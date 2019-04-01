ПЕРСОНА НОМЕРА

Фазиль Искандер - благородство и мужество Каким он запомнился: к 90-летию со дня рождения

В Бостонском университете часто устраивались встречи с известными писателями и поэтами, хорошо нам знакомыми с советских времен. Мы старались никогда не пропускать эти знаменательные для нас события. Евтушенко, Коржавин, Окуджава, Искандер.

На встречу с Фазилем Искандером я захватила одну из его книг из моей библиотеки, надеясь получить автограф. Аудитория университета была заполнена до отказа, когда в зал вошел улыбающийся Фазиль Искандер.

По словам Искандера, что движет писателем: "Оскорбленная любовь: к людям ли, к родине, может быть, к человечеству в целом". С чувством оскорбленной любви к человечеству написана и философская сказка "Кролики и удавы", где автор показывает, что при своей полной противоположности удавы и кролики составляют единое целое. Возникает особый симбиоз, потому что кролик, переработанный удавом, как размышляет Великий Питон, "превращается в удава. Значит, удавы - это кролики на высшей стадии своего развития. Иначе говоря, мы - это бывшие они, а они - это будущие мы". Главным законом этого сообщества является беспрекословное проглатывание, основанное на воровстве, пронизанное ложью, социальной демагогией, пустым фразерством. Это сообщество скрепленных взаимным рабством - рабством покорных холопов и развращенных хозяев. Искандер говорит, что, пока кролики будут покорно идти на убой, их положение внутри странного сообщества не изменится.

20 век - век разломов и разочарований, а в литературе - век антиутопий. Век безусловной деградации. Это "Мы" Замятина, "Котлован" Платонова, "Роковые яйца" Булгакова, "Война с саламандрами" Чапека, "1984" Оруэлла… список огромен. Писатель Искандер создает две утопии: это роман "Сандро из Чегема" и утопия №2- мир детства, периода не менее преходящего, чем мир патриархального Чегема. "Я улыбаться учил страну, но лишь разучился сам". Не разучился, конечно, - иначе откуда бы взялся искрометный рассказ - диалог "Думающий о России и американец"? Вообще, нельзя назвать счастливчиком человека, родившегося в кровавом, трагическом 20 веке при Сталине, оставшемся в 1938 году без отца и остаться оптимистом.

Фазиль Искандер - классик при жизни, по собственному признанию, абхаз с персидской фамилией, осознанно выбравший русскую культуру. Прозаик обладал одновременно солнечным и грустным даром, по его книгам снимают фильмы и ставят спектакли. Произведения Искандера читают на всех европейских языках. Благодаря его перу весь мир познакомился с маленькой, но такой душевной страной Абхазией.

Творчеству Фазиля Искандера присущ особый стиль. Так, "Сандро из Чегема" - не просто роман, а цикл новелл, над которым писатель работал не одно десятилетие. У них нет общей сюжетной линии, но один главный герой. Автор не противопоставляет открыто героев произведений существующему политическому строю и царившим в то время нравам. Наоборот, им присущи изящная сатира и сарказм вкупе с точной передачей национального характера и живой разговорной речи

Фазиль Искандер - всемирно известный писатель - классик, философ, мудрец. Он остается безупречным авторитетом с неизменно высокой этической позицией в обществе на протяжении уже нескольких поколений.

И сейчас честное, великодушное, исполненное здоровой и умной иронии зрелое творчество Фазиля Искандера в очередной раз вносит ясность и понимание, дарит радость узнавания, любовь и уважение своим читателям. А сам он, ни при каких обстоятельствах жизни не растерявший мужества и благородства продолжает нести свою созидательную и путеводную миссию.

Когда там- и самиздат был в жесточайшем запрете, мне одолжили на ночь редкий экземпляр альманаха "МетрОполь", чтение которого наполняло меня живительной влагой Свободы.

В течение 1978 года 20 поэтов и писателей, где случайных людей не было, собрали "толстый" альманах под названием "МетрОполь".

Составляли его в однокомнатной квартире, принадлежавшей уже покойной тогда Евгении Гинзбург, автора "Крутой маршрут". Каждый вносил что-то свое. Искандер написал ироническую повесть "Маленький гигант большого секса", которая позже была экранизирована с Хазановым в главной роли.

"МетрОполь" был попыткой борьбы с застоем в условиях застоя. Все его участники были лишены членства Союза Писателей.

