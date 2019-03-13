Хвалить нельзя ругать

ПРАВДОРУБКА

Ни разу мне не приходилось читать или слышать, чтобы главный редактор какого-нибудь современного литературного журнала высказал критику в адрес своего издания. Зато очень часто мы видим, как эти руководители с завидным энтузиазмом расхваливают свои детища, называя их то ведущими, то межрегиональными, то международными… Да назови их хоть межгалактическими - качество публикуемых текстов от этого лучше не станет.

Некоторые литературные сайты у нас превратились в стенгазеты для писателей, и качество их материалов вызывает ассоциации со стендами сельских клубов. На одном из таких сайтов прочитал интервью главного редактора литературного журнала "День и ночь" Марины Саввиных, которое она давала Нине Ягодинцевой. В заключение интервью Н. Ягодинцева то ли всерьёз, то ли руководствуясь принципом, что лесть "в сердце каждого отыщет уголок", заявила: "Действительно, журнал "День и ночь" за четверть века большого литературного диалога с читателями стал ярким культурным явлением". В интервью прозвучало, что тираж журнала 1200 экз. и 1000 экз. поступает в библиотеки края. Значит, подписчиков человек 100-150. И количество подписчиков, конечно же, стопроцентно подтверждает вывод, что журнал "День и ночь" "стал ярким культурным явлением". Как ни крути, а любую ложь подстерегает капкан правды.

Вот и попробуй поспорить с Алексеем Татариновым, который заявил: "Совсем нет гениев, исчезли творцы, готовые умирать за собственные сюжеты; одни игроки и ремесленники".

Кирилл Шишов в своей статье "Избранница муз. О поэтическом творчестве Нины Ягодинцевой" анализирует стихи её сборника "Избранное" и заканчивает словами: "Остаётся только констатировать как доказанный факт наличие в русской поэзии мощного поэтического таланта". Однако приведённые в статье стихи Нины Ягодинцевой никак нельзя назвать доказательством таланта. Вот примеры.

Когда позор, тоска, бессилье

Отравят грудь -

Для тайных странствий по России

Есть Млечный путь…

Или:

Страна умирать не хочет. Она живёт

В бессрочной коме… Открой теперь и прочти,

Что было написано в тысяча девятьсот

Восемьдесят четвёртом, с каких высот

Летела в стаю пущенная стрела

И круг её вечерний разорвала…

Или:

Моя любовь навсегда останется здесь,

На этой горькой земле,

Вымирающей каждый день,

Чтобы просто жить,

В потоках липкой,

Политой синтетическим шоколадом лжи…

В статье процитировано сто шестьдесят поэтических строк Н. Ягодинцевой, - и ни одна строфа не подтверждает вывода автора статьи о наличии "мощного поэтического таланта", а скорее наоборот - его отсутствии. Может быть, К. Шишов выбрал не самые лучшие строки из сборника? Возможно.

Но ясно одно: ознакомившись с указанной статьёй, читатель не проявит ни малейшего интереса к поэзии Н. Ягодинцевой. И что ещё характерно: в статье нет ни одного критического замечания. Видимо, по мнению автора статьи, Нина Ягодинцева как секретарь Союза писателей России относится к категории "священных коров", а читатель так и не получил объективной картины поэтического творчества известного литератора. И получается, что Кирилл Шишов строит вокруг всякой элементарной залепухи мудрёный крендель.

Проштудируешь сотню подобных рецензий и впрямь поверишь, что не только русская проза и поэзия умирают, но и литературная критика. Впрочем, этого произойти не может, потому что, как пошутил Лев Аннинский, после смерти русской литературы литературные критики должны будут объяснять, почему это произошло.

А сколько написано хвалебных статей о постмодернистских "изысках" Владимира Сорокина. Судя по тому, что тиражи его книг растут как на дрожжах, убедительных отповедей его творчеству крайне мало. Наиболее точно тексты В. Сорокина охарактеризовала Людмила Улицкая: "… в этом литературном пространстве усматриваю некоторое соревнование по части того, кто дальше зайдёт в смелых комбинациях орального и анального секса, труположства и каннибализма".

Когда в одном из интервью Александра Архангельского спросили: "Кто недооценён читателями или критикой в современной литературе, а чьи репутации сильно раздуты?", он ответил: "Про коллег - либо хорошо, либо ничего". Такая страусиная позиция явно не способствует упрочению роли критики и её поступательному развитию в современном литературном процессе.

Однако не всё так уж скверно. Радует, что есть у нас талантливый литературный критик-фельетонист Александр Кузьменков. Он как диверсант, заброшенный из Сибири в литературные столичные круги, с целью пускать книги-"бронепоезда" под откос. И делает это с завидным мастерством; он переполнен злости, потому что "машинисты" этих "бронепоездов" - враги русской литературы.

Иван Зорин очень точно подметил, что сегодняшняя "литература, следуя духу времени, обернулась к "среднему" классу; тот, кто жаждет популярности, должен ориентироваться на офисных работников с их вкусами, эстетическим уровнем, представлениями о жизни. В сущности, эта субкультура воспевает мещанские ценности…".

Курс нынешней отечественной словесности - это курс на массовость, на приключения, на карнавальность. Против подобной политики активно выступает Владимир Бондаренко.

В одном из интервью он озвучил такой архиважный тезис: "Сама Русь - это изначально соединение азиатского и европейского начал. Это непреодолимое, непонятное для всего остального мира внутреннее противоречие и делает нас отдельной цивилизацией, не похожей ни на Европу, ни на Азию. Поляризация неизбежно выходит на поверхность - возникают славянофилы и западники, почвенники и космополиты. Их противоборство, схватка развивает способности, напрягает до предела и вырастает русский гений". И далее: "Если ты увидел нового героя, новый национальный тип, такой как Обломов, Павка Корчагин… то ты стал частью национального бытия России. Если же ты не сумел нащупать своего героя, то, как бы ты хорошо ни написал, останешься никем".

Сомнительно, что известные современные русские писатели отыскали "героя нашего времени". Чтобы это произошло, нужны свежие писательские силы, не обременённые постмодернистскими причиндалами и способные "нащупать своего героя". И эти силы зреют среди молодых литераторов. Однако их почти не видно, а отсутствующие априори лишаются права голоса. В условиях сегодняшнего дня этим писателям крайне необходима поддержка государства, как в некоторых других странах. Например, в Эстонии государство за свой счёт издаёт книги малоизвестных писателей и поэтов. Похожая ситуация в Норвегии. Таким образом, у неизвестного талантливого литератора появляется не мифически-интернетовская, а реальная возможность предстать "пред очи" читателя.

А что же в этом отношении предпринимает наше государство? Ответ на этот вопрос известен всем. Трудно, ох как трудно молодому талантливому писателю самому вырваться из душной атмосферы Золотого Тельца и вытащить "на свежий воздух" читателя. "Люди, живущие только хватательными инстинктами, неспособны к восприятию больших идей" (Л. Сычёва).

Каждый отрезок времени в жизни нашей страны можно охарактеризовать одной фразой. Лучшей характеристикой на сегодняшний день будут, видимо, слова М.Е. Салтыкова-Щедрина: "Что-то заговорили о патриотизме, наверное, опять проворовались".