Дракон с человеческим лицом

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



Рис. Алексея Кустовского

Русскоговорящие жители США, а их несколько миллионов - примерно столько, сколько чехов населяет Чехию, датчан Данию а сербов Сербию, то есть вполне себе население небольшой европейской страны - удивляются: почему ни в один пакет телепрограмм из России не входит канал "Культура"?

Передачи этого канала являются частью программ телеканала "Планета", транслируемого из Москвы по всему миру. В "Планете", как и по первому российскому телеканалу, главными являются политические передачи, задача которых - промывание мозгов телезрителей.

При этом канал "Культура" без приправы в виде т.н. "Планеты" ("Планеты" - каковой она видится из Кремля), бесспорно, самый замечательный российский телеканал. Казалось бы, он должен являться лицом России в мире: культурным, умным, интеллигентным, добрым, просветительским лицом, в котором символами являются Чайковский и Чехов, Достоевский и Дягилев, Плисецкая и Шостакович.

Но "ЛИЦО" это принадлежит телекомпании ВГТРК, задача которой совершенно иная. Пропагандистская. Не культур-треггерская даже, и не культпросветовская, как выражались в сталинском СССР. Сегодня - как хочешь так понимай: то ли культурное просветительство, то ли просветня в культе, а то - культБЕСпросвет. Отсюда и программы телеканала "Планета", в которых культура является не более, чем приправой. Как если бы приправой к бифштексу, приготовленному из человечины, были креветки. Или - что, пожалуй, еще точнее - как если бы в шайке грабителей во время налётов присутствовал православный священник, который во время совершения преступлений читает жртам разбоя проповеди о гуманности и любви.

Картина, описываемая выше, не является выдумкой автора. Цитируем главу Википедии, посвященную телеканалу "Планета":

"Обозреватель "Газеты.ru" Наталия Геворкян утверждает, что в начале сентября 2004 года, когда начался захват школы в Беслане, телеканалы CNNи BBC World в прямом эфире передавали "картинку" с места событий, а "РТР-Планета" показывал телепередачу на тему "Продажная любовь"[46], тем самым дискредитируя себя как "канал, представляющий Россию за рубежом"]."

"В августе 2017 года телеканал "РТР-Планета", наряду с федеральной "Россией-1", подверглись критике со стороны Литовской комиссии по по радио и телевидению за разжигание войны и ненависти посредством ряда передач, выходящих на этих каналах[48]. Литовские власти возмутились содержанием выпуска программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" от 31 мая 2017 года, в ходе которого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "выдвинуть ультиматум прибалтийским государствам, чтобы те отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России", а если они этого не сделают, то - "принять определённые меры""

…То, что культура является приправой к гибридной войне, которую ведет Кремль, не вызывает сомнения. И не ново. В Советском Союзе во время приездов самых высокопоставленных из Европейских и Американских гостей их водили в большой театр на балеты, а также на концерты Рихтера, Гилельса, Ойстраха - потому что, как цинично объяснили впоследствии, после культурных влияний на переговорах они становились мягче, сговорчивее… В Современной России использование культуры в гибридной войне приняло каждодневный характер. И направлено не только на премьер-министров и президентов, а на всех русскоязычных людей, разбросанных по миру. Зомбирующие передача Соловьева, Толстого, программа Время и им подобные бесподобные (слушать которые подавляющее большинство русскоязычников в мире, смотрящих канал "Планета" в Германии, Англии, Израиле, Франции, США и других странах не могут без тошноты) образуют дракона с культурным и человечным лицом, но телом и мозгом хищника.

Какого именно хищника? Иногда скорпиона, иногда паука, иногда гиены - но неизменно с маской очеловечения культурой, которая некоторых, принимаемых её за подлинное лицо Кремля, обманывает. Подобно тому, как танец Майи Плисецкой (невыездной в течении многих лет), концерты Рихтера и хореография Игоря Моисеева создавали иллюзию того, что в Советском Союзе культура на высоте. Еще немного - и страна станет совсем культурной! Не только третьим Римом, но и второй Италией!!!...

