Прямо выражаясь

КО ДНЮ СМЕХА

Татьяна Локинская - одесситка, вместе со своей семьёй переехала в г.Кёльн, Германия, где и живёт уже более 20 лет. По профессии - химик, окончила Одесский госуниверситет им. И.И. Мечникова, хим.факультет. Последние годы пишет афоризмы, одностишия, лирику. Неоднократный призёр, а также победитель конкурсов афоризмов (и одностиший) на сайтах litsovet.ru, gramma.ru. Публиковалась в "Московском комсомольце", Клубе Любителей Афоризмов "Литературной газеты".





Если не получается взять языковый барьер, дайте себе разгон.

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Чаще будите мозг - ведь Альцгеймер не дремлет!

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Отдавайте должное тем, кто у вас не занимает.

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Свои недостатки выдавайте за чужие заблуждения.

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Чтобы на вас не ездили, не давайте никому повода.

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Называть вещи своими именами лучше под псевдонимом.

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В чужую душу - ни ногой!

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На этот мир смотрите беспробудно трезво.

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Не зарывайтесь, иначе под вас копнут.

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Детям положено давать молоко за вредность родителей.

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Если вами крутят как хотят, постарайтесь хотя бы сбавить обороты.

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Нужно быть осмотрительными, особенно у врачей.

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Результаты самоанализа в чужие руки не выдавать!

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Учитесь на чужих ошибках без отрыва от производства своих.

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Если ноги не держат, возьмите себя в руки.

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Не перебивайте друг друга - ведь и поговорить будет не с кем.

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Уход за собой гораздо приятнее ухода в себя.

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Не сорите деньгами - заметут!

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Чтобы разрулить ситуацию, необходимо на кого-то наехать.

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Помните, осторожность не помешает сделать опрометчивый поступок.

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За слепо верующими нужен глаз да глаз.

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Жене свою вину перед мужем положено загладить, а мужу перед женой -

искупить.