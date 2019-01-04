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Фундамент народовластия Власть одной личности - угроза для всего человечества

Власть, сконцентрированная в одном лице - монархия.

Лидер правящей партии, удерживающий в государстве власть, - также монархия.

Власть одного человека в государстве представляет угрозу, так как слагается из пороков личности. Ведь никакой человек не имеет совершенства, каждый ежедневно много раз может ошибаться.

При демократии власть не сконцентрирована в одних руках, а разделена, и поэтому ошибки личности замечаются и исправляются другими. Разделение власти позволяет всему обществу безопасно существовать и развиваться.

В условиях, когда в странах мира имеется ядерное оружие, способное уничтожить жизнь на Земле, ошибки личности у власти государства, имеющего ядерное оружие, могут в любой момент привести к гибели всего человечества.

Единоличная власть несёт угрозу жизни не только своему собственному народу, но также и окружающим странам. История многочисленных войн тому подтверждение.

Например, монархия развязавшая Первую мировую войну 1914-1918 г., унесла жизни 20 - 30 миллионов человек в странах мира.

Власть вождя правящей националистической партии в Германии в 1933-1945 годах обернулась для человечества Второй мировой войной и гибелью во всем мире 70-100 миллионов человек.

Власть вождей коммунистической правящей партии в СССР в 1917-1991 г. также обернулась для народа страны гибелью многих миллионов людей - от голода, репрессий, партийных судилищ. Закончилась партийная монархия в СССР пустыми прилавками, ограблением народа и разделом территории СССР партийными функционерами.

В 1991 году правящая партийная монарша династия в СССР была свергнута.

Но строительство демократии в России продолжалось недолго.

Уже октябре 1993 г. в Москве, бывший в то время президентом Ельцин, нарушив постановления Конституционного Суда РФ, произвёл вооруженный захват парламента РФ, состоящего из свободных депутатов, впервые в истории России избранных народом независимо от партии. После уничтожения свободного парламента в России с декабря 1993 года снова воцарилась монархия партии "золотого тельца". принесшая стране ещё большую разруху в экономике, отсталость, огромную безработицу, затяжную нищету более 20 миллионов граждан. Системный кризис, безработица, нищета, отсутствие перспектив обернулось для России преждевременной смертность десятков миллионов человек и общим сокращением коренного населения страны на 10% (свыше 13,5 млн. человек). Вдобавок к этому в 2018 - 2019 гг. правящая партийная монархия полностью лишила часть населения их пенсий. Это ещё один тяжёлый удар по народу.

История власти правящих партий в XX - XXI веках, лицемерно называющих себя демократиями, показала не только их полную экономическую непригодность, но и опасность для жизни людей.

При множестве партий в стране начинается межпартийная борьба за власть, способная развязать кровопролитные гражданские войны. После захвата власти и уничтожения соперников, вождь правящей партии доводит страну до кризиса, ибо исправлять ошибки вождей правящих партий в отсутствии свободы слова некому.

При демократии власть сконцентрирована не в личности, а в силе правды и справедливости Закона.

Например, Карл Маркс об этом писал: "Я вообще не думаю, что личности должны служить гарантиями против законов; я наоборот, думаю, что законы должны служить гарантиями против личностей".

Исполнение Закона (в случае России - Конституции РФ) предотвращает государство от распада, а народ от гибели.

Вожди руками своих партий в законодательстве пишут и проводят под себя свои "законы" с целью удержания личной власти.

В демократическом же государстве законы пишут народные депутаты, свободные от власти монархии, от партийных клятв и обязательств.

Присутствие в России правящей партии (организации, объединения, союза, фронта и т.д. - не важно, как они себя называют) - противоречит Конституции России.

Согласно 1-й статьи действующей Конституции РФ, Россия является демократическим государством, в котором единственный источник власти - народ. Всецело и только Народ есть власть, но никак не обособленная партия, которая вопреки Конституции РФ провозгласила себя правящей, захватив законодательную, судебную, исполнительную ветви власти и средства массовой информации.

Партии не признают верховенства народовластия и Конституции РФ, так как выражают намерения стать правящими, захватив власть над народом.

В этом заключается антинародная и антиконституционная сущность всех партий.

Таким образом, исходя из заявленных целей партий - им нет места в демократическом государстве.

В партии при демократии могут объединяться, например: ради любви к пиву, кино, вину, игры в настольный теннис… и пр., но только не с целью захвата власти над народом и средств бюджета государства.

Первая и главная задача любого демократического государства - освободиться от опасности претензий на власть над народом партий.

Чтобы народ имел возможность построить для себя демократическое государство, в котором есть свобода слова, собраний, референдумов, защита Закона от преследования партий и подчиненных им государственных вооруженных формирований.

После вывода партий из законодательной власти необходимо привести все Законы, изданные ранее правящей партией - в соответствие с Конституцией РФ, исключив, принятые против интересов народа и в угоду правящей партии.

Демократическое государство, опирающееся на свободных, независимых депутатов - можно построить, используя "Манифест демократии - власти Чести, Совести и Ума" (см.: http://viperson.ru/articles/chestnye-poryadochnye-umnye-vseh-stran-ob-edinyaytes ).

Только человеческие добродетели (умственные и нравственные достоинства) могут быть прочным фундаментом для построения народовластия (демократии).

Никакого другого "материала" для строительства демократии - у вас нет.

Упорство в ошибках и отказ от строительства демократии при сохранении монаршей власти вождей правящих партий приведет к усугублению всех аспектов существующего ныне в странах экономико-политического кризиса и вплоть до термоядерной войны с уничтожением части или всего человечества.