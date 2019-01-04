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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорПоэзияСТРОФЫ
январь '19
СТРОФЫ

Снежинка

Светло-пушистая,
        Снежинка белая,
Какая чистая,
        Какая смелая!

Дорогой бурною
        Легко проносится,
Не в высь лазурную,
        На землю просится.

Лазурь чудесную
        Она покинула,
Себя в безвестную
        Страну низринула.

В лучах блистающих
        Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
        Сохранно-белая.

Под ветром веющим
        Дрожит, взметается,
На нем, лелеющем,
        Светло качается.

Его качелями
        Она утешена,
С его метелями
        Крутится бешено.

Но вот кончается
        Дорога дальняя,
Земли касается,
        Звезда кристальная.

Лежит пушистая,
        Снежинка смелая.
Какая чистая,
        Какая белая!

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