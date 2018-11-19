обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорСТРОФЫ
ноябрь '18
СТРОФЫ

Благое слово

Стихи

ОТБЛЕСК БЫЛЫХ МИРАЖЕЙ

1

Ныне  -  рыдание нови,
отблеск былых миражей
и вековое здоровье
пизанских "больных" этажей.

2

На паперти  - увечный.
Денег подай  - на сотню.
Счастье подай  - на тысячу.
А чуда не было, и нет.

Однажды на паперти
появился инвалид  -
с наградными колодками на груди.
- Хотите чуда? Будет чудо!
Но пренебрегли.
Окажись колодки на ногах  -
поверили бы.

3

И вновь безволие годов,
разлад судеб и сказов.
И много, много общих слов  -
маразм и разум.

4

Крутиться снова колесу.
Но круг отмерен.
И сколько карты не тасуй,
но жить  -  за дверью.

5

Приходит новое "ур-ра!",
а в нем  - приварок:
хваленый борщ из топора
с лапшой  - в подарок.

ОДИНОЧЕСТВО СМЫСЛА

1

Люди, самые разумные существа,
дети самой человечной
во всей Вселенной планеты,
не могут докричаться до себя,
но самонадеянно разговаривают
с Богом.
На каком языке?
Рассудочном эсперанто,
по принципу:
ты мне, я тебе.
Я тебе помолюсь,
ты мне не слукавь -
дай
кусочек судьбы
размером в рай.
А иначе удружу
и другому послужу -
добренькому, милому,
с пряником и вилами.

2

Люди не способны
докричаться до себя.
Люди не способны
разобраться со своими чувствами.
Люди не видят
среди толпы глаза,
и не слышат вопля
собственного сердца.

3

Венец творения -
не варение,
но сладок запев
души.
И с легкостью,
под вдохновение,
правды своей
отражение
увидит
в  зеркале лжи.

4

Что отличает человека
от братьев его меньших?
Право выбора.
А, значит, и умение
видеть в зеркале лжи
свою правду -
видеть-распознавать...
Это дано человеку
с первого дня
осознания смыслов.
Но после первого дня
был второй.
После второго -
третий.
Но сегодня суббота
переходит в воскресенье.
А завтра воскресенье
переходит в понедельник,
тяжелый похмельный день.
Но мы еще живы…
Живы мы…
И это, согласно надеждам, навсегда.

ПЕРЕНЕСЛИ МЫ ПРОШЛОЕ НА ЗАВТРА

1

Познакомились Случай с Удачей.
Породнились Огонь и Вода.
Слепота с Глухотою судачат,
подпевает им Немота.

2

Россия зачата с тоски
по дням, что не было в помине.
История не знает линий,
но знает петли и витки.
Петля к петле, виток к витку.
И вот уже готовы вожжи.
На облучок влезает возчик,
и тройка в звончатом скаку.
Все жарче ветер конских тел.
И кнут все жарче, жарче - жалом.
И тройка прибавляет жару,
чтоб возчик кости обогрел.
Петля к петле, виток к витку.
Но солнцу в сердце не вместиться.
И тройка, высветясь Жар-птицей,
сжигает вожжи на скаку.
И возчик кувырком в сугроб.
А тройка дальше, выше - в небыль.
И северным сияньем небо
озарено до звездных троп.
Россия зачата с тоски.
Зачать иначе не сумели.
И ни к чему здесь параллели,
когда история - витки.

3

Пунктирное стечение минут.
Свет из-под свай - в тоску и стужу.
А жизнь идет. И западает в душу,
что при подсчете каждый третий - Брут.
Календари все врут.
Перенесли мы прошлое на завтра.
Еще нам ждать прихода динозавров,
и вызова на первобытный  суд.

4

Пришла пора
заблудшими устами
благое слово
отыскать в душе.
Но то ли мы
от несвобод устали,
но то ли мы,
напитанные гарью,
парим еще
в каком-то мираже.
И мир закрыт,
как деревенский ставень.
За ним - мы знаем -
истинность пути,
но нам никак
заблудшими устами
благое слово -
ЭТО - не найти.

5

Растаскали на гвозди Россию.
Молотки закупили в Сельпо.
И пошли - горевые, босые -
боль души заколачивать в гроб.
- Кто вы братцы? Откуда вы, люди?
Отвечает заемный мужик:
- Дайте срок, и мы волю добудем.
в нужный день,
в нужный час,
в нужный миг.

