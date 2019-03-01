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Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорАФИША
март '19
АФИША

"Художник и война"

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К началу XXвека электричество совершило невиданный прогресс в сфере коммуникации. Слуховые, визуальные, поименованные , как радио и телевидение, средства электрической коммуникации стали незаменимым атрибутом жизни человека. Это была революция в человеческой сфере коммуникации, которая привела к совершенствованию качественно новых технических способов производства и передачи информации.…

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Григорий Амнуэль Григорий Амнуэль:

Не поздравляйте

Да, так было заведено в СССР - 8 марта женский день и надо поздравить всех девочек и женщин обязательно с их «половым, гендерным» днём, а 23 февраля – мужской?

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