Когда у памяти забрать всего мгновенье,

СТРОФЫ

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

Пространство и время.

Прорыв и борьба.

И снова не в теме,

Опять не судьба.

А солнце заходит.

Туман и дожди.

Но вдруг припогодит?

Надейся и жди!

Зыбучего Оха

Всесветный дурдом.

Такая эпоха -

Семейный альбом.

ИЗ МИРА НАУКИ

- А сейчас

Сенсационная новость, -

Сказал лектор

Из общества "Знание".

- Ученые доказали,

Что за последний век

У японских мужчин

Член стал длиннее

На три сантиметра.

- Устройте нам

Экскурсию в Японию! -

Раздался голос из зала.

ИЗ МИРА МЕДИЦИНЫ

Разве это нормально?

Является человек.

Сам из себя так себе:

Серая шляпа, серый костюм,

Галстук с дежурным узелком.

Кто это?

Чёрт его знает!

А он?

Обиженно корчит рожу

И говорит:

- Я Рейган!

- Кто-кто?

- Рейган, Президент

Соединенных Штатов Америки.

И идёт-исчезает за поворотом

Вместе со своей обидой.

Не признал, видите ли, Президента.

И что? А то!

Так и живёшь, плодя ненароком недовольных.

Того не признал, этого.

Им-то что?

Прошли себе мимо, и до свидания.

А каково глядеть им в след?

Каково думать: того обидел, этого.

И как, подскажите, жить с этим,

Чувствуя себя ни с того, ни с сего виноватым?

КАК ВЫГЛЯДИТ АД

Он всю жизнь писал книги.

Но ни одну не выпустил в свет.

И всё потому, что мечтал

Издать - пусть одну -

Но самую значимую,

Лучшую из написанных,

Способную сразу вывести его

На вершину Олимпа,

Благодаря чему

Откроется зеленая улица

И ранним произведениям.

Но однажды попал в больницу

На рутинный профилактический осмотр.

И внезапно обнаружилось,

Что он болен шизофренией,

А книги,

Которые писал всю жизнь,

Это всего лишь плод

Его больного воображения.

Это ли не ад для писателя?

НА ТОМ СВЕТЕ

На том свете он столкнулся с дикой проблемой.

Всю жизнь грыз ногти,

А тут, в раю, потянулся пальцем ко рту.

И - на тебе фигу!

Никаких ногтей!

Душа нараспашку - да!

Ангельское пение - да!

А вместо ногтей грызи свою душу.

***

Когда - судьба, надежда не обманет.

Дорогу ей удача назовёт.

И перепутье выступит в тумане,

А там за ним вполне счастливый год.

Всего шажок, и в фейерверке света

Померкнет разом пустоцветье лжи.

И все вопросы призовут к ответу.

А что в итоге, то упрячет жизнь.

***

Каждый день приходят похоронки,

будто бы войною мы окружены.

Слёзы, плач... Но ломит перепонки

эхо от загробной тишины.

***

Жизнь и смерть в одной авоське -

Там, где лук, картошка, сельдь.

Пишет жизнь пером на воске,

А резцом на камне смерть.

***

Когда у памяти забрать всего мгновенье,

Она забудет вспомнить, и тогда

Ты растворишься вместо сновиденья

И не родишься снова никогда.

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На фото - Ефим Гамер.