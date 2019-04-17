Как меня спасают "нетрадиционники"

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

В этом мире, когда не успеваешь заметить смены времен года, когда быстротечно промчалась молодость, когда непрерывно занята работой, семьей, заботой о престарелых родителях, нет времени задуматься о собственном здоровье. Ты постоянно в бегах, не чувствуешь своего тела - значит здоров. Некогда оглянуться назад. Если подниматься по лестнице не труднее, чем спускаться, это молодость. Если спускаться не легче, чем подниматься, - это уже другой уровень.

Мы с сыновьями живем в Москве в густо населенном районе. Поездка на работу в оба конца занимает у меня два часа. Муж добирается до своего института тремя транспортами, а после рабочего дня заходит в магазин, чтобы купить что-нибудь из съестного. К восьми часам вечера все измотаны до предела. Уроки, приготовление еды, звонки родителям и спать… А завтра - новый день. И такие хлопоты знакомы каждому.

Но наступает самое тяжелое и страшное время для нашей семьи: в течение 1990 - 91 годов умирают моя бабушка, две тети, папа и спустя семь месяцев уходит и моя мама. А еще раньше умерла мама мужа и его тетя. После стольких смертей трудно оставаться психически здоровым человеком - ведь все заботы на нас с мужем. В соседнем подъезде с мамой живет родная сестра с мужем и взрослым сыном, но никто из них не поднес умирающим родителям и стакана воды.

Время - оно не лечит. Оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль… и новую жизнь… Время - плохой доктор. И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок…

А через три месяца мы должны освободить две квартиры, сдать ключи в жилищное управление и покинуть эту страну. Нужно сконцентрировать все оставшиеся силы и прибыть в гостеприимную Америку, начиная жизнь сначала. Мне 52 года, я никогда не болела серьезно и таблеток не принимала. Информированные люди советовали записаться к врачам, выбрать терапевта, стоматолога, психоневролога и привыкать к медицине цивилизованной страны. Все эти врачи начинают выписывать лекарства, находят болезни и лечат симптомы. Но самое главное - надо учить язык и уметь общаться, после чего искать работу. Но прежде - написать резюме. Нас учили: в Америке нельзя лгать, если обнаружат - ты изгой. Пишу о всех своих достижениях. После того, как я послала 600 резюме, получила два предложения. В первом случае сказали - слишком умная (overqualified), такие не нужны, а в Гарвард не взяли, потому что не вожу машину. Все.

Пошла убирать дома, муж ждал у входа и плакал. С физической работой я не очень знакома и мне отказали. Вот и сохрани здоровье, когда сталкиваешься с подобными трудностями. После таких потрясений, если даже здоровье было удовлетворительное, оно определенно ухудшается, ибо ничего не исчезает бесследно. У мужа с детства больное сердце, и он получает инвалидность, то есть государственное пособие и льготную медицину. Мне советуют сделать то же. Но не могу я ходить с протянутой рукой и, как все русские, требовать, требовать, не дав новой стране ничего. С трудом, по знакомству, устроилась волонтером в радиационную лабораторию большого госпиталя. Три года работала по восемь часов бесплатно: зачем тебе платить, если ты согласна работать for free.

Но вскоре я сломалась. Что-то меня постоянно беспокоило, и я попросила терапевта назначить анализ крови. Он отказал мне - не видит причин. А голова у меня раскалывалась, было ощущение, что в мозг вливают раскаленный металл. Я сказала врачу, если не выпишет мне таблетки для понижения давления - куплю первое попавшееся средство, и он будет в ответе.

Тем временем добилась анализа крови, который показал… почечную недостаточность. И закрутилось: биопсия, рентген, томография. Самочувствие удручающее, депрессия, бессонница, слабость, отсутствие аппетита, но самое главное - страх. Страх - это глубочайшая бездна, это ядовитый коктейль из инстинкта и воображения. Сначала надо бороться с ним. А меж тем меня поставили на очередь по трансплантации почки, тотчас же стали готовить к диализу.

