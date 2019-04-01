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Держись заглавья, Кругозор, всем расширяя кругозор. Наум Коржавин.
КругозорКО ДНЮ СМЕХА
апрель '19
КО ДНЮ СМЕХА

Прямо выражаясь

С беспробудной трезвостью

Татьяна Локинская - одесситка, вместе со своей семьёй переехала в г.Кёльн, Германия, где и живёт уже более 20 лет. По профессии - химик, окончила Одесский госуниверситет им. И.И. Мечникова, хим.факультет. Последние годы пишет афоризмы, одностишия, лирику. Неоднократный призёр, а также победитель конкурсов афоризмов (и одностиший) на сайтах litsovet.ru, gramma.ru. Публиковалась в "Московском комсомольце", Клубе Любителей Афоризмов "Литературной газеты".
 

Если не получается взять языковый барьер, дайте себе разгон.
* ~ *
Чаще будите мозг - ведь Альцгеймер не дремлет!
* ~ *
Отдавайте должное тем, кто у вас не занимает.
* ~ *
Свои недостатки выдавайте за чужие заблуждения.
* ~ *
Чтобы на вас не ездили, не давайте никому повода.
* ~ *
Называть вещи своими именами лучше под псевдонимом.
* ~ *
В чужую душу - ни ногой!
* ~ *
На этот мир смотрите беспробудно трезво.
* ~ *
Не зарывайтесь, иначе под вас копнут.
* ~ *
Детям положено давать молоко за вредность родителей.
* ~ *
Если вами крутят как хотят, постарайтесь хотя бы сбавить обороты.
* ~ *
Нужно быть осмотрительными, особенно у врачей.
* ~ *
Результаты самоанализа в чужие руки не выдавать!
* ~ *
Учитесь на чужих ошибках без отрыва от производства своих.
* ~ *
Если ноги не держат, возьмите себя в руки.
* ~ *
Не перебивайте друг друга - ведь и поговорить будет не с кем.
* ~ *
Уход за собой гораздо приятнее ухода в себя.
* ~ *
Не сорите деньгами - заметут!
* ~ *
Чтобы разрулить ситуацию, необходимо на кого-то наехать.
* ~ *
Помните, осторожность не помешает сделать опрометчивый поступок.
* ~ *
За слепо верующими нужен глаз да глаз.
* ~ *
Жене свою вину перед мужем положено загладить, а мужу перед женой -
искупить.

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