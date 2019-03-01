Иван с Полтавщины, вождь краснокожих

ПЕРСОНА НОМЕРА

Итак, начну. Герой Советского Союза летчик тяжелого бомбардировщика вождь одного из племен ирокезов в Канаде (Монреаль) Иван Иванович Даценко родился 29 ноября 1918 года на хуторе Чернечий Яр - теперь Диканьского района Полтавской области. Согласитесь: звучит всё это куда невероятно даже для истории, за последние десятилетия обросшей многими феноменами…

КАК МАХМУД ЭСАМБАЕВ СДЕЛАЛ ОТКРЫТИЕ

Чуть более тех самых прошедших тридцати лет ко мне в Полтаве в редакционный кабинет пришла довольно еще молодая статная женщина и представилась:

- Я Ольга Рубан, родная племянница Ивана Даценка. Он был Героем Советского Союза…



Герой Советского Союза Иван Даценко

На мой вопросительный взгляд добавила:

- Вот прочитайте эту заметку из газеты "Труд".

Так в 1997 году началось это моё удивительное журналистское расследование, продлившееся годы, и однажды забросившее меня даже в заокеанские дали - в США.

Но все по порядку.

В публикации газеты "Труд", которую я внимательно изучил, рассказывалось о том, как знаменитый чеченский (советский по тем временам) танцор - артист эстрады и кино Махмуд Эсамбаев побывал в 1967 году в Канаде.



Махмуд Эсамбаев

Тут надо сделать оговорку, дабы не возвращаться к эпизоду, описанному в "Труде" довольно туманно. Так вот: как выяснилось, то была колоссальная пропагандистская акция, затеянная советским правительством для укрепления авторитета СССР на международной арене. Однако масштабы акции не очень афишировались в прессе. Тем не менее, в Канаде, а именно - в Монреале, за полгода побывали сотни деятелей культуры, искусства, тогдашних передовиков производства. То не были именно гастроли самого Эсамбаева (как он иногда пытался журналистам представить). Но тем более рассказ знаменитого танцора выглядит достоверным на фоне других подобных же свидетельств, попавших в прессу аж в 90-е годы. Почему так поздно об этом заговорили? Тому тоже были причины, о которых скажу ниже.

А в то время ходила общая пропагандистская информация о том, что "советская делегация партийных работников, деятелей культуры во главе с членом ЦК КПСС А. Полянским побывала на Всемирной выставке "ЭКСПО-67" в Монреале (Канада). В состав делегации входил Народный артист СССР Махмуд Эсамбаев.

На одном из концертов он выступил с лучшим своим номером "Танец огня".

Далее, по словам самого Махмуда, очарованный его мастерством сам премьер-министр Канады Лестер Пирсон спросил советского артиста: что бы тот хотел увидеть в Канаде? Махмуд, прославившийся своим циклом "Танцы народов мира", ответил:

- Хотел бы увидеть, как живут у вас индейцы, и посмотреть их танцы.

На следующий день небольшую часть советской делегации действительно пригласили в резервацию, где жило племя индейцев. Вместе с другими гостями Махмуд зашел в один из больших вигвамов. Он и его товарищи были очарованы увиденным: копья, томагавки, луки, стрелы, другое оружие и предметы быта индейцев. Всё настоящее - никаких подделок!

И тут появился новый гид для гостей из СССР, в дальнейшем их сопровождавший. Он - вождь племени - был высокий, чернявый, крепкий и статный, ещё моложавый индеец, весь покрытый татуировками; тело его, а также лицо были сплошь покрыты настоящей, которую ранее советские гости видели только в кино, боевой раскраской. Голову вождя украшал, как и принято для его статуса, убор из орлиных перьев. За вождём шла целая свита. Эсамбаев обратился к переводчику:

- Скажите вождю, что нас впечатлили и само индейское жилище, и благородный вид хозяина.

И вдруг вождь ответил по-украински:

- Здоровеньки булы, прошу до мэнэ в гости, до хаты!

