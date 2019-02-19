Освенцимский набат

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

27 января - День памяти жертв Холокоста, так как именно в этот день, 27 января 1945 года, Красная Армия освободила фашистский лагерь смерти Освенцим (Auschwitz).

29 января 2019-го в Берлине, в Российском доме науки и культуры, а с 5 по 8 февраля - в Красной Ратуше Берлина проходила выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение", организованная Российским научно-просветительским Центром "Холокост". В дни работы выставки в Дюссельдорфе (при поддержке Общества германо-российской дружбы "Дюссельдорф-Москва 1991" /Deutsch-Russisches Freundschaftsverein "D?ssedorf-Moskau e.V. 1991"), состоялась встреча, на которой о выставке рассказал сопредседатель Центра профессор Илья Альтман.

ТЕ ЖЕРТВЫ - В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

- Илья Александрович, как возникла идея выставки?

- Дело в том, что нигде, в том числе и в России, нет ничего, кроме общих слов - "Красная Армия освободила Освенцим"… А кто именно освобождал? Как освобождал?.. Это сегодня уже никто и не помнит. Как этот вопрос отражен в международных музеях и всевозможных экспозициях - нас заинтересовало. А это ведь очень важно сегодня для выяснения разных категорий жертв нацизма во Второй мировой войне.

Это определенный вызов для историков, для педагогов еще и потому, что дата 27 января два года назад приказом министра образования России включена в календарь обязательных мероприятий, которые во всех школах России должны отмечаться как День памяти жертв Холокоста.

Для нас, для нашего Центра стоит в том числе и задача, как подготовить педагогов к освещению ими для школьников историю Холокоста, сделать для них эту историю близкой и понятной. А не просто: "гитлеровцы в таком-то году начали планомерное уничтожение евреев, на территории Польши и других стран существовали лагеря смерти"… и проч. А как наша страна, сегодняшняя Российская Федерация и бывший СССР, его народ пострадали от этого - цель, которую перед собой ставили мы, организовав эту выставку под названием "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение". Работа над этой выставкой дала нам возможность сделать важный шаг в понимании Холокоста для мира разных национальностей - и проживающих в разных концах нашей огромной страны, и привлечь к международному партнерству к работе над этой темой даже организации таких, казалось бы, далеких от нас стран, о сотрудничестве с которыми мы и не мечтали.

Министр иностранных дел России предложил нам подготовить экспозицию на английском, и в прошлом году мы открыли выставку памяти жертв Холокоста в Организации Объединенных Наций. Это дало толчок к переводу выставки на иностранные языки. Для нас принципиально, чтобы показ выставки в каждой стране осуществлялся на языке этой страны. Сегодня она уже существует на 6-ти языках - русском, английском, испанском, иврите, чешском…

И вот - 29 января 2019-го мы вместе с Послом РФ в Германии Сергеем Юрьевичем Нечаевым открыли выставку на немецком языке в Берлине, в Российском доме науки и культуры, а с 5 февраля - в берлинской Ратуше. За прошедший год Научно-просветительский Центр Холокост (который мы основали с выдающимся историком Михаилом Яковлевичем Гефтером, а сегодня Центр возглавляет вместе со мной известный правозащитник, писатель Алла Гербер) специально для каждой страны готовил свой вариант выставки, в том числе теперь и для Германии - на немецком.

Этот конкретный проект мы назвали "Освободители". Он о пяти дивизиях, которые вошли в Аушвиц - примерно 25 тысяч советских солдат и офицеров. В выставке, демонстрируемой в Германии, несколько стендов рассказывают о Холокосте на территории СССР. Мы также даём карту с указанием территорий бывших союзных республик по состоянию на 22 июня 1941 года. И главный посыл: 45 % всех уничтоженных евреев Европы было на территории Советского Союза, символ чего - Бабий Яр.