И стала. В сочетании в телеканалом "Планета".

Структура сего телеканала интересна и характерна. Главной концерна является набор телеканалов, которые проводят политическую линию Кремля. Аудитория (если верить данным, приводимым в Википедии) - 200 миллионов человек: в полтора раза больше, чем население России. То есть по всему миру.

Канал "Культура" - не более, чем один из каналов концерна. Всё вещание концерна - по свидетельству опять-таки Википедии - осуществляется следующим образом:

"Россия-К" ("Культура") - информационно-культуроведческий, познавательный и литературно-музыкальный телеканал. Запущен 1 ноября 1997 года. В сетке вещания канала имеются региональные окна. Основной канал (Дубль-М, МСК+0) вещает на Европейскую часть России и Калининградскую область; имеются 3 дубля c учётом поясного времени"

О вещании канала "Культура" на зарубежные страны, то есть на весь остальной мир - ни слова. Потому что его попросту нет. Вместо "Канал "Культура" на Закордонье", как сказывали в советские времена, теперь на всю Землю за пределами границ Федерации подается солянка мясная сборная из политически выверенных Кремлем программ с вкраплениями передач канала "Культура".

Ниже, в качестве послесловия к этой заметке, - мнение весьма уважаемого ученого на cию тему. Собственно, это электронное письмо автору данной статьи.

"В Р.Ф, в авангарде которой стоит Главнокомандующий-Президент, культура является одним из фронтов гибридной войны. Столь же важным, как танки и авиация во Вторую мировую войну, которые, само собой разумеется, выполняли задание Верховного Командования. Отношение к культуре и науке, а также и технологиям в Федерации очень плохое. Ученые поставлены под жесткий контроль органов и номенклатуры, образование и культура - под идеологический контроль Кремля. На телевидении в России канал "Культура" показывается по всей стране. Однако тот факт, что за рубежами РФ культуру из России можно вкушать только в смеси с политическими промываниями мозгов и зомбированием слушателей, этот факт не оставляет стране никаких надежд на развитие ни в какой перспективе. Он создает в мире образ России именно тот, каким его хотел видеть Кремль: дракона с человеческим лицом. Концепция удручающая".

А вот другое письмо - из американского "наукогорода" Принстона, с цитированием отклика из российского наукогорода Пущино:

"Юра! Если я назову здешнее телевидение омерзительным, ты получишь очень слабое представление о моем отношении к этому явлению. Видимо, сл?во, которое бы адекватно отражало мое отношение, в русском языке отсутствует. Хорошо, что Тургенев умер, это бы его очень огорчило.

Грязь потоком льется целый день по основным каналам. Некоторые особенно отвратительные трубадуры имеют по 3 передачи в день. Например, В. Соловьев или мерзковатый Малахов, который не слезает с экрана. Если даже не вдаваться в содержание его передач (хотя среди них большинство - перемывание костей живым людям, то же и у Шепелева), то его аканье и меканье для ведущего с таким стажем не просто раздражает, от него тошнит.

Недавно он объяснил, почему свою свадьбу сыграл в Версале, арендованном им (да, том самом, под Парижем). Оказывается, потому, что там дешевле, чем в России. Материальные трудности (бедняга, он давно мультимиллионер, и еще с таким апломбом!). Ну, и политические ток-шоу на основных каналах (по 5 часов в день каждое). Какая голова телезрителя может это выдержать? Долбят и долбят - в основном про Украину, теперь еще про Венесуэлу, ну и прочее в том же духе, в самое дорогое время.

В то же время, передачи, которые хоть что-то дают уму, относят на позднее время. Например, ежемесячную передачу Жванецкого ставят на 00.30. И даже на этой неделе, когда было несколько передач, связанных с его юбилеем, все они шли очень поздно. То же с Познером (в полночь). А эти бесчисленные сериалы! Где кровь льется рекой, не то что ни уму ни сердцу, а просто развращение молодежи. А потом удивляются убийствам и жестокости среди этой молодежи.

Культура, конечно, что-то дает, что можно смотреть. Но как же этого мало!