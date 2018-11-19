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независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорNOTA BENE
ноябрь '18
NOTA BENE

Евгения Альбац выстояла!

Режим Пу облажался

От редакции: Независимый международный интернет-журнал "Кругозор" (США) приветствует коллег по цеху независимых СМИ - российского независимого журнала "The New Times" - и лично его главного редактора Евгению Альбац, сумевших выстоять в неравной схватке с путинским режимом…  

В Москве суд оштрафовал интернет-журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 280 тысяч рублей. За что? За несвоевременное предоставление в Роскомнадзор информации о зарубежном финансировании. Такой "неподъёмный" гигантский штраф сулил старейшему в РФ изданию, выходящему с 1943 года, исчезновением. Но… требуемую сумму собрали. Что называется, вскладчину. За четыре дня. Откликнувшись на клич журнала о народном финансировании - краудфандинге.

Поздравляем Вас, Евгения Марковна!

Не так уж много можно припомнить событий в новейшей российской истории, которые несли бы в себе такую чистую, такую ни с чем не сравнимую окрыляющую радость. А если взять последние 30 лет, то после победы над путчистами в августе 1991-го других, подобных ему событий, пожалуй, и не было. Так что есть все основания думать, что оно войдёт в историю. Окажется ли оно поворотным пунктом на пути становления гражданского общества - сказать не берусь, хотя очень хотелось бы на это надеяться.

Конечно, если сравнить с августом 1991-го, теперешнее событие выглядит более чем скромно. Но ведь и ситуация была совершенно иная.  Тогда общество находилось  на подъёме, а все мы чувствовали себя на ступеньке движущегося вверх эскалатора. Сегодня мы едва ли не в самом низу. Но есть и ещё одно существенное отличие: в 1991 г. не было интернета, а о том, что происходило тогда возле Белого дома, люди узнавали чаще всего случайно, урывками, из передач считанных, всеми правдами и неправдами пробившихся в эфир радиостанций. Да, интернет - это то новое и необратимое, что принёс собой XXI век и с чем не сладить никаким силовым ведомствам.

И пусть они подавятся этими 22 миллионами, пусть скрежещит зубами в бессильной ярости "гарант" конституции, но даже ему нечего противопоставить искреннему движению человеческих сердец. И как бы ни были мы сегодня унижены, как бы ни обрыдло нам его 18-летнее правление, но это согревающее чувство гражданского братства будет теперь всегда с нами на всём нашем трудном пути. Ведь это впервые за 18 лет, когда что-то у нас получилось.

А Вас, Евгения Марковна Альбац, я от всей души поздравляю: ведь Вы теперь тоже войдёте в историю. Слава богу, Вы не повесились, как объявили о том в эфире "Эха Москвы", и всё-таки победили.
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На фото - обложка последнего печатного номера "The New Times", который выйдет в июне. Теперь журнал будет выпускаться лишь в электронной версии, в интернете.

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