Затем вождь пригласил именно Эсамбаева в соседний вигвам, оказавшийся его резиденцией (перед этим гости посетили как бы музей этнографии). И уже в вигваме странный индеец вдоволь наговорился с пришельцем из далёкой страны. Он даже назвал свое настоящее имя - Иван Даценко, и сказал, что очень скучает по родине, но вот вернуться на "ридну неньку-Украину", увы, не может по разным важным причинам…

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ИРОКЕЗ

В дальнейшем вождь разговаривал и со всей советской делегацией одинаково без акцента на русском и украинском языках. С переводчиком говорил на беглом английском, а со своими одноплеменниками - на языке индейцев.

Вождь вскоре позвал свою жену-индианку, что-то ей сказал, после чего на большой стол перед делегацией были выставлены традиционные… украинские галушки и горилка. После сытного обеда необычный ирокез спросил: "А украинские песни вы знаете?" И сам тут же красивым баритоном затянул "Розпрягайте хлопцы коней, и лягайте спочивать …"

Жена-индианка, дети вождя и все члены делегации подпевали. Эсамбаев еще спросил у него: откуда, мол, родом? Тот ответил, что из-под Полтавы. Индейцы, как оказалось, дали своему вождю имя "Пронизывающий огонь (PokingFire). Но у него было также и английские имя и фамилия - Джон Маккомбер.

На прощание вождь Маккомбер-Даценко попросил Махмуда Эсамбаева прислать ему открытки с видами родной Полтавщины. О танцах, специфически и оригинальных индейских обрядах и обычаях речь уже не зашла (хотя чеченский артист жаждал изначально именно этого). Все были просто шокированы произошедшим и не могли прийти в себя от изумления еще очень долго…

И с этой вот приблизительно (в тот момент еще далеко не полностью изложенной) информацией племянница Героя Союза и летчика-аса Ольга Рубан пришла ко мне как к журналисту. Она горела желанием найти за океаном если не самого своего дядюшку, то хотя бы его следы в Канаде или родню (допускалась версия, что героический летчик мог умереть уже от старости).

Потом на поиски Ивана Даценко потратили немало времени, усилий и нервов и я, и Ольга Рубан; с нетерпением ждала результатов расследования ещё живая тогда родная сестра героя Дарья (я перед отлётом за океан даже записал с ней интервью на профессиональную камеру - напомню: я всё-таки не телевизионщик, а газетчик.

В 2002 году, в мае я должен был лететь на стажировку в Айову, - и там была своя программа, утверждённая американским Госдепом. Конечно, я приложил массу изворотливости и усилий, чтобы разыскать Ивана Даценко (живого или его могилу) в соседней Канаде, и передать ему, если жив, видео-обращение тогда ещё здравствующей сестры его Дарьи.

За те пять лет предварительных поисков следов Героя, - с 1997-го по 2002-й - я предпринимал разные попытки, встречался со многими людьми, но и мои коллеги не дремали. Один полтавский журналист успел даже написать целую книгу. В Киеве кинематографисты заинтересовались феноменальным сюжетом и закрутилась целая эпопея в связи со съемками художественного фильма. А родственники Даценко, начав поход с меня, дошли до "самого верха".

Вскоре после того, как Ольга Рубан познакомилась со мной, мы с ней написали несколько писем самому Махмуду Эсамбаеву. Увы - безответных. И тогда Ольга Васильевна решила, "дойти до Москвы". Невероятным жизненным сюжетом заинтересовались журналисты популярной телепередачи "Жди меня". Они направили официальные "столичные" запросы в Канаду (правительству и частным лицам) - и вскоре дождались ответов. Один из тех ответов потом огласил на передаче сам Игорь Кваша (главный ведущий, народный артист СССР



Игорь Кваша в телепередаче "Жди меня"

"Неподалеку озера Онтарио в 70 - 80-х годах действительно проживало многочисленное племя индейцев. По непроверенным данным якобы "почётным вождём" у этих индейцев был некий Иван Даценко, у которого было четыре сына. Подробности пока уточняются…".