Здесь необходимо некоторое пояснение.

Наши кровеносные сосуды не в полной мере приспособлены, чтобы создавать достаточный постоянный кровоток для проведения диализа. Существуют кровеносные сосуды двух типов: вены и артерии. Вены располагаются непосредственно под кожей, и нередко их можно увидеть. В вены легко можно ввести иглу, но кровоток в них слишком слаб для проведения диализной терапии.

В артериях кровь течет под большим, чем в венах, давлением, но они спрятаны гораздо глубже под кожей и труднодоступны для введения иглы. Кроме того, для артерий характерны выраженная пульсация и высокое кровяное давление, что затрудняет проведение диализа. По этим причинам нам необходим особый кровеносный сосуд, который мы называем фистулой.

Фистула формируется в ходе хирургического вмешательства, во время которого артерия присоединяется к вене - именно поэтому фистула называется "артериовенозной". Фистулы, как правило, размещаются на предплечье. Специально созданный кровеносный сосуд сочетает в себе свойства артерий и вен: течение крови и ее давление здесь выше, чем в вене, при этом сосуд имеет прощупываемую пульсацию, подобную той, которую можно ощутить, прикоснувшись к артерии.

По мере созревания диаметр этого сосуда растет, что облегчает введение иглы, параллельно увеличивается толщина стенки фистулы. Этот "процесс созревания" обычно занимает от двух до шести недель. С этой рукой надо быть весьма внимательной: не носить более двух паундов, не нажимать, не замерять давление. Через некоторое время после первой операции форма фистулы изменилась, увеличилась в размере, образовалась аневризма, и операцию пришлось провести повторно. Таким образом меня подготовили к диализу.

Я не хотела принимать эту радикальную медицину, ведь пройдут годы, прежде чем я смогу получить донорскую почку при том, что все параметры - группа крови и ткани - совпадут. Младший сын без моего ведома прошел все тесты и его утвердили как моего донора. Я была тронула его заботой, но подумала, что у меня может начаться отторжение органа, такое часто происходит, а как сложится жизнь сына с одной почкой? Ведь все в этом мире может случиться. Нет, я не могу рисковать сыном. Как научный сотрудник, я изучила и законспектировала огромный материал о причине заболевания почек, трансплантации и видов диализа. Новые знания меня не утешили. Надо искать другой альтернативный метод лечения.

Тогда я стала знакомиться с китайской медициной.

Традиционная китайская медицина - одна из древнейших систем лечения в мире, ее история насчитывает более трех тысяч лет.

Подход, применяемый восточной медициной, в корне отличается от западных идей о здоровье. В то время как врачи Европы лечат симптомы болезней, восточные целители на протяжении тысячелетий рассматривали человеческий организм как единую систему, в которой все взаимосвязано. По мнению китайских врачей, наше самочувствие зависит от циркуляции жизненной энергии - Ци, а также от баланса женской энергии Инь и мужской Ян. И если энергообмен нарушен, это обязательно проявится болезнями и недомоганиями. Следовательно, нужно лечить не симптом, а причину, восстанавливая гармонию организма. Западные врачи при диагностике опираются на результаты анализов, аппаратных исследований и физический осмотр пациента. Но в традиционной китайской медицине правила и методы диагностики другие.

Лечение всегда подбирается индивидуально, так как двух одинаковых людей не существует. Вообще, индивидуальный подход - краеугольный камень китайской традиционной медицины. Врач выбирает комплекс методов, подходящих данному человеку, и даже травяные сборы, активно применяющиеся в китайской медицине, составляются для каждого пациента индивидуально.

Наибольшее распространение имеет иглоукалывание - acupuncture - это воздействие на активные точки очень тонкими иголками. Таких точек более 300, и каждая связана с каким-либо органом или системой. Акупунктура помогает справляться с болевым синдромом. Она также показана при множестве болезней внутренних органов, нарушениях обмена веществ, пониженном иммунитете, бессоннице и некоторых нервных заболеваниях. Но я пришла к выводу, что при моем заболевании этот метод не подходит. Кроме того, сейчас бум на этот тип лечения. Я уверена, что во многих случаях, это самогипноз или placebo, но часто это отсутствие квалификации, и метод считается эффективным настолько, насколько в него верят врачи и пациент.

