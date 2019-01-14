обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорРусская АмерикаЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ
январь '19
ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

Ошибка

Не может быть, однако бывает

      Калифорнийским  жарким летним днем открываю свою почту. И дома стало еще жарче. Центр за контролем нарушений на скоростной дороге № 91 из округа  Ориндж  южной  Калифорнии, прислал мне весточку. Там сообщалось, что 14 июля нынешнего года  в 8:02:35 утра, проезжд  по  второй линии  платного участка дороги "вы   не оплатили, и если через месяц штраф не будет погашен, то тогда увеличим его вдвое".

     И снова я смотрю на географическую карту. По своим  размерам территория штата Калифорния почти с Великобританию. И не случайно, что она делится на Северную и Южную Калифорию. Мы живем в северной части в городе Сан Хосе, примерно в   600 километрах от скоростной дороге 91.  Как говорят,  где имение , а где вода .

      Много лет тому назад  был популярен адекдот:

    - Маклер продаёт имение: - И что особенно хорошо - два шага до реки. Вы сошли по ступенькам крыльца, бросились в воду, плаваете... - Меня как раз смущает близость реки. А вдруг наводнение? - Ну, что вы! Где имение, а где вода... Огромное расстояние.

      Но как нам доказать, что даже при всем желании, преодолеть расстояние  в сотни километров нам с женой не по силам. Конечно, мы  сильно растроились. Тут уже  было не до шуток. 

  - Вспомним  венгерский  фильм "Без паники, майор Кардош!" и не  будем паниковать,- разумно рассудил младший сын Константин.

        Для начала оба сына - Юра и Костя предложили посоветовали посмотреть в интернете, что пишут люди, оказавшимиеся  с такой же проблемой на  той же скоростной платной дороге № 91.   

      "Зашел" в интернет и вот, что  я нашел:

       " Я  получил уведомление,- пишет мистер М. - Я НИКОГДА не ездил в Южную Калифорнию, не говоря уже неделю назад. Я собираюсь попросить людей на  работе, чтобы подписали нотариально заверенное заявление, в котором говорится, что я в это время работал и моя машина была  на стоянке в городе Маунтин-Вью в Северной Калифорнии.. Это жульничество, без сомнения!"
    
      "Я  получил уведомление об уклонении от уплаты штрафа на скоростной дороге 91.. Я живу в Северной Калифорнии, - отмечает выпускник университета С. - У меня вопрос: как они получают наши  имена,адреса,  марки / модели автомобилей/, номерные знаки? Кто  им помогает в этой афере?"

       "Я получил штраф. Самое забавное, что автомобиль на фотографии, которую они прислали, является внедорожником, а у меня TOYOTA COROLLA , - сообщает миссис Ч.- Как вам  нравятся? Эти пластинки автомобилей похожи на мои, за исключением того, что средние буквы / цифры блокируются металлическим шаром, который используется для  транспортировки/.  Это так смешно, когда машину внедорожник, ошибочно принимают за меньший седан."

   -  Так что вы не одни в этом штрафном мире,-  сказали сыновья.

      Недолго думая,  сыновья помогли  отправить  в округ Ориндж, в Центр за контролем нарушений   краткое письмо. И  нам сказали:

    - Главное, без паники. Думаем, что все будет хорошо.

        Так и было. Пришел ответ. Извините, пишут из Центра, произошла ошибка.  И еще, сообщалось, что Центр готов в будущем  году нам оплатить  проезд  платного участка  скоростной дороги 91.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Каким, по вашему мнению, окажется "свинский" 2019 год для вас и ваших близких по сравнению с ушедшим 2018?

Самые обсуждаемые

за последнее время

8
Собрание несвободных россиян
3
Детки
3
Дом, в котором я живу
3
Юрий Фельштинский: Украина имеет шанс вернуть потерянные территории, оставаясь независимым государством, ориентированным на Европу и США
3
Каким, по вашему мнению, окажется "свинский" 2019 год для вас и ваших близких по сравнению с ушедшим 2018?
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

08 Января 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

Опера

Хана российскому бюджету,
В казне валюты больше нету. Привет.

08 Января 2019

Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ Мустафа ЭДИЛЬБИЕВ:

Юрист «приснопамятных времён» Медведев и прецеденты русского мира

Не надо быть специалистом, чтобы знать ситуацию с судебным произволом в России. Недавний президент РФ нагло и бесстыдно лгал не только швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, но и многомиллионным телезрителям и читателям. И вот почему.…

13

28 Декабря 2018

Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Крибле – Крабле – Бумс

Нет, я не мальчик-паж из «Золушки» и не волшебник, но атмосфера Нового года наводит на сказочный лад. А время, проведенное в коридорах власти и в студиях телеканалов, научили анализировать.

Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор». Krugozor Inc.

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center