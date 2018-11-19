благое слово

СТРОФЫ

ОТБЛЕСК БЫЛЫХ МИРАЖЕЙ

1

Ныне - рыдание нови,

отблеск былых миражей

и вековое здоровье

пизанских "больных" этажей.

2

На паперти - увечный.

Денег подай - на сотню.

Счастье подай - на тысячу.

А чуда не было, и нет.

Однажды на паперти

появился инвалид -

с наградными колодками на груди.

- Хотите чуда? Будет чудо!

Но пренебрегли.

Окажись колодки на ногах -

поверили бы.

3

И вновь безволие годов,

разлад судеб и сказов.

И много, много общих слов -

маразм и разум.

4

Крутиться снова колесу.

Но круг отмерен.

И сколько карты не тасуй,

но жить - за дверью.

5

Приходит новое "ур-ра!",

а в нем - приварок:

хваленый борщ из топора

с лапшой - в подарок.

ОДИНОЧЕСТВО СМЫСЛА

1

Люди, самые разумные существа,

дети самой человечной

во всей Вселенной планеты,

не могут докричаться до себя,

но самонадеянно разговаривают

с Богом.

На каком языке?

Рассудочном эсперанто,

по принципу:

ты мне, я тебе.

Я тебе помолюсь,

ты мне не слукавь -

дай

кусочек судьбы

размером в рай.

А иначе удружу

и другому послужу -

добренькому, милому,

с пряником и вилами.

2

Люди не способны

докричаться до себя.

Люди не способны

разобраться со своими чувствами.

Люди не видят

среди толпы глаза,

и не слышат вопля

собственного сердца.

3

Венец творения -

не варение,

но сладок запев

души.

И с легкостью,

под вдохновение,

правды своей

отражение

увидит

в зеркале лжи.

4

Что отличает человека

от братьев его меньших?

Право выбора.

А, значит, и умение

видеть в зеркале лжи

свою правду -

видеть-распознавать...

Это дано человеку

с первого дня

осознания смыслов.

Но после первого дня

был второй.

После второго -

третий.

Но сегодня суббота

переходит в воскресенье.

А завтра воскресенье

переходит в понедельник,

тяжелый похмельный день.

Но мы еще живы…

Живы мы…

И это, согласно надеждам, навсегда.

ПЕРЕНЕСЛИ МЫ ПРОШЛОЕ НА ЗАВТРА

1

Познакомились Случай с Удачей.

Породнились Огонь и Вода.

Слепота с Глухотою судачат,

подпевает им Немота.

2

Россия зачата с тоски

по дням, что не было в помине.

История не знает линий,

но знает петли и витки.

Петля к петле, виток к витку.

И вот уже готовы вожжи.

На облучок влезает возчик,

и тройка в звончатом скаку.

Все жарче ветер конских тел.

И кнут все жарче, жарче - жалом.

И тройка прибавляет жару,

чтоб возчик кости обогрел.

Петля к петле, виток к витку.

Но солнцу в сердце не вместиться.

И тройка, высветясь Жар-птицей,

сжигает вожжи на скаку.

И возчик кувырком в сугроб.

А тройка дальше, выше - в небыль.

И северным сияньем небо

озарено до звездных троп.

Россия зачата с тоски.

Зачать иначе не сумели.

И ни к чему здесь параллели,

когда история - витки.

3

Пунктирное стечение минут.

Свет из-под свай - в тоску и стужу.

А жизнь идет. И западает в душу,

что при подсчете каждый третий - Брут.

Календари все врут.

Перенесли мы прошлое на завтра.

Еще нам ждать прихода динозавров,

и вызова на первобытный суд.

4

Пришла пора

заблудшими устами

благое слово

отыскать в душе.

Но то ли мы

от несвобод устали,

но то ли мы,

напитанные гарью,

парим еще

в каком-то мираже.

И мир закрыт,

как деревенский ставень.

За ним - мы знаем -

истинность пути,

но нам никак

заблудшими устами

благое слово -

ЭТО - не найти.

5

Растаскали на гвозди Россию.

Молотки закупили в Сельпо.

И пошли - горевые, босые -

боль души заколачивать в гроб.

- Кто вы братцы? Откуда вы, люди?

Отвечает заемный мужик:

- Дайте срок, и мы волю добудем.

в нужный день,

в нужный час,

в нужный миг.

6

Винтовка, винтовка,

подружка, золовка,

винтовка, винтовка,

куда ни шагать,

приспело таскать

тебя кверху головкой,

и если прикажут,

вновь воевать.

И мы навоюем,

в зной, дождь и под снегом,

как надобно людям,

винтовка, заметь.

Не выгодно быть

на земле человеком,

не ласково ползать

на брюхе сквозь смерть.

Винтовка, винтовка,

подружка, золовка,

винтовка, винтовка,

пришло: погибать.

Не вспомним с тобой

никакую Каховку,

а вспомним: железно:

"Родина - мать!"

И кинемся яро,

влекомые жаром.

За честь и за волю

душой пробурев.

И выльется ало

вино из бокала.

И кто-то из сердца

подхватит припев:

"Мы - поле, мы - воздух,

отвага и радость.

И нас по сей день

не постигнуть умом

Винтовка, винтовка,

услада, награда.

Мы люди, как люди,

нам в смерть без возврата -

на братских могилах

нет наших имен".

7

Ловкий Выгрей-Разночей

куролесил средь речей,

резал правду, ложь кроил,

а слова веревкой вил.

Ловкий Выгрей-Разночей

промышлял багром сычей,

на сыча ловил калач,

на калач - икру удач,

на заветную икру

гонорарную муру.

На муру ловил людей -

от студентов до судей,

судьями поэтов греб

то ль под лавку, то ли в гроб.

Ловкий Выгрей-Разночей

ухайдокал сарычей,

разменял копейку в грош,

расколол на щепки вошь,

вышел в поле - засвистал.

перепрягся и пропал,

растворился в небесах,

раздубравился в лесах -

и, невидимый, поет -

заливает в уши мед.

Глянь, рождается опять

куролесить, развлекать -

ловкий Выгрей-Разночей,

сын утех и хохмачей,

дабы вновь ходить по кругу,

изгонять тоску и скуку,

дабы смехом портить гладь,

журавля синицей гнать,

дабы сдобную луну

прикрепить в избе к окну.

Ловкий Выгрей-Разночей

правит праздник из речей,

по пластинке прет иглой,

гулевой и боевой,

куролесит и поет,

в океане ищет брод.

Ловкий Выгрей-Разночей

кормит кашей из свечей,

из гвоздей сварганит щи.

Но, поди, его сыщи.

Адрес? Выгрей-Разночей!

- Я в любом. Но я ничей.

8

- Эх-ах!

- Та-ра-рах!

- Мы покажем скок и мах!

- Все сегодня для души.

- Спляшем, братцы?

- Да!

- Пляши!

- Эх-ах!

- Та-ра-рах!

- Ходит солнце в облаках.

- Дуриком таращит око.

- Эй! пройдись, браток, с прискоком,

чтоб стекла вон из окон!

- Крепче, крепче топочи,

чтоб тряслось все до ночи!

- Эх-ах!

- Та-ра-рах!

- Шире круг, даешь размах!

- Не жалей, братишка, ног!

С каблучка да на мысок,

а затем-ка перемену,

с каблучка да на колено,

а с колена на каблук -

у-у-х-х!

- Эх-ах!

- Та-ра-рах!

- Будь бойчей, коль на ногах.

- Коль сомлел, тишком лежи,

на матерых не взыщи.

Ведь они и черту даже

вынут душу, если в раже.

Ведь они для куража -

о-хо-хо! И - вон душа!

- Эх-ах!

- Та-ра-рах!

- Ходит солнце в облаках…