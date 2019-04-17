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апрель '19
ПРОЗА

Свое облако

Рассказ

Ну как ты? Тебе получше или еще болит?   Сегодня я целый день наблюдал за тобой. Зачем ты так долго стояла на мосту? Там ветер, холодно, ты простудишься. Вообще, я заметил, ты очень легко одеваешься. И, пожалуйста, не забывай про перчатки. А лучше всего - теплые варежки. Я же знаю, что у тебя все время холодные руки,  даже летом. Помнишь, как той осенью, когда мы еще были вместе, ты все прикладывала их к теплому чайнику, а потом ладонями грела щеки?  А здорово у вас получилось в тот выходной: с утра в лесу находились, грибов набрали и потом жарили их в каком-то деревянном домике. Кажется, это была дача? Сначала там было холодно, но  когда от печки пошло тепло, лицо у тебя раскраснелось, и ты стала очень смешная. И все проверяла: как там я, всё ли у меня в порядке. А мне было так хорошо, потому что я понимал, что у тебя происходит счастье. Не знаю, как правильно сказать. Я об этом мало что знаю. 

Ты плохо выглядишь. Тебе надо как-то взять себя в руки, ты ведь еще не старая. Может быть, у тебя всё ещё получится… И почему ты все время  сидишь дома? Отказалась пойти на день рождения к своей любимой подруге:  подарок купила, а сама весь день на диване пролежала.

- А ты откуда знаешь?

-  Я видел.

- Подсматривал?

- Да нет, зачем? Просто я стараюсь не отпускать тебя далеко. Мне так положено. С тобой же может случиться все что угодно. Ты и на лестнице грохнуться можешь, и сдачу в магазине забыть.

- Да, точно. Я даже помню, как меня в детстве ругали, за то, что я такая неуклюжая и рассеянная. Именно так. И еще за то, что я быстро поддаюсь чужому влиянию. Это у меня осталось навсегда. Когда я начинаю дружить с кем-то, то сразу влюбляюсь в этого человека, даже если это подруга, ну, а если это  мужчина, то он сразу становится для меня самым главным и лучшим на все времена. И все, что он говорит и делает, - правильно. Потом любовь проходит, и я сама себе  удивляюсь… Тебе, наверное, все это неинтересно? 

- Мне интересно о тебе все. Рассказывай, пожалуйста.

- Знаешь, сегодня на мосту я думала о тебе… потому что я думаю о тебе  всегда. Но еще вспоминала историю, когда не поздоровалась с тем маленьким мальчишкой. Он сказал: "Здравствуйте!", - а я почему-то сделала вид, что его не заметила. 

- Да-да, мне было тогда ужасно стыдно за тебя. И жалко того мальчишку. Он запомнил тебя совсем не такой, какая ты есть на самом деле.  Эх, когда я смотрю на вас всех, то понимаю, что вы, вообще,  ничего о себе не знаете. Вот, например,  кто-то сделает гадость и потом мучается, но молчит. И  все хорошее, что этот человек мог бы сделать или хотя бы сказать, тихо умирает у него внутри.  Это неправильно,  поверь мне. Если ты чувствуешь, что что-то сделал не так, кого-то обидел, например, сразу же говори об этом, говори, не думая о том, что будет дальше. Главное, перебороть  себя, свой страх показаться слабаком.

И если ты, когда уже все-все решила, вдруг понимаешь, что совершаешь ужасную, непоправимую ошибку, сразу же, не колеблясь, отменяй все. Впрочем, что сейчас говорить… Скажи, а  почему ты по ночам не спишь?

- Мне холодно.

- Надень свою голубую пижамку и белые носки, обязательно согреешься.

-  Не хочу.

-  Пытаешься себя наказать?

-  Хотя бы и так. Слушай, ты мне надоел. Такой маленький, и откуда ты только все знаешь? Откуда ты на мою голову взялся? Уходи, мне и так жить не хочется.

