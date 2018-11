"Сексуальный" идиотизм

СКАНДАЛ

Несмотря на республиканского Президента, американский либерализм ведет страну в социализм и к развалу былого благополучия. Демократы кричат о всеобщем равенстве всех граждан независимо от их вклада в общественное дело, их способности и желания работать, не видя, что эта утопия уже не раз приводила к уравниловке и жестокой диктатуре. Эта борьба, непрекращающаяся со дня выборов Дональда Трампа между правыми и левыми, не затихает ни на миг и приобретает не только невидимый размах, но и невиданные формы.

Над Америкой сейчас смеется весь мир. Дело в том, что феминистская либеральная часть общества сошла с ума, борясь с сексуальным "насилием", которое могло иметь место или не могло. Все началось и постепенно нагнетается с ситуаций с актером Кевином Спейси, затем - с журналистом Браином О,Райли и некоторыми другими не особенно заметными личностями, которых публично осудили за сексуальные домогательства и лишили работы.

Несколько лет назад афроамериканский актер, имеющий большой рейтинг своего комического шоу и получивший за эти заслуги степень доктора педагогических наук от Массачусетского университета, Билл Кросби оказался в центре внимания общественности. Его обвинили в тяжелых преступлениях, совершенных ранее. Он насиловал женщин, подмешивая в напитки наркотические вещества, обещая им свое покровительство. А "бедняжки" не догадывались о предстоящей расплате. Более 50 женщин выдвинули свои обвинения. Процесс был долгий и весьма болезненный и, наконец, в сентябре 2018 года а зале суда ему были надеты наручники, и 81-летний насильник получил по заслугам - тюремное заключение на длительный срок.

Далее оскароносный продюсер Харви Вайнштейн предстал перед американской публикой. Он известен рядом таких выдающихся фильмов, как "Влюбленный Шекспир", "Король говорит", "Английский пациент", "Чикаго", каждый из которых получил Оскара. Вайнштейн - один из самых влиятельных киномагнатов в Голливуде - создал более 300 фильмов. Однако осенью 2017 года его непотопляемая карьера была уничтожена. Его арестовали и предъявили обвинение в изнасиловании нескольких женщин, что он настойчиво отрицал, говоря, что во всех случаях согласие было обоюдным. Такие актрисы, как Эшли Джад, Гвинет Пелтроу, Анжелина Джоли и многие другие рассказывали подробности его домогательств.

Позже Вайнштейна отпустили под залог в $1 миллион и обязали носить электронный браслет слежения. Так благополучный деятель кино, владелец компании, имеющий молодую красивую жену, был лишен уважения и уволен с работы.

А вот начинается абсолютный фарс, паноптикум, трагикомедия. В июне этого года судья Энтони Кеннеди оставил свой пост, и президент Трамп тщательно искал замену. В США пост судьи Верховного Суда - единственная пожизненная должность. Президент может смениться, а выбранный им судья будет выносить ключевые вердикты. После долгого рассмотрения кандидатур на пост судьи был предложен Брет Кавано, умеренный республиканец с великолепной характеристикой. Демократы развернули широкую кампанию, чтобы не допустить этого избрания. Конгресс в течение недели задавал Кавано бесчисленные вопросы, на которые он с достоинством подробно отвечал.

Спустя некоторое время у трибуны появляется растрепанная

непривлекательная женщина в годах, как бы профессор психологии, заявляющая, что Брет Кавано сломал ее жизнь. Однажды она (не помнит когда) где-то (не помнит где), Брет Кавано и его друг якобы хотели ее изнасиловать. Она закричала и думала, что он ее убьет. Все это было 36 лет назад и так повлияло на ее жизнь, что теперь она все время плачет, боится летать самолетом, поэтому она плохо училась и у нее не сложилась личная жизнь. И все это - результат ужасной травмы, причиной которой был Кавано.

Самое интересное, что судья раньше эту полоумную никогда не видел. Вся эта чушь была разыграна демократами накануне выборов, чтобы кандидатуру Кавано не внесли в Сенат.

Тем временем появилась новая обвинительница - некая Рамирес, которая вспомнила, что более 30 лет назад, она смертельно пьяная, лежала на полу, и кто-то снял перед ней штаны. Она не помнит, кто это был и был ли, но назвала Кавано.

Другая - по фамилии Светник - заявила, что он руководил бандой насильников и был всегда пьян. Удивляют не басни этих наемных свидетелей, а государственные деятели из Конгресса и Сената, слушавшие эту грязь и задающие наводящие вопросы - позор, стыд! И никто не прервал поток вымыслов и не выгнал нечистивец за непристойности - не было никаких доказательств, никаких свидетелей - только слова этих "обиженных".

Мистер Кавано всегда приходил со своей милой женой и двумя девочками, которые ежедневно слышали эту мерзость. Однажды, не выдержав такой ужасающей лжи и несправедливости, Брет Кавано заплакал и стал громко отрицать все вымыслы и наветы. Тогда демократы забыли об обвинениях и выдвинули протест по поводу его несдержанности, мол, судья не обладает нужными качествами дисциплины, и это поведение не позволяет ему занимать столь ответственный пост.

Сенат проголосовал с результатом 50 против 48 за Кавано и утвердил его кандидатуру.

Не получит ли этот стойкий человек инфаркта, потому что damage has been done?

Доктрина о правах человека, высосанная из пальца либералами, привела к тому, что любой сумасшедший недоумок, бездельник, хулиган, наемник может беспрепятственно издеваться над обществом и отдельными людьми, включая руководителя государства и самых уважаемых граждан. Вот к чему пришел Запад, следуя идиотскому толкованию буквы закона о свободе слова и правах человека…