ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

Ошибка Не может быть, однако бывает

Калифорнийским жарким летним днем открываю свою почту. И дома стало еще жарче. Центр за контролем нарушений на скоростной дороге № 91 из округа Ориндж южной Калифорнии, прислал мне весточку. Там сообщалось, что 14 июля нынешнего года в 8:02:35 утра, проезжд по второй линии платного участка дороги "вы не оплатили, и если через месяц штраф не будет погашен, то тогда увеличим его вдвое".

И снова я смотрю на географическую карту. По своим размерам территория штата Калифорния почти с Великобританию. И не случайно, что она делится на Северную и Южную Калифорию. Мы живем в северной части в городе Сан Хосе, примерно в 600 километрах от скоростной дороге 91. Как говорят, где имение , а где вода .

Много лет тому назад был популярен адекдот:

- Маклер продаёт имение: - И что особенно хорошо - два шага до реки. Вы сошли по ступенькам крыльца, бросились в воду, плаваете... - Меня как раз смущает близость реки. А вдруг наводнение? - Ну, что вы! Где имение, а где вода... Огромное расстояние.

Но как нам доказать, что даже при всем желании, преодолеть расстояние в сотни километров нам с женой не по силам. Конечно, мы сильно растроились. Тут уже было не до шуток.

- Вспомним венгерский фильм "Без паники, майор Кардош!" и не будем паниковать,- разумно рассудил младший сын Константин.

Для начала оба сына - Юра и Костя предложили посоветовали посмотреть в интернете, что пишут люди, оказавшимиеся с такой же проблемой на той же скоростной платной дороге № 91.

"Зашел" в интернет и вот, что я нашел:

" Я получил уведомление,- пишет мистер М. - Я НИКОГДА не ездил в Южную Калифорнию, не говоря уже неделю назад. Я собираюсь попросить людей на работе, чтобы подписали нотариально заверенное заявление, в котором говорится, что я в это время работал и моя машина была на стоянке в городе Маунтин-Вью в Северной Калифорнии.. Это жульничество, без сомнения!"



"Я получил уведомление об уклонении от уплаты штрафа на скоростной дороге 91.. Я живу в Северной Калифорнии, - отмечает выпускник университета С. - У меня вопрос: как они получают наши имена,адреса, марки / модели автомобилей/, номерные знаки? Кто им помогает в этой афере?"

"Я получил штраф. Самое забавное, что автомобиль на фотографии, которую они прислали, является внедорожником, а у меня TOYOTA COROLLA , - сообщает миссис Ч.- Как вам нравятся? Эти пластинки автомобилей похожи на мои, за исключением того, что средние буквы / цифры блокируются металлическим шаром, который используется для транспортировки/. Это так смешно, когда машину внедорожник, ошибочно принимают за меньший седан."

- Так что вы не одни в этом штрафном мире,- сказали сыновья.

Недолго думая, сыновья помогли отправить в округ Ориндж, в Центр за контролем нарушений краткое письмо. И нам сказали:

- Главное, без паники. Думаем, что все будет хорошо.

Так и было. Пришел ответ. Извините, пишут из Центра, произошла ошибка. И еще, сообщалось, что Центр готов в будущем году нам оплатить проезд платного участка скоростной дороги 91.