Из дневника семиклассницы

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Мне 13 лет. Я многого не понимаю в жизни. Но в школе нам всегда говорят, что на нашу долю выпало огромное счастье, так как мы родилась в такой замечательной стране. Здесь все справедливо. Тимуровцы переводят старушек через улицы и колют им дрова. Павлики Морозовы выдают своих отцов, которые занимаются темными делами. Памятник ему за это.

"А вы, дети, тоже следите за своими родителями. Партия надеется на ваше сознание", - всегда напоминает нам наш директор.

И мы - бдительны. Наше святое дело - докладывать.

В зимнее утро 13 января 1953 года во время завтрака слушаю по радио сообщение ТАСС, что выявили группу врачей-отравителей, которые убивали видных людей. Фамилии все еврейские, кроме одного. У моих родителей суровые лица, и они боятся ехать на работу. Не ошибка ли это? Нет! Наши органы не ошибаются. Если взяли, значит за дело. Вот Ивана Петровича, нашего участкового врача, не взяли, значит, он - не враг народа. У нас сажают только за дело. Их раскрыла большая умница - Лидия Тимошук, и орден на грудь получила. Учитесь бдительности. Каждый может быть врагом. Докладывайте о разговорах родителей дома.

Хотя мои родители и не врачи, они боялись каждого шороха. В метро их обзывали гадко. Говорили, что т. Сталин наведет среди вас - "жидов" порядок. Страшно. А через некоторое время разобрались, и оказалось, что это была ошибка. Но ведь говорят, когда лес рубят, щепки летят. Лучше сто невиновных расстрелять, чем одного врага упустить, так учит партия.

Утро пятого марта 1953 года. Мы идем в свою женскую школу. По дороге встречаются угрюмые лица, некоторые плачут. Но у наших людей ведь всегда угрюмые, неулыбающиеся лица. В школе директор загоняет нас в зал. На стене - огромное полотно с портретом Сталина. Заплаканная директриса, жалко сжимая свой мокрый носовой платок, сквозь рыдания объявляет, что наш родной Отец умер. Все девочки начинают рыдать и я вместе с ними. В наших убогих головках возникает, наконец, смысл случившегося. Мы осиротели. Никто наверху не сможет ЕГО заменить, продолжить начатое ИМ великое дело. Как жить дальше? Ведь впереди - темный лес, заросшая дикой травой нехоженая дорога. Все производства сразу остановятся, наступит конец света. Дети, говорит директор, сегодня занятий не будет, идите домой. Траур. Глубокий траур.

Мы все в безутешной печали тащимся домой.

А дома у всех довольные лица, никто не рыдает, не рвет на себе волосы и не посыпает себя пеплом. Все спокойны и, мне даже кажется, они не знают трагедии случившегося. Нет, они все знают. Что же делать завтра? Вставать, как обычно, и идти в школу? За мной заходят подруги, и мы бредем в школу. Уроки проходят, как обычно. Звенит звонок. Получается - все, как было два дня назад. Первый урок - история КПСС. Открываем учебник, а в нем почти все фотографии политических деятелей, ученых, военноначальников замазаны нашими карандашами. Так велела учительница истории. Эти лица знать нельзя. Все они - враги нашего замечательного народа. Они пробрались везде и вредят, узнают наши секреты и передают вражеским странам. Пока мы замазывали портреты, на заводах и фабриках великие труженики яростно поднимали кулаки и скандировали: "Смерть предателям"!

Наступает день похорон Сталина. Родители нас не пускают. Как же хочется хоть одним глазком увидеть нашего друга, отца всех народов и великого ученого, в "языкознании познавшего толк". Ведь не было же на всей земле такого человека! А потом мы узнаем, что похороны вылились в Ходынку, там погибло много сотен людей.

Оказалось, что жизнь не остановилась. Выбрали человека по имени Булганин. Маленькие глазки, ремень обтягивает грузный живот. Нет, это не личность. Хотя при нем замечательный и прозорливый помощник с глазами ястреба и взглядом рентгеновского аппарата. Вот он и будет помогать и указывать, как жить. Это - товарищ Берия, хороший друг Сталина. Он сразу же совершает "благородный поступок": выпускает на свободу засидевшихся людей из тюрем. Правда, это бандиты, уголовники и преступники всех мастей. Но ведь они, наверное, все исправились и с "чистой совестью - на свободу".

Летом я отдыхаю в пионерском лагере, но не в Артеке. Еда четыре раза в день, купание, чистая постель. В какой еще стране так живут дети? В Америке даже дети миллионеров работают. Мне очень жалко детей в других странах - они не знают, что такое счастливое детство. В какой еще стране так "вольно дышит человек"? Это слова из наших любимых песен. Мы поем песни о Сталине с воодушевлением, с гордостью за такую единственную в мире страну. Молодым везде у нас дорога, старикам всегда у нас почет. У нас все самое лучшее. Даже самый косолапый медведь и самая вечная мерзлота. Все, что существует на свете, изобрели наши люди: лампочку, паровоз, радио, печатный станок.

Пока мы в лагере, узнаем о расстреле тов. Берии. Оказывается, он тоже враг. Нет. Нельзя расслабляться.

Наступает другой год. Нас переводят в бывшую мальчишескую школу. Мальчики одеты в военного покроя френчи и брюки мышиного цвета. Девочки - в темно-коричневых платьях и черных фартучках. Яркая цветовая палитра. Темно-серая масса безликих. Что это вам, загнивающий запад? У нас свои стандарты.

Вспомнила о своем старом дневнике, потому что исполнилось 55 лет со дня смерти Сталина. И весь мир знает "великие" дела этого великого тирана.