"Художник и война"

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02 Марта 2019Цифровая Коммуникация и реальная Истина
К началу XXвека электричество совершило невиданный прогресс в сфере коммуникации. Слуховые, визуальные, поименованные , как радио и телевидение, средства электрической коммуникации стали незаменимым атрибутом жизни человека. Это была революция в человеческой сфере коммуникации, которая привела к совершенствованию качественно новых технических способов производства и передачи информации.…
24 Февраля 2019Не поздравляйте
Да, так было заведено в СССР - 8 марта женский день и надо поздравить всех девочек и женщин обязательно с их «половым, гендерным» днём, а 23 февраля – мужской?