Весна в окне и осень на душе…

CТРОФЫ

5 марта 1953 года умер Сталин

Когда я слышу: "Сталина б сюда,

Порядок бы навел за пару суток!",

То думаю: уймитесь, господа,

Похоже, потеряли вы рассудок.

Откуда же иначе этот бред?

Поистине, нет глупости предела.

Принес тиран евреям столько бед,

Не довершив, по счастью, злого дела.

"Вот Сталина б сюда!" - звучит призыв,

А изверг заслужил одни проклятья,

И страшно мне, что, умерев, он жив

Не во врагах - в беспамятных собратьях.

***

День выдался спокойный и погожий,

И как птенцы резвятся малыши,

Но скрытая тревога отчего же

Не покидает ни на миг души?

Что радуги небесной коромысло? -

Под ней - врагом сожженные поля.

Опять гроза грядущая нависла,

И снова мрак ползет, беду суля.

Гнездо, что мною здесь любовно свито,

Погрузится в пугающую тьму.

Я для него - последняя защита,

И на себя я молнии приму.

Пока светло еще, но сердце стынет,

И нет ему покоя в тишине,

Ведь эта тишина подобна мине.

Я не боюсь - за внуков страшно мне.

ПРОИСХОДИТ ВСЁ НЕ

Памяти актера театра и кино Сергея Юрского



Холодный дождик на Москву нисходит,

Оплакивая горько Ваш уход.

Плывет душа на небеса, к свободе,

И жизнь прошла, но тронулся ли лёд?



И происходит все не так, как надо

В родном опустошаемом краю,

И разве тот командует парадом,

Кому судьбу бы вверили свою?

И все же, нет, недаром, несомненно,

Вы тратили и свой талант, и труд

На съемочных площадках и на сцене.

Вас добрым словом люди помянут.

И пусть любой дано утихнуть боли,

Но память будет жить в мельканье дней.

Помогут Вами сыгранные роли

И чище становиться, и добрей.

ДРУЗЬЯ НА "ФЕЙСБУКЕ"

Друзья на "Фейсбуке". А верно ли, друзья?

Им опереться на плечо нельзя,

И не реально, ясного ясней, -

По сотням заводить себе друзей.

И в Интернете понимаешь вдруг:

Здесь цену потеряло слово "друг",

И дружба, что, как праздник, нам дана,

Иллюзией её подменена.

Увы, тех многих ширятся ряды,

Что виртуальной дружбою горды,

Но кто из сотен их придти готов

На выручку, на крик души, на зов,

Помочь и поддержать тебя спеша? -

Не стоит эта дружба ни гроша!

Я старомоден, может быть, и пусть,

Но ни никому в друзья я не прошусь,

И различаю сквозь словесный дым -

Кто друг, а кто зовется только им.

Встречая в жизни радость и беду,

Друзей своих по пальцам перечту.

Но знаю я: судьба нагонит мрак,

И пальцы эти стиснуться в кулак,

И станет тесный круг моих друзей

От всех невзгод защитою моей.

На "Фейсбук" загляните лишний раз:

Не много ли людей в друзьях у вас?

***

Твою с годами, жизнь, постиг науку.

Знавал я и достаток, и нужду.

Сижу с утра, протягивая руку,

Да только подаяния не жду.

И мелочь у других пускай копится -

По шекелю, по евро, по рублю…

Я жду, что на ладонь мне сядет птица,

И крошками ее я покормлю.

И в миг, когда желаемое сбылось,

Над мраком торжествует добрый свет.

А милостыня часто и не милость,

Тепла души нет в холоде монет.

И кто мы, если наше сердце - камень,

И где нас ждут - в аду, или в раю?..

Твою науку, жизнь, постиг с годами,

И внуку я ее передаю.

***



Бродит зачем-то ветер

Долго вокруг избы,

И ничего за этим

Не следует, вроде бы.

Только и станет тише

Дождь, вплетаясь в траву…

Боже, я это слышу!..

Значит, живу. Живу!

***

Лучистым солнцем даль озарена,

Душа стремится в небо голубое.

Мила ты сердцу моему, весна,

Но я осенней был рожден порою,

Когда листву роняет с болью клён

И плачет грустным дождиком природа,

И в это время года я влюблен,

Хотя на сердце с детства непогода.

И пусть моя улыбка широка,

Но в сером небе это только просинь,

В смеющихся глазах моих тоска,

Которую всегда приносит осень.

Весна! Что ты прекрасна, спору нет,

Но мне другая - верная подруга:

Прости меня, я - осени поэт,

И нам вовек не полюбить друг друга.