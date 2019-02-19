Деньги раздевают одних женщин и одевают других

ИРОНИЗМЫ

Что самое главное в жизни? Любовь. Каждая женщина - Музей любви. Ничто на свете не постоянно, лишь постоянна в переменах любовь. Одна американка написала, что платоническая любовь - это секс выше ушей. Польская поэтесса ей ответила: секс, конечно, соль жизни, но одной солью сыт не будешь. Украинская адвокат добавила: деньги не приносят оргазм…

В Германии говорят, что любовь - болезнь, которая укладывает в кровать сразу двоих.

- Что вы надеваете на ночь? - спросили у Брижит Бардо.

- Любимого мужчину.

Что такое первая брачная ночь? Да полная фигня по сравнению с первой внебрачной. Каждая ночь должна иметь свое меню.

Анекдот. Встречаются две подруги:

- Ты что такая грустная?

- Да вот, пришел вчера любовник, так все хорошо сделал!..

- Но если хорошо, то почему же ты грустная?

- А потом пришел муж и переделал все по-своему. Муж схватил меня и передернул, как затвор у винтовки, и из моего кармана, как патрон, выпал презерватив…

Откроем Библию. Сара родила в девяносто лет. Почему? Позволим шутку: потому, что рожала Сара от библейского гусара. Любила жизнь и мужиков, любила сало. Рожала Сара от библейского гусара и в девяносто - расцвела как в двадцать пять. У каждой женщины в душе такая Сара: то умирает, то рождается опять.

Интимная революция, начиная с эпохи Возрождения, привела к тому, что женщины вышли на первые роли: в постели, в бизнесе, в социальной сфере.

"С ними трудно, без них невозможно" - говорил Аристотель.

Они спасают, лечат, учат, воспитывают, утешают, согревают, поддерживают, кормят. Выбирают лучших. Пьют и курят. Пашут за двоих.

На ком держится бизнес, медицина, торговля, спецслужбы, банковская сфера, бухгалтерский учет, школы, редакции газет и журналов? На женщинах.

А они в течение жизни очень меняются. "До 18 лет женщине необходимы хорошие родители, от 18 до 35 - хорошая внешность, от 35 до 55 - хороший характер, а после 55 - хорошие деньги" - поделилась женскими тайнами американская актриса София Такер (1884-1966).

Женщина - музыкальное произведение. Она может быть симфонией, песней или уличной частушкой. В идеале она - песнь песней. Формула женственности у каждой фемины своя. Кто-то берёт" нежностью, кто-то - энергичностью. Но есть общие качества характера: сострадательность, терпимость, мягкость, гибкость, заботливость.

Известный астролог Джудит Беннет в своей книге "Сексуальные символы" говорит о том, что настоящая женщина должна примерить черты всех знаков Зодиака и взять у каждого самые лучшие качества

Космическая Женщина представляет собой завершенный Зодиак. В ней совершенным образом соединены энергии Земли, Воздуха, Огня и Воды, каждая из которых оказывает на нее свое влияние, а все вместе они составляют высшую гармонию и равновесие.

Космическая Женщина знает и ощущает вибрации всех планет, она научилась использовать их для того, чтобы вдохнуть энергию в свою жизнь.

Женщина - это Вселенная, в которой очень много темной энергии. Поскольку объем Вселенной увеличивается, увеличивается и количество темной энергии…

Если бы вся энергия поступала к нам из еды, мы должны были бы съедать до 40 кг пищи в день! На самом деле практически 80 процентов энергии поступает к человеку извне, через так называемые энергетические центры - чакры. В этом секрет женской энергетики - впитывать солнечную энергию мужских взглядов, комплиментов, восхищения. А затем дарить эту энергию мужчинам.

Отметил дискуссию на Женском форуме в фейсбуке:

"Не хочешь меня? Плати!".

"Моя профессия - брачная проститутка".

"Часто слышу с экрана про безопасный секс. У нас в селе презервативами никто не пользуется. Предложишь парню надеть - засмеет. У нас безопасный секс - это когда тебя при этом по морде не бьют".

"Отдаваться за шоколадку или нет? Если секс за шоколад - это смехотворно, то секс за "лучшие годы" или "пуд соли вместе" - уже требование справедливое. Помимо лучших лет и пуда соли часто бывают общие дети, налаженный быт, квартиры, машины, дачи, общие друзья и еще сотни разных связей, обрывать которые очень болезненно. Т.е. цена за секс очень высокая.

Кстати, польская писательница Марина Домбровская тонко заметила: "Отдавая руку и сердце, вступаешь не в один, а в несколько браков, потому что в каждом из нас сидит не один человек, а несколько".

