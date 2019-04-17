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Сказки, афоризмы
Завершаем публикацию избранных произведений советского и израильского поэта и прозаика Рахили Львовны Баумволь.
Сказки
"Шкура"
Льву понравилась шкура гиены. Он решил задрать гиену, чтобы разостлать шкуру у входа в свою пещеру. "О, зачем Вам затрудняться, - остановила владыку намеченная жертва, - когда Вы и так можете вытирать об меня ноги!".
Заяц прибежал к старому зубру.
- Спасите, я пропал! Лиса пронюхала, где моя нора. Вернусь домой - она меня сцапает. Останусь на ночь в лесу - загрызут волки. Что делать?! Уже темнеет, а мне переночевать негде...
- Приходи завтра, - ответил старый зубр, - и мы обязательно что-нибудь придумаем.
Сказки для детей
Почему ты весь из долек? - спросила девочка апельсин.
- Для того чтобы ты могла со всеми поделиться.
- А почему ты, яблоко, без долек? Чтобы я могла съесть тебя целиком?
- Нет, - ответило яблоко, - чтобы ты могла целиком отдать меня.
Афоризмы - "маковые росинки"
- Рожден под знаком злодеака.
- "Обнимать - еще не значит любить", - сказал кролик, уворачиваясь от объятий удава.
- Растаптывать и быть растоптанным одинаково страшно.
- Почему есть плакальщицы, но нет смеяльщиц?
- Ему выбили зубы и велели держать язык за зубами.
- В реку плеснули помоев, а плотва подумала, что это новое течение.
- Каким нужно быть хитрым, чтобы казаться таким наивным?
А. Д. Киев.