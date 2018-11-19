Благое слово
Стихи
ОТБЛЕСК БЫЛЫХ МИРАЖЕЙ
1
Ныне - рыдание нови,
отблеск былых миражей
и вековое здоровье
пизанских "больных" этажей.
2
На паперти - увечный.
Денег подай - на сотню.
Счастье подай - на тысячу.
А чуда не было, и нет.
Однажды на паперти
появился инвалид -
с наградными колодками на груди.
- Хотите чуда? Будет чудо!
Но пренебрегли.
Окажись колодки на ногах -
поверили бы.
3
И вновь безволие годов,
разлад судеб и сказов.
И много, много общих слов -
маразм и разум.
4
Крутиться снова колесу.
Но круг отмерен.
И сколько карты не тасуй,
но жить - за дверью.
5
Приходит новое "ур-ра!",
а в нем - приварок:
хваленый борщ из топора
с лапшой - в подарок.
ОДИНОЧЕСТВО СМЫСЛА
1
Люди, самые разумные существа,
дети самой человечной
во всей Вселенной планеты,
не могут докричаться до себя,
но самонадеянно разговаривают
с Богом.
На каком языке?
Рассудочном эсперанто,
по принципу:
ты мне, я тебе.
Я тебе помолюсь,
ты мне не слукавь -
дай
кусочек судьбы
размером в рай.
А иначе удружу
и другому послужу -
добренькому, милому,
с пряником и вилами.
2
Люди не способны
докричаться до себя.
Люди не способны
разобраться со своими чувствами.
Люди не видят
среди толпы глаза,
и не слышат вопля
собственного сердца.
3
Венец творения -
не варение,
но сладок запев
души.
И с легкостью,
под вдохновение,
правды своей
отражение
увидит
в зеркале лжи.
4
Что отличает человека
от братьев его меньших?
Право выбора.
А, значит, и умение
видеть в зеркале лжи
свою правду -
видеть-распознавать...
Это дано человеку
с первого дня
осознания смыслов.
Но после первого дня
был второй.
После второго -
третий.
Но сегодня суббота
переходит в воскресенье.
А завтра воскресенье
переходит в понедельник,
тяжелый похмельный день.
Но мы еще живы…
Живы мы…
И это, согласно надеждам, навсегда.
ПЕРЕНЕСЛИ МЫ ПРОШЛОЕ НА ЗАВТРА
1
Познакомились Случай с Удачей.
Породнились Огонь и Вода.
Слепота с Глухотою судачат,
подпевает им Немота.
2
Россия зачата с тоски
по дням, что не было в помине.
История не знает линий,
но знает петли и витки.
Петля к петле, виток к витку.
И вот уже готовы вожжи.
На облучок влезает возчик,
и тройка в звончатом скаку.
Все жарче ветер конских тел.
И кнут все жарче, жарче - жалом.
И тройка прибавляет жару,
чтоб возчик кости обогрел.
Петля к петле, виток к витку.
Но солнцу в сердце не вместиться.
И тройка, высветясь Жар-птицей,
сжигает вожжи на скаку.
И возчик кувырком в сугроб.
А тройка дальше, выше - в небыль.
И северным сияньем небо
озарено до звездных троп.
Россия зачата с тоски.
Зачать иначе не сумели.
И ни к чему здесь параллели,
когда история - витки.
3
Пунктирное стечение минут.
Свет из-под свай - в тоску и стужу.
А жизнь идет. И западает в душу,
что при подсчете каждый третий - Брут.
Календари все врут.
Перенесли мы прошлое на завтра.
Еще нам ждать прихода динозавров,
и вызова на первобытный суд.
4
Пришла пора
заблудшими устами
благое слово
отыскать в душе.
Но то ли мы
от несвобод устали,
но то ли мы,
напитанные гарью,
парим еще
в каком-то мираже.
И мир закрыт,
как деревенский ставень.
За ним - мы знаем -
истинность пути,
но нам никак
заблудшими устами
благое слово -
ЭТО - не найти.
5
Растаскали на гвозди Россию.
Молотки закупили в Сельпо.
И пошли - горевые, босые -
боль души заколачивать в гроб.
- Кто вы братцы? Откуда вы, люди?
Отвечает заемный мужик:
- Дайте срок, и мы волю добудем.
в нужный день,
в нужный час,
в нужный миг.
6
Винтовка, винтовка,
подружка, золовка,
винтовка, винтовка,
куда ни шагать,
приспело таскать
тебя кверху головкой,
и если прикажут,
вновь воевать.
И мы навоюем,
в зной, дождь и под снегом,
как надобно людям,
винтовка, заметь.
Не выгодно быть
на земле человеком,
не ласково ползать
на брюхе сквозь смерть.
Винтовка, винтовка,
подружка, золовка,
винтовка, винтовка,
пришло: погибать.
Не вспомним с тобой
никакую Каховку,
а вспомним: железно:
"Родина - мать!"
И кинемся яро,
влекомые жаром.
За честь и за волю
душой пробурев.
И выльется ало
вино из бокала.
И кто-то из сердца
подхватит припев:
"Мы - поле, мы - воздух,
отвага и радость.
И нас по сей день
не постигнуть умом
Винтовка, винтовка,
услада, награда.
Мы люди, как люди,
нам в смерть без возврата -
на братских могилах
нет наших имен".
7
Ловкий Выгрей-Разночей
куролесил средь речей,
резал правду, ложь кроил,
а слова веревкой вил.
Ловкий Выгрей-Разночей
промышлял багром сычей,
на сыча ловил калач,
на калач - икру удач,
на заветную икру
гонорарную муру.
На муру ловил людей -
от студентов до судей,
судьями поэтов греб
то ль под лавку, то ли в гроб.
Ловкий Выгрей-Разночей
ухайдокал сарычей,
разменял копейку в грош,
расколол на щепки вошь,
вышел в поле - засвистал.
перепрягся и пропал,
растворился в небесах,
раздубравился в лесах -
и, невидимый, поет -
заливает в уши мед.
Глянь, рождается опять
куролесить, развлекать -
ловкий Выгрей-Разночей,
сын утех и хохмачей,
дабы вновь ходить по кругу,
изгонять тоску и скуку,
дабы смехом портить гладь,
журавля синицей гнать,
дабы сдобную луну
прикрепить в избе к окну.
Ловкий Выгрей-Разночей
правит праздник из речей,
по пластинке прет иглой,
гулевой и боевой,
куролесит и поет,
в океане ищет брод.
Ловкий Выгрей-Разночей
кормит кашей из свечей,
из гвоздей сварганит щи.
Но, поди, его сыщи.
Адрес? Выгрей-Разночей!
- Я в любом. Но я ничей.
8
- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Мы покажем скок и мах!
- Все сегодня для души.
- Спляшем, братцы?
- Да!
- Пляши!
- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Ходит солнце в облаках.
- Дуриком таращит око.
- Эй! пройдись, браток, с прискоком,
чтоб стекла вон из окон!
- Крепче, крепче топочи,
чтоб тряслось все до ночи!
- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Шире круг, даешь размах!
- Не жалей, братишка, ног!
С каблучка да на мысок,
а затем-ка перемену,
с каблучка да на колено,
а с колена на каблук -
у-у-х-х!
- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Будь бойчей, коль на ногах.
- Коль сомлел, тишком лежи,
на матерых не взыщи.
Ведь они и черту даже
вынут душу, если в раже.
Ведь они для куража -
о-хо-хо! И - вон душа!
- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Ходит солнце в облаках…