История терроризма уходит в века. Террористические акты насилия нескончаемой чередой сопровождают развитие языческих и современных неоязыческих цивилизаций. Одно из первых упоминаний терроризма связано с терактами, совершенными в 66-73 гг.…

Григорий Амнуэль:

Нет, я не мальчик-паж из «Золушки» и не волшебник, но атмосфера Нового года наводит на сказочный лад. А время, проведенное в коридорах власти и в студиях телеканалов, научили анализировать.