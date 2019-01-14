КТО ЕСТЬ КТО



Яков Кедми

Он подбежал к берегу, когда паром едва отошёл от причала. Сходу он перепрыгнул узенький, едва образовавшийся зазор. Не удержавшись на ногах, он упал на палубу, где долго лежал, успокаивая страх. Затем, присев, оглянулся на уже удалившийся берег, и воскликнул: "Вот это прыжок!"

/Старый рассказ/

Время -

начинаю

про Кедми я рассказ.

Но не потому,

что нет

проблемы более

Время

потому,

что старая тоска

Обернулась

современной

болью.

/Почти по В. Маяковскому/

Я встречался с этим человеком несколько раз, начиная с 2004 года - на радиостанции РЭКА, на ряде семинаров. Так, в конце 2004-го, участвовал вместе с ним, М. Хейфецом и Я. Шаусом в передаче с символическим для данной заметки названием "Шпионы-предатели или борцы с властью?", которую проводила на радио РЭКА. Р. Дроми. Личные впечатления от Якова Кедми (Казакова) у меня были однозначны: он - искатель места и чинов, обойдённый при прошлых разделах власти и влияния теми, кто, по его мнению, прав и заслуг имел меньше. Было почти очевидно, что он не брезглив в выборе целей и методов. Вызывало недоумение то огромное самомнение и самоуверенность, проявлявшиеся при малейших попытках других участников передач и семинаров (не только моих!) с ним не согласиться, совершенно не соответствующие его тогдашнему общественному положению.

С удивлением воспринимал я сообщения СМИ о его безрезультатных, мне казавшихся просто бесперспективными, попытках создать и возглавить какую-нибудь партию. У меня о нём сложилось впечатление как о человеке с левой политической ориентацией, уже тем самым не благоприятное. Сеть хранит много его выступлений, укреплявших это моё впечатление. Приведу несколько примеров. Ещё в ноябре 2003 Кедми предсказал, что Израиль просуществует ещё лет двадцать, не больше. Одиозное высказывание, неправда ли?

В октябре 2004 на радио РЭКА его интервьюируют как участника приснопамятного движения "Национальный призыв". Это движение возглавлял бывший директор израильской службы общей безопасности А. Аялон , ставший после выхода в отставку человеком крайне левым. С арабской стороны со-руководителем был член "Палестинского национального совета" С. Нусейбе . В интервью Кедми сообщает, притом без малейшей заминки, что под манифестом их движения, призывающего к миру, дружбе и сосуществованию еврейского и арабского народов, стоят подписи ряда деятелей ХАМАСа. Вот за такое "сосуществование" боролись эти люди.

В конце того же года, в интервью И. Шагалу на ТВ "Израиль плюс" по поводу печальной памяти готовящегося "одностороннего размежевания", Кедми, ярый сторонник этого процесса, отметил, что "среди евреев непропорционально много террористов, … (которые) объявляют лидеров предателями, а с предателями, сами знаете, что надо делать". По Кедми, террористами оказались религиозные и поселенцы!

В 2005, в одном из интервью, он сказал: "Больной мы народ, с извращённой историей психикой и полным набором привычек непотребных. Лечить народ наш надо, начиная, следуя известной народной поговорке "Рыба тухнет с головы". Но процесс этот долгий, трудный, и не гарантированный. … Такова природа политической власти в Израиле. Страны нецивилизованного, примитивного капитализма. А биология решит проблемы и пенсионеров, и больных, не проблему, а проблемы тех, которые ещё живы".

В 2014, комментируя операцию Израиля в Газе, названную "Нерушимая скала", Кедми сказал в интервью 9му каналу израильского ТВ: "Ну, Биби же объявил недавно, что мы в очередной раз победили. Мы уничтожили около 1000 боевиков ХАМАСа, еще более 2 тысяч мирного населения и среди них 500-600 детей. На это нам понадобилось всего 50 дней". До лжи такого уровня не доходила даже арабская пропаганда!

