Когда у памяти забрать всего мгновенье
Новые стихи
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ
Пространство и время.
Прорыв и борьба.
И снова не в теме,
Опять не судьба.
А солнце заходит.
Туман и дожди.
Но вдруг припогодит?
Надейся и жди!
Зыбучего Оха
Всесветный дурдом.
Такая эпоха -
Семейный альбом.
ИЗ МИРА НАУКИ
- А сейчас
Сенсационная новость, -
Сказал лектор
Из общества "Знание".
- Ученые доказали,
Что за последний век
У японских мужчин
Член стал длиннее
На три сантиметра.
- Устройте нам
Экскурсию в Японию! -
Раздался голос из зала.
ИЗ МИРА МЕДИЦИНЫ
Разве это нормально?
Является человек.
Сам из себя так себе:
Серая шляпа, серый костюм,
Галстук с дежурным узелком.
Кто это?
Чёрт его знает!
А он?
Обиженно корчит рожу
И говорит:
- Я Рейган!
- Кто-кто?
- Рейган, Президент
Соединенных Штатов Америки.
И идёт-исчезает за поворотом
Вместе со своей обидой.
Не признал, видите ли, Президента.
И что? А то!
Так и живёшь, плодя ненароком недовольных.
Того не признал, этого.
Им-то что?
Прошли себе мимо, и до свидания.
А каково глядеть им в след?
Каково думать: того обидел, этого.
И как, подскажите, жить с этим,
Чувствуя себя ни с того, ни с сего виноватым?
КАК ВЫГЛЯДИТ АД
Он всю жизнь писал книги.
Но ни одну не выпустил в свет.
И всё потому, что мечтал
Издать - пусть одну -
Но самую значимую,
Лучшую из написанных,
Способную сразу вывести его
На вершину Олимпа,
Благодаря чему
Откроется зеленая улица
И ранним произведениям.
Но однажды попал в больницу
На рутинный профилактический осмотр.
И внезапно обнаружилось,
Что он болен шизофренией,
А книги,
Которые писал всю жизнь,
Это всего лишь плод
Его больного воображения.
Это ли не ад для писателя?
НА ТОМ СВЕТЕ
На том свете он столкнулся с дикой проблемой.
Всю жизнь грыз ногти,
А тут, в раю, потянулся пальцем ко рту.
И - на тебе фигу!
Никаких ногтей!
Душа нараспашку - да!
Ангельское пение - да!
А вместо ногтей грызи свою душу.
***
Когда - судьба, надежда не обманет.
Дорогу ей удача назовёт.
И перепутье выступит в тумане,
А там за ним вполне счастливый год.
Всего шажок, и в фейерверке света
Померкнет разом пустоцветье лжи.
И все вопросы призовут к ответу.
А что в итоге, то упрячет жизнь.
***
Каждый день приходят похоронки,
будто бы войною мы окружены.
Слёзы, плач... Но ломит перепонки
эхо от загробной тишины.
***
Жизнь и смерть в одной авоське -
Там, где лук, картошка, сельдь.
Пишет жизнь пером на воске,
А резцом на камне смерть.
***
Когда у памяти забрать всего мгновенье,
Она забудет вспомнить, и тогда
Ты растворишься вместо сновиденья
И не родишься снова никогда.
___________________
На фото - Ефим Гамер.