Возможности журналиста провинциального украинского города Полтавы, конечно, несравнимы с "рычагами воздействия" редакции популярнейшей на всей постсоветской территории телепередачи. Журналисты "Жди меня" послали ещё один частный запрос в Монреаль.

Отозвалась некая госпожа Дейл. Она рассказала, что в 70-х годах, будучи еще десятилетней девочкой, она ездила в индейские резервации, где её мама проводила экскурсии для иностранных групп. Она лично знала "белого вождя" этого племени и сообщила, что у него был сын, а у сына - еще двое детей. На момент расследования - в 2002-м - и вождь Джон Маккомбер, и его сын умерли. Являлся ли тот Джон на самом деле украинским Иваном, госпожа Дейл подтвердить не смогла. Какова судьба внуков белого вождя "Проникающийогонь" - тоже неизвестно.

Было бы логично опросить кроме Эсамбаева (который тогда уже умер), ещё и других членов той советской делегации на "Экспо-67". Это также было сделано моими московскими коллегами. В одной из последующих телепередач "Жди меня" о вожде рассказал один из членов делегации, он же представил публике фотографии и кинопленку об этом племени, где был изображен и "белый вождь".

Финалом расследования можно считать медсудэкспертизу, устроенную по редакционному запросу Игоря Кваши в авторитетном московском исследовательском учреждении. Экспертов просили идентифицировать: действительно ли тот "белый вождь" на кинопленках и фото и наш Иван Даценко - одно и то же лицо?

Для сравнительной экспертизы учёным предоставили фотографии Героя военных лет.

Ответ был позитивным - да, это один и тот же человек!

ЛЕЧУ В США, ЗНАКОМЛЮСЬ С АБОРИГЕНАМИ

В 2002 году я сам отбыл по служебной командировке за океан. Она не была напрямую связана с поисками Даценко в том формате, в котором мне главным образом и финансировали ту поездку. По официальным данным Даценко до сих пор считается пропавшим без вести 19 апреля 1944 года. В Чернечом Яру намеревались в свое время установить памятник Герою Советского Союза, а также назвать именем Ивана Даценко одну из улиц или переименовать в его честь само село.

Однако ни переименования села в честь Даценко, ни установки бронзового бюста Героя на его Родине (как это принято было делать во времена СССР) не произошло - от высших эшелонов власти пришел отказ. Причины его неизвестны, их не объяснили.

Но когда мне об этом странном факте сообщила племянница Даценко Ольга Васильевна Рубан, я уже почти уверовал в легендарную историю о Герое лётчике - вожде индейцев!

Поэтому одной из главных целей месячного пребывания за океаном я поставил себе поездку в Канаду - дабы на месте разобраться: что и как.

У тогдашнего городского головы Анатолия Кукобы я попросил денег на поездку, но тот смог выделить совсем немного денег. Моих личных средств был мизер - на поиски следов Даценко в Монреале не хватало трети средств.

И вот я в США. Рядом с небольшим городком Ньютон, где я обосновался на время стажировки, судьба свела меня с вождём местного племени аборигенов-индейцев Дональдом Ванатии.

С индейцами я познакомился в штате Айова. Больше всего удивили их нелюбезность и несвойственная американцам неулыбчивость. Как оказалось, мрачный и отстраненный вид они имеют при общении с незнакомцами и "бледнолицыми". Мне, в отличие от банального и улыбчивого "хаудуюду", которым бледнолицые сограждане-американцы только чаще раздражают аборигенов, было что сказать и о чём расспросить мескуоков. Поскольку я разыскивал в Америке следы своего, исчезнувшего еще во Вторую мировую войну соотечественника, летчика-героя Ивана Даценко, уроженца села, то индейцы охотно шли на мне навстречу.

Итак, я попал в городок (не резервацию!) мескуоков, и один из индейцев - простой прохожий - даже пожертвовал своими текущими делами ради моей просьбы. После часовых поисков по мобильному телефону и другим каналам, именуемым в народе "индейской почтой", прохожий меня представил... самому вождю племени (большая честь и доверие!).

