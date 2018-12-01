обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорПоэзияСТРОФЫ
декабрь '18
СТРОФЫ

Когда у памяти забрать всего мгновенье

Новые стихи

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

Пространство и время.
Прорыв и борьба.
И снова не в теме,
Опять не судьба.
А солнце заходит.
Туман и дожди.
Но вдруг припогодит?
Надейся и жди!
Зыбучего Оха
Всесветный дурдом.
Такая эпоха -
Семейный альбом.

ИЗ МИРА НАУКИ

-  А сейчас
Сенсационная новость, -
Сказал лектор
Из общества "Знание".
- Ученые доказали,
Что за последний век
У японских мужчин
Член стал длиннее
На три сантиметра.
-  Устройте нам
Экскурсию в Японию! -
Раздался голос из зала.

ИЗ МИРА МЕДИЦИНЫ

Разве это нормально?
Является человек.
Сам из себя так себе:
Серая шляпа, серый костюм,
Галстук с дежурным узелком.
Кто это?
Чёрт его знает!
А он?
Обиженно корчит рожу
И говорит:
- Я Рейган!
- Кто-кто?
- Рейган, Президент
Соединенных Штатов Америки.
И идёт-исчезает за поворотом
Вместе со своей обидой.
Не признал, видите ли, Президента.
И что? А то!
Так и живёшь, плодя ненароком недовольных.
Того не признал, этого.
Им-то что?
Прошли себе мимо, и до свидания.
А каково глядеть им в след?
Каково думать: того обидел, этого.
И как, подскажите, жить с этим,
Чувствуя себя ни с того, ни с сего виноватым?

КАК ВЫГЛЯДИТ АД

Он всю жизнь писал книги.
Но ни одну не выпустил в свет.
И всё потому, что мечтал
Издать - пусть одну -
Но самую значимую,
Лучшую из написанных,
Способную сразу вывести его
На вершину Олимпа,
Благодаря чему
Откроется зеленая улица
И ранним произведениям.
Но однажды попал в больницу
На рутинный профилактический осмотр.
И внезапно обнаружилось,
Что он болен шизофренией,
А книги,
Которые писал всю жизнь,
Это всего лишь плод
Его больного воображения.
Это ли не ад для писателя?

НА ТОМ СВЕТЕ

На том свете он столкнулся с дикой проблемой.
Всю жизнь грыз ногти,
А тут, в раю, потянулся пальцем ко рту.
И - на тебе фигу!
Никаких ногтей!
Душа нараспашку - да!
Ангельское пение - да!
А вместо ногтей грызи свою душу.

***

Когда - судьба, надежда не обманет.
Дорогу ей удача назовёт.
И перепутье выступит в тумане,
А там за ним вполне счастливый год.
Всего шажок, и в фейерверке света
Померкнет разом пустоцветье лжи.
И все вопросы призовут к ответу.
А что в итоге, то упрячет жизнь.

***

Каждый день приходят похоронки,
будто бы войною мы окружены.
Слёзы, плач...  Но ломит перепонки
эхо от загробной тишины.

***

Жизнь и смерть в одной авоське -
Там, где лук, картошка, сельдь.
Пишет жизнь пером на воске,
А резцом на камне смерть.

             ***

Когда у памяти забрать всего мгновенье,
Она забудет вспомнить, и тогда
Ты растворишься вместо сновиденья
И не родишься снова никогда.

___________________
На фото - Ефим Гамер.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

На кого вы возлагаете в первую очередь ответственность за нынешнее положение России внутри и в мире?

Самые обсуждаемые

за последнее время

4
Финал эпохи Август 91-го глазами очевидца
3
Какой из этих трёх эпитетов наиболее подходит к большинству населения сегодняшней России?
3
Собрание несвободных россиян
3
Страсти Лошадиные
2
На кого вы возлагаете в первую очередь ответственность за нынешнее положение России внутри и в мире?
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

04 Декабря 2018

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

Сенильный делириум *

И какие только комментарии не прочитаешь сегодня о развитии военного конфликта Украины и РФ! Обхохочешься!

02 Декабря 2018

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

КОММУНАЛКА

Сколько драм и ссор видели стены коммуналок...

29 Ноября 2018

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Михаил Саакашвилли — уникальное явление в мировой политике

Михаил Саакашвили как политический деятель представляет собой уникальное явление даже по мировым меркам, хотя из-за порой странного поведения - типа разжёвывания галстука на прямом эфире или помятых, невесть как одетых не по размеру штанов и маек, многих наталкивает на мысль о его психической вменяемости; а множество его недоброжелателей, особенно со стороны русской бандократии, а сейчас и украинской заняты бесчисленным множеством инсинуаций в его адрес. А как же?! Люди не прощают, особенно властьпридержащие, когда при их характеристиках «вещи называют своими именами».…

9
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center