Подобные взгляды Кедми должны были бы сокращать его русскоязычную, в основном право-ориентированную аудиторию. Но этого не происходило. Напротив, он выступал, при всей одиозности его уже тогда открыто выражаемых взглядов, в передачах радио и ТВ, а также на многих, более узких, но достаточно известных в Израиле, семинарах, к примеру, у Узника Сиона Д. Мааяна. За Кедми укреплялась репутация человека интересного и компетентного, что казалось мне совершенно не соответствующим действительности. Может, выбирая его, отдавали долг прошлым заслугам. Не знаю. Однако по-прежнему к себе в партию на высокую должность, проходным в список кандидатом, его никто не брал.

Моё негативное отношение к Кедми заметно усилилось, когда почитал его книгу "Безнадёжные войны", вышедшую на русском языке в 2011. Неприятие книги у меня началось уже с её заголовка. Крайне трудно поверить, будто название имеет в виду, согласно одному из выступлений Кедми, его личные, локальные столкновения с высшими властями Израиля. Нет, при чтении книги это название воспринимается как прямой намёк на безнадёжные войны государства Израиль, как тревожащая попытка пересмотреть ставшую общепринятой среди грамотных и порядочных людей историю войн этой страны, согласно которой все они, начиная с войны за независимость 1948-49 гг, были вовсе не безнадёжными, а победными.

В войне Судного дня 1973, о которой он часто упоминает, он был водителем танка командира танкового батальона Э. Барака, будущего премьер-министра. Участие в войне, получение позднее звания лейтенанта заслуживают уважения и всяческих похвал, но сами по себе едва ли могут служить основанием для уничижительной оценки крупной победы израильской армии над Египтом и Сирией, за спинами которых стоял, всегда готовый оттуда вылезти, СССР. Тут уже неважно, что в итоге своего продвижения по службе Кедми в 1992 занял высокий пост директора Бюро по связям "Натив".

Мне, тем не менее, казалось, что Кедми просто один из тех, у кого яркие заслуги в прошлом, в молодости, не привели к успеху в годы пожилые. Поэтому долгое время я воспринимал его просто как весьма болтливого неприкаянного человека, заурядно преувеличивающего свои заслуги, вышедшего в отставку в 1999, ещё сравнительно молодым, 52 лет, и не нашедшего себе достойного применения. Это всё нередко в Израиле, равно как и поиск многими генералами в отставке политического прибежища, с сопутствующими поиску политическими финтами.

Однако за последние несколько лет я стал относиться к нему гораздо серьёзнее, и думаю, что фактически существует своего рода "Казус Кедми". Эта переоценка возникла под влияние резкого увеличения числа его выступлений после начала украинских событий в 2014. Его откровенно пророссийская позиция, приведшая его от выступлений в небольших кружках к огромной зрительской аудитории российских официальных ТВ, меня озадачила, явно не укладываясь в образ эдакого простака -фанфарона. Нельзя не услышать и его отрытых антиизраильских инвектив, принижений побед Израиля в войнах, поношений руководства Украины и США, сопровождавшихся восхвалением России и безоговорочным оправданием её политики. Особенно если вспомнить, что этот человек, по меньшей мере, по его словам, из СССР буквально рвался.

Кедми неоднократно говорил не только на российском ТВ, но и на охотно и обильно предоставляемых ему израильских каналах, к примеру, на ItonTV, о невозможности России терпеть приближение НАТО к своим границам. Такая точка зрения вполне возможна как для обывателя, как и для политика, не считающего нужным открывать "всю правду", но не для беспристрастного комментатора, к тому же объявляющего себя "разведчиком".

"Свист" про невозможность терпеть НАТО "под боком" вызвал ажиотажный интерес к фигуре Кедми в России, и он начал участвовать в российской программе "Время", почти достигнув, тем самым, высот И. Шамира и А. Эскина, известнейших "правдоборцев". Кедми рассуждал обо всём, и комментировал всё. Помню, как говоря о стрельбе на Майдане в Киеве, и о том какие снайперы там стреляли, он утверждал, что "так не может действовать никакая профессиональная организация". Кедми фактически злоупотреблял, да и злоупотребляет, по сей день, именем и авторитетом израильской разведки, важным работником которой его обычно представляют российские СМИ.

