Зоина любовь

ПРОЗА

Ой, где был я вчера - не найду, хоть убей.

Только помню, что стены - с обоями,

Помню - Клавка была и подруга при ей,

Целовался на кухне с обеими.

/В. Высоцкий/

Со своей будущей женой Валерий познакомился... в постели. Он проснулся в неизвестной обстановке и, выныривая из алкогольных сумерек в реальный мир, обнаружил рядом с собой совершенно незнакомую женщину. Она мирно посапывала под тонкой простынкой, сквозь которую проступали пышные формы тициановских моделей. Вчерашний вечер нанёс по его организму чудовищный алкогольный удар. Он лежал на широкой истерзанной кровати, из одежды на нём присутствовали только серые носки, стягивавшие щиколотки, которые от этого страшно чесались. Во рту ощущалась наждачная сухость. Всё тело страдало от вчерашних излишеств: в голове перекатывалось чугунное ядро боли, сердце колотилось возле самого горла. Сам факт пробуждения в чужой квартире его ни сколько не смутил: это явление хорошо знакомо завзятым поклонникам Бахуса, когда тяжёлая попойка бесследно стирает из отравленного мозга происходившие накануне события. Теперь оставалось сообразить, как его сюда занесло.

Он попытался разглядеть лежащую рядом женщину. Перед его мутным взором предстала крашеная шатенка не первой свежести с круглым привлекательным лицом и взлохмаченными перьями волос на голове. Женщина вовсе не похожа на случайную потаскушку, с которыми в последнее время ему приходилось проводить досуг. Попытался напрячь непослушную память в надежде выудить хотя бы крохи, по всей видимости, богатых событий вчерашнего вечера. Но мысли путались, и из похмельной сумятицы всплывал невнятный хаос. Последним был чудом зацепившийся в памяти эпизод, как он выпивал в каком-то неопрятном кафе, рядом с ним располагалась весёлая компания, и вскоре он оказался за их столом. Дальше никакой информации не сохранилось.

По вискам стучало кузнечным молотом, мелко тряслись руки, и нестерпимо хотелось отлить. В щедро проспиртованных извилинах беспорядочно суетились путаные мысли, а душа настойчиво требовала утреннего похмелья. Он ещё раз окинул взглядом спящую "Мадонну", и дух перехватило от увиденного великолепия, отчего про себя он даже прихвастнул: "В полной невменяемости закадрил такую ядрёную кралю!" Лежал он возле стены, украшенной пёстрым ковром, и, чтобы выбраться на поиски сортира, необходимо было преодолеть аппетитную преграду. "Тут без альпинистской сноровки, да ещё с похмелья, не перемахнуть, - с тоской подумал Валера, - щас проснётся, психанёт, даст пенделя и выставит, как нашкодившего щенка".

Он напрягся, стараясь осторожно перебраться через выдающуюся возвышенность, но отравленный вестибулярный аппарат дал сбой; он загремел на прекрасную незнакомку и скатился на пол. Плотно сомкнув веки, он ожидал чего угодно, только не того, что последовало: "Лерочка, ты не ушибся?" Открыв глаза и наведя их на резкость, он увидел перед собой симпатичную толстушку с заспанными, лучисто-синими глазами. Она с немым обожанием смотрела на лежащего на полу несчастного Валеру. Пухленький амурчик из рамки над постелью заговорщицки подмигнул обалдевшему гостю, достал свой легендарный лук и выпустил стрелу в любвеобильное сердце неожиданного гостя. Болезненное лицо Валерия озарила та счастливая улыбка, которая прежде следовала только за утренней кружкой похмельного пива.

Новая знакомая откомандировала сынишку к своей мамаше и взяла отпуск за свой счёт. Целую неделю сладкая парочка прерывала объятья только для того, чтобы пропустить по бокальчику Абрау-Дюрсо. Тогда гость с удивлением обнаружил, что холодильник может постоянно наполняться вкусными продуктами; рубашки, брошенные вечером в корзину, утром оказываются висящими на плечиках, чистыми и отглаженными. И что уж говорить о брачном ложе, которое превратилось в океан страстей! Вулканическая страсть оказалась достаточным поводом для благополучного завершения этих отношений маршем Мендельсона, исполненным хмурым баянистом в том самом кафе, где, как выяснилось, состоялось их знакомство и где новобрачная работала буфетчицей. Звали "молодую" будничным именем Зоя.

