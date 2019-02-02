Я с жизнью не хочу хитрить
Новые стихи
Жизнь как танец - пой, пляши,
Каблуками пол круши!
Тело в пляске устаёт,
Ритм держать перестаёт.
Оступается нога,
А усталость настЧига -
Ет, мешает, и лицо
Грустное в конце-концов…
Кончен танец-удалец…
Да и сказочке конец…
***
А стоит ли беречь
Рифмованную речь?
Не знаю, не пойму,
Неведомо уму.
Храню её пока.
Она ведь коротка,
Да тем и хороша!
Вберёт её душа.
ДЕРЕВО
Под снегом, под дождём, в пыли
Стоит десяток лет…
Берёт всю влагу из земли,
Берёт у солнца свет,
А ветви тянет в высоту,
ВысОко-высокО…
Мне дарит радость, красоту,
Смиренье и покой.
***
Все ушли - и добряк и злодей,
Позабылись фамилия, имя…
Очень мало осталось людей,
Кто запомнили нас молодыми.
ЖИЗНЬ
В ней хватит и огня, и льда…
Я с жизнью не хочу хитрить -
Найду всегда, всегда, всегда
За что её благодарить!