6

Винтовка, винтовка,
подружка, золовка,
винтовка, винтовка,
куда ни шагать,
приспело таскать
тебя кверху головкой,
и если прикажут,
вновь воевать.
И мы навоюем,
в зной, дождь и под снегом,
как надобно людям,
винтовка, заметь.
Не выгодно быть
на земле человеком,
не ласково ползать
на брюхе сквозь смерть.
Винтовка, винтовка,
подружка, золовка,
винтовка, винтовка,
пришло: погибать.
Не вспомним с тобой
никакую Каховку,
а вспомним: железно:
"Родина - мать!"
И кинемся яро,
влекомые жаром.
За честь и за волю
душой пробурев.
И выльется ало
вино из бокала.
И кто-то из сердца
подхватит припев:
"Мы - поле, мы - воздух,
отвага и радость.
И нас по сей день
не постигнуть умом
Винтовка, винтовка,
услада, награда.
Мы люди, как люди,
нам в смерть без возврата -
на братских могилах
нет наших имен".

7

Ловкий Выгрей-Разночей
куролесил средь речей,
резал правду, ложь кроил,
а слова веревкой вил.
Ловкий Выгрей-Разночей
промышлял багром сычей,
на сыча ловил калач,
на калач - икру удач,
на заветную икру
гонорарную муру.
На муру ловил людей -
от студентов до судей,
судьями поэтов греб
то ль под лавку, то ли в гроб.
Ловкий Выгрей-Разночей
ухайдокал сарычей,
разменял копейку в грош,
расколол на щепки вошь,
вышел в поле - засвистал.
перепрягся и пропал,
растворился в небесах,
раздубравился в лесах -
и, невидимый, поет -
заливает в уши мед.
Глянь, рождается опять
куролесить, развлекать -
ловкий Выгрей-Разночей,
сын утех и хохмачей,
дабы вновь ходить по кругу,
изгонять тоску и скуку,
дабы смехом портить гладь,
журавля синицей гнать,
дабы сдобную луну
прикрепить в избе к окну.
Ловкий Выгрей-Разночей
правит праздник из речей,
по пластинке прет иглой,
гулевой и боевой,
куролесит и поет,
в океане ищет брод.
Ловкий Выгрей-Разночей
кормит кашей из свечей,
из гвоздей сварганит щи.
Но, поди, его сыщи.
Адрес? Выгрей-Разночей!
- Я в любом. Но я ничей.

8

- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Мы покажем скок и мах!
- Все сегодня для души.
- Спляшем, братцы?
- Да!
- Пляши!

- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Ходит солнце в облаках.
- Дуриком таращит око.
- Эй! пройдись, браток, с прискоком,
чтоб стекла вон из окон!
- Крепче, крепче топочи,
чтоб тряслось все до ночи!

- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Шире круг, даешь размах!
- Не жалей, братишка, ног!
С каблучка да на мысок,
а затем-ка перемену,
с каблучка да на колено,
а с колена на каблук -
у-у-х-х!

- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Будь бойчей, коль на ногах.
- Коль сомлел, тишком лежи,
на матерых не взыщи.
Ведь они и черту даже
вынут душу, если в раже.
Ведь они для куража -
о-хо-хо! И - вон душа!

- Эх-ах!
- Та-ра-рах!
- Ходит солнце в облаках…

Читайте также

СТРОФЫ

Как просто быть солдатом

Как просто быть солдатом

ПРОГНОЗ

Россия: к чему мы пришли и что будет

Россия: к чему мы пришли и что будет

ПАМФЛЕТ

"Продажные девки"

"Продажные девки"

ДЛЯ ДУШИ

Завет перестаёт быть ветхим

Завет перестаёт быть ветхим

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Хвост как зеркало души

Хвост как зеркало души

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Какой из этих трёх эпитетов наиболее подходит к большинству населения сегодняшней России?

Самые обсуждаемые

за последнее время

23
"Жидомасон"
4
Мой Друг Пупок
4
"Я тебя люблю. И я тебя тоже нет"
4
"Ле Монд" как рупор Путина
4
Украина утратит независимость?..
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

18 Ноября 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

РАЗГОВОР СО СТЕНОЙ

Я прошу мира между христианами, иудеями и мусульманами.

09 Ноября 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

"Заметки наблюдателя"

6 ноября в США прошли промежуточные выборы.

03 Ноября 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Как начинался "Буран"

Тема космоса и освоения околоземного пространства человеком меня волновала как журналиста давно. Поэтому с интересом прочел в "Кругозоре" статью писателя Марка Аврутина "Конец "Бурана". Она посвящена 30-летию первого и последнего полёта советского "Шаттла"...

1
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center