Новоявленный супруг обосновался на ПМЖ у неё в однокомнатной хрущёвке, где запахло вкусной и здоровой пищей, упоительным сексом и размеренной жизнью. Супружество Валерия на отношение к выпивке существенного влияния не оказало. Он искренне считал, что алкоголь служит смягчающим обстоятельством между гнусной реальностью и сладкой мечтой. От частых запоев он вскоре усох до подросткового изящества.

- У всех телосложение, - жаловался он, - а у меня - теловычитание. В кругу своих собутыльников он приобрёл обидное прозвище Сухой. Отравляло идиллию наличие у Зои шестилетнего сынишки, портрет которого он принял за амурчика. А лук со стрелой, по-видимому, почудились с похмелья. Шкет был избалован до омерзения, по вечерам он бесился со своею маленькой пучеглазой сучкой, злобной и визгливой тварью, неистово ревновавшей нового жильца к своим хозяевам. К счастью, в выходные дни малыш гостил у бабушки. На удивление близких, молодожёны между собою славно заладили и, хотя добрые отношения периодически смывались очередным алкогольным цунами, - Зоя его с лёгкостью гасила, проявляя чудеса толерантности. Как выяснилось гораздо позже от неё самой, вопреки своему сморчковому масштабу, супруг обладал неутомимой мужской состоятельностью; загадочной женской интуицией она с первого же взгляда почувствовала в нём гиганта гормональной индустрии, и на этом сладострастном фундаменте состоялась их пылкая любовь.

Её сынишка уже вырос из аистно-капустных баек, прослушав в полном объёме курс дворовых лекций об отношениях полов, поэтому супруги, прихватив покрывало и бутылочку винца, зачастую были вынуждены отправляться "на природу", в расположенную невдалеке густую рощу, где предавались упоительным любовным утехам, наслаждаясь друг другом до полного изнеможения. Зойка была женщиной выносливой, особенно в том смысле, что обессилевшего от неистовств и вина полуживого супруга она выносила, как санитарка с поля боя раненого бойца.

Бессменным спутником активно выпивающего мужика является хроническое безденежье. Они неразлучны и всегда рядом, как водка и цирроз. Новоявленный глава семьи лёг тяжёлым бременем на Зоины плечи. Содержание неработающего и пьющего мужчины требовало значительных расходов. Долги начали расти в геометрической прогрессии, и вскоре достигли чудовищной цифры. Пришлось познакомиться с ломбардом.

Однажды супруги крупно повздорили, после того как ветреный муженёк в очередной раз сорвался в штопор и, пребывая в эпицентре запоя, покусился на святая-святых - Зоин загашник, деньги, отложенные на долгожданное пальто с норковым воротником. Валера с купеческим размахом спустил её заначку в вокзальном кабаке в компании приятелей-алкашей. Когда миновала неделя непримиримого молчания, Зоя проснулась среди ночи от нежного прикосновения: муженёк осторожно водил ноготками по её шее, плечам и спине. Сердце забилось, как кувалда по наковальне; она часто и многообещающе задышала, обняла своего легкомысленного Буратино и впилась в его губы страстным поцелуем. Всё свершилось в полном соответствии с рекомендациями популярной брошюры "Брак и гармония". После завершения сладострастного безумия умиротворённая жена, впервые после размолвки, примирительно заговорила:

- Лерка, зима на носу, ты не будешь возражать, если деньги на пальто я займу у мамы?

Валера сердито засопел и холодно произнёс:

- Между прочим, мы с тобой не разговариваем!

Зоя обалдела:

- Как же? А ЭТО?..

- Не путай, это разные вещи!!! - буркнул он, отвернулся к стене и захрапел.