Вождя звали Дональдом Ванатии, что значит "из рода Медведей".

Мистер Дональд был мужчиной лет шестидесяти, коммуникабельным, вполне интеллигентного европейского вида. Как выяснилось позже, мистер Дональд в своё время окончил Колумбийский Университет по специальности "Картография". Он был человеком действительно учтивым, очень взволновался и проникся рассказанной мною историей. Дональд не только сочувственно отнесся к моей миссии, но и пообещал свою помощь в поисках.

Здесь я нарушу хронологию рассказа - пора уже хоть пунктирно изложить историю Ивана Даценко, героя минувшей большой войны. Племянница Ивана Ивановича Ольга Рубан рассказала мне о подробностях его военной биографии.

- Мой дядя окончил Чкаловскую военно-авиационную школу лётчиков, и уже в 1940 году его назначили в строевую часть. Войну он встретил умелым и опытным пилотом. Это были первые, самые страшные дни осени 1941-го. Он летал на тяжёлых бомбардировщиках. Однажды за отличную службу начальство отпустило его на побывку домой - хотя время было тяжёлое и положение на фронтах критическое...

Что же касается обстоятельств гибели моего дяди, то по свидетельству его боевого побратима Героя Советского Союза Алексея Кота, дядин самолёт, сбросивший осветительные бомбы, поймали на "мушку" зенитки под Львовом. По рассказам уцелевшего друга Даценко, они словно взбесились - и вдруг самолет взорвался.

Моя мама Дарья Ивановна - родная сестра Ивана Даценко - после войны пыталась найти брата, потому что не верила в его смерть. Ведь нам не приходила похоронка. В выписке из приказа главного управления кадров говорилось, что гвардии капитан Даценко не вернулся с боевого задания. И всё! Поэтому и тогда была надежда, что он жив.

Нашлись очевидцы, которые утверждали, что на месте падения самолёта на дереве висел парашют. Выходит, мой дядя мог успеть им воспользоваться...

ПОД ОКОМ КГБ?

Прошли годы. На международной выставке "Експо-67" канадцы гостеприимно принимали наших туристов, которых за полгода побывало несколько сотен. В посёлке-резервации аиндианцев под Монреалем туристов и политическую часть делегации - и среди них Махмуда Эсамбаева - поразило, что вождь племени бегло, без акцента говорил по-русски и по-украински!

Вождь краснокожих на самом деле выдавал себя... за украинца. Но почему же после 1967-го, после Всемирной Выставки следы вождя Проникающий огонь" снова теряются в канадской тайге? Есть все основания думать, что "наш белый вождь" попал тогда, почти сорок лет назад, в поле зрения вездесущего и всемогущего КГБ, и что именно этот момент его жизни существенно повлиял на дальнейшее развитие событий.

О той части загадочной истории, где идёт речь о достоверном "наезде" продолжателей советских чекистов на индейского вождя, рассказывал мне также один мой старый знакомый.

Полтавчанин Виктор Винцентик, когда я с ним говорил на эту тему, был уже на пенсии. В органах КГБ Виктор Юриевич дослужился в советское время до звания полковника контрразведки. Виктор Юриевич абсолютно убежден, что с "вождем ирокезов" по фамилии Даценко имели контакты агенты государственного комитета безопасности СССР. Он считает также, что Ивана Ивановича даже могли попробовать завербовать. Ведь его личность на то время имела незаурядный вес в диаспоре украинцев и у местных аборигенов-индейцев.

Мне Виктор Юрьевич называл даже фамилию полковника С., который в Монреале, на всемирной выставке "Экспо-67", руководил действиями агентов спецслужбы. Но полковник тот пошел уже в отставку и давно умер... А с теми агентами, которые много лет тому назад работали в Канаде, даже и сегодня встретиться и поговорить вряд ли повезёт, поскольку эти люди могут работать в спецслужбе России и доныне.