Муж - хозяин, жена - менеджер. Примерно так можно "перевести" на современный язык древние ведические законы построения взаимоотношений в семье. Запомнил характерный монолог моей знакомой, бухгалтера Тани Назаровой: "Дома я - матрона (М) и наложница (Н), а на работе - куртизанка (К)… Суть женской карьеры в том, чтобы с помощью мужчин, денег, красоты, обаяния, терпения, случая, силы воли и т.д. найти золотое соотношение между "М", "Н" и "К".

Французская маркиза Мари де Севинье (1626-1696), в одном из знаменитых писем поделилась женской стратегией: "Удачное замужество платит по всем счетам". И ныне брачный бизнес по своей рентабельности превосходит любую другую сферу - финансы, производство алкоголя, табачных изделий, торговлю оружием… Не зря Чарли Чаплин шутил, что женщина может сделать миллионером любого мужчину-миллиардера.

Идет охота на денежных мужчин. Вложив в прическу, косметику, "упаковку", рекламу своих прелестей, условно говоря, доллар, женщина, в случае удачной охоты, может получить тысячедолларовый подъем! Даже наркобизнес остается далеко позади! Вот почему в моде цифровые фотоаппараты (для создания образа, легенды, уникальности сексуальных предложений), стилисты, фотожурналисты, парикмахеры. Итальянская киноактриса София Лорен учила начинающих красоток: "Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь". По сути, она озвучила наблюдение американок, что многие женские проблемы, перед которыми пасуют лучшие психиатры, часто решает даже парикмахер второй категории.

Увы, как говорят американцы, без денег нельзя быть леди. Деньги раздевают одних женщин и одевают других…Обаяние и талант, красота и напористость могут стать "стартовым капиталом". "Я сама себя вытащила наверх за бретельки собственного бюстгальтера. Я выросла между двумя образами женщины: девственницы и потаскухи" - призналась Мадонна (р.1958), американская певица и актриса. А легендарная Людмила Гурченко (1935-2011) давала такой совет: "Женский организм - это вам не гармонь: потолстею - похудею, потолстею - похудею… Надо держать себя в руках. Я до сих пор помещаюсь в одежды, в которых снималась у Рязанова в "Карнавальной ночи".

Самым главным сексуальным качеством "идеального мужчины", по мнению русских женщин, является интеллект. Таковы данные опроса двух тысяч женщин, проведенного экспертами Академии наук РФ и Независимого института социальных и национальных проблем. При выборе спутника жизни интеллект мужчины на первое место ставят 36,7% женщин. На втором месте - физическая сила и здоровье (36%), на третьем - умение обеспечить достаток (34,1%), на четвертом - отсутствие вредных привычек (28,6%), на пятом - уверенность в себе (23,1%), на шестом - верность в любви (21,9%), на седьмом - чувство юмора (17,6%). Сексуальность стоит только на восьмом месте - это качество оказалось важным только для 17% женщин. Далее следуют привлекательная внешность мужчины (15,7%), доброта (13,4%), любовь к детям (12,7%), хозяйственность (9%), легкий характер (6,1%) и, наконец, твердость характера (5,3%).

Девичий капитал - божественный по своему происхождению (ибо слово "дива" от "дивус" - божественный!). Безбожный в момент случайной растраты... Да, многие любят ночных девушек за порядочность, а порядочных женщин за "ночное" поведение... А тем временем женщина умирает от любви, все еще ожидая ее прихода…

Женский капитал - один из самых вечных и все же кратковременных ресурсов, который позволяет, при удачном обмене, добиваться новых богатств. Вот почему многие красавицы идут в журналистику, бизнес, политику, занимаются общественной деятельностью. Ибо политика - очень выгодный бизнес. К примеру, одна итальянская "ночная девушка" стала депутатом парламента. В политических "альковах" она смогла принимать самых важных и богатых клиентов, влияла на стратегические решения правительства. На ком чаще всего второй и т.д. раз женятся политики и бизнесмены? На своих пресс-секретаршах. Ибо они "технологически" рядом и могут "додавить" своих патронов. Даже слово "пресса" от "пресс" - давление…Увы, как говорится, "Красивая женщина для глаз - рай, для души - ад, а для карманов - чистилище!". Польская пословица гласит: "Молодая жена для старого мужа - это лошадь, на которой он скачет в ад!"

Две тысячи лет назад философ Демосфен объяснял древним грекам: "Гетер мы держим ради наслажденья, наложниц - для повседневного удовлетворения потребностей нашего тела, жен - для того, чтобы производить законных детей и иметь верную хранительницу дома". А в наше время, для экономии наших денег, наши женщины вынуждены быть и гетерами, и наложницами, и женами - три в одной... Дорогие женщины, храните верность прошлым изменам!