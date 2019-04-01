Наутро вышел мужем

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

За полгода до окончания Финансово?экономического института, у Вадима случился многообещающий роман с сокурсницей по имени Эвелина. Девушка была красива: тонкое лицо с восточным разрезом глаз, нос с лёгкой горбинкой, пухлые, резко очерченные губы, а фигура ошеломляла избытком женственности, нечасто свойственной молодым девушкам. Она щеголяла по институту в дорогущих нарядах и неуместной для институтских порядков короткой юбочке, из-под которой призывно произрастали обольстительные конечности. Парни смотрели ей вслед с обречённым вожделением, она периодически оборачивалась и, перехватив подобный взгляд, сочувственно усмехалась. Кроме всего прочего, Эвелина шла на красный диплом, играла за сборную команду института по волейболу и т. д. Короче, обладала целым комплексом изюминок, ? виноградник, а не девушка.

Вадим к ней долго присматривался, но, как злословили однокурсницы, волновал Вадима не столько виноград, столько наличие у девицы папаши, управляющего не последним в городе банком. Несколько месяцев напористого ухаживания не приносило желаемого результата. Это не столь частое девичье целомудрие в половозрелом возрасте только распаляло азарт охотника. Эллочка это ухаживание воспринимала без излишнего трепета, она хорошо знала себе цену, но к Вадиму относилась с благосклонным интересом. В одной постели с Элей Вадим оказался не так скоро, как рассчитывал. Судьбоносное грехопадение состоялось в квартире Элиного отца летом, когда папаша с молодой женой проживал в загородном особняке элитного посёлка. После студенческой вечеринки Вадим провожал девушку домой. По дороге развлекал её анекдотами про глуповатых профессоров, которые встречаются только в студенческом фольклоре, а также забавными байками из армейской жизни. Эля была по-настоящему первой его девушкой, к которой он относился с серьёзными намерениями, и чем ближе их отношения двигались к намеченной цели, тем больше его тревожил давний конфуз.

Суетливые контакты с нетребовательными девицами не считались, он даже не помнил ни их лиц, ни имён. Но один совокупительный опыт его преследовал неотступно. После армии, готовясь к поступлению в институт, он часто проводил время на городском пляже с учебниками. Однажды жарким днём, когда он лежал в тенёчке, уставившись в учебник, над ним раздался женский голос:

? Молодой человек, вы на сигареты не богаты? Мы меняем вино на сигареты. Вадим поднял голову и увидел невысокую загорелую девушку в светлом, влажном и потому почти прозрачном купальнике. Девушка была очень юная, лет восемнадцати, стройная, загорелая, слегка склонная к полноте и потрясающе грудастая. Её широкое лицо с еле заметными веснушками украшали синие глазки и озорная мелкозубая улыбка. В общем, очень привлекательная девчонка. Сигареты у него были, и вскоре он оказался в компании довольно развязных молодых людей, расположившихся невдалеке. Девушку звали Зиной, она была без пары и под предлогом сигарет нашла себе кавалера в лице Вадима. До вечера выпивали, играли в карты, пели под гитару песни из блатного репертуара. Зина сидела на песке рядом с Вадимом, а после очередного купания как бы случайно обняла его мокрой рукой и, горячо дыша ему в лицо, призывно засмеялась и потребовала:

? Ну чего ты сидишь как мёртвый? Поцелуй меня!

Вадим, преодолев замешательство от такого напора, под одобряющее сопровождение компании обнял девушку и поцеловал, изобразив при этом решительность многоопытного соблазнителя.

Когда солнце скрылось, компания разделилась: одни пары отправились в глубину густой рощи, другие в город.

? Провожать меня пойдёшь? ? спросила Зина своего ухажёра.

? С тобой, Зинуля, хоть на край света.

? Только я живу далеко, на краю Нахаловки. Туда транспорт не ходит, только пешком.

"Рискну, - подумал Вадим, - хотя, ежели вдруг не обломится, тащиться потом ночью через весь город несолоно хлебaвши…" Нахаловка пользовалась у ростовчан дурной славой, как рассадник бандитизма. Зина, почувствовав его колебания, произнесла:

? У меня дома на всякий случай бутылка Алиготе припасена - и вся любовь.

По дороге вяло болтали ? о работе, об отпуске. Должность она занимала какую-то пустячную, типа секретаря-машинистки.

? Отдыхать ездили с подружкой в Новый Афон. Неделю только, как вернулись, загар вон ещё не слез.

