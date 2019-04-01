ТВОЙ КОД

Вызовы - это для нас! Здесь вера впитывалась в кровь

- Понимаете, - рассказывал Эфраим, один из завсегдатаев примостившегося на склоне горы уютного домика, в котором разместилась Сочинская еврейская община, - когда он появился, то сразу стал звать к себе в общину...

В общину Эфраим решил все-таки заглянуть - ну просто ради интереса. Заглянул. Потом еще раз заглянул. Было в словах и делах этого "молодого парня с окладистой бородой" что-то такое, что не отпускало Эфраима, пока у него не отлилось в короткое слово - "мое". Теперь Эфраим и сам с бородой - еще не очень окладистой, но все впереди. Ведет молитвы в общине. Но самое главное - он ощутил себя евреем. Не русским второго сорта, кем ощущает себя большинство россиян еврейского происхождения, и не русским со знаком качества, коими себя ощущает гордое меньшинство, и не "просто русским", кем никто из них себя не ощущает, хотя многие утверждают обратное, - а частью великого народа, давшего миру основы морали, основы культуры, основы единобожия.

Эфраим был не один такой. В будние дни крошечное помещение общины по несколько раз в день преображалось то в синагогу, то в ешиву, то в "трапезную", а по субботам туда набивалась толпа, вершилось застолье, звучали хасидские мелодии, и евреи один за другим на память зачитывали "домашнее задание" - их собственные комментарии на Недельную главу Торы.

А потом вновь начинались будни, полные трудов: проводились занятия по изучению Торы для мужчин и женщин, воплощались в жизнь активные образовательные программы, функционировала миква. Когда кому-то нужно сделать обрезание, выписывали моэля из Москвы… Сотням семей рассылались образовательные еврейские материалы. При возрождающейся общине действовали, детский сад, развивающие кружки для детей, клубы для пожилых людей, велась активная работа с молодежью. Так что четыре года назад, когда я побывал в городе Сочи, там налицо были не только пресловутые темные ночи, но и возрождение еврейской жизни.

Кто же сотворил это чудо, кто превратил курортный город средних, по российским масштабам, размеров, где проживает всего-то около трех тысяч евреев в кусочек Эрец Исраэль посреди земли российской?

- Я - что ?! - сердился рав Ари Эделькопф , услышав очередной дифирамб в свой адрес. - Это все они, сочинцы! Здесь живут замечательные евреи!

Не, сомневаюсь, что так оно и есть, поскольку все евреи замечательные. Но такой семейной, братской атмосферы, как в сочинской общине, я не встречал нигде за пределами Израиля. И теплу, которое таилось в душах этих людей, именно рав Арри помог выйти наружу. Неудивительно, что, в отличие от многих общин, где люди забывают о своем еврействе, едва выходят из синагоги на улицу, здесь вера впитывалась в кровь. А ведь до приезда сюда рава Ари 5761 (2001) году по поручению главного раввина России Берл Лазара, деятельность местной общины ограничивалась празднованием Рош Хашана, Песаха и Пурима да работой с будущими репатриантами…

Одним из первых проектов, который осуществил здесь рав Ари, был детский лагерь "Ган Исроэль". Сам рав Ари говорил про "Ган Исроэль" - "Это один из самых сложных и самых удачных наших проектов".

Заработала организация Хэсэд, сотрудники которой сделали много полезного. Особое внимание уделялось детям до трех лет: родители получали бесплатное детское питание и другие товары, многим семьям выдавались продуктовые посылки, очки, лекарства.

В школе, где я работаю, среди прочих выходцев из СНГ, приехавших в Израиль по программе "Наале", были и ребята из Сочи.

- Община очень помогает нашим семьям материально, - говорили они. - Причем помогает не от раза к разу, а регулярно, так что на ее помощь в тяжелой ситуации можно рассчитывать…

Работал рав Ари с тысячами еврейских туристов, приезжающих в Сочи провести отпуск - еще одна сторона деятельности рава Ари. Всех гостей приглашали посетить Синагогу и присоединиться к субботним трапезам. Многие приехав в Сочи, впервые узнавали о еврейских традициях и законах Торы!

А что там творилось в дни Олимпиады! К услугам еврейских спортсменов и болельщиков, приехавших со всех концов Земли открылось несколько синагог, десятки волонтеров помогали им выполнять заповеди, семь тысяч кошерных обедов было приготовлено для гостей.

Прощаясь с этим удивительным человеком, я не удержался и спросил:

- Рав Ари, ну а когда Вы - домой?

- Домой - в смысле, в Израиль? - переспросил он.