Он, однако, если и был разведчиком, то весьма "когда-то". Его замечания о том, что так, как он видел на ТВ, "профессионалы действовали лет 20 назад" звучат вполне по-обывательски. Согласно его должностям в "Нативе", каких-то военных званий выше лейтенанта, у него нет. Это не помешало ему сказать, что военный эквивалент его должности - генерал-лейтенант. А в Израиле генерал-лейтенантом становятся лишь начальники Генерального штаба.

Звание "глава сверхсекретной службы", дипломат, разведчик направленно дезинформируют российскую публику. Это особо полезно официальным пропагандистам РФ из-за абсолютно необъективной, недружественной позиции Кедми в адрес Украины, да и США. Не основанная на фактах, его антиукраинская позиция тем более странна, что Украина не поставляет оружия бандитствующим соседям Израиля, в ООН либо воздерживается от голосования по антиизраильским резолюциям, либо даже выступает в поддержку Израиля.

Комментарии Кедми по поводу действий России либо полностью одобряют её официальную политику, либо даже более воинственны, и радикальны. В глазах публики его высказывания, в действительности лица частного и безответственного, приобретают большой вес и авторитет из-за приписываемых регалий, в то же время, компрометируя нейтральную позицию Израиля в вопросах взаимоотношений Украины и России.

Часто он предсказывает будущее, обычно в том ключе, который угоден работодателям, в первую очередь ведущему телеканала "Россия 1" Е. Соловьёву. Начав с редких появлений на российском ТВ, он к настоящему времени сильно потеснил, если не полностью вытеснил оттуда И. Шамира и А. Эскина. Российская аудитория на 100 млн. человек, с её "большими людьми" - писателями, политологами, другими разведчиками, - это вам не ИтонТВ, и даже не 9ый канал. Как-то обратил внимание на фразу ведущего "Неудобно поправлять человека с героической биографией". Разве дождёшься такого в Израиле? Словом, уже несколько лет, как этот молодец широко шагает на своём новом поприще, притом с большой выгодой для себя, о чём можно судить по расценкам, публиковавшимся в сети, и по частоте участия в передачах.

Отмечу, что Кедми быстр и категоричен в своих суждениях. Так, почти мгновенно после резкого осложнения ситуации в Азовском море, он уже заверил своих слушателей, что "Украину ждет военный крах". Он утверждал, не обсуждая других возможностей, что ""ящик Пандоры" в Азовском море открыло украинское руководство, … (которое) пошло на конфликт сознательно, пытаясь задержаться у кормила власти в преддверии грядущих выборов. Так, рейтинг президента страны Петра Порошенко составляет лишь 5%." и заверил слушателей, что "из-за Украины никто воевать с Россией не будет. Если же киевские власти продолжат вести себя в том же духе, проявляя повторную агрессию в отношении РФ, то их будет ждать судьба Грузии при Михаиле Саакашвили - полный военный крах и утрата режимом власти". Я не знаю, прав Кедми или нет, но чёткая ориентированность его советов и мнений очевидны.

У меня нет сомнений, что человек зрелый должен определённо ответить, по меньшей мере, лично для себя на вопрос, с кем он, даже если сам вовсе не мастер культуры. Уровень, проявляемый Кедми сегодня, заставил меня по-новому посмотреть на его вчерашние достижения, т.е. усомниться в его однозначно-героическом прошлом. Повлияло на меня и услышанное от него по радио утверждение, как известно, не соответствующее действительности, будто Поллард получал от Израиля деньги, и был готов именно за них служить кому угодно. Тут уж не вспомнить Фрейда просто грех. И я не согрешил.

Согласно "Безнадёжным войнам", чуть ли не главнейшая заслуга Кедми - это перенаправление в девяностые годы прошлого века потока евреев-эмигрантов из СССР вместо США, куда они хотели ехать, в Израиль, куда многие ехать не хотели. Для этого ему пришлось изменить расписание прилёта рейса Аэрофлота в Вену, сдвинуть ещё какие-то рейсы, чтобы перехватывать людей и направлять их прямо в Израиль.

