обычная версиямобильная версия
подписка

независимое международное интернет-издание

Кругозор интернет-журнал
Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорЗАРУБКИ В ПАМЯТИ
апрель '19
ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

ЧП в Реутово или О свинье-воровке

Воспоминание в год Свиньи

Разбита  фашисткая орда. Отгремели победные залпы.Наступил мир.Пришел конец  женскому одиночеству. Cловно на крыльях прилетела   долгожданная любовь.Пришла пора веселых свадеб и звонких песен.Мамина родная сестра Циля влюбилась в бравого  фронтовика молодого лейтенанта Сашу Бравермана и дома объявила:выхожу замуж.

За столом шептались гости,
Я подслушал разговор.
Говорят: красИвей пары
Не видали до сих пор!
М.Т

     И куда только не заносили командира взвода армейские пути-дорожки.Но в конце концов привели в Реутово, что под Москвой. 

    Помню, когда  мой отец- фронтовик  вернулся домой, мама сказала :

 - Мы остаемся в  гостеприимном Ташкенте. Мне антисемитский Киев не нужен.

   И  капитан Гольдин коротко ответил по- военному:

   - Есть.

    Один был минус:летом   было очень жарко. Однажды получаем письмо от Цили.

   " Дорогие Поля и Яша!
    Приглашаем в гости .
    У нас  в июле самое чудесное время"
    Мама решила "спрятать" о  ташкентского зноя меня и маленькую сестренку Машеньку. Она взяла отпуск на работе,а  отцу  его  не  дали.Армия  есть армия,сказали, что  можно  отдохнуть и  осенью. Душевно нас встретила семья Браверман.  Реутово - красивейший уголок Подмосковья. Целыми днями  тетя Циля  занималась  нами.Маме как-то было неловко. Дядя Саша почти  сутками пропадал в своей  войсковой части.

     И вот однажды мы с Машенькой вышли погулять во двор.День был отменным.Ярко светило  солнце.Раздавалось приятное пение птиц. Словно  по команде застыли высокие и стройные сосны. Сочные бусинки малины, земляники, ежевики, казалось, так и просили:"Съешьте нас!" .Никто даже  подумать не мог о том, что может что-то случиться.

     Зеленая лужайка  служила игровой площадкой. Приятная и миленькая кудрявая Машенька бегала со своей новой подружкой Танечкой. Рядом забавно играли щенок и  поросёнок.

Поросенок, поросенок,
Только вылез из пеленок.
Тут же, свинка, грязь нашел,
Мимо лужи не прошел.
Доброта Н.

    Я наблюдал за сестренкой, серый  той-терьер - за свом кутенком, черная от гряди, чумазая чушка - за своим поросенком.Все были при деле.Было тихо и мирно.  Машенька  не могла  знать о  злом умысле  хрюшки и спокойно с Таней отправляли в ротик одну ягоду за другой.

     Вдруг эта свинячья отбивная засуетилась, забегала по лужам, недавно только прошел дождик, размялась, произведя несколько ускорений, и с поросячьим визгом бросилась вперед.

Я подумал, что  животные  по-своему с ума сходят.  В это время хавронья  собиралась что-то  сделать. Она развила спринтерскую скорость, схватила Машу за платье и помчалась в сторону леса. Все было, словно в кино. Сестренка  как закричит,  кутенок и поросенок от испуга пулей  помчались кто куда. Той-терьер стал неизвестно на кого лаять. Мне оставалось только помчаться за грязной воровкой.

    Сначала я увидел только свинячий хвостик, потом - ножки для холодца. Они неслись со скоростью звука. Вдруг  она остановилась, отпустила  Машеньку  и снова продолжила свой путь. Сестренка даже не успела испугаться.

     Пожалуй, больше перепугались наша мама и  тетя Циля.

    Иногда,когда  прихожу  в гости к сестре, она любит готовить... холодец из свиных ножек.

Читайте также

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Жернова судьбы

Жернова судьбы

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Гимн Мастеру

Гимн Мастеру

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Освенцимский набат

Освенцимский набат

ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

Из дневника семиклассницы

Из дневника семиклассницы

МОЛНИЯ

Первое вето Трампа

Первое вето Трампа

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Кругозор в Facebook

Комментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация
Вы можете авторизироваться при помощи аккаунта Facebook

 

<
реклама #1 реклама #2 реклама #3 реклама #4 реклама #5 реклама #6 реклама #7
>

Реклама в «Кругозоре»

Опрос месяца

Появись в РФ "суверенный интернет" - ударит ли он по Кремлю?

Самые обсуждаемые

за последнее время

26
Нелюди
6
Непреклонные
4
Чикаго в Киеве
3
Теория Глупости
2
Как вы считаете: "Новая холодная война" это метафора или геополитическая реальность?
СтасВалерияЖурналBiblio-Globus.USA

БЛОГИ

01 Апреля 2019

Виталий Цебрий Виталий Цебрий:

"Дураки остались в дураках…"

Это цитата из фильма «Доживем до понедельника». Цитата из стихотворения одного юноши-десятиклассника, который… Ну, словом, не будем пересказывать тот прекрасный фильм, речь все-таки о президентских выборах-2019 в Украине.

31 Марта 2019

Леонид АНЦЕЛОВИЧ Леонид АНЦЕЛОВИЧ:

На интерес

Тёплым весенним вечером в одном из этих гаражей мужики азартно резались в «козла» на интерес. А какой интерес у мужиков, проводящих свой досуг в гараже, - общеизвестно. В густом табачном дыму стоял оглушительный треск доминошных костей.

29 Марта 2019

Яков ФРЕЙДИН Яков ФРЕЙДИН:

Культпоход

Юмористический рассказ о посещении группой научных работников Новосибирского театра оперы и балета.

1
Больше мнений
 
 
facebook Facebook     youtube Youtube

©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

®

First Path Day Care Center