ПРАВДОРУБКА

Хотят ли русские войны? или Что такое хорошо и что такое плохо

Если бьет дрянной драчун

слабого мальчишку,

я такого не хочу

даже вставить в книжку.

/В.Маяковский/

Было время, когда этот стих знали все, учили даже дошкольники. Когда-то по нему снимали мультипликационный фильм. Однако одно дело просто знать стихотворение, а другое - отталкиваясь от него, понять, проанализировать происходящие события истории и политики. Рискну.

В соответствии с лозунгами, пропагандистскими штампами, с некоторыми учебными пособиями разных эпох - Россия в любой её ипостаси - миролюбивое государство, которое все страны норовят обидеть. Вот и недавно: вероломные поляки взяли и не пригласили представителей РФ на мемориальные события, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Для тех, кто любит путать даты, напомню: война началась 1 сентября 1939 года.

Администрация президента, МИД РФ возмутились, видимо, исходя из своей логики. А польское государство исходит из логики своей, своего знания истории, расчищенного от советского извращения реальных событий. Совершенно очевидно, что совпасть они не могут, так как взгляд на историю, учебники, анализ произошедших и происходящих событий различен априори.

О том, как "мирно" происходило собирание земель российских под правление Москвы, рассказывают летописи XIV века. Ещё больше показывают сохранившиеся гравюры и рисунки, подправлять в которых костюмы и сюжеты было бы значительно сложнее, чем изымать некоторые неугодные всесильным московским государям слова и абзацы. Существует достаточно свидетельств насильственного покорения волжских народов - прежде всего взятия Казани, покорения Сибири, "миролюбивого" отбирания Крыма у крымских ханов, покорения Северного Кавказа.

Множество документов, картин свидетельствуюят о "миролюбии", о "гуманизме", о " человеколюбии" создающегося силовым методом великого государства. Кстати, это подтверждает русский фольклор: "Бей своих, чтобы чужие боялись". Поговорку очень любил повторять Отец Народов, правивший в Кремле. Так били своих, уничтожая сотнями тысяч целыми семьями и городами, сжигали церкви православные с единоверцами - воистину творился народ богоборец и богоносец.

Что уж нам при такой созданной национальной ментальности рассуждать об иноземных народах. Пустое дело. Безусловно, Россия приходила ко всем только с "миром". В том числе активно участвуя в разделах Речи Посполитой, следовательно, в уничтожении Польского государства. Много исписав страниц о монголо-татарском или татаро-монгольском иге - в зависимости от времени написания и политической московской целесообразности, и его якобы отрицательном влиянии на развитие России; об аналогичной роли, в отношении Польши предпочитают умалчивать.

Даже о "подвигах" воинства прославленного русского полководца Князя Италийского, Графа Рымникского Александра Суворова, пожалованного высочайшей милостью и званием генерал-фельдмаршала за успехи в битве в Варшавской Праге, уничтожившим от 13 до 20 тысяч поляков, предпочитается не говорить. Ведь это об отношениях с братским, славянским народом.

Кстати, ссылки на события начала 1600 годов, историю Лжедмитрия I, взятие московского кремля тоже не совсем состоятельны. Воинство состояло вовсе не из одних поляков, более того, в воинстве было полно граждан российских, недовольных кремлевским правлением и вставшими с оружием в руках на польскую сторону.

Отмечу, забегая верёд, что в ХХ веке данная история повторилась в ещё большем, воистину рекордном в истории количестве: граждане страны Советов переходили на другую сторону в страшной битве Второй мировой войны. Происходило это из-за испытаний, выпавших на долю простых людей при построении счастливого будущего "человечной" кремлёвской властью.

Впрочем, думаю, что пора остановиться в поисках исторических примеров об империи, которая одним из ее граждан была названа "тюрьмой народов". Не испытывая к автору никакой любви, в данном случае с ним и его знанием истории трудно не согласиться. Разумеется, я имею в виду того, чьими памятниками и бюстами до сих пор изгажена территория России, а вовсе не французского писателя и путешественника маркиза Астольфа де Кюстина, употребившего первым это меткое замечание в своей рукописи "Россия в 1839 году".

Советская Республика была также миролюбива. Достаточно вспомнить, в каких границах она существовала в начале, и в каких оказалась к концу своей истории в 1991 году. Уничтожение украинской, белорусской, закавказской, среднеазиатской независимости, государств, пытавшихся построить своё будущее на осколках распавшейся империи, не говоря уж о балтийских странах, успевших полностью вкусить и предъявить миру и, главное, своим гражданам все преимущества независимости и свободы, - стало для Советской республики принципиальным делом и целью государственной политики.

Лучше всего это проявилось в 1939 году, когда, подписав секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, СССР с воодушевлением занялся делёжкой сопредельных государств. Уничтожение независимости Латвии, Литвы, Эстонии, отторжение, завоевание, оккупация части Польши - Западной Украины и Западной Беларуси, насильственное присоединение к СССР Бессарабии, вероломная попытка уничтожения Финляндии и отторжение от неё большой территории по заключенному миру в итоге бесславной "Неизвестной зимней войны", всё это - несмываемые страницы истории "самого миролюбивого" государства мира.

События 1956, 1968, 1979 годов - наглядные примеры зверства этого государства. Поддержки прокоммунистических режимов Кореи, Кубы, Анголы, Эфиопии, некоторых других стран, уже достаточно далеко удаленных от границ СССР, надеюсь, читателю известны.

Рассуждать о гуманитарной оценке всех перечисленных выше событий бессмысленно. Достаточно упомянуть:

Голодомор своего, украинского, казахского народа,

Катынский расстрел (всего-то, каких-то 21875 представителей различных народов, наций и конфессий, элиты Польского государства),

депортации народов с поражением в правах и частичным массовым уничтожением людей только по этническому признаку.

Про уничтожения по классовому принципу даже говорить не стоит. Бесправные процессы, судилища над представителями различных национальных групп и культур, исторически проживавшими на российской территории, а порой просто приговоры троек без суда и следствия творились под руководством верховной власти.

Видит Бог, подвиги Страны Советов - неисчислимы. Если взвесить все события 2008 и 2014 года, то читатель во всем сам разберется, конечно, если не потерял свойственную свободному человеку функцию - мыслить свободно.

Однако хватит испытывать ваше терпение, пора вернуться ко дню сегодняшнему и к возмущению российской власти, не приглашенной на торжественные мемориальные мероприятия польской стороной. Думаю, что в логике польской стороне отказать нельзя. Действительно, к событиям 1 сентября 1939 года СССР - следовательно, и его правопреемник, имеет косвенное отношение.

Другое дело - если бы в Варшаве решили отметить годовщину 17 сентября 1939 года, когда реально Советский союз силами Красной армии вероломно вступил во Вторую Мировую войну на стороне стран Оси - такое игнорирование российского участия было бы действительно против исторической правды а, следовательно, оскорбительно. Торжественно отметить годовщину парада Победы, состоявшегося 28 сентября 1939 года в оккупированном Бресте; кстати, Румыния, по некоторым источникам, вполне могла бы отметить с приглашением российской делегации аналогичный парад в Бессарабии.

Может быть это ещё придет кому-то в голову и Москва получит приглашение? Или в крайнем случае можно в Москве самим устроить шоу. Как минимум, пригласить на передачу к Вячеславу Никонову, например Александра Рара, заменить ведущую на спикера МИДа, разбавить "специалистами" из Военно-Истерического Общества и объяснить восторженным зрителям "что такое хорошо и что такое плохо".