Читая книгу, я поначалу даже не понял, что это не по силам не только самому Кедми, но и правительству тогдашнего Израиля. Для таких изменений нужна была заинтересованность властей СССР, единственной авиакомпанией которого и был Аэрофлот. Буквально на-днях, я вычитал в "Аквариуме" В. Суворова, что ГРУ ГШ СССР определяло подходящее ему время вылета из, и, следовательно, прилёта в столицы Европы самолётов Аэрофлота с тем, чтобы было удобно силой возвращать домой своих проштрафившихся сотрудников. Среди столиц речь у Суворова идёт и о Вене. Мало сомнений в том, что в таком регулировании расписания, наряду с ГРУ, участвовал и КГБ.

А была ли заинтересованность у высших властей СССР в перенаправлении потока евреев? На мой взгляд, была. Они не могли уже остановить массовый отъезд, но в их силах было его перенаправить, и об этом, уверен, думали соответствующие профессионалы. Заинтересованность определялась тем, что, во-первых, поток квалифицированных людей шёл уже не в США, где приехавшие помогали бы этой стране - главному врагу СССР, а в Израиль, где такое количество приезжих было трудно успешно трудоустроить. Во-вторых, огромный для Израиля поток неизбежно создавал социальные трения, что, учитывая отношение властей СССР к этой стране, было явно желательно. В-третьих, вновь прибывшие становились манипулируемыми извне избирателями, и из-за большого числа могли влиять на результаты выборов даже в высшие органы власти в такой маленькой стране, как Израиль, где приход к власти лояльного СССР правительства был ему желателен. В-четвёртых, мощность потока позволяла легко использовать его для транспортировки агентуры из СССР, делая её в Израиле весьма сильной. Всего этого было не достичь, направляйся поток евреев, уезжающих из СССР, в такое большое государство, как США. Очевидно, что подобные возможности не могли ускользнуть от советских спецслужб. Это привело меня к предположению о достаточно тесных связях Кедми с КГБ (или ГРУ?) ещё в девяностые.

Новые сомнения вызвал сам его выезд из СССР. При внимательном прочтении этой истории даже в его собственном изложении остаётся мало сомнений в том, что молодой человек, склонный к авантюризму, скорее всего, был завербован ещё до выезда из СССР в 1969. Он сам пишет, как трижды обманул милицию при входах (и выходах) в посольства Израиля, а затем - США и Голландии. Наивно думать, что дежурство у посольства, особенно такого, как израильское или американское, несут простые, неподготовленные милиционеры. Да и приём уж больно детский, могущий случайно пройти один - от силы два раза, но, как минимум - четырёхкратное повторение одного и того же метода едва привело бы к успеху. Да и в итоге, когда поймали, его наказание было странное - угроза ареста за всё про всё на 30 (?) суток. И это за передачу консулу США копии заявления Кедми об отказе от советского гражданства.

Вот описание нашим героем финала совсем не первой встречи в посольстве, за которой последовало задержание милицией: "Однако пришло указание освободить меня. Предупредили, что в следующий раз выселят из Москвы за 101 километр. И мы расстались". И это всё?

У меня случайно сохранилась выписка из статьи про Кедми в Википедии, где описывалось, как он 19 февраля 1967 года пришёл в израильское посольство и сказал, что хочет эмигрировать в Израиль. В статье говорилось: "Попытка советского охранника задержать его не принесла успеха. Используя русский мат, Яков Казаков прорвался на территорию посольства, где с ним встретился израильский дипломат Герцль Амикам, с 1955 года сотрудник "Моссад"". Меня описанный метод проникновения впечатлил, но сейчас его в статье уже нет. Сохранилась она в интернет-ссылках, включая и ссылку на поисковик WIKI 2 Кедми, Яков (дипломат), но в самой статье и здесь про мат, равно как и службу дипломата в Моссаде нет. Работает, значит, Википедия над своим содержанием непрестанно...

Уже первые усилия Кедми на новом для него поприще увенчались успехом. Как он сообщил в декабре 2015, запрет на его въезд в Россию снят. Уникальная частота появления на ведущих каналах СМИ России есть знак абсолютного признания властью его заслуг, уверенность в том, что такой их не подведёт. И он не подводит. После полусуточных колебаний, вызванных неясностью позиции президента РФ в вопросе "кто виноват в гибели российского самолёта-разведчика", Кедми уже знал, что надо, и говорил в интервью газете "Взгляд": "Сам факт обстрела объектов, находящихся вблизи российских войск или российских баз, является, на мой взгляд, безответственным и непродуманным. И какие бы цели там ни были, они не оправдывают этого неосторожного и непрофессионального обстрела. В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факторы". Тут комментировать нечего: очевидно, что наш герой "пришёл, ответил, получил".

