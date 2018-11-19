Как просто быть солдатом

СТРОФЫ

Наперекор и временам, и датам,

И всяким прочим атрибутам штатским,

Я сделался израильским солдатом,

А быть мечтал когда-то "Принцем датским".

Стремясь душою к театральной музе,

Я с детства был прекрасного ценитель,

Но ротный старшина вручил мне "Узи",

Затвор поставив на предоxранитель.

После чего повел меня куда-то,

Где было посто не видать ни зги,

Сказав при этом: "Здесь твои ребята,

А там - твои заклятые враги."

Две мысли, смачно сдобренные матом,

Проникли в подсознание мое:

"Иду себе, играя автоматом"

И - "По полям жиреет воронье!"