Вот есть сейчас такое потрясающее движение "Бессмертный полк", а для нас те, кто вошли в Аушвиц в январе 1945-го это - бессмертные дивизии с совершенно конкретными людьми. Сегодня все школьники России, даже все регионы России имеют возможность что-то узнать о своих земляках, которые были в числе этих дивизий. Мы создали специализированный сайт, где пока только 500 биографий (это всего лишь 50-я часть работы, которая, видимо, растянется на длительный период времени и которая по мере того, как у нас рассекречиваются архивы Министерства обороны России, будет возможна для обнародования тех военных, которые Аушвиц освобождали). И при подготовке выставок на разных языках помощь школьников нам особенно ценна.

- До Германии вы показали выставку во многих странах и на разных континентах. Расскажите немного о своих впечатлениях.

- С удовольствием. Мы, например, очень хотели, чтобы после выставки в ООН она открылась в Израиле. Потому что именно в прошлом году в Израиле был принят закон об официальном праздновании Дня Победы в Израиле 9 мая. Но, как это часто бывает с еврейским народом в Израиле, дату празднования-то 9 мая они ввели, а празднуют по-прежнему все равно День Победы… 8 мая. Такая вот, видимо, инерция срабатывает пока. Но мы все же решили там на английском языке показать нашу выставку - торжественно, после окончания заседания Кнессета, после военного парада. Участвовали ветераны Израиля, несколько сот человек и т. д. И мы знали, что открывать это мероприятие будет председатель Кнессета Юлий Эдельштейн. И вот буквально за несколько часов до начала этого мероприятия мы вдруг получаем информацию из города… Костромы, из города, весьма далекого, казалось бы, от фронтовых событий. Местные школьники взяли интервью у узницы гетто (сначала она жила в Черновцах, а потом была депортирована в Транснитрию, в гетто, из которого была освобождена Красной Армией). И, оказывается, эта женщина, Анита Эдельштейн, впоследствии, в 1958 году, стала мамой… председателя Кнессета Юлия Эдельштейна. И этим школьникам она, сейчас преподаватель иностранного языка в школе, передала свои сохранившиеся фотографии. И тогда мы решили сделать отдельный стенд не только об истории ее семьи, которые - мать, отец, дедушка - все были спасены Красной Армией, но и о всей тогдашней Буковине, о Транснистрии, где, по разным данным, около 25-30 тысяч евреев были спасены Красной Армией (в том числе мою бабушку, о чем я расскажу отдельно). Кстати, мы узнали, что та же самая Львовская дивизия, которая освобождала узников Транснитрии, спустя 9 месяцев освободила лагерь в Освенциме… Ничего не надо придумывать, жизнь сама пишет историю!.. Это был, конечно, большой сюрприз для председателя Кнессета Эдельштейна, что мы разыскали эти документы и включили их в экспозицию выставки в Израиле.

Любопытный случай произошел в Чехии. Как вы знаете, недалеко от Праги есть музей памяти жертв гетто Терезиенштадт. Мы с ними сделали совместный проект, такую же выставку, посвященную гетто Терезина, они перевели всю экспозицию на чешский язык, они сами изготовили стенды, и 22 июня, в День памяти и скорби, они открыли эту выставку у себя. Когда мы узнали, что они хотят это сделать, вот тогда-то мы и подумали, что неплохо было бы открыть эту выставку в один день… на всех пяти континентах.

ФОНД "О ХОЛОКОСТЕ И ГЕНОЦИДЕ"

- Получилось?

- К сожалению, скорее из-за моей неорганизованности, нам не удалось вовремя подключить к этому мероприятию Южную Африку и Австралию, но тем не менее, с учетом разницы во времени, в 10 часов вечера 21 июня выставка на испанском языке открылась в парламенте Уругвая, потом - уже 22 июня - в Нью-Джерси в США, одновременно - в Смоленске, в Музее Великой Отечественной войны, в Натанье в Израиле… Эти выставки открылись практически в один день и стали символом памяти и о Холокосте, и о Великой Отечественной войне.

