ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Можно родиться Моцартом, но им не стать "Гений делает то, что должен; талант - то, что может"

"Homo sapiens" возник на Земле около 250 тысяч лет тому назад. Развитый интеллект позволил человеку разумному заселить всю планету. И на протяжении существования человечества во все времена появлялись люди, обладающие редкими, выдающимися способностями в различных областях как в музыке, литературе, математике, искусстве. Таких людей называли вундеркиндами или гениями или дети-индиго. Гениальность - это наивысшая степень проявления творческих сил человека, которая связана с созданием качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных проблем, физических, математических и множества других законов природы. Гений - это человек, наделённый незаурядным умом и талантом, достигший непревзойдённых результатов в какой-либо сфере деятельности и способный высказать нестандартные идеи. Гений - это высшая степень проявления таланта и ума человека, например:

Творческий гений Пушкина; Пушкин прекрасно знал, что он гениален. Но у него было достаточно ума и осторожности, чтобы никому об этом не говорить. Художественный гений Ван Гога, который не давал ему средств к существованию.

Что же формирует человека: генетика ( наследственность) или окружающая среда?

Над загадкой гениальности бьется не одно поколение ученых. Одни считают, что все дело - в особенностях генов и строении мозга. Другие уверены, что даровитость проявляется лишь при наличии редкой болезни. "Гений - это на 99 процентов труд до изнеможения и на один процент игра воображения" - говорил Томас Эдисон. А у советского генетика Владимира Эфроимсона другая точка зрения: "Изучение биографий и патографий гениев всех времён и народов приводит к неумолимому выводу: гениями рождаются". А что из этого правда, сказать пока не может никто…

Вундеркинды - дети, которые превосходят в интеллектуальном развитии своих сверстников. Будучи детьми, они могут овладеть несколькими профессиями и добиться в них высот еще в школьном возрасте.

Гениальность и одаренность - это отклонение от нормы в строении мозга. Генетик В. Эфроимсон утверждает, что она дается одному из тысячи, развивается у одного из миллиона и только один из 10 миллионов становится настоящим гением. Эти способности передаются по наследству. А то, как и когда они проявятся, уже зависит от внешних факторов. Их невозможно взрастить одними усиленными занятиями. Как правило, родители гениев не прилагают чрезмерных усилий в обучении ребенка. Дети стремятся изучать то, что им нравится, а взрослые, видя эти интересы, их поддерживают. Вундеркинды проявляют свои способности уже в раннем возрасте. Эти способности могут относиться к любым интеллектуальным сферам деятельности: математике, физике, музыке, энциклопедическим знаниям и так далее. Уже в раннем возрасте они могут поступить в институт, закончить его и защитить диссертацию, тогда как их сверстники еще учатся в школе; одаренные дети с музыкальными способностями пишут оперы; со способностями к шахматам - становятся чемпионами.

Вопреки распространенному мнению, что из вундеркиндов не получается ничего особенного, часто они и в зрелости оставляют свою гениальность при себе…и остаются абсолютно ординарными людьми.

Небольшой экскурс в историю гениев.

Вспомним: Ломоносов Михаил Васильевич был сыном помора, читать и писать научился в 14 лет, за чтение был бит мачехой, третьей женой отца. Это стало причиной его побега в столицу. Какая окружающая среда могла повлиять на молодого человека, как образовалась такая генная структура, которая позволила Ломоносову войти в науку первым химиком; он дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований. Его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление о строении материи и многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал термодинамики.

Ломоносов заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, филолог, художник, историк и генеалог, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера. Можно еще долго говорить о даровании ученого и поэта, но остается вопрос, как человек смог внести в науку подобные знания, не имея специфического набора генов и откуда эти гены смогли проявиться у потомка необразованного помора? Вопрос остается открытым, если только можно предположить, что прародители нашего гения несли в себе выдающиеся задатки.

Далее: рождается Моцарт, его отец был музыкантом. Музыкальные способности его проявились в очень раннем возрасте: в три года он садился за инструмент и мог подолгу развлекаться подбором созвучий. Кроме того, он запоминал отдельные места музыкальных пьес, которые слышал, и мог проиграть их на клавесине. Это произвело большое впечатление на отца, Леопольда. В четыре года отец начал разучивать с ним на клавесине небольшие пьесы и менуэты. Почти сразу же Вольфганг хорошо научился их играть. Вскоре у него возникло стремление к самостоятельному творчеству: уже в пять лет он сочинял маленькие пьесы, которые отец записывал на бумаге. Музыкальные способности Вольфганга были удивительны: в шