Случайный прохожий

ПРОЗА

Была ранняя весна. Еще довольно холодно. Вечер. Смеркалось. Алексей - человек среднего возраста - шел по большому мосту, переброшенному между двумя частями старинного бульвара. Людей на мосту в это время уже не было. В такие минуты хорошо думалось. Он любил такие променады.

Задумавшись, Алексей не сразу заметил впереди девушку лет 18-20, одиноко стоявшую у высоких перил и смотревшую на проходящую под мостом улицу, наполненную бегущими машинами. Девушка как девушка. Красивая - да. Длинными, развевающимися на весеннем ветру волосами она напомнила героиню картины какого-то художника. Может, и рассмотрел бы внимательнее, но сейчас было не до нее. Со своими вопросами бы разобраться.

Алексей уже хотел вернуться к своим мыслям-скакунам, но что-то насторожило его в облике незнакомки и заставило снова развернуться к ней. Внезапно девушка сделала резкое движение вверх, взобралась на ограду моста, присела. От улицы внизу мост разделяли десятки метров.

- Э-э… девушка, вы случайно не прыгать собираетесь?! - взволнованно спросил Алексей.

- Именно это я и собираюсь сделать, - ответила девушка.

Нужно срочно что-то предпринять - лихорадочно думал Алексей. Но что? В голове завертелись обрывки из каких-то давно увиденных фильмов, где умелые спасатели снимали самоубийц с крыш, карнизов и балконов. Но то было кино, а это жизнь.

Попробовать снять ее? А вдруг она прыгнет?! Вот увидит, что подхожу к ней и прыгнет. Нужно попытаться разубедить ее. Но, как?! Он застыл в нескольких метрах от незнакомки, боясь подойти ближе.

- Девушка, не делайте этого. Вы нашли не лучший выход. Это плохое решение. Очень плохое.

- Другого нет.

- Не знаю, что вас побудило. Но поверьте, что нужно спокойно во всем разобраться и вы сами поймете, что так нельзя…

- Я думала об этом. Он меня бросил, я все для него делала, но он ничего не оценил и ушел.

- Вы же молодая, красивая, ну, найдете другого.

- Мне никто больше не нужен. Я больше такого не найду и никого не полюблю. Зачем тогда жить?!

- Девушка, поймите, прыгать с моста это ведь так скучно, неинтересно. Сейчас вы такая очаровательная, а что останется, если прыгнете…

- Я уже решила, жить не хочу, - проговорила она, немного всхлипнув, и уже с меньшей твердостью в голосе.

-Знаете, я ведь тоже когда-то хотел прыгнуть откуда-то, вот хотя бы с того же моста, но затем понял, что это глупо, обошелся без прыжков и не жалею об этом. А теперь вообще вспоминаю о том наивном времени с улыбкой и усмешкой.

Алексей на ходу что-то сочинял, придумывал. Интуитивно он чувствовал, что пока они разговаривают - она не прыгнет. И он говорил-говорил, отчаянно жестикулируя.

Мост по-прежнему оставался пустынным. Помощи ждать было не от кого. Но вот вдалеке, в начале моста показалась небольшая компания. Молодежь - парни, девушки. Шумные, веселые. Такие могут безразлично пройти рядом и ничего "необычного" не заметить.

Алексей продолжал разговаривать с девушкой, так и не определившись, что ему делать дальше. Она между тем встала в полный рост, удерживаясь лишь ногами за замысловатые элементы ограды. Положение стало совсем критическим.

Молодежь подходила к месту событий. Алексей слышал за спиной их голоса, ставшие тихими. Два парня поравнялись с Алексеем и двинулись к готовящейся к прыжку незнакомке. Она их не видела. Подойдя к девушке, они внезапно подхватили ее с двух сторон и сняли с перил.

- Ой! - только и успела она воскликнуть.

Спасена, не прыгнула, не упала - с облегчением вздохнул Алексей. Ребята приняли решение, на которое он боялся пойти. Был риск, но они справились. Теперь она в безопасности. Ребята - молодцы! А еще говорят, что у нас молодежь плохая. Разная у нас молодежь, разная. Есть и такие. Не прошли мимо.

Компания уже окружила девушка, о чем-то расспрашивала и вела с моста подальше. Алексей тоже пошел за ними. На него никто не обращал внимание. За мостом все расположились у скамейки. Девушку усадили, ее бил сильный озноб. Кто-то предлагал ей свое пальто, кто-то пирожок, а кто-то сбегать в аптеку за успокоительным…

До Алексея доносились ее слова "он меня не любит, бросил, как теперь жить не знаю и жить не хочу". Ребята в ответ просили ее не делать глупости, и больше не предпринимать попыток бросаться с мостов, а то "снова нам придется тебя с перил снимать".

На подходящего Алексея смотрели мрачно, с немыми, но красноречивыми укорами во взглядах. И тут до него дошло: молодые люди полагают, что он знаком с этой девушкой, что это из-за него она чуть было вниз с моста не сиганула.

- Ребята, - быстро нашелся Алексей, - я не знаком с этой девушкой. Я такой же случайный прохожий, как и вы, только увидел ее чуть раньше вас, стал разговаривать, пытаясь помочь, и не знал, что делать…

- Это не он, - подтвердила девушка, я его не знаю.

Направленные на Алексея лица сразу потеплели и посветлели.

- А мы уж думали, что… - один из парней подошел к Алексею. Они крепко пожали друг другу руки. Они были в одной лодке. Этим вечером сделали что-то важное в своей жизни.

Вскоре приехали вызванные кем-то из ребят полицейские и девушку увезли.

По дороге домой Алексей размышлял о сумасшедшем вечере, снова и снова мысленно возвращаясь на мост. Попав в экстремальную ситуацию, он не знал, как ему быть, какое решение выбрать, но все же, вероятно, помог ей не совершить непоправимое. Эта мысль очень согревала. И пусть никогда больше у нее не появится желание укоротить свою жизнь.

Прошло лет пять, а, может, и больше. Была ранняя весна. Еще довольно холодно. Однажды на шумной многолюдной улице Алексей увидел ту девушку с моста. Узнал сразу. На всякий случай еще присмотрелся и понял, что не ошибся. Она повзрослела, стала еще красивее.

С кем-то оживленно разговаривала по телефону, улыбалась. Алексея не видела. Как и тогда на мосту, их разделяло несколько метров. Подойти? Узнает ли? И нужно ли это? Кому? Он смотрел на нее и колебался.

Не подошел. Пошел дальше. Главное, что она жива, улыбается. В холодную погоду эта теплая мысль согревала…