Поездка в Латинскую Америку для меня была очень важна, потому что туда в это же время намечался визит министра Лаврова, к сожалению, отменённый в последний момент. Тем не менее в парламенте Аргентины, построенном в 1925 году, роскошном здании (я даже подумал, что наша выставка в этих великолепных интерьерах просто затеряется…). Аргентинцы - народ очень дружелюбный, при встрече они обязательно целуются, независимо от пола и возраста встречающихся, что для меня было совсем не привычно. Они, естественно, ждали приезда Лаврова, а я, в джинсах, в надетом на всякий случай обычном пиджаке, устанавливаю конструкции нашей выставки. Вижу: к нам направляется мощная такая официальная аргентинская делегация из 4-х человек, парламентская группа Общества дружбы Аргентины и России, все в строгих костюмах, галстуках и прочее, с флажками России и Аргентины, как положено, видимо, по протоколу. Я с ужасом понимаю, что мне сейчас, судя по всему, придется перед ними играть роль министра Лаврова… Но в конце концов недоразумение было улажено, и открытие выставки прошло в очень теплой обстановке.

Мне давно хотелось побывать в Уругвае. Наш Фонд называется "О Холокосте и геноциде", поэтому мы, зная, что первой страной, которая официально признала геноцид армян в 1965 году, был именно Уругвай. И там, в Монтевидео, есть памятник жертвам геноцида армян и площадь их имени. Она располагается как раз неподалеку от нашего посольства и Еврейской общины Уругвая. Так вот смыкаются две эти темы - Холокост и геноцид армян. Я, выступая в Еврейской общине Уругвая, как везде призывал жителей Уругвая посильно участвовать в сооружении памятников жертвам Холокоста в нашей стране. Эти памятники, говорил я им, устанавливают очень часто и неевреи, а также евреи, эмигрировавшие из СССР и России, в память о своих родных и близких, друзей и просто знакомых, погибших в период Холокоста. Причем помощь это исходит от них не только материальная, а и, например, восстановлением имён этих жертв, остающихся до сих пор неизвестными, а памятники - безымянными и проч. Я закончил свою речь, и вдруг встает один из присутствующих и на хорошем русско-польском языке говорит мне, что я, мол, зря их агитирую. Потому что он сам, по его словам, в 2003 году в Ивано-Франковске, где его спасли, установил памятник жертвам нацизма. Это было для меня настолько неожиданно, что, вернувшись в отель, я открыл в своем ноутбуке страницу со своей энциклопедией памятников евреев-жертв Холокоста на территории бывшего СССР. И что же вы думаете? Я, конечно, не утверждаю, что по каждому случаю установки таких памятников на этом сайте есть имена тех, кто их устанавливал (иногда это трудно установить, по разным причинам), но именно этот памятник в Ивано-Франковске как раз содержит имена людей, участвовавших в сооружении памятника, и среди них я нашел и имя этого уругвайского жителя, и точную дату, когда это было сделано!

- Но то, что вы показали в Германии, кажется, несколько отличается от экспозиции для других стран. Почему?

- Принципиальных изменений нет. Просто при подготовке выставки для демонстрации в Германии, то есть на немецком языке, мы немного поменяли нашу экспозицию, добавив 2 специальных стенда. Первые несколько стендов рассказывают о Холокосте на территории СССР и преимущественно - на территории России.