Недавно с юга ? тоже, конечно, дополнительный риск, отметил про себя Вадим, но отступать было поздно. Уже в сумерках подошли к блочной пятиэтажке. Свет в подъезде отсутствовал, видимо, не первый день, так как девушка к этому была готова, ? достала из сумки фонарик. Поднялись на четвёртый этаж; отперев дверь, она впустила парня в крохотную, какие бывают только в однокомнатных малогабаритных квартирках, прихожую. Зажгла бра и скомандовала шёпотом:

-? Топай на кухню, и чтоб мне ни звука!

? А мы не одни? ? настороженно зашептал Вадим, когда через несколько минут она появилась на кухне, умытая и в бордовом халатике. ? Соседи, что ль?

? Не, всё путём! - Зина улыбнулась. ? Сынок у меня, вот кто. Коленькой звать, пять лет стукнуло. Маман уже уложила его да к себе уканала, она рядышком тут живёт.

? А сколько ж тебе годков?

? Двадцать три.

? А на вид малолетка. А муж где? ? струхнул гость.

? Был, да сплыл, ? она на мгновение помрачнела. ? Всё, кончай базар, будем гулять и веселиться. Разливай! К вину огурчики малосольные, вон бабка с дачи целую банку притаранила. И вишнёвое варенье к чаю!

До чая, впрочем, дело не дошло. Наскоро распили вино и принялись целоваться, долго, ожесточённо, взасос. Распахнулся бордовый халатик… В свете бра незагорелые части на фоне загорелых особенно возбуждали… видом своим… и упругостью… и вкусом…

? Хочу тебя!.. ? Вадим вдруг охрип. ? Не могу больше!..

? Нечего пристраиваться, не люблю я так, скоренько. Айда в спальню ? там кровать здоровенная, мягкая!

? А Коленька?

? Он как разоспится ? пушками не разбудишь!

А дальше случилось даже хуже того, чего Вадим опасался; когда поднимался по лестнице, его преследовал страх ? "вдруг не встанет". Готовность как раз не подвёла, но в самый ответственный момент его вожделение бурно вырвалось наружу ещё до начала процесса.

? Недолёт! ? обидно рассмеялась в темноте Зина. ? Ладно, не отчаивайся, в другой раз получится.

Дальше оставаться Вадим не стал. Сгорая от стыда, поспешно одевался, с трудом застёгивая пуговицы дрожащими руками. Шёл домой до самого рассвета. Больше он к Зине не пошёл, хотя очень хотелось. После неё у Вадима было немало разных девушек, и хотя конфуз больше не случался, всё равно каждое подобное свидание с новой девушкой вызывало тревожное опасение из-за той мужской неуспешности.

Впервые посетив элитный дом Эвелины, Вадим был шокирован ослепительной роскошью, отчего его чувства к Эвелине запылали с удвоенной страстью. Закрытый двор с голубыми елями и декоративным кустарником, просторное фойе с зимним садом и консьержкой, сидящей за стеклом, как в хрустальном стакане, белоснежные стены бесшумного лифта с отсутствием привычной общественно-туалетной похабщины. Двухэтажная квартира ещё больше потрясла воображение гостя. Просторная кухня была соединена со столовой диковинным арочным проходом, на второй этаж к спальням вела лестница с золочёными перилами, отделанная чёрным мрамором; большие светлые комнаты со вкусом обставлены антикварной мебелью, замысловатая ванна, апельсиновый запах в туалете - всё это великолепие вызывало у молодого человека музейный трепет, и уже тогда он окончательно убедился, что всей душой любит эту девушку как неотъемлемую часть этой миленькой обстановки. После традиционной беседы о литературе с искусством, трапезы со свечами и нездешним шампанским, молодые оказались в спальне. Парня слегка удивила очевидная осведомлённость подруги, не характерная для неискушённой девицы: на прикроватной тумбочке присутствовало всё необходимое для интимного общения, вплоть до общепринятого противозачаточного средства. "Предусмотрительная девушка", - подумал он, и уже вскоре выяснилось, что он у Эли не первый, а потенциальный жених буквально за неделю до свадьбы имел несчастье погибнуть при исполнении служебного долга. Вадим в душе усмехнулся лукавству милой лгуньи и посочувствовал бедности её фантазии. Обладая немалым опытом телесного общения с девушками, он давно обнаружил поразительную закономерность, что первопроходцем он не оказывался ни разу, а предшественники, как в случае с Эвелиной, трагически погибали накануне свадьбы.

…Утром, провожая Вадима, Эля, глядя на него широко раскрытыми глазами, спросила: "Ты меня любишь?". "Люблю", ? честно соврал он и нежно её поцеловал. Вопрос жизни был решён: вечером в спальню Вадим вошёл холостяком, а наутро вышел мужем.