Я кивнул.

- Может быть и сегодня, ближайшим авиарейсом, - предположил он.

- Правда? Вместе со мной? - обрадовался я.

- Ну да, - и после паузы добавил. - Конечно, при условии, что к тому времени Машиах придет.

Тогда, четыре года назад, я написал о нем очерк, который заканчивался словами:

" Пожелаем же ему скорейшего возвращения, а самим себе - чтобы поскорее выполнилось условие, которое он поставил. Рав Ари делает для этого все, что в человеческих силах".

Прошло полтора года, и имя Ари Эделькопф засверкало на страницах интернета - увы! - в весьма печальном контексте.

В декабре 2016 сайт "Кавказский узел" сообщил, что " МВД аннулировало вид на жительство, выданный гражданину США раввину Арье Эделькопфу. Ведомство мотивировало свое решение тем, что раввин создает угрозу безопасности государства. Члены еврейской общины Сочи решение о выдворении раввина Эделькопфа и его семьи из страны охарактеризовали, как незаконное, и обратились к президенту России с просьбой отменить депортацию. "Подобные решения вызывают серьезные опасения за будущее еврейских общин в стране", - прокомментировал ситуацию глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.

Он отметил, что Эделькопфа за 16 лет пребывания в Сочи интересовало только одно - дать возможность сочинским евреям "жить полноценной еврейской жизнью".

Но апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда поддержала решение Центрального районного суда Сочи, отказавшему Эделькопфу в иске к управлению по вопросам миграции ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Затем в дело вмешался главный раввин России Берл Лазар. "Безусловно, мы будем опротестовывать это решение, обратимся в высшие судебные инстанции, - сказал он.- Новость о решении сочинского суда, лишившего городского раввина разрешения на проживание в России, вызывает крайне тревожные чувства", По его словам, евреи в стране всегда чувствовали себя защищенными. "Они реально видели, что государство относится с уважением к их традициям, к их религии. И вдруг в одном из крупных российских городов происходит фактическая высылка раввина со всей семьей, включая малых детей! Причем никаких вразумительных объяснений нам не предоставляют".

То есть просто сообщили, что разрешение на временное проживание аннулировано. Здравствуй, Кафка!

Еще одна цитата из статьи на сайте " Meduza" : "В ГУ МВД по Красндарскому краю ситуацию с депортацией Ари Эделькопфа комментировать отказались. Ранее обсуждать это отказались и в республиканском управлении ФСБ".

И, наконец, 29 марта 2016 года "Кавказский узел" сообщил: "Семья Эделькопфов вынуждена была покинуть сегодня Россию, в противном случае их ожидала депортация".

Как читатель успел заметить, я свое мнение не высказываю, а лишь привожу цитаты. С Вашего позволения еще одна цитата, на этот раз из песни Ю.Кима полувековой давности "Начальство слушает магнитофон" :

Эрудиция плюс юрисдикция

Означает мозгов нищету,

Если право у них и традиция

Человека считать за щепу!

За отсутствием места опускаю следующее четверостишие - любознательный читатель с легкостью найдет его в Интернете.

Ну, а что же стало с равом Ари после того, как его вышвырнули из страны, где проработал 16 лет, страны, в которую был влюблен, страны, где выросли его дети?

Он вернулся в Израиль, уверенный в том, что продолжит работу с "русскими" евреями. То есть, пообщавшись с сочинцами, которых он и сегодня называет "лучшими евреями в мире" ("Каждый из них - праведник!") он свой восторг распространяет на всех нас с вами.

"Эти люди, которые были лишены хоть какого-то знания о еврействе, заработали, выстрадали, заслужили свое еврейство", - говорит он.

Итак, есть мечта открыть "теплый дом" для "русских" евреев, есть куча предложений работы, причем не только в Израиле, но и в Европе и в Америке… Рава Эделькопфа, как он сам выражается, ждали "готовые общины". Но не этого они с женой хотели.

"Нам job не нужен, - сформулировала проблему на семейном совете Ханна Эделькопф. - Мы ведь и в Сочи поехали не в поисках работы. А сейчас как быть? Надо спросить МАШПИА.

Попробую пояснить. У каждого хабадника, будь он хоть семи пядей во лбу как в Торе, так и в житейских вопросах, есть наставник, то есть некто еще более мудрый. Такой наставник зовется "МАШПИА" - в переводе с иврита - "влияющий". Именно к нему идет хасид, когда нужно принять важное решение.

МАШПИА выбрал Черногорию. И поставил задачу - возродить там еврейство.

"Вы у нас спецназ, - сказал он. - Вы умеете начинать с нуля. Черногория это место, где Б-га как бы и нет. Дано ничего, и из этого ничего надо сделать что-то".

В этом месте нашей беседы рав Ари произносит фразу, которая могла бы быть начертана в качестве девиза на его фамильном гербе, вздумай он себе такой завести: "Вызовы - это для нас!"

С этими словами на устах, да еще с призывом Ребе "Там где темнее всего - будь хасидом" рав Ари принял пост главного раввина Черногории.

Из кого состоит его паства? На побережье в большом количестве живут в основном русскоязычные евреи, в центральных районах - черногорские, потомки австро-венгерских. Имеется некоторое количество сефардов. Ну и приезжих также много - бизнесменов, туристов - Адриатика как-никак!

"Пытаемся объединить всех, сдружить, - говорит рав Ари. - Чтобы знали, что Тора, земля Израиля и народ Израиля - одно и тоже".

Пока что рав Ари и его община еще присматриваются друг к другу.

"Евреи здесь совершенно разные, - с грустью говорит он. - Ассимилированы больше, чем в России… "

И, в ответ на мой невольный возглас: "Куда уж больше? - поясняет:

"Должно быть, в России евреям было гораздо тяжелее, потому и сохранились больше - из духа противоречия. Здешние не чувствовали такого антисемитизма, как там. А у местных - еврейство на уровне семейных преданий. К примеру, человек, у которого бабушка выжила в Освенциме - гордится! Но при этом не понимает, что и сам он - еврей. У евреев из бывшего СССР несравненно выше национальное самосознание - это я не в обиду местным говорю. Просто так развивалась общественная психология. Ведь у "советских", вернее, у "постсоветских" в какой-то момент стало даже модным быть евреем Появилась, что называется, тяга. Люди стали искать у себя еврейские корни! А в Черногории - как смотрят: "ну, есть евреи. Есть Израиль. Но какое к нам это все имеет отношение? Мы - гордые черногорцы". На это я им отвечаю: " Так ведь одно другому не противоречит! Понимаете, в этом вся фишка…"

Кому адресовано слово "понимаете" - черногорцам или мне, с таким интересом слушающему рава Ари? Трудно сказать… Зато слэнговое словечко "фишка" в устах человека, выучившего русский во время работы в Сочи, звучит просто очаровательно!..

"Понимаете, в этом вся фишка! Нельзя быть албанцем и при этом гордым черногорцем. А вот евреем и гордым черногорцем одновременно быть еще как можно!"

"это, конечно, очень красиво, - вслух размышляю я, - но при такой постановке вопроса с репатриацией придется повременить!"

" А с ней вообще опасно торопиться, - отвечает рав Ари и поясняет. - Все дети и семьи, которые я отправлял в Израиль, сначала у меня учились, начали что-то соблюдать. Они стали считать себя евреями! Они заочно полюбили Израиль! И, когда они сделали алию, то дети пошли в лучшие войска в Израиле, семья все, что происходит, воспринимает позитивно, и результат - они счастливы, они дома. А те, кто в Израиль поторопились убежать - от антисемитизма, от неурядиц и разрухи девяностых - те в конце концов либо вернулись в Россию или на Украину, либо уехали куда-нибудь в Германию или Канаду".

- А нет таких, что прижились?

- Есть. Есть даже которые в Сочи тфилин надевали и кое-что соблюдали, а сейчас в фейсбуке кроют религиозых…

- И Израиль вообще?

- Ага. Особенно этакий антисионизм пробуждается, после того, как возникают проблемы с налоговым управлением. Сразу начинаются причитания: "Зачем мне все это надо?! Зачем я сюда приехал?!"

- Ну хорошо, давайте вернемся в Черногорию. Миньян хотя бы у вас собирается?

- Гм… Не всегда.

- Даже так?

- А что вы хотите? Черногорские евреи об иудаизме знают куда меньше, чем о православии. Но - тянутся. Просят: "Дайте уроки!"

- Как вы с ними объясняетесь?

- Да вот, учу черногорский…

- А что, к вам все время приезжают люди из разных мест Черногории?

- Или они ко мне, или я к ним. Разъезжать приходится немало.

… Похоже, мой рассказ, начавшись, как эпическое повествование, под конец вылился в интервью. Что ж, тем лучше. Хорошо, что читатель услышал прямую речь этого замечательного человека. А на месте черногорцев я поклонился бы до земли (хотя у нас это и запрещено) сначала тупым чиновникам из российского МВД, а затем таинственному МАШПИА, благодаря которым рав Ари оказался в их стране. По-моему, им очень повезло.