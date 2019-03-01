Вражеский отросток

ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

Во время брежневского загнивания группа американских миссионеров поехала в Союз восстанавливать церковь в небольшой подмосковной деревушке. Там у одного из добровольцев, которого звали Джо Густафсон, началось обострение аппендицита. Сначала он надеялся, что отлежится и всё пройдёт само собой, но ему с каждой минутой становилось хуже.

Его привезли в больницу и положили в палату с пятью соседями. Ни туалета, ни телевизора, ни кнопки срочного вызова медсестры там не было. Несчастный решил, что это палата смертников и жить ему осталось недолго. Он попросил дать ему возможность исповедаться и причаститься святых тайн.

Переводчица передала это главврачу. В атеистическом Советском Союзе к просьбе отнеслись как к глупой шутке, но он продолжал требовать священника, говорил, что его семья на протяжении нескольких поколений служила Богу, и родители его не простят, если он не выполнит обряд. Его пытались убедить, что болезнь не опасна и после операции он будет прекрасно себя чувствовать, но он ничего не хотел слушать.

В те времена найти в Москве священника было трудно, а уж такого, который бы знал английский, просто невозможно. Однако гость из Америки настаивал. Тогда переводчица пошла к своему коллеге - начальнику Первого отдела - и сказала, что на политинформации им рассказывали о диссиденствующем попе, отце Фёдоре, который недавно давал интервью западным корреспондентам и поэтому, наверно, знает английский.

Начальник Первого отдела, гражданин скучного вида в штатском, очень быстро выяснил, что таковой священник имеется, он действительно владеет иностранным языком, и его могут доставить в больницу в самые кратчайшие сроки, потому что после встречи с иностранцами он живёт на казённом довольстве и ожидает суда за клевету на советский строй. Исповедь можно организовать в специально оборудованном помещении.

Пока ездили за священником, молельню подготовили так, чтобы тайну исповеди по прямой трансляции с синхронным переводом могли наблюдать ответственные лица. Когда выяснилось, что больной никаких государственных переворотов не планировал, младшему лейтенанту КГБ, которая работала медсестрой в госпитале, разрешили не смазывать скальпель хирурга цианистым калием.

Операцию должен был делать врач высочайшей квалификации, единственным недостатком которого было пристрастие к спиртному. Знали об этом немногие, а определить, пьян он или нет, могла только жена. Она долго грозила ему разводом, если он не бросит пить, но её угрозы не действовали.

Накануне операции врач получил анонимку, в которой говорилось о том, что жена ему изменяет. Доказательства выглядели весьма правдоподобно, он не выдержал и утопил горе в спиртном. Когда он был изрядно подшофе, его срочно вызвали на операцию. По дороге в госпиталь у него начались глюки, и он много раз в мельчайших деталях представлял себе, как кастрирует своего соперника.

Когда он приехал на место, всё уже было готово к операции, а принятое им раньше спиртное начало действовать в полную силу. Он велел сделать больному наркоз и начал операцию по удалению детородного органа. Ассистентка, младший лейтенант КГБ, решив, что в последний момент врач получил новые инструкции, чётко выполняла его указания, так что кастрация была проведена быстро и безукоризненно.

Только после этого она спросила об аппендиксе. Это вернуло хирурга к действительности. Он понял, что натворил, и без перерыва сделал операцию по удалению отростка слепой кишки, а потом - по пришиванию пениса. Заняло это около пяти часов, и всё время ему ассистировала медсестра в штатском. Привыкшая выполнять приказы начальства, она лишних вопросов не задавала.

Когда больной пришёл в себя, ему сказали, что жизнь его была в опасности, и, если бы не мастерство советского врача, он бы отдал Богу душу, а так он жив и у него ещё есть шанс остаться полноценным мужчиной.

Американец попросил показать ему аппендикс, и медсестра принесла специальную банку с заспиртованным отростком слепой кишки. Он казался на редкость длинным и необычно толстым и всё время напоминал больному совсем другую часть его тела.

Американский турист вынужден был остаться в Советском Союзе ещё на месяц. Он рассказал медсестре, что дома его ждёт невеста, а после случившегося он боится, что не сможет исполнять супружеский долг. Вскоре у него сняли швы, и советская сестра милосердия дала ему возможность убедиться, что бояться ему нечего. Он проникся к ней такой благодарностью, что решил даже бросить невесту, но медсестра, воспитанная в нормах коммунистической морали и социалистического патриотизма, а также строго следуя указаниям начальства, не пожелала разрушать семью и сказала, что полюбит Джо гораздо сильнее, если он вернётся на родину и будет выполнять для неё кое-какие мелкие поручения, а когда сильно соскучится и соберёт достаточно полезной информации, сможет приехать сюда на профилактический осмотр.

