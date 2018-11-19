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КругозорСТРОФЫ
ноябрь '18
СТРОФЫ

Как просто быть солдатом

Воспоминание

Наперекор и временам, и датам,
И всяким прочим атрибутам штатским,
Я сделался израильским солдатом,
А быть мечтал когда-то "Принцем датским".
Стремясь душою к театральной музе,
Я с детства был прекрасного ценитель,
Но ротный старшина вручил мне "Узи",
Затвор поставив на предоxранитель.
После чего повел меня куда-то,
Где было посто не видать ни зги,
Сказав при этом: "Здесь твои ребята,
А там - твои заклятые враги."
Две мысли, смачно сдобренные матом,
Проникли в подсознание мое:
"Иду себе, играя автоматом"
И - "По полям жиреет воронье!"

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