В ПЛЕМЕНИ МЕСКУОКОВ

Несколько слов о людях племени мЕескуоков, с которыми я контактировал в штате Ай ова, имея реальную надежду выйти на след "украинского ирокеза". У мескуоков в ХХІ веке, как и в предыдущие столетия, господствует общественный строй, о котором европейские философы-утописты мечтали как о Царстве Божьем на Земле - то есть коммунизм. Также характерной терчертой индейской цивилизации Северного американского континента является обожествление природы. Оени верят в перемещение душ от людей к животным. В то же время они неплохо вписались в современный уклад жизни.

Дональд Ванатии, например, как юридическое литцо, владеет игорным домом, - но доходы аот казино мескуоки и ихл вождь делят поир овну между собой, причем Дональд не выделяет тут свой статус в племенной иерархии. Я в связи с этим фактом могу предположить, что Иван Даценко, как человек (подобно образованному Дональду) тоже достаточно грамотный и, по-современному сказать бы, - продвинутый, помог ирокезам обосновать туристический Центр. Этнографический "поселок" с вигвамами... Музеи быта индейцев... Благодаря Даценко (есть на самом деле факты, косвенно подтверждающие эту версию) племя стало процветать. И благодарные ирокезы присвоили украинцу звание "почетного вождя", ведь на самом деле белый пришелец в этих краях уж никак не мог стать реальным вождем - только по крови...

ВОЗВРАЩАЮСЬ В ГОД 2002-й

Дональд согласился дать интервью перед телекамерой (вообще-то индейцы до сих пор избегают доверительных контактов с белыми). Вождь рассказал сначала о себе, о том, как воевал в Корее в 1952-1953 годах, как едва там не погиб. Потом, после тех страшных событий, он направился в матросы и плавал вдоль восточных границ СССР и берегов Аляски. Без особенных сложностей Дональд поступил в Колумбийский университет. Там он увлекся историей индейских племен и был очень удивлен тем, что информация на эту тему была "закрытой" для самих аборигенов. Он хотел стать картографом и параллельно поневоле влез в политику. Даже вращался в высших эшелонах власти.

В конце наших разговоров и длительного общения Дональд пообещал мне включить и использовать все свои возможности и связи, дабы помочь в поисках канадского вождя Проникающийогонь. Я же все-таки не решился добираться до Канады самостоятельно. Поскольку времена были смутные, после теракта 2001 года в Нью-Йорке граница с Канадой была закрыта, и это создавало кроме ограниченных финансовых возможностей дополнительные трудности.

Взвесив все за и против, я просто побоялся нелегально пересекать границу. Понадеялся на "индейскую почту" и на помощь Дональда из Рода Медведей. Но Дональд вскоре умер, я потерял и эту маленькую ниточку.

По-видимому мы, славяне в целом и украинцы в частности, более приближенные ментально к аборигенам США и Канады, чем к их колонизаторам, покорителям индейской цивилизации из Европы - тем же англичанам, испанцам, французам.

История "украинского ирокеза" свидетельствует не только о романтичной привлекательности образа "нашего вождя", но и о несколько ином. О родстве душ наших народов, о близости исторических судеб. Обе нации однажды испытали на себе самый жестокий геноцид со стороны оккупантов, обе были и остаются воинственными и гордыми. Наши народы действительно близки: даже в самых жестоких условиях ассимиляции мы пытаемся сохранить национальную идентичность.

Вот ещё одно свидетельство. Владимир Михайлович Семёнов работал советником советского посольства как раз в те годы (1962-1968), когда советские туристы активно общались со странным вождём ирокезов. Семёнов говорит: "История Ивана Даценко меня буквально поразила, но она не кажется мне фантастической, напротив - она может быть полностью достоверной.

Я прекрасно помню прилёт в Монреаль многочисленной советской делегации. В резервацию нашу делегацию сопровождал тогдашний посол СССР в Канаде Иван Фадеевич Шпедько. Сам я занимался организационными вопросами, потому в резервацию не поехал.

