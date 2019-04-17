ПРОЗА

Завершаем публикацию избранных произведений советского и израильского поэта и прозаика Рахили Львовны Баумволь.

Сказки

"Шкура"

Льву понравилась шкура гиены. Он решил задрать гиену, чтобы разостлать шкуру у входа в свою пещеру. "О, зачем Вам затрудняться, - остановила владыку намеченная жертва, - когда Вы и так можете вытирать об меня ноги!".

Заяц прибежал к старому зубру.

- Спасите, я пропал! Лиса пронюхала, где моя нора. Вернусь домой - она меня сцапает. Останусь на ночь в лесу - загрызут волки. Что делать?! Уже темнеет, а мне переночевать негде...

- Приходи завтра, - ответил старый зубр, - и мы обязательно что-нибудь придумаем.

Сказки для детей

Почему ты весь из долек? - спросила девочка апельсин.

- Для того чтобы ты могла со всеми поделиться.

- А почему ты, яблоко, без долек? Чтобы я могла съесть тебя целиком?

- Нет, - ответило яблоко, - чтобы ты могла целиком отдать меня.

Афоризмы - "маковые росинки"

- Рожден под знаком злодеака.

- "Обнимать - еще не значит любить", - сказал кролик, уворачиваясь от объятий удава.

- Растаптывать и быть растоптанным одинаково страшно.

- Почему есть плакальщицы, но нет смеяльщиц?

- Ему выбили зубы и велели держать язык за зубами.

- В реку плеснули помоев, а плотва подумала, что это новое течение.

- Каким нужно быть хитрым, чтобы казаться таким наивным?

А. Д. Киев.