Не остался Кедми незамеченным и в противоположном лагере - среди противников российской власти. Вот что написал журналист И. Яковенко в сентябре 2018 в интернет-журнале "Детали": "В структуре путинских информационных войск сформировано боевое ударное звено "еврейских истребителей" в составе Соловьева, Сатановского и Кедми. Их тактика состоит в том, чтобы использовать Катастрофу в качестве сокрушительного тарана, или, прикрываясь величайшей трагедией еврейского народа, как щитом, атаковать всех врагов путинского режима: США, Европу, Украину, Грузию, страны Балтии… Самая главная идея, которую постоянно проталкивает Кедми, состоит в отождествлении путинской России с еврейским народом, а русских - с евреями".

Недавно Кедми прояснил, почему старался полвека назад покинуть СССР, написав "Сталин был последним государственным деятелем, который заботился о своей стране. … После него такого не было. Сталин оказался единственным, кому было не наплевать на Россию. Была бы другая власть - не было бы России"". Я понял его так, что сбежал он, поскольку к 1969 осознал, что Сталина уже нет. Не оказалось его и в Израиле, почему сместил свой центр тяжести и оттуда.

Совсем недавно Я. Кедми напомнил о себе довольно необычным образом. Мне почему-то на электронную почту присылают интересный в целом дайджест журнала "Наш дом - США". Там в рассылке от 16.11.18 содержится статья "Проект "Список Путина"" авторство в котором принадлежит "Форуму Свободной России", организованному такими известными людьми, как А. Илларионов, Г. Каспаров, Л. Невзлин и др.

Этот Форум сообщает о своём Проекте "Составляем Список Путина", который призван стать подлинно общегражданским делом, позволяющим определить круг лиц, несущих ответственность за нынешнее положение дел в России. Список весьма обширен. Он включает высших руководителей, главных исполнителей, теоретиков принятого Россией направления развития, его финансистов, пропагандистов, а также лиц других категорий.

Моё особое внимание привлёк пункт 11: "Зарубежные агенты". Члены международного Путинтерна, а также активисты клуба "Путинферштеен"", куда включены следующие лица: Шредер Г., Берлускони С., Земан М., Додон И., Гиоргадзе И., Бурджанадзе Н., Аграмунт П., Рорабахер Д., Ле Пен М., Медведчук В., Киссинджер Г., Грэм Т., Саймс Д., Коэн С., Рар А., фон Бюлов А., Жданок Т., Кедми Я.

Подумать только, в каком списке, среди каких знаменитостей оказался, радуя своих поклонников и друзей из бывших отказников, их когдатошний товарищ. Составители списка охарактеризовали его коротко и ясно: "Израильский государственный деятель, дипломат". Так что, когда услышите его, как обычно, врущего, на российском первом канале, у Соловьёва, или на израильских ИтонТВ или 9ом канале, помните - это не абы кто, а деятельный дипломат.

Замечу, воздавая Кедми должное - его многолетний конкурент за российский микрофон А. Эскин в обсуждаемый список не попал. Не попал туда ни "друг Израиля" Е. Сатановский, ни враг Израиля М. Шевченко. Определённо, господа в чём-то недоработали по сравнению с Я. Кедми, потому что явно старались, да и стараются быть на уровне. Но, как я понял из изучения списка, пока недотянули, или просто не всякому дано.

Между Кедми и его конкурентами - Е. Сатановским и А. Эскиным есть существенное качественное различие - он один сейчас резко и несправедливо критикует Израиль. Впрочем, он и в прошлом не воздерживался от этого. Но в моральном уроне Израилю виновны все "истребители".

Причина возвышения Кедми после вынужденной отставки в 1999 - в нетребовательности целого ряда его знакомых и друзей, в готовности на многое закрыть глаза с учётом реальных или мнимых заслуг в прошлом. Именно отсутствие требовательности и критичности со стороны окружающих привело к тому, что выше я назвал Казусом Кедми. Печально это.