Посол Шпедько, кстати, тоже был украинцем и специально для похода в резервацию взял в подарок бутылку водки, (горилку эту хранил для особенно торжественных случаев). Шпедько вернулся из резервации в большом возбуждении. Он рассказал буквально следующее: "Когда я передал суровому вождю племени горилку, он изменился на лице, а сам заговорил со мной по-украински.

Я был удивлен: надо же было хохлу затесаться в племя индейцев, да еще стать вождем..." Имени вождя посол мне не называл, да и подробностей - как украинец попал в племя аборигенов - тоже".

…Что касается вождя Дональда, то на память он мне оставил эту книгу о племенах Северной Америки (см. фото). Обратите внимание: дарственная сделана на английском ("украинскому другу..." и т.д.) и на языке индейцев-мескуоков. У них ведь и письменность своя существовала! А мы - дикари, дикари...



И ещё. На том фото, где запечатлены Белый Вождь Проникающийогонь со своими многочисленными потомками, вы не сможете, к сожалению, разглядеть важную деталь, которая видна на оригинальной фотографии (а я держал её в руках): почти у всех детей - голубые глаза! Вряд ли это свойственно настоящим монголоидам, к которым принадлежат ирокезы.

УКРАИНСКИЙ БЛОКБАСТЕР

Искушались романтичной историей лётчика-вождя индейцев многие литераторы и журналисты. Хотя до конца расследования (по моим сведениям) не дошел никто, но многие пожинали плоды от гонораров за статьи, книги и фильмы. Больше всего преуспели киношники. Наш знаменитый земляк Даценко стал прототипом главного героя фильма киевлянина Михаила Ильенко "ТойЩоПройшовКрізьВогонь" ("Firecrosser"). Фильм произведен исключительно украинской съемочной группой и в Украине. Это первый, говорят, за всю историю кинематографа Незалежной полноценный прокат украинского фильма, поддержанного государством.

Увы, поскольку история украинской Независимости имеет как бы свою червоточинку, называемую коррупцией и мздоимством, то не избежал подобных "искусов" и первый украинский блокбастер. Бюджет фильма составлял 16 млн. гривен, на его съемки ушло аж целых пять лет, в прокат он вышел 19 января 2012 года. По некоторым полуофициальным данным на фильм было выделено даже много больше, чем заявленных выше 2 млн. долларов. То есть, это та же цифра 16 -- но уже именно в миллионах "зеленых". Этот факт спорный, но зато на фоне шикарного сюжетного материала и неплохой рекламы самого фильма его "отдача" выглядит мизерной - 174 тысячи баксов, это значит, что в любом случае фильм убыточный! У авторов его множество тому оправданий. Но выглядят они все-равно беспомощно.

И этот факт - бездарный фильм по шикарному жизненному материалу, - тоже в большой мере как бы зеркало "украинской действительности". То есть, когда выделенные в кои веки государством деньги на беспроигрышный проект были, пардон, бессовестно просраны, да и эстетический эффект от "блокбастера" и его возможная судьба в международном прокате - тоже были бездарно профуканы! Тому причина, кроме всего прочего, - довольно примитивная и кое-как слепленная концепция картины.

Бесстрашные, суровые, закаленные, полные достоинства, благородные и несколько загадочные индейцы и их отважные "скво", живущих в вигвамах по берегам таинственных озер - это уже замануха для зрителя! Тем более, когда один из этих "классических" ирокезов вдруг оказывается еще и Героем Советского Союза, да еще и говорит на нашем родном языке! Главную роль в фильме, сыграл, и кстати, очень даже неплохо молодой киевский актер Дмитрий Линартович. Не к нему претензии. Обидно, что в фильме много "переборов", неожиданных, что назвается, на голом месте "ляпов"… Один из них: таким языком, как в фильме, в селе Чернечий Яр никто и никогда не говорил. Самого Михаила Ильенко журналисты спросили, почему он выбрал "саундтреком" фильма песню "Била мене мати ..."? Ведь ее Иван Даценко даже не мог слышать в те времена. Поскольку это все-таки "западнянский" фольклор, и не знать это не У нас, на Полтавщине она получила распространение только в 1960-е годы, благодаря радио и телевидению. И что же Ильенко?