В такой школе обучение длится всего несколько месяцев, и каждый желающий может получить сертификат. Теперь представьте: в соответствии с китайской медициной наше тело делится на 12 меридианов, на них, как сказано выше, располагаются более 300 точек, и каждая из них соответствует определенному органу. Ассистенту надо попасть иголкой так точно, в пределах пары миллиметров, чтобы иннервировать больной участок на меридиане, но ни он, ни пациент не уверен, достигает ли окончание иглы нужного места. Кроме того, я на своем опыте убедилась в бесполезности иглоукалывания во многих случаях.

Офис, о котором я хочу рассказать, находится в центре Бостона. Уютный, гостеприимный, с красивыми рыбками в аквариуме и слух ласкающей тихой музыкой. Вас приветствует дама приятная во всех отношениях и обволакивает вас своим обаянием. Цена сеанса 100 долларов. Обещания лечения настолько оптимистично реальные, что сомнений не вызывают в успехе. Сыну было обещано излечение от никотиновой зависимости - было вложено много средств, а эффект нулевой. Я принимала иглоукалывание с моксой ( это нагревание окончания иглы тлеющей полынной сигарой) в течение года каждую неделю - и такой же результат, как у сына.

Но мои поиски китайского специалиста другого направления шли параллельно с этим дорогостоящим, так называемым лечением. После многочисленных звонков, мне дали адрес одного специалиста, который никогда с моим заболеванием не сталкивался, но решил попробовать. Со мной начал работать пожилой профессор, доктор Донг, работавший ранее главным врачом в Шанхайском госпитале. Мы с ним очень хорошо ладили, он даже пел по-русски известную песню "Москва-Пекин" и рассказывал о своем почитании русского физиолога Павлова. Об эффективности или отсутствии ее я узнавала по результатам анализов крови, которые проводились каждый месяц. Ничего утешительного не было. К счастью, профессор уехал в Китай и направил меня к Мастеру Янгу, специалисту, который применял разные техники, в том числе и Qi-gong. Qi - это жизненная энергия, ответственная за правильное функционирование организма.

Так начался еще один эксперимент. Мастер сканировал меня своей правой рукой, не касаясь, и определял циркуляцию энергии; там, где он чувствовал застой энергетического потока, находится болезненный участок. Он таким же образом выявлял нарушение артериального давления, уровень сахара, простуду, аллергию, боли в спине и многое другое. После этого начиналось само лечение. Сеанс длится 30 минут. Анализ крови стал показывать некоторое уменьшение уровня креатинина ( основной показатель почечной деятельности), затем его стабильный уровень и наконец некоторое уменьшение. Это продолжается уже 19 лет, каждую неделю я езжу к нему в офис! Несмотря на почти смертельный диагноз - последняя стадия болезни почек, страховая компания это единственно действующее лечение мне не оплачивает, и все эти годы я расплачиваюсь сама. Говорят, что здоровье за деньги не купишь, но я именно покупаю себе жизнь. А врачи традиционной медицины прописывают лекарства, о которых они мало что знают, от болезней, в которых они разбираются ещё хуже, и пичкают ими людей, о которых им вообще ничего не известно.

Что касается трансплантации донорской (cadaver) почки, то только однажды за эти годы мне предложили эту возможность. Я провела в госпитале десять часов, меня повезли уже в операционную, а затем подошла медсестра, сняла с меня все шланги с иголками и отправила домой - почка досталась другому. Больше предложений не поступало, и меня сняли с очереди по пересадке. Теперь во время моего визита к врачу меня ожидают практиканты-врачи, которым я рассказываю о своей болезни и способе выживания.

И закончу эту историю на юмористической ноте:

"В здоровом теле - здоровый дух.

На самом деле - одно из двух".

Игорь Иртеньев, София Перлина.