ЗАРУБКИ В ПАМЯТИ

ЧП в Реутово или О свинье-воровке Воспоминание в год Свиньи

Разбита фашисткая орда. Отгремели победные залпы.Наступил мир.Пришел конец женскому одиночеству. Cловно на крыльях прилетела долгожданная любовь.Пришла пора веселых свадеб и звонких песен.Мамина родная сестра Циля влюбилась в бравого фронтовика молодого лейтенанта Сашу Бравермана и дома объявила:выхожу замуж.

За столом шептались гости,

Я подслушал разговор.

Говорят: красИвей пары

Не видали до сих пор!

М.Т

И куда только не заносили командира взвода армейские пути-дорожки.Но в конце концов привели в Реутово, что под Москвой.

Помню, когда мой отец- фронтовик вернулся домой, мама сказала :

- Мы остаемся в гостеприимном Ташкенте. Мне антисемитский Киев не нужен.

И капитан Гольдин коротко ответил по- военному:

- Есть.

Один был минус:летом было очень жарко. Однажды получаем письмо от Цили.

" Дорогие Поля и Яша!

Приглашаем в гости .

У нас в июле самое чудесное время"

Мама решила "спрятать" о ташкентского зноя меня и маленькую сестренку Машеньку. Она взяла отпуск на работе,а отцу его не дали.Армия есть армия,сказали, что можно отдохнуть и осенью. Душевно нас встретила семья Браверман. Реутово - красивейший уголок Подмосковья. Целыми днями тетя Циля занималась нами.Маме как-то было неловко. Дядя Саша почти сутками пропадал в своей войсковой части.

И вот однажды мы с Машенькой вышли погулять во двор.День был отменным.Ярко светило солнце.Раздавалось приятное пение птиц. Словно по команде застыли высокие и стройные сосны. Сочные бусинки малины, земляники, ежевики, казалось, так и просили:"Съешьте нас!" .Никто даже подумать не мог о том, что может что-то случиться.

Зеленая лужайка служила игровой площадкой. Приятная и миленькая кудрявая Машенька бегала со своей новой подружкой Танечкой. Рядом забавно играли щенок и поросёнок.

Поросенок, поросенок,

Только вылез из пеленок.

Тут же, свинка, грязь нашел,

Мимо лужи не прошел.

Доброта Н.

Я наблюдал за сестренкой, серый той-терьер - за свом кутенком, черная от гряди, чумазая чушка - за своим поросенком.Все были при деле.Было тихо и мирно. Машенька не могла знать о злом умысле хрюшки и спокойно с Таней отправляли в ротик одну ягоду за другой.

Вдруг эта свинячья отбивная засуетилась, забегала по лужам, недавно только прошел дождик, размялась, произведя несколько ускорений, и с поросячьим визгом бросилась вперед.

Я подумал, что животные по-своему с ума сходят. В это время хавронья собиралась что-то сделать. Она развила спринтерскую скорость, схватила Машу за платье и помчалась в сторону леса. Все было, словно в кино. Сестренка как закричит, кутенок и поросенок от испуга пулей помчались кто куда. Той-терьер стал неизвестно на кого лаять. Мне оставалось только помчаться за грязной воровкой.

Сначала я увидел только свинячий хвостик, потом - ножки для холодца. Они неслись со скоростью звука. Вдруг она остановилась, отпустила Машеньку и снова продолжила свой путь. Сестренка даже не успела испугаться.

Пожалуй, больше перепугались наша мама и тетя Циля.

Иногда,когда прихожу в гости к сестре, она любит готовить... холодец из свиных ножек.