ФЭНТЕЗИ

О НОВОМ АВТОРЕ "КРУГОЗОРА"

Дмитриев Юрий Степанович. Село Валентиновка Архангельского района Башкирии РФ. Родился 05.08.46 в г.Абдулино Оренбургской области РФ. Школу и Вуз закончил в г.Самара. Потом: инженер, аспирант, кандидат технических наук (1972), доцент Самарского Аэрокосмического Университета, где проработал 37 лет. Автор и соавтор более 100 научных статей и более 100 авторских свидетельств и патентов на изобретения. После личной трагедии вместе с женой уехал жить в деревню. Сочиняет сказки (более 20) и сценарии детских спектаклей.

Карлуше стало скучно. Он почесал свой большой нос и…чихнул! Испуганно оглянулся по сторонам… Но, кажется, никто не заметил. Во всяком случае, учитель никак не среагировал. Это хорошо. Карлуша успокоился и шёпотом, чтобы не дошло до учителя, сказал сам себе:

- Будь здоров, Карлуша.

И так же тихо сам себе ответил:

- Спасибо.

Но, похоже, учитель всё-таки что-то заметил, потому что посмотрел на Карлушу и скомандовал:

- Мюнхаузен, к доске!

Карлуша встал и пошёл к доске, на ходу стараясь вспомнить тему урока.

- Итак, Мюнхаузен, реши задачу: мальчик упал с забора высотой два метра. Сколько времени он падал?

Карлуша опять почесал нос, но чихнуть не успел. Прозвенел звонок.

- Ладно, Мюнхаузен, решишь дома. Решение покажешь мне завтра,- учитель закрыл журнал и пошёл к выходу из класса.

Дома Карлуша заглянул в решебник, нашёл похожую задачу и быстро получил ответ: примерно 0,6 секунды. Вот тут-то Карлуша задумался по-настоящему. Сам он падал недавно с такого же забора. И хорошо помнил, что пока падал, у него перед глазами промелькнула вся его жизнь. А падал-то он, оказывается, чуть больше, чем полсекунды! И в эти доли секунды вместились все четырнадцать лет его прошлой жизни! А если бы падал с высокой башни, то, наверное, увидел бы и то, что было ещё до его рождения… может быть даже давно минувшее, возможно, встретился бы с самим Архимедом?..

От таких невероятных мыслей у Карлуши закружилась голова, снова зачесался нос, и захотелось чихнуть. Чихнул! И тут же в голове появилась новая мысль: "А если не падать, а наоборот - взлететь? Тогда, наверняка, удалось бы увидеть будущее! А это ещё интереснее, чем прошлое! Надо бы попробовать!".

Выглянув в окно, Карлуша увидел, как соседские ребятишки запускают бумажного змея. Тот стремительно взлетел вверх и, извиваясь длинным хвостом, начал весело приплясывать в потоках ветра. "Вот, что мне нужно!", подумал Карлуша.

На следующий день он сделал огромного змея, прицепился к нему и… взлетел! И увидел будущее!.. А спустившись из будущего обратно на землю, рассказал друзьям, что же ему удалось увидеть во время быстрого взлёта:

- В будущем происходят удивительные чудеса! Там люди ездят не на конных повозках, а быстро мчатся в каких-то блестящих каретах! Возле уха они держат какие-то маленькие коробочки и разговаривают с кем-то невидимым! А в домах у них стоят ящики со стеклянными окошками, в которых видно и слышно, как какие-то другие люди разговаривают, поют и танцуют!

Друзья удивлённо посмотрели на Карлушу, покачали головами и покрутили около висков пальцами:

- Ну и врун же ты, юный барон Мюнхаузен! А что будет, когда ты вырастешь?