"МетрОполь" оказался рентгеном, просветившим все общество. Мы увидели власть воочию: она уже не перла вперед на своем идеологическом бульдозере, как прежде, она едва ползла - маразматическая, деградирующая, разваливающаяся, - но при этом готовая губить все живое, лишь бы ей не мешали догнивать. И в то же время эпопея "МетрОлоля" показала, что той власти можно было сопротивляться и следовало сопротивляться. Более того, стало понятно, как сопротивляться ей" - Виктор Ерофеев.

И об этом надо помнить, ибо в социальной беспамятности залог катастрофических повторов.

Интересно обратить внимание на афоризмы Искандера и цитаты из произведений:

Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа.

o Если не можешь порвать свои цепи, плюй на них, пока не проржавеют.

o Мудрость - это ум, настоянный на совести.

o Народ не может и не должен жить дальней целью, ибо дальняя цель всегда служит оправданием ближайшему мошенничеству.

o Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один.

o Национализм - это когда свинья, вместо того чтобы чесаться о забор, чешется о другую свинью.

o Неспособные любить склонны к сентиментальности точно так же, как неспособные к братству склонны к панибратству.

o Парадокс воспитания состоит в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те, кто не нуждается в воспитании. ("Стоянка человека", 1990)

o Прогресс, друзья, это когда ещё убивают, но уже не отрезают ушей. ("Сандро из Чегема", 1989)

o Советский псих - самый нормальный в мире.

o Что может быть унизительнее для предавшего, чем сознание того, что его предательством не сумели как следует воспользоваться.

o Чувство юмора - это то понимание жизни, которое появляется у человека, подошедшего к краю бездонной пропасти, осторожно заглянувшего туда и тихонечко идущего обратно.

o Энтузиазм не может долго подхлёстывать человека. Во всякой работе существуют естественные ритмы. Сравнительно долгое нарушение их приводит к надрыву, к депрессии.

o Глупость высмеивается не для того, чтобы истребить глупость - она неистребима. Это делается для того, чтобы поддержать дух разумных.

o Больше всего в женщинах ценю застенчивость. Это красиво. Основа женственности не внешность, а повышенное чувство стыда и сочувствие окружающим.

o Некоторые женщины, заболев, становятся нежными. Через несколько дней вдруг начинают покрикивать с постели. О! Значит, выздоравливают!

Цитаты из разных повестей и рассказов

o Все люди братья, но не все люди - люди. - "Ласточкино гнездо"

o И что это за манера у наших вождей, … как только они приходят к власти, начинают громоздить себе дома и дачи, как будто до этого жили в подвалах или палатках. - "Ласточкино гнездо"

o На слишком быстрых скоростях жизни человеку некогда быть человеком. - "Палермо - Нью-Йорк"

o Заблудившееся в пустыне племя легко примиряется с несправедливостью распределения воды в пользу того, кто обещает скорый оазис … огромность обещания поглощает несправедливость. У человека можно многое отнять, если обещать ему всё. Каждый думает: вот доберемся - и тогда вволю напьемся воды, тогда будет полное равенство в изобилии. - "Рапира"

o Культура вошла в народ в виде убогой грамотности, которая нужна не народу, а самой цивилизации для удобства вдалбливания идей и рекламы товаров. И это вдалбливание ещё больше отдаляет народ и от культуры и от его собственных этических корней.

Средства информации, создавая иллюзию приобщённости к мировой жизни, вносят в сознание народа ложный стыд за особенность собственных неповторимых традиций: если все живут по-другому, надо и нам не отставать от других. - "Сумрачной юности свет"

o Наш человек готов пойти на самое страшное преступление, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Он понимает и принимает братство и равенство перед разбоем. Но он не понимает и не принимает братства в равенстве перед законом. Такого закона у него никогда не было, и то, что выдавало себя за такой закон, всегда было обманом. Тоска по равенству уходит в летучее равенство разбоя.

Разбой превращается в момент истины. Мечта о равенстве перед разбоем настолько его очаровывает, что он не только не думает о жалости к жертве, он заранее уверен в ее вине хотя бы потому, что она для него бездуховна, как скот, и, следовательно, резать ее можно, как скот.

Равенство перед разбоем не означает, что нажива у всех будет одинаковая. У каждого равные возможности перед разбоем, а дальше признается, что многое зависит от личной лихости, хитрости, беспощадности, везения.

Разбой, как это ни парадоксально, утоляет тоску по справедливому вознаграждению предприимчивости. Там, где нет в мирной жизни естественного вознаграждения за предприимчивость, то есть буржуазного права, там эта тоска утоляется через разбой и в момент разбоя. - "Человек и его окрестности"

Список книг Фазиля Искандера можно найти в Google.

По окончании замечательного вечера писатель подписал мне книгу, и она стоит на полке вместе с книгами других известных всему миру людей, у которых мне удалось получить автограф.