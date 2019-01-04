Череда испытаний

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

"Порядочность и честность - слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешёвых людей".

/Вуди Аллен/

ЗЕМЛЯК С ДНЕПРА

Помню, что со мной в одной роте служил сержант Слава Семенов с Кубани. Часто он рассказывал, что у них в деревне отношение к лошадям было особым. С рождения и до смерти сивка-бурка участвовала во всех земных делах. Конь - не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник.

Я вспомнил слова сержанта неслучайно. Для американца машина, что для казака конь. Жили мы тогда в городе Монтерее (Калифорния). Я видел, что у каждого дома стоит автомашина. Автомобиль здесь - предмет первой необходимости,часть образа жизни.

Да еще в юности запомнил цитату из Ильи Ильфа и Евгения Петрова о том,что автомобиль - не роскошь, а средство передвижения Так что, хочешь не хочешь, ищи деньги и покупай машину. Далеко ходить не надо - шагай в банк.

Как известный марксист, каждое утро начинал с просмотра городских газет "Monterey herald" да "Monterey county weekly".Искать пришлось очень долго. Все нет да нет. И вот наткнулись на объявление: продаётся не новый, но в хорошем состоянии автомобиль. Позвонили. Выяснили, что владельца зовут Анатолий, и он, как и я, родом из Киева. В Монтерее живет уже давно. Договорились о встрече. Жена Юля смотрит - машина красивая, отлично смотрится. Младший сын Константин заглянул вовнутрь - все чисто и аккуратно. Да и пробег не очень большой. Хозяин автомобиля легко согласился немного снизить её стоимость. Он долго расхваливал свою машину.Договорились, что его условия обсудим и созвонимся. Распрощались и разошлись довольные.Рассказывая об особенностях своего "железного коня", Анатолий вневзначай произнес незнакомое для нас слово "Salvaged". Мы сразу не обратили на это внимание.

В то время жена Юля преподавала в Военном институте иностранных языков . Владела в совершенстве английским.Да и сын на нем свободно говорил. Но слово "Salvaged" никогда не слышали. Ведь оно что -то да обозначало. Хозяина машины за язык никто не тянул. Сказал же с какой-то целью. Это нас заинтриговало.

Юля на работе все выяснила и тем самым спасла наши денежки. А ларчик просто открывался: если на титульном листе автомашины имеется слово "Salvaged" (списанная,спасенная ), то это означает, что она успела побывать в аварии и собирать её пришлось буквально по кусочкам .

В большинстве штатов есть законы, устанавливающие пороговое значение размера ущерба, необходимого для объявления цены такого автомобиля. Обычно он колеблется от 51 до 80 процентов фактической денежной стоимости.

Теперь стало понятно, почему мой земляк с Днепра назвал невзначай скороговоркой титул своего автомобиля в надежде, что новые иммигранты этого не поймут и спокойно купят (а сообщить об этом он был обязан). Думаю,что он с твердой уверенностью ждал нашего звонка.

Получилось, как в известной песне "Всё хорошо, прекрасная маркиза", которую так любил исполнять мастер советской эстрады Леонид Утесов.

Всё хорошо, прекрасная маркиза

Дела идут и жизнь легка

Ни одного, печального сюрприза

За исключеньем пустяка

Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела

А в остальном, прекрасная маркиза

Всё хорошо, всё хорошо

НАДУЛИ

Две медведицы смеются:

- Эти звёзды вас надули!

Нашим именем зовутся,

А похожи на кастрюли.

С.Маршак

Дэвид (David) был постоянным клиентом итальянского ресторана "Оливковый сад" ("Olive Garden"), где я работал метрдотелем. Он всегда улыбался. Был приветливым.По моему акценту сразу определил, что я был новичком в этой стране.

Как-то спросил меня:

- Машина есть?

- Да, старенькая " Hondа ".

