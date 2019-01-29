В поисках Виолетты

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

НОВЫЙ АВТОР "КРУГОЗОРА"

Йосси Кински родился в 1980 году. Выпускник Университета культуры и искусства по специальности "художественное творчество и экранная драматургия (сценарист)". Публиковался в журналах "Новый Континент" (США), "Крещатик" (Украина), "Homo Legens" (Москва), Чайка (США), интернет - журнале молодых писателей "Великоросс". Автор более 10 киносценариев, нескольких театральных пьес. Автор книги "Холодное солнце теплой зимы". (Изд. Алгоритм. Москва). Живет в Париже.

- Привет, Максимка.

- Привет, Виолетта.

- Это что? Ешь клубнику?

- Угощайся. Смотри, эта клубничинка похожа на тебя. На ней такие же веснушки.

Виолетта широко улыбнулась:

- Хи-хи, веснушчатая клубника.

Виолетта присела рядом и взяла ягоду.

- Тебе не нравятся девушки с веснушками?

- Почему же? Нравятся. Если бы не нравились, я бы не притронулся к клубнике.

- А ты бы женился на девушке с веснушками?

- Если бы это была ты, да.

Виолетта вновь улыбнулась и взяла ещё одну клубничку.

- А если, когда мы станем большими, то не найдём друг друга?

- Как это не найдём?

- Ну, ты пойдёшь в армию, а я поеду учиться. Так и потеряем друг друга.

Максим отложил ягоду и серьёзно взглянул на сидевшую рядом худенькую девушку с пышной копной волос, подвязанных красной лентой.

- Я тебя обязательно найду.

- Правда?

- Клянусь!

- Тогда найди меня на красивой машине.

- Конечно, я так и сделаю. Куплю самую красивую машину и найду тебя.

- А давай быстро повзрослеем, - предложила Виолетта.

- Наверное, быстро не получится. В прошлый раз нас из-за этого сильно ругали. Помнишь, когда ты сказала, что можно быстро вырасти, если поливаться водой.

- Ну, цветы же растут. Мы просто мало поливались.

- А папа сказал, что это ерунда.

- А твой папа сегодня будет катать нас в колесе?

- Да, вот он идёт. Хочешь, тебя первой покатает?

- Да, хочу.

Дети по очереди залазили в колесо от трактора. Отец Максима - высокий усатый мужчина - стал катать их внутри большого колеса. Вокруг реки звучал детский смех. Они были счастливы.

Через некоторое время, пригласив Виолетту домой, угощали её только что приготовленной курицей. Максим предложил Виолетте остаться на ночь, но родители уговорили его отказаться от этой идеи. Чтобы остаться, Виолетта должна была сперва вырасти. Это было в последний раз, когда Виолетта каталась с Максимкой в колесе, и приходила к ним домой.

…То было очень давно. С тех пор в реке Катунь, на берегу которой произошел этот разговор, утекло много воды. Но Максим до сих пор не мог забыть веснушчатую девчушку с красной лентой в волосах.

Вернувшись из армии, он обнаружил, что Виолетта со своей семьёй уехала из здешних мест. И не куда-нибудь, а, по словам мамы Максима, в Германию. Промаявшись пару месяцев, Максим тоже уехал в Германию. В Гамбурге он устроился грузчиком в порт. Первое время Максу, как его звали местные, было всё равно что разгружать. Корабли с нескончаемыми контейнерами каждый день приходили в порт, и монотонная работа загружала мысли Максима так, что к вечеру он валился с ног от усталости. Но с течением времени он начал понимать, что если не двигаться вперёд, то порт поглотит его. Накопив немного денег, Максим купил себе подержанный БМВ и стал заниматься частным извозом.

Теперь жизнь казалась не такой уж беспросветной и трудной - колеси по улицам Гамбурга и подбирай "голосующих" пассажиров. Максим знал, что Виолетта тоже живёт в Гамбурге, и каждое утро надеялся, что именно сегодня он её встретит. Он спрашивал о ней у русскоговорящих пассажиров и оставлял им свою визитку на случай, если вдруг узнают о ней что-нибудь.

И он всё-таки нашёл Виолетту. Она работала продавщицей в магазине, где продавали шины, - он заехал туда сменить запаску. Странно, что за столько времени Максим ни разу не был в этом магазине.

Они сразу узнали друг друга. Виолетта написала на бумажке свой адрес, и они условились встретиться вечером у неё дома. Уезжая, Макс удовлетворённо подумал, что он всё-таки нашёл её, как они и договорились - на красивой машине.

Вечером, купив в букет цветов, Максим отправился по адресу, указанному на клочке бумаги. Улица Herbertstrabe в Гамбурге славилась на весь мир своими витринами, где сидя в призывных позах, заманивали клиентов девушки.

Найдя нужный дом, Максим вошёл. На лестнице сидели двое чернокожих парней. Один из них предложил Максиму купить презервативы. Пройдя в однокомнатную квартиру, большую половину комнаты которой занимала огромная застеленная красным атласом кровать, Максим несколько растерялся. Виолетта предложила пройти в кухню. Они сели за маленький столик.

Разговор не клеился. Прошло слишком много времени, чтобы кроме воспоминаний у них могли быть какие-то общие темы для разговора. Ну, может быть, только...

Максим выглянул в коридор, ведущий в комнату с большой красной кроватью. Виолетта встала из-за стола и пошла в комнату за вином. Когда она вернулась, Максима уже не было.