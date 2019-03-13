ИЗ ПОЧТЫ "КРУГОЗОРА"

Я, Садыкова Камиля Руслановна, родилась в 2001 году в Москве. Проживаю всю жизнь в Казахстане. Сейчас живу в городе Астана. Увлекаюсь литературным творчеством и живописью.

Mагазинная тележка грохотала по керамическим плиткам. Каждый стук о новую плитку гулом отзывался в голове. Вряд ли кто-либо ещё так болезненно чувствовал этот звук.

Людей зесь немало. Около полок неспешно прохаживается работник супермаркета: лениво расставляет медовые хлопья рядом с шоколадными. Коробочки с сухими завтраками ожидают своей очереди зафиксироваться на движущейся кассовой ленте, чтобы потом оказаться у сладкого карапуза…

Одни покупатели долго изучают каждую упаковку, и убедившись в свежести продукта и приемлемом содержании в нём белков, жиров и углеводов, отправляют товары в корзину. Другие - словно опаздывая, пробегают, оставляя за собой лишь легкое дуновение воздуха. Не оглядываясь по сторонам, они, набирая в руки продукты, стремятся к кассе.

…Молодой мужчина. Неуверенно покачиваясь, он бормочет под нос что-то невнятное. Через минуту, собравшись с силами, еле слышно любопытствует у женщины, есть ли ещё сырки на стойке неподалеку…

Выхожу на улицу. После галдящего магазина здесь кажется удивительно тихо. В городе вобще бывает чувство, будто и припаркованные автомобили, и закрытые ларьки, и даже пустые улицы все еще шепчутся, обсуждая последние городские новости.

Но вот покой прервал знакомый парень. Он говорил так, словно чувствовал себя обязанным занять всё, оставленное звуками, пространство. Покой приходил только в моменты передышки между бурными потоками слов. Никакого смысла или значения они вовсе не имели, оттого в голове все время всплывали ненужные вопросы. Наверняка можно было избежать диалога, которого, по правде, не так уж и хотелось…

Парень ушёл.

И тогда дорога сама стала более одинокой.

В наушниках совсем не новая песня не по-новому пела.

Воздух, обжигая холодом, вызывал чувство раздражения.

Снег, выпавший несколькими днями ранее, был растоптан веселыми детишками. Они поднимались на верхушки сугробов, и, усаживаясь поудобнее, катились, сопровождая поездку диким визгом.

Тропинка, уводившая от детишек, была протоптана до ближайшей от дома, школы.

Уроки - те же, что и на прошлой неделе. Если честно, все это давно уже осточертело. Едва ли найдёшь человека, спешащего на уроки по собственному желанию. И таких как я много. Писать объяснительную, ссылаясь, например, на перебой с электричеством или водоснабжением, на тихий будильник или что-то другое - пустая трата времени.

…Есть еще влюбленные школьники. Они, может, и не спешат, но с бредут на занятия с нетерпением. Только вот потом - те самые влюбленные, по тем же самым причинам - в школу вообще не ходят, а, рыдая в подушку, жалеют себя бедного и никем не понятого.

Минуты, вдоль и поперек пронизанные скукой, безжалостно тянули урок к концу. Каждое мгновение урока уносило за собой жизнь. Никто не спрашивал - есть ли желание просиживать штаны или юбки за партой одиннадцать лет, поэтому у всех было хотя бы по одной общей теме для разговора.

Однако некоторые уроки все-таки интереснее других. Например - история. Но!.. Один десятиклассник, как и полагается любому шестнадцатилетнему парню, заинтересован не конфликтами далёких стран, и уж тем более не экономическим положением небольшой державы, а… волосами цвета осенней листвы, что находились на расстоянии нескольких парт. И вдруг одноклассница - обладательница тех самых волос - оборачивается к подруге, мельком глянув на последние парты. И встретилась взглядом с тем Голливудский сюжет!

Но её очаровательная улыбка не была озарена солнечным светом. Да и челюсть у парня не собиралась отвисать от такой божественной красоты. И ни волшебный смех, ни остроумие не заставили вздрогнуть струны души. Однако, смотря на нее, думать о чём-либо другом было почем-то очень сложно. И отвести взгляд удалось лишь под страхом быть замеченным.

…Так и проходят школьные дни. Можно идти дальше. Ложиться вечером в кровать с мыслями о том, как завтра встанешь пораньше, чтобы отправиться в супермаркет, где, откровенно разглядывая посетителей, размышлять о работниках, отвечающих за хлопья…

По дороге в школу встретить веселую ребятню…

И засыпать с желанием завтра стать лучшей версией себя, чем сегодня.

Мои будни…