В Америке турист пошёл к своему лечащему врачу, и тот, искренне восхищаясь мастерством советского коллеги, всё-таки не смог понять, для чего потребовалась кастрация.

Этот потомок ковбоев решил подшутить над пациентом и сказал ему, что вместо его собственного фаллоса ему пришили детородный орган обезьяны, и указал на более густой, чем раньше, волосяной покров вокруг него.

У Джо растительность не стала гуще, но он, будучи человеком мнительным и напрочь лишённым чувства юмора, поверил лечащему врачу, а тот с невозмутимым видом добавил:

-? Я бы не советовал вам обзаводиться потомством.

-? Почему? - спросил Густафсон.

-? Такую операцию уже делали в южной Африке. Там одному импотенту пересадили пенис обезьяны. Его жена быстро забеременела и в положенные сроки родила, но как только новорождённому отрезали пуповину, он махнул хвостом, сиганул на люстру, потом в окно, там залез на дерево и, перепрыгивая по веткам, скрылся в лесу.

Турист похолодел. Он даже и после этого не понял розыгрыша, а, как честный католик, не имел права пользоваться контрацептивами. У него начались отклонения в психике, он стал думать, что если Бог мог допустить такое надругательство, то Он не заслуживает поклонения.

Джо порвал со своими глубоко верующими родителями и сказал невесте, что не хочет иметь детей. После этого невеста с ним рассталась, а он приехал в Советский Союз, чтобы предъявить претензии оперировавшему его хирургу.

Встретила его медсестра, она же его и успокоила опробованным ранее способом. Джо пробыл в Москве довольно долго, а в конце визита предложил медсестре руку, сердце и пришитую часть своего тела. Она согласилась, приехала в США, помирила его с родителями, приняла католичество и вышла за него замуж.

Фильм о свадьбе заказали профессиональному кинооператору. Он уже не раз обслуживал торжества такого рода и по традиции собирался сделать три части: одну про жениха, другую про невесту, а третью - непосредственно про церемонию бракосочетания. Вторая часть получилась существенно короче, потому что фотографии, которые невесте разрешила предоставить Организация, были весьма немногочисленными. Для того чтобы компенсировать недостаточную продолжительность рассказа про невесту, кинооператор посоветовал сделать дополнительную серию - снять первую брачную ночь. Молодожёны согласились, он расставил в их спальне оборудование и показал, как его включать. Затем он сделал монтаж и потребовал дополнительную плату, но новобрачная платить отказалась. В отместку кинооператор стал четвёртую серию продавать на чёрном рынке.

Лейтенант КГБ сначала хотела устроить ему несчастный случай со смертельным исходом, но, поразмыслив, решила, что если фильм пользуется успехом, то она сможет на нём заработать. Муж, находясь полностью под её влиянием, возражать не стал.

Они подали в суд на кинооператора за нарушение авторских прав. Нарушителя заставили выплатить огромный штраф. Пострадавшие же сделали рекламный ролик с краткой политико-медицинской биографией исполнителя главной роли.

Успех был фантастический. Густафсоны стали очень богатыми людьми, об их доходах узнала Организация и потребовала своей доли. Жена Джо не хотела возвращаться ни к своим прежним обязанностям, ни на свою прежнюю родину. За время жизни в Штатах она полюбила своего мужа и стала убеждённой католичкой, а когда посыльный из Организации в очередной раз напомнил ей о деньгах, она выступила на пресс-конференции и публично покаялась, рассказав о своём прошлом.

Ей предложили издать книгу, которая вышла в двух вариантах - как политический триллер и как развлекательное чтение для взрослых. Потом по каждой из этих книг сняли фильм. В триллере очень правдоподобно показали приключения главного героя в Москве и козни КГБ, затеявшего операцию под кодовым названием "Вражеский отросток". В конце, как и обычно, было сказано, что главные герои теперь живут тихой благообразной жизнью в небольшом городке в Мичигане и на свои деньги реконструировали местную церковь, а все свечки, которые они ставят во имя Господа, у них имеют форму фаллоса.