- Зачем ты так? Я прихожу, чтобы побыть с тобой. Мне без тебя плохо, и мне тоже холодно по ночам. Знаешь, о чем я мечтаю? Я хотел бы, чтобы ты взяла меня к себе в постель, согрела бы и долго рассказывала мне разные  смешные истории про разных зайчиков и белочек, ну, или еще про кого-нибудь. Так ведь обычно бывает у вас по вечерам? Когда мне еще не разрешали видеться с тобой, я часто смотрел, как это бывает у других. И даже подслушивал сказки. Они были разные - интересные и не очень, иногда их даже не успевали рассказать до конца, потому все засыпали. А я все сидел на подоконнике и ждал, когда сказка закончится. Смешно. Тогда я был еще маленький.

-  А сейчас?

-  Сразу вот так не объяснишь. С одной стороны, я остался тем же. Я  всегда буду тем же. А с другой стороны, я подрос, повзрослел, я даже сам это замечаю. Повзрослело твое горе, а вместе с ним стал старше и я. Скажи, зачем, ну зачем ты тогда это сделала?  Только не кричи страшным голосом, не плачь. Ты просто словами объясни, зачем ты все это натворила?

- Не бойся, кричать не буду. Больше не могу. Я теперь шепчу себе разные страшные слова. Но какие, ни за что не скажу.

-  Да и не надо, я и так все эти слова слышу. Они плохие, пожалуйста, не говори их. Зачем ты себя так называешь? Ты совсем не такая, ты добрая - я знаю. И тогда, в самом начале, когда мы еще были вместе, я чувствовал это очень хорошо. Помнишь, как мы ехали в трамвае и там была страшная давка? Как ты просто сказала тем, кто давил на тебя, что ты не одна, что есть еще я, что мы - вместе. И как люди услышали тебя, как они расступились, и грубые, злые, уродливые лица стали совсем другими, как быстро нашли для нас место, как ты благодарила всех, кто стоял рядом. И нам было хорошо.

Мы ведь прожили вместе замечательное время, пусть даже это было совсем недолго. Совсем. Та осень была особенно холодной, а пальто твое для нас двоих было слишком узким. Помнишь, как однажды ты сняла с головы большую шаль и обвязала ею свой живот, чтобы мне стало тепло. Ты мерзла, но все равно была счастлива. 

-  Я никому об этом не рассказывала…

 - Может быть, это и правильно. Но я-то все это  очень хорошо чувствую… и понимаю. Честное слово! Скажи, зачем, ну зачем ты тогда сделала это?  

- Почему ты все время задаешь мне этот страшный вопрос?

- Потому что я не могу найти на него ответ. Зачем?

- Ты хочешь моей смерти. Не спрашивай меня больше об этом.

-  …………….

-  Почему ты молчишь? Ну говори же, не молчи! Говори, мальчик мой, мое единственное, ненаглядное счастье, мой маленький, мой любимый.  Говори.

Говори, я кому сказала! Прости… Я не имею права так с тобой разговаривать.

- Ты не имеешь права так разговаривать ни с кем. Ни со мной, ни с другими. Так говорить нельзя ни со взрослыми, ни с детьми, пожалуйста, запомни это.

- Ты больше не будешь ко мне приходить? Мы больше не увидимся?

- Ну что ты, приходить я буду. И мы обязательно увидимся. Просто тебе придется мучиться теперь и от этих слов, и от этого крика. А я тебя очень люблю и понимаю, что на самом деле ты не такая. Ты не грубая, не злая, не подлая.

- Скажи мне тогда, какая же я на самом деле?

- Ты совсем другая. Когда тебя никто не видит, когда на твоих глазах нет этой глупой краски, когда рано утром ты лежишь с закрытыми глазами и вспоминаешь свой сон, ты не думаешь о том, как выглядишь, ты не стараешься понравиться. Вокруг никого, есть только ты и твоя измученная душа. Ты тихо плачешь, а я смотрю на тебя и часто плачу вместе с тобой. Хотя мы не должны этого делать. Нам нельзя.

- Почему вам нельзя?

- Потому что наша главная задача - утешать. Даже тех, кто никогда не  утешится. Знаешь, мне уже пора.  И пожалуйста, не переживай за меня, все не так плохо. Там у меня есть свое замечательное облако, я на нем сплю, а иногда просто гоняю по небу. Оно белое и пушистое…  Ну все, я полетел. Мама…

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