- Ну, этот мотив больше подходит к индейскому фольклору - бодро оправдывался он. ...". Не совсем удачным кажется и подбор актеров. В итоге же фильм похож на нарезку отдельных видеоклипов, где сюжетную линию поддерживают с помощью некоего особиста-энкаведиста, который в итоге становится чуть ли не главным героем. Кроме самой легенды, которая к тому же как небо и земля отличается от "классической" - ничего в киноленте не остается от с таким трудом добытых журналистами фактов. А ведь эти доказанные факты - на самом деле гораздо интереснее и драматичнее "от предложенной Ильенком "клюквы" (последние слова - дословная цитата из одной кинорецензии). В общем, по количеству "ляпов" лента явно стала рекордсменом проката года 2012-го. Человек, даже едва знакомый с техникой, обхохочется, увидев, как белый индеец-украинец пытается пристроить к своему самодельному самолётику двигатель от мотоцикла МТ-9 "Днепр". Кстати, последний начали выпускать в Киеве по меньшей мере через двадцать лет после войны. Или эпизод с современным самолетом "Сесна", который герой фильма похищает у кого-то ... из колчаковцев, чтобы бежать из Аляски!

Но забудем пока про фильм. Я о нём столько сказал ещё и потому, что в его начальных титрах акцентируется: "Основано на реальных событиях". Увы, от исследованной реальности в картине остались только исковерканное имя героя и общая канва сюжета.

БЕЛЫЕ ПЯТНА

Во-первых, одним из "белых пятен" остаётся пока не выясненное: каким образом лётчик Иван Даценко попал в Канаду и стал вождем индейцев? Мне лично совсем невероятной кажется версия с "Сесной" или любым другим самолётом, который якобы наш герой-летчик угнал и достиг Канады через Берингов пролив (перед этим сбежав из сталинскичх лагерей в Сибири). Я ни в личном общении с Даценко, ни из более-менее достоверных источников о таком повороте событий не узнал. Это домыслы.

Думаю, скорее всего и легче всего можно принять версию, что Даценко, уцелев в воздушном бою подо Львовом, попал в немецкий плен и потом оказался в лагере "перемещённых лиц" - на немецкой территории, занятой американцами и их союзниками. Далее схема вероятна такая: эмиграция в Канаду и желание попасть куда подальше от цивилизованных мест. Ведь Даценко не мог не понимать, что у сталинских спецслужб руки длинные, и оказавшись вновь в плену (уже у своих) шансов выжить не было.

И второй важный вопрос - почему никто из исследователей не нашёл ни самого Даценко, ни его отпрысков, ни даже могилы? Попробую коротко ответить.

Понимание того, что загадке Даценко вряд ли суждено быть разгаданной, пришло ко мне после поездки в США и знакомства с коренными жителями страны. Мне просто удивительно повезло, что в штате Айова я не только познакомился с индейцами, но и, как сказал один из героев этого рассказа, с хохляцкой изворотливостью "втёрся в доверие" к вождю племени мескуоков. Дональд Ванатии был единственным шансом дойти в моих поисках до конца", но он умер. Тем не менее спел узнать от него, что аборигены-индейцы до сих пор, даже по прошествию столетий как им начали навязывать "белый" образ жизни, продолжают свято хранить некоторые свои некоторые традиции. Например, мало кто знает, что своих покойников они чаще всего хоронят на секретных кладбищах, к которым нет допуска никому, кроме членов племени. Это наиболее оберегаемые аборигенами от посторонних глаз территории и объекты.

Так вот, если исходить из этого, а также из того, что Ивана Даценко избрали "Почётным вождём", и он имел у ирокезов кроме реальной власти все привилегии и права стопроцентного индейца, то вполне вероятно, что и он был похоронен на таком кладбище. А это значит только то, что сказано было выше: легенда останется легендой, и нам не найти документального или фактического её подтверждения в виде последнего места упокоения украинского Героя.