- Я механик, живу в Сан Хосе уже двадцать лет. Так что, если появятся проблемы, приходи.

Он, как в воду смотрел. Они вскоре дали о себе знать.

Позвонил Дэвиду.

- Что - то мотор бар

- Приезжай до работы, - ответил он. - Посмотрю.

Автомастерская была рядом. Он быстро осмотрел машину.

- Не волнуйся. Все исправим. Работа потянет так на долларов 120, - сказал механик.

Когда Дэвид пришел в ресторан, то, мягко говоря, меня ошарашил.

- Понимаешь, начал ремонт и увидел пробемы и в коробке передач, и в подушке двигателя. В целом набралось в три раза больше.

Позвонил сыну.

- Приезжай с тем, кто разбирается в машинах. Тут что-то не то.

Костик приехал со знакомым парнем.

- Ну и задали мне работу, - сказал механик. - Пришлось серьезно попотеть.

Что сын с другом могли сделать? Кому что докажешь? Хорошо "кинул" меня механик. Прямо, как в басне Крылова "Пустынник и Медведь":

А муха на щеке; согнал, а муха снова

У друга на носу,

И неотвязчивей час-от-часу.

Вот Мишенька, не говоря ни слова,

Увесистый булыжник в лапы сгреб,

Присел на корточки, не переводит духу,

Сам думает: "Молчи ж,уж я тебя,воструху!"

И, у друга на лбу подкарауля муху,

Что силы есть - хвать друга камнем в лоб!

ПРОДАЙТЕ ВАШ ДИПЛОМ

"Ветер жизни иногда свиреп.

В целом жизнь, однако, хороша.

И не страшно, когда чёрный хлеб,

Страшно, когда чёрная душа…"

/Омар Хайям/

Майями.Штат Флорида. Мы жили уже примерно полгода в доме,где снимали жилье почти все иммигранты из Советского Союза. Соседи были разными. Кто откуда только не прилетел!Разными были и причины, поднявшие их с родных, насиженных мест.

К моему удивлению, встретил земляков из Ташкента. Они жили этажем выше, и мы часто встречались. Это была молодая семья спортсменов, да и не простых. Михаил был старшим тренером сборной команды Узбекистана по волейболу, а его жена Лариса являлась членом олимпийской сборной команды СССР по волейболу. Вполне понятно,что он быстро нашел работу в одном из колледжей и взял жену в помощники.

Как-то мы с ним разговорились. Я поделился своими планами - найти любую работу. Может быть что-то на спортивном поприще. Показал свой диплом педагогического института.

Окончил факультет физического воспитания. Рассказал и о том, где и кем работал. Не забыл рассказать и о защите кандидатской, и о преподавании в институте.

Через неделю Михаил сам зашел ко мне. Я обрадовался, понадеялся,что с хорошей новостью для меня.

- У меня появилась идея, -сказал мой сосед, - поймите только меня правильно. Знаю,что ваша жена и сын уже нашли работу. Но все равно ваш бюджет ещё недостаточен. Преподавать в университете вы еще долго не сможете. Я предлагаю вам продать мне ваш диплом кандидата исторических наук. Я хорошо заплачу.

Я слушал его и думал, какие еще есть подлые и дешевые люди. Его просишь о помощи, а он готов тебя просто зарыть. Вот так жизнь проверяет людей.

- Знаешь что, пошел бы ты ..., - не выдержал я.

Получилось так, что через неделю пришлось пообщаться с другим ташкентским тренером. На этот раз со специалистом по теннису. Нет-нет, Роберт не предлагал продать ему мой диплом . Но у него был иной характер устремлений: что-то выжать из новенького.

Прилетел он на побережье Атлантического океана с долины реки Чирчик. Мой земляк окончил институт физической культуры и на новом месте смог найти работу тренера. Его супруга Фира, как и моя жена, училась в Ташкентском педагогическом институте иностранных языков. Кто-то из общих знакомых и дал нам их номер телефона.

- Попробуй. А вдруг он сможет помочь тебе с работой.

Я ему позвонил. Рассказал коротко о себе: за плечами факультет физического воспитания. Поведал,что ищу любую работу. Спросил, может быть он знает о какой-либо вакансии.

В ответ он спросил:



- Ты привез что-нибудь из перевязочного материала? Уж очень много травм у моих учеников.



Он долго мне объяснял, зачем это ему нужно, как тут все дорого. В конце разговора сказал, что скоро позвонит. Прошло много лет. До сих пор "жду" звонка.

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

Прямо как у Корнея Чуковского.

У меня зазвонил телефон.

- Кто говорит?

Это был незнакомый мне голос :

- Я переводчик. Зовут Макс. До наc дошла информация,что у Вас журналистское образование и опыт работы в газетах. Вы хотите заработать?

Я был безумно рад. Вот здорово подфартило!

Солидный американец принял меня в своем доме. Вопросов было много.Где учился?Где работал?О чем писал?Как делается газета? Но о деньгах ни слова.

- Сколько собираетесь платить? - тогда я спросил.

- У меня денег нет, - ответил хозяин дома.-Дочка оканчивает школу, вот и хочу помочь ей приобрести небольшой опыт, выпуская американско - русскую газету в Майями. Я слышал, что вы ищите работу и свободного времени у вас пока хватает.Вот и используйте его.

- Спасибо за рекомендацию.

На этом мое первое интервью и завершилось.

Прощаясь,я спросил :

- Макс, коммунизм еще не настал, тем более в капиталистическом мире. Вы же знали,что я только приехал и мне нужны деньги. Обманывать, думаю, не хорошо .

ПРЕСС-ПАПЬЕ

Там слабым места нет

Там только сильный выживает

В том месте среди углов

Что рингом называют.

Р. Королева

Как-то вечером зашел к нам сосед .

- Всё ещё ищешь работу? Хорошую новость принес: утром отвезу тебя к одном знакомому поляку - у него есть работа. Кстати,у тебя есть белый халат?

- Зачем?

- Будешь красить бронзовые изделия.

Красить, так красить.

- Заплатит хорошо, -добавил он.

Войцех, так звали хозяина, - встретил меня недружелюбно.

- Что вырядился? - спросил по- русски.

- Сосед сказал, что надо будет красить бронзовые изделия.

- Ты ему морду покрась! А где он сам?

- Уже уехал.

- Он,что, шутник? Надо на тележках вывозить уголь из шахты.

Я закачал брюки, как на рыбалке, снял белый халат.

- Готов.

Со мной работал молодой поляк, который хорошо говорил по - русски, и черный, как смоль, парень, наверное, из Конго. Тягаться я ними не мог. Силы были уже не те. Еле-еле донянул до конца смены. Хозяин попросил кого-то, чтобы меня "доставили" домой.

- Забудь о такой работе. Мы не приехали сюда умирать, - сказала жена.-Тебе нужен только "язык" и все. Твоя работа ждет тебя впереди.

Утром другой мой сосед- земляк,молодой парень Алекс Голубчик (бывший киевский бандит), для интереса спросил:

- Дядя Боря, сколько этот антисемит вам заплатил?

-Сказал, что с кем-то передаст.

- Это старые хохмы. Я сделаю перевод с русского на русский. Это означает,что никогда. Дайте его номер телефона, - попросил Алекс.

- Привет,Войцех,один только вопрос. У тебя на столе есть пресс-папье? Да. Тяжелое? Так вот,если вечером деньги не будут у этого русского, то пресс-папье окажется на твоей голове. Лечение обойдется дороже. Опять моего земляка обижаешь?

Когда в Майями солнце село за горизонт, принесли деньги. Конечно,получилось не хорошо. Как в поговорке:размах - на рубль, а удар - на копейку. Договорились на одну сумму, а денег получил в два раза меньше.