хочется позволить себе просто поразмышлять о том, что значат и бело-красный флаг, и неразрывная с ним независимость. Поразмышлять и подумать, почему для одних так важна независимость, а другим подавай только величие, сопряженное со страхом, и тех, кто вынужден на своей шкуре постоянно испытывать тяготы величия, и соседей, которым величие очень часто жмёт на мозоли.

Проще всего с флагом. Что символизируют белый и красный цвета - известно, хотя не всеми приемлемо. Когда в 1939 году, исполняя в очередной раз "интернациональный долг", видимо, последний раз недовыполненный в 1918 году, Красная Армия вторглась 17 сентября на территорию суверенной Польши, красноармейцы, получившие уроки политграмоты, разрывали флаг вдоль. Красный - вывешивая на древках вместо своих флагов, а белое полотнище забиралось кому на портянки, кому на простыни. Реальность и с первым, и со вторым: у граждан "великого" соседа почти всегда случались перебои в производстве и поставках.

Другой сосед - тоже возомнивший себя на почти двенадцать лет "великим" - поступал проще: сжигал бело-красное полотнище. Носки и простыни в странах Запада давно из роскоши превратились в норму. Но несмотря на все усилия двух "великих" договорившихся сторон в союзе пакта Молотов-Риббентроп поделить Европу, а, возможно, с прикидкой на будущее, и весь мир, польские флаг и герб продолжали своё существование.

Гордый орёл был на кокардах при раскопках в Катыне, Медном…, он свидетельствовал о трагедии прерванного полета. В нацистских лагерях для военнопленных, на мундирах заботливо сохранялись бело-красные цвета, даже на нашивках на лагерной робе присутствовала пусть и крошечная, пусть и униженная заключением, но бело-красная толика национального флага. Бело-красный цвет ушел в подполье вместе с Армией Крайовой, выпорхнул и гордо взвился ввысь во время Варшавского восстания 1944 года, но не получил поддержки.

Однако - беспрецедентно в истории Второй мировой войны - комбатанты, партизаны, повстанцы, воевавшие с бело-красными повязками и сохранёнными с лучших времен Орлами на кокардах, были признаны военнопленными, а не террористами, не достойными ни суда, ни уважения, ни пощады. Признаны тем самым Третьим Рейхом, который даже своих участников неудавшегося переворота августа 1944 года этой участи не удостоил.

Бело-красное полотнище развивалось над частями поляков и в британской армии, и в армии США, и во французской армии. В СССР в составе Красной Армии тоже были сформированы польские дивизии. Первая из них носила гордое, имя "Тадеуша Костюшки" и в бой шла с бело-красными символами на форме. А ещё была Армия генерала Андерса, проделавшая долгий путь из советского плена через Восток, для того, чтобы воевать за свободу и независимость своей родины. Возможно, это, как и многое другое героическое, привело на брусчатку Красной площади в день парада Победы 1945 года чеканивших наравне с советской армией и частями армий стран победителей-союзников, и

флаг Польши. Увы, это не помешало как минимум 45 лет пытаться вымарывать героические страницы польского Сопротивления. Запрещать эмблемы Армии Крайовой и Варшавского восстания, уничтожать героев как физически, так и предавая забвению. Но несмотря ни на что, флаг над Польшей развивался польский бело-красный, пускай и со слегка покрасневшим то ли от стыда, то ли от крови орлом. Польша жила и живёт, особенно последнее десятилетие ХХ века и ХХI век. бело-красное полотнище, украшающее города, дома, машины в Польше - тому свидетельство.

Размышлять про флаг, герб просто. Они материальны. Другое дело - независимость. Что за зверь такой? С чем его едят? Кому он нужен? Для народов, познавших господство других, ответ очевиден: независимость - это и свобода, и национальная гордость, и ещё многое, многое другое. Независимость - это в том числе умение уважать и чужую независимость, это касается как соседей близких и далеких на нашем небольшом земном шаре, так и отдельного человека. Независимость соединима с величием, но противоположна имперскому величию страны или группы людей, возомнивших, что они имеют право диктовать другим правила поведения. Независимость - это основной закон процветания. Независимость - противопоставление порабощению, захвату земель и собственности. Стремление к независимости это борьба с порабощением, и в том числе признание своих ошибок, от которых в истории никто не застрахован. Признание и исправление несправедливости, даже ценой отступления от, казалось, навсегда завоёванных границ, и покаяние, которого много не бывает, бывает мало.

Граждане Польши, в основном поляки, но далеко не только, понятие Независимости осознали, научившись на многовековых исторических уроках. Горьких, кровавых, трагичных, но осознанных, а, следовательно, приведших к независимости. Именно поэтому они приветствуют, способствуют тому, чтобы и другие народы обрели долгожданную истинную независимость, а не эрзац - продукт времен имперского или советского владычества. Именно поэтому Беларусь, Грузия, Латвия, Украина, Эстония и, конечно, Литва, с которой Польшу задолго до Европейского союза объединял единый общий Речи Посполитой закон и порядок, как и страны Вышеградской группы, всё более и более объединяются, помогая друг другу обретать и защищать истинную независимость.

На этом можно закончить. Поставить точку или, правильнее, многоточие. История продолжается, и 100-летний юбилей - совсем маленькая в историческом контексте дата. Обязательно будут и другие круглые юбилеи. Будут! Они очень нужны и очень важны для всех. Пусть гарантией этого остаётся вечно актуальный лозунг, под которым поляки ещё в XIX веке сражались за свою независимость - "За нашу и вашу свободу"! "W imi? Boga za Nasz? i Wasz? Wolno??"!

С праздником!

P.S. Информация к размышлению. По данным ВЦИОМА и Левада-Центра от 65 до 85 процентов россиян не понимают, что они празднуют в День независимости России - 12 июня. День независимости России провозглашен решением съезда народных депутатов РСФСР и установлен национальным государственным праздником Указом первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.

*Национальные Дни независимости стран пост-советской империи (СССР):

Беларусь - 03.05.1944 и 25.08.1991

Грузия - 26.05.1918 и 09.04.1991

Латвия - 18.11.1918 и 21.08.1991

Литва - 16.02.1918 и 11.03.1990

Польша - 11.11.1918

Россия - 12.06.1990 и 25.12.1991

Украина - 09.(22) 01.1918 и 24.08.1991

Финляндия - 06.12.1917