На одной из фотографий - печально известная "жёлтая звезда"… Но - не привычного нам вида: она ПЯТИконечная. Почему, как вы думаете? Вообще, по нашим исследованиям, было фашистами применено 62 варианта (!) опознавательных знаков на всей оккупированной территории, которыми они обозначали евреев (Например, в Варшавском гетто - белая повязка с голубой звездой… То есть каждый военный комендант, отдавая свой приказ по евреям, что-то свое хотел внести. Видимо, такая самодеятельность им позволялась). Такие пятиконечные жёлтые звёзды, как изображённая на этом фото, применялись в двух местах - в Калуге и в Феодосии. Это, по мысли фашистов, почему они изолируют евреев, символ "жидобольшевизма" - желтая пятиконечная звезда. Так они обозначали "опору большевистского режима"… Есть у нас в архиве один документ, очень важный, как нам кажется: продовольственная карточка жителя Калуги периода оккупации. Что получали жители оккупированной территории? Соленые огурцы и хлеб. Всё. На этой карточке чернилами от руки написано: "Жидам - в половинном размере"… Как появилась у нас эта карточка? Ни один талон этой карточки оторван не был. И вот однажды, на конференции школьников в Бресте, один из узников гетто, принесший на встречу с нами эту карточку, спросил; "Как вы думаете, почему она целая, с неоторванными талонами?" И сам же ответил: "А потому что нам ничего не давали"… Кстати, во многих оккупированных местах нормы выдаваемых продуктов были такие же, как в блокадном Ленинграде… Так вот, 6 октября создается гетто, и узники не получают ничего!..

- На стендах выставки - множество человеческих судеб…

- Да. Иногда и не столь однозначных, порой трагических… Например, одна из них связана с врачом Лидией Тихомировой из Калинина (ныне - Тверь), прообразом героини известной повести Бориса Полевого "Доктор Вера".

Кстати, думаю, не всем известно, что первое гетто Европы было освобождено Красной Армией 30 декабря 1941 года, в ходе битвы под Москвой. Это было калужское гетто. Но еще до освобождения Калуги, еще два города на территории России были освобождены и где еврейское население было спасено: в ноябре 1941-го - Ростов-на-Дону (на это время там было около 30 000 евреев.), а 16 декабря того же 1941-го - Калинин, ныне Тверь. Там нацисты не успели даже обозначить евреев. И по организационным причинам (не было еще образовано Комиссии по расследованию преступлений нацизма в СССР) нет данных ни о количестве тогдашнего населения в Калинине, ни числа евреев, проживавших в городе, ни жертв оккупации…

Так вот, в Калинине евреев спасала доктор Лидия Тихомирова, "доктор Вера" из повести Полевого. Он описал не только казни десятков евреев в Калинине, но впервые в нашей литературе им был выведен образ предателя. Там в еврейской семье, которую доктор Вера приходила лечить, было трое детей, все девочки. Они обращаются к своей знакомой, соседской девочке Тосе с просьбой спрятать вещи семьи от фашистов. А Тося, может быть, для того, чтобы эти вещи достались в конце концов ей, девочек выдаёт. Одна из них убегает, ее прячет доктор Вера, а двух других убивают. Когда пришла Красная Армия, то, помимо предателей, которых она отловила, посадили в тюрьму всех военных врачей, остававшихся, как и доктор Вера, в оккупированном Калинине, и потом семерых врачей расстреляли за то, что они работали в госпитале и лечили немецких солдат. Доктор Вера избежала расстрела по той лишь причине, что она, кроме спасения еврейской девочки, вылечила еще и одного из полковников Красной Армии. И вот она, оказавшись в одной камере с Тосей, узнает о том, что та выдала немцам трех дочерей-евреек... Это одна из судеб коллаборационистов в России.

О ЕВРЕЙСКОМ "СЧАСТЬЕ"

Другой пример: гетто в одном из городов - Велиже - Смоленской области. Немцы всех евреев поселили в трех бараках и одном свинарнике. Свинарник для евреев был выбран не случайно: евреям - именно свинарник… Опять символика: 27 января 1942-го, за три года до тех событий освобождения Аушвица Красной Армией. И вот Красная Армия оказывается в процессе своего наступления на окраине этого города. Тяжелые бои продолжались до начала февраля. Все силы немецкие и большая часть полиции были брошены на отражение атак Красной Армии. Воспользовавшись этим, несколько смелых евреев убежали из гетто и оказались у своих домов, занятых немцами, увидев, что там всё на месте, как и было, до их угона в гетто. Там теперь, они поняли, живут себе семьи полицаев. Увидев этих евреев, жёны полицаев, которые в это время сражались на фронте против наступавшей Красной Армии, тут же побежали в полицию. А в полиции в тот момент было всего 3 человека. А за старшего был оставлен 23-летний парень, у которого, как потом выяснилось в ходе расследования, ни до, ни после не были руки в крови. То есть он всего один день был начальником полиции. Ну… этим женщинам, женам полицаев, прибежавших в полицию, ведь не откажешь, и он приказывает забить досками свинарник находящимися там евреями, вызывает немецкий карательный отряд и вместе с тремя полицаями поджигают свинарник, а тех, кто оттуда выскакивал, расстреляли… А "Холокост", как мы помним, - это "всесожжение".

Первое сожженное здание на территории СССР - синагога в Риге, а первое гетто в России - именно в Велиже, сожженное оккупантами под началом этого парня. Если б я занимался литературой, а не был бы историком-архивистом, я, наверное, не смог бы придумать более литературного имени этому человеку, чем то, которое он имел на самом деле. Его звали Иван Денисович… И это был как раз "один день Ивана Денисовича" в роли начальника полиции.. Он потом скрывался от правоохранителей, скитался по России, всё же получил после войны 5 лет тюрьмы, как служивший во время войны у немцев полицаем. В 50-е годы появились евреи из того гетто, которые уцелели, и в 1959 году его обнаруживают, как вы думаете, где? В городе Ростове-на-Дону, где он работал на заводе Ростсельмаш. Он пытался убежать, его схватили все-таки на вокзале, не дав сесть в отходящий поезд. Его судили и приговорили к смертной казни. Мы получили доступ к 12-ти томам уголовного дела об этих полицаях.

- Эти истории - о предателях… Но на стендах выставки много судеб спасителей евреев.

- Конечно. На одном из фото - майор Наум Косин, который освободил гетто своего родного села Ильино, в 7 часах езды от Твери, бывшая Калининская область. Там ужасная дорога, вообще, как бы… на краю земли, добраться туда очень сложно. Он, Наум Косин, уроженец этого села. Он не только освободил этот населённый пункт, своих родителей и многих узников, он потом стал участником Парада Победы, и, когда у нас проходят мероприятия в Москве, внук его даёт нам шашку, с которой дед шёл по Красной площади. Рядом - фото узников, раздетых, на льду, они уже стояли, готовые к расстрелу, просто не было пока еще команды полицаям. Ждали эсэсовцев, расстрельную команду. И в этот момент вместо эсэсовцев появилась Красная Армия…

Еще одна судьба освободителя - это Эмиль Зигель, полковник в отставке (командовал войсками связи 11-й армии), профессор музыки, во внутреннем обиходе его называли "военный Маэстро". 28 января этого года в Москве, в Геликон-Опере, впервые было учреждено и торжественно присвоено звание "Хранитель памяти". Одним из отмеченных (старший лейтенант Иван Мартынушкин, освобождавший Освенцим, Алексей Федорченко, режиссёр фильма "Война Анны", Михаил Гефтер, историк, первый президент Центра "Холокост", посмертно, Леонид Печатников, советник мэра Москвы) был и он, Эмиль Зигель. Этого человека, когда ему было 16 лет, его друга и отца друга - троих евреев, спасли совершенно не знакомые ему люди. Два грузина из Кисловодска прошли 486 километров по кавказским горам и вывели их на территорию Грузии, фактически спасли. И он значился в списках погибших, о чем он узнал впервые, когда ему присваивали звание полковника. Вызвали в Особый отдел; "Вы Зигель?"… "Да."… "Эмиль?"… "Да"… "В документах указано, что вы погибли. Сказано: настоящий Эмиль Зигель расстрелян"… То есть он еще должен был доказывать, что он это он, и что он вполне еще жив… А в течение всей войны он уже сам спасал множество людей. Он в 17 лет пошёл на фронт, воевал в Германии, и первый свой отпуск он получил в 1946-м. И каждый год, с 1946-го (а последние семь лет мы с ним вместе) 9 сентября, когда расстреляли 7 тысяч евреев со всех Кавказских Минеральных Вод, единственное место, где лежат выдающиеся врачи из Ленинграда, Москвы, эвакуированные из всех республик бывшего Советского Союза и расстрелянные в сентябре 1942 года в Минеральных Водах (об этом есть в "Черной книге" Ильи Эренбурга). Так вот единственный человек, который приезжает туда каждый год отдать дань памяти, устанавливает теперь памятники в других местах бывшего СССР. Вот такие люди получают у нас звание "Хранитель памяти".

На другом стенде - карта. Впервые для нашего проекта сделан перечень населенных пунктов, как на советской территории, так и за пределами Советского Союза, гетто и лагерей, освобожденных Красной Армией: примерно 250 тысяч евреев, освобожденных Красной Армией. Тут фотография той самой девочки Аниты, ставшей потом матерью председателя израильского кнессета Юлия Эдельштейна. Рядом - фотография знаменитого фоторепортера Евгения Халдея - супружеская пара выживших евреев-узников гетто (на их одежде огромные желтые звёзды) на улице Будапешта. Казалось бы, война окончена, Будапешт освобожден, эти люди спасены - почему же они до сих пор носят эти желтые звёзды? Как вы думаете, почему? Разгадка проста: в это время СМЕРШ преследовал по всему Будапешту салашистов (венгерских фашистов), и желтая звезда в эти дни из знака позора становилась таким как бы охранным документом: "Мы евреи, мы не могли быть с этим фашистским режимом"…

- Вы где-то сказали, что при работе над документами к выставке вы развенчивали множество разных мифов…

- Это так. Вот снимок: гора трупов. Это лагерь смерти Майданек. Автор фото - знаменитый Роман Кармен, лагерь стал известным благодаря военным репортажам Константина Симонова в советских газетах, в частности, в "Красной Звезде". Редчайший пример: чтобы писатель, который во фронтовой период совершил ошибку в газетной статье, спустя почти 30 лет в книге "Военные дневники" написал бы о своей ошибке. А он там исправляет самого себя. В статье о Майданеке он упомянул, что среди освобождённых был премьер-министр Франции Леон Блюм. Оказалось, что какой-то узник назвался Леоном Блюмом, а настоящий Леон Блюм никогда в Майданеке не был, и Симонов счёл необходимым эту ошибку исправить!

Далее. Я, например, уже где-то рассказывал о приписанном командиру батальона майору Анатолию Шапиро случаю освобождения узников лагеря Аушвиц: якобы, он, будучи во главе особого штурмового отряда открыл ворота Аушвица, сбив замок. Мы обнаружили, однако, что на воротах Аушвица… не было замка, то есть и сбивать было нечего. История оказалась придумана была журналистами. Сам же Шапиро (он умер в Америке в 2005-м в возрасте 92 лет), к его чести, никогда ничего подобного о себе не рассказывал.

УЖАСЫ АУШВИЦА И НЕ ТОЛЬКО

Еще пример. Дочка маршала Конева в своих воспоминаниях пишет, почему маршал не приехал в Аушвиц, который освобождал: он, мол, не был там потому, что, как он объяснял, не хотел видеть все эти ужасы, чтобы не озлобиться и потом просто не мстить. Она пишет, что что произошло в Аушвице её папа узнал из газет и из рассказа узника этого лагеря французского политика, министра Эдуара Эррио, спасённого Красной Армией, который ему всё подробно рассказал об Аушвице. Моя натура архивиста не дала всё это принять на веру, захотелось всё проверить. Оказалось; в Освенциме Эдуар Эррио не был, он был в Заксенхаузене, "элитном" лагере, где в то же время находились и сын Сталина, и Бандера, и ряд других известных людей. И есть реальная фотография: 21 апреля 1945 года, Потсдам, его действительно освободила Красная Армия. Просто к Аушвицу это никакого отношения не имеет. Это тот самый Эдуар Эррио, достойный человек, который потом был мэром Лиона, председателем Общества дружбы "Франция-СССР", большим другом нашей страны и проч.

- А ставилась ли перед войсками задача освободить именно Освенцим?

- Нет. Никогда. Генерал Василий Петренко из одной из пяти дивизии, сегодня - начальник кафедры военной истории Академии им. Фрунзе, автор книги "До и после Освенцима". Он одним из первых получил доступ к документам подготовки и осуществления Висло-Одерской операции. И он мучился вопросом: почему Сталин не ставил перед Первым Украинским фронтом задачу спасения узников лагеря Аушвица? Есть некая правда войны: была задача победить врага. Спасение мирных жителей, жертв нацизма - это попутная задача.

- А знало ли вообще наше командование об Освенциме?

- Знало. Опять к статье Симонова в "Красной Звезде". Там целый абзац посвящен узникам лагеря, из которого отправляли в Майданек. И там назван конкретно Освенцим, сказано, что это один из самых страшных лагерей, как ему рассказывали. Ясно же, если просто почитать "Красную Звезду", можно было бы хотя бы узнать о существовании Освенцима. Есть также, например, донесения начальника НКВД Украины Лаврентию Берия о показаниях, говорящих о существования этого лагеря смерти. Тем не менее, в начале 23 января уже на подступах к Аушвицу, у армейского командования была информация о существовании огромного лагеря смерти. И есть информация о решении командования освобождать Аушвиц: кто-то приписывает эту идею маршалу Коневу, а кто-то - командующему 60-й армии Курочкину. Направление главного удара частей группировки 1-го Украинского фронта: 5 дивизий бросают на освобождение города Освенцим и прилегающего региона. По подсчетам военных историков, на 2 дня раньше, чем планировалось, был освобожден лагерь смерти Освенцим.

Что такое 2 дня в истории войны? Ничего! Но для 7 тысяч узников, которые оказались в лагере в это время, эти два дня были поистине вопросом жизни и смерти. В середине января 1945 года примерно 60 тысяч трудоспособных узников Освенцима и всех его филиалов (в том числе, кстати, Анна Франк и её сестра) были угнаны вглубь Германии, в другие лагеря, на производство и т. д. Оставили в Освенциме 7 тысяч доходяг, не могущих самостоятельно передвигаться, практически умирающих. И еще одна загадка: почему ни один еврейский музей до сих пор не составил перечня евреев, выживших там ко моменту их освобождения Красной Армией? Есть только примерная цифра освобожденных: 286 евреев. Это известно стало благодаря фильму, который мы сняли со спасенными двумя десятками, которые дают показания, и нашей поисковой работе. Один из этих двух десятков - Примо Леви (итальянский еврей, химик из Турина, был освобожден из Аушвица в январе 1945 советскими войсками; ему тогда было двадцать три) - описывает, как он видел русских солдат-освободителей. Он помогал узникам. После освобождения лагеря был назначен комендантом подполковник Григорий Елисаветский, еврей по национальности, освобождавший Аушвиц в составе 177 стрелкового полка 60-й армии. Ему пришло в голову не просто пригласить туда какой-нибудь госпиталь для лечения узников-доходяг, а пригласить именно ленинградский госпиталь. Вот так обозначилась ниточка - Холокост и Блокада. И одна из пяти дивизий, освобождавших Аушвиц, носила название "Ленинградская". Она до этого сражалась именно за освобождение Ленинграда.

- Итак, 5 командиров дивизий, освобождавших Аушвиц. Кто эти люди?

- Судьба одного из них поразительна. Генерал Фёдор Михайлович Красавин - единственный из командиров - получил высшую награду - Орден Александра Невского, как сказано в Указе о присвоении, "за спасение 7 тысяч узников Освенцима". Его боевые друзья, четыре других командира дивизий, получили звания Героев Советского Союза. А, спрашивается, он-то почему не получил Героя? Читаем документ: с 1938 по 1942 гг. он был репрессирован. Арестован был вместе с женой, погибшей в тюрьме и оставившей предсмертную записку: "Я ни в чем не виновата" … Вместе с примерно десятком советских военачальников, которых разыскали по лагерям, был освобождён и отправлен на фронт, но при этом… забыли реабилитировать. Он умрёт в 1948-м, а реабилитируют его лишь посмертно … в 1968-м. То есть Освенцим освободил человек с… не снятой судимостью! "Враг народа"… Вот такие люди освобождали Освенцим.

Еще из статистики. Среди освобождавшей Аушвиц 60-й армии более 45 % - русские. На втором месте - украинцы. Там есть представители народов 20-ти современных государств: например, 7 китайцев, 3 финна, один югослав… Уничтожено в Аушвице 1 миллион узников, из который 90 процентов - евреи. Это зафиксировано на мемориальном камне в самом Освенциме.

Кстати, свидетельство Отто Франка, выжившего отца Анны Франк: "Меня спасли и выходили русские". Его вторая жена тоже спасена Красной Армией, как и дочка Ева Шлосс. Последняя приезжала в СССР.

- Все ли ваши поиски завершаются нахождением документов?

- Нет, к сожалению… Я думаю, что наша выставка и весь наш проект - это некая модель, потому что были освобождены в разных лагерях люди, евреи и неевреи. Иногда нет документов, но есть потрясающие истории, связанные в том числе и с Германией. Например, среди освободителей был молодой, 21-летний лейтенант Бойко, политработник, после войны служил в Германии. Познакомился с немецкой девушкой, они полюбили друг друга, готовились пожениться, но вышел знаменитый указ Сталина, о том, что запрещаются браки с иностранцами. И вот Бойко как-то находит документы о том, что эта девушка - фольксдойче из Республики Немцев Поволжья, угнанная в Германию. Они оформляют брак и после его демобилизации приезжают в СССР. Они уезжают подальше от центра, на Сахалин, поселяются в местном совхозе и там живут и работают. Этот Бойко был весьма способный, его двигают по партийной линии, и стал он секретарем Сахалинского обкома партии. А жена его тем временем, как обычная туристка, едет к маме в Германию, встречается с ней, показывает ей внука и т. д. Возвращается на Сахалин и говорит мужу: мол, 20 лет прошло, хватит прятаться. И честный коммунист Бойко пишет на ХХШ съезд КПСС в 1966-м году письмо, что он виноват перед партией и просит его простить за совершенный проступок. И вот что его до конца жизни особенно возмущало: после этого письма его… лишили звания капитана, всех воинских наград, жену выслали к маме в Германию, разрушили семью… Они встретились потом, после распада СССР, у каждого из них уже свои семьи. Когда мы раскопали эту историю, где-то в Карачаево-Черкесии нашли родственников Бойко, узнали, что его сын живет в Германии, но… мол, никаких документов он нам не даст. Почему? Потому что он не хочет, чтобы в Германии узнали, что его отец был офицером Советской Армии...

ПОДВИЖНИЧЕСТВО БЛАГОРОДНЫХ

Этим Центр "Холокост" и занимается много лет: отыскивает документы людей, которые, может быть, рядом, а мы о них не знаем, устанавливает до 20 памятников жертвам Холокоста в год, издаёт "Чёрную книгу", организует конференции школьников, производит сеть телевизионных фильмов… и проч.

Только что прошла в Москве Неделя Памяти с выставкой "Хранители России", развернутой в Музее истории Москвы. То есть получилось, что Неделя Памяти в Москве продолжилась Неделей Памяти в Германии.

Любой найденный документ не обязательно попадает на выставку, но он обязательно попадает в архив Центра, и это будет еще одно оживленное имя - либо освободитель, либо узник, либо очередная документальная история из Великой Отечественной войны. И тем самым еще раз подтвердятся прекрасные слова Ольги Берггольц: "Никто не забыт, ничто не забыто".