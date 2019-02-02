СТРОФЫ

Жизнь как танец - пой, пляши,

Каблуками пол круши!

Тело в пляске устаёт,

Ритм держать перестаёт.

Оступается нога,

А усталость настЧига -

Ет, мешает, и лицо

Грустное в конце-концов…

Кончен танец-удалец…

Да и сказочке конец…

***

А стоит ли беречь

Рифмованную речь?

Не знаю, не пойму,

Неведомо уму.

Храню её пока.

Она ведь коротка,

Да тем и хороша!

Вберёт её душа.



ДЕРЕВО



Под снегом, под дождём, в пыли

Стоит десяток лет…

Берёт всю влагу из земли,

Берёт у солнца свет,

А ветви тянет в высоту,

ВысОко-высокО…

Мне дарит радость, красоту,

Смиренье и покой.

***

Все ушли - и добряк и злодей,

Позабылись фамилия, имя…

Очень мало осталось людей,

Кто запомнили нас молодыми.



ЖИЗНЬ

В ней хватит и огня, и льда…

Я с жизнью не хочу хитрить -

Найду всегда, всегда, всегда

За что её благодарить!