Как просто быть солдатом
Воспоминание
Наперекор и временам, и датам,
И всяким прочим атрибутам штатским,
Я сделался израильским солдатом,
А быть мечтал когда-то "Принцем датским".
Стремясь душою к театральной музе,
Я с детства был прекрасного ценитель,
Но ротный старшина вручил мне "Узи",
Затвор поставив на предоxранитель.
После чего повел меня куда-то,
Где было посто не видать ни зги,
Сказав при этом: "Здесь твои ребята,
А там - твои заклятые враги."
Две мысли, смачно сдобренные матом,
Проникли в подсознание мое:
"Иду себе, играя автоматом"
И - "По полям жиреет воронье!"