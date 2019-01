Без потерь

ПОЗИЦИЯ

Эти строки, столь болезненно мною воспринимаемые, Цветаева писала о физической смерти людей, о той бездне, в которую рано или поздно падают все человеческие тела. Но увы , есть и иная бездна, беспощадно глотающая сынов и дочерей нашего народа - бездна духовной смерти, бездна ассимиляции. Сколько из нас превратилось в манкуртов, в Абрамов, не помнящих родства...

Мой московский приятель (довоенного года рождения!), прекрасно разбиравшийся в музыке Гайдна, в живописи Веласкеса, увидев на моей голове кипу, спросил, что мол это такое. Услышав, что я теперь религиозный еврей, совершенно серьезно сделал вывод: "Понятно. Ты религиозный еврей. Ты веришь в Иисуса Христа..."

Иван из Сан-Франциско, устроившись на работу в синагогу, распереживался: "Эх, хотел бы я быть евреем, но увы, не дано. Только мама еврейка, а сам я..."

На этом фоне сетования по поводу смешанных браков звучат просто смешно - духовная смерть уже свершилась, а что будет с трупом - какая разница.

Я говорю прежде всего о странах Изгнания, о городах, в которых, встретив еврея, остается лишь гадать, в каком поколении его потомки перестанут быть евреями. А представьте еще более серьезную ситуацию - грузинские евреи в Петербурге. Вот так случилось, что прижились. И что дальше? Ведь это не Израиль, где ашкеназо-сефардская пара все равно впишется. Там их горстка, при этом для них даже вступить в брак с ашкеназским евреем, как бы небольшое отдаление от общины, а следовательно, первый шажок к ассимиляции. Как же быть?

Община - вот ключевое слово. Именно община в Изгнании всегда была той цементирующей силой, что помогала нам сохранить национальное самосознание. И деньги на нее можно найти - добрые меценаты еще не перевелись на белом свете. Только вот кто взвалит себе на плечи это непосильное "хобби" - создание общины и руководство ею?- Ведь у людей семья, работа? Кто взвалит себе на плечи это непосильное "хобби" - создание общины и руководство ею?

На питерскую грузинскую общину деньги нашлись у мецената и общественного деятеля Михаила Гавриловича Мирилашвили. А что касается организатора... В 2000-м году Михаил Гаврилович пригласил 18-летнего Якова Пичхадзе (фото наверху) в Петербург. Именно Якову выпало создавать там общину грузинских евреев.

Сколько было им пролито пота, предоставлю проницательному читателю догадываться самому, только со временем община заработала, начались молитвы, уроки Торы, встречи молодежи, посвященные культурному наследию.

Старания были оценены. В 2005 году состоялся Всемирный конгресс грузинских евреев. Президентом был избран М.Г. Мирилашвили, советником - Яков Пичхадзе.

Поначалу и занятия и молитвы проходили в маленькой комнатке рядом с центральным залом Хоральной синагоги Петербурга. Это было неудобно. Еще хуже было то, что в субботу и в праздники, когда евреи не пользуются транспортом, возникла проблема с тем, как людям из других районов добираться до синагоги, находящейся в центре города,

В начале 2008 в городе открылись две грузинские синагоги. Финансировал их строительство Михаил Гаврилович Мирилашвили, но в числе инициаторов и организаторов был все тот же Яков Пичхадзе. В синагоге на Тверской молитвы читаются семь дней в неделю, в синагоге на Каменном острове миньян собирается только по субботам и в праздничные дни. Всю эту деятельность, координирует Яков.

В 2008 году городские власти возвратили Хоральной синагоге примыкающее к ней здание, некогда ей принадлежавшее. Грузинской общине выделили первый этаж. И тогда, опять же при активнейшем участии Якова, начало создаваться это чудо красоты и вкуса - синагога "Оhель Моше" - грузинская синагога бок о бок с Центральной Хоральной синагогой Санкт-Петербурга. Синагогу строили год. Понятно, что во главе всего стоял Михаил Гаврилович Мирилашвили, но основным спонсором был его внук Ицхак (Вячеслав Михайлович). Впрочем, все члены общины, по мере сил, участвовали в финансировании. Синагога получилась замечательной - эти стены кремового цвета, делающие помещение уютным, я бы даже сказал, каким-то домашним, несмотря на достойные размеры, эти панно на стенах и витражи на окнах, эта ярко-красная обивка кресел... одним словом - шедевр получился!

Михаил Гаврилович Мирилашвили хотел посвятить эту синагогу памяти своих родителей. Увы, он умер, не дождавшись окончания работ. Поэтому синагогу посвятили ему, и в названии ее зазвучало его еврейское имя - Моше.

На открытие "Оhель Моше" приехал главный сефардский раввин Израиля Мордехай Элиягу. Свиток Торы торжественно внес Ицхак Мирилашвили.

Отгремели празднества, и снова Яков потянул лямку. Отмечу, что тянет он ее совершенно бесплатно, на добровольных началах, а на жизнь зарабатывает бизнесом - в свободное от проекта время. По сути все силы уходят на общину.

Зато община - на взлете.

Имеются центры обучения Торе и еврейской истории для детей и взрослых, создаются все новые и новые проекты, программы для молодежи, организовываются шабатоны, семинары.

" Молодежь - главная наша проблема, - говорит Яков. - Подрастает поколение, которое уже родилось здесь, в Питере. Как привлечь их? Как помочь достичь правильной самоидентификации?"

"

Все вы помните книгу Сэлинджера, название которой на русский было переведено, как "Над пропастью во ржи". Перевод красивый, но неточный. Книга называется "The Catcher in the Rye":, то есть "Ловец во ржи". Своим названием роман обязан следующему монологу главного героя: "Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом - ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело - ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи… Это единственное, чего мне хочется по-настоящему".

Вот таким ловцом над пропастью, о которой писалось в начале этого очерка, мне и представляется Яков. И пусть "детишек" не тысячи, а сотни (восточные семьи малым числом детей не отличаются, да и традиционное кавказское долголетие влияет на количество членов каждой семьи), работы невпроворот.

Результат? Ну, во-первых, многие вернулись к Торе, стали соблюдать заповеди. Но главный результат - алия. Уезжают. Уезжают именно в Израиль. Причем, как всегда, уезжают самые активные, те, кто больше всего помогал. Но Яков радуется. Каждый, вернувшийся на нашу землю - это победа.

Хотел бы он сам сделать алию?

"Пока есть община, тяжело оставить, " - с грустью в глазах говорит Яков.

Ну понятно - ловец. .

" Но детей на учебу отправлю туда!" - заключает он.

"Туда" это значит - к нам.-

"А вообще, - вдруг мечтательно добавляет Яков, - цель - чтобы все переселились в Израиль".

И тут я не выдерживаю.

- Яков, - говорю я- Вы родились в Грузии, живете в России, тянетесь к Израилю. Где же ваш истинный дом?

- Моя духовная Родина - Иерусалим. Тело мое - в России. Мысли - с Грузией и выходцами из нее.

"Мысли с Грузией и выходцами из нее…" До девяностых годов среди грузинских евреев ассимиляция была равна одному проценту. Яков помнит еще, как раввин в Грузии разорвал на себе одежду, когда парень из его общины женился на нееврейке.

Сейчас и в самой Грузии ассимиляция рванула вверх, а в среде грузинских евреев, переселившихся в Россию, и говорить не о чем. Но вот парадокс, отмеченный Яковом - евреи, женатые на нееврейках куда больше тянутся к Торе, чем остальные!

- А их жены?

- По-разному. Есть которые очень нас поддерживают. Есть, которые прошли гиюр. Много которые просто помогают.

Собственно, вся семья Якова, как говорили в советское время, "несет вахту". Отец, Михаил Пичхадзе - бессменный староста синагоги, жена Майя - она работает с женщинами. Местом встреч (зачастую массовых) по субботам служит гостеприимный дом семьи Пичхадзе. Лично я свидетельствую - присутствовал и наслаждался. Атмосфера потрясающая, дом полон теплоты и духовности. А ведь все эти мероприятия - на иврите "ахнасат орхим" - прием гостей - на хрупких плечах очаровательной Майи.

Иногда в общину приезжает Моше Кофман, хасид из Нью-Йорка. Что до меня, то я во время субботней молитвы был потрясен его пением. Яков же смотрит куда шире:

- Очень положительно влияет. Знаете, говорят, расстояние между истиной и ложью - 8 сантиметров - от глаза до уха. То есть слышит человек ложь, а видит - истину. Так вот когда появляется Моше - слов не надо. Что называется, личным примером показывает и как молиться, и как обучать детей и как бояться Б-га.

Я собираюсь обратиться к Якову с двумя последними вопросами, но перед этим маленькая откровенная ремарка для читателей.

О, сколько раз, я с мукой видел, как религиозные или "сионистские" деятели со спокойной душой удаляют ученика из ешивы (за дело, ну и что?!) или не принимают человека в какие-то структуры, тем самым перекрывая ему дорогу в Израиль или в иудаизм, короче - НЕ расшибаются в лепешку, чтобы еврей вернулся в еврейство. "Анахну ло мисрад миссионерим!" - "Мы не миссмонерская контора!" - как часто слышал я эти страшные слова, и тогда в памяти всплывали другие, не менее страшные, светловские: "Отряд не заметил потери бойца".

А вот теперь последняя пара вопросов, которые прозвучали бы как провокационные, если бы не боль и дрожь в моем голосе.

- Яков, скажите, а сколько всего в Санкт-Петербурге семей грузинских евреев?

- Восемьдесят.

- А сколько из них охвачено вашей общиной?

- Восемьдесят.

- То есть - все до одного?!!

- Все до одного.

Вот так.

витрины разлетаются вдребезги. Вместе с ними разлетаются куски человеческих тел. Сигарета спасла ей жизнь. И теперь до конца жизни она будет точно знать, что, хотя курение и опасно для здоровья, но есть у здоровья, как индивидуального, так и общечеловеческого, враг куда более опасный, смертельный враг.

Так кто же он, этот смертельный враг человечества, который фактически уже вверг наш мир в Третью мировую войну, бушующую по всему миру, от шоссе, ведущего в тель-авивский аэропорт, до кампуса в американском университете, кто это чудовище, посылающее десятки тысяч оболваненных шахидов расправляться с ни в в чем не повинными людьми ради посмертных объятий с 72 гуриями, кто же сегодня является истинным наследником Гитлера? Совершенно верно - конечно же... Израиль!

А если нет, то почему же на залитых кровью жертв террора улицах и площадях уцелевшие европейцы митингуют под лозунгами "Израиль - убийца детей" и "Смерть Израилю"? Почему, вместо того, чтобы бороться за собственное право на жизнь, они борятся за право "палестинского народа" право убивать евреев. Почему европейские, да и израилские евреи, чувствуют себя предателями мировой цивилизации, если выступят против этого "святого права"?

Почему израильтянка, живущая в США делает идола из "дружбы народов" и что нужно, чтобы ей прозреть?

Как себя поведет немецкая журналистка-еврейка, прославлявшая ХАМАСовцев и проклинавшая Израиль, когда ей вдруг откроется истина и придуманный ею мир рухнет?

Попыткой ответить на эти вопросы служит блестяще сделанный спектакль израильского театра "Матара" "Мы не боимся" по пьесам Александра Казарновского (Израиль) и Елены Улановской (США), а также реальным историям в сценарной обработке Геннадия Юсима. Постановка Александра Каплана. Обязательно приходите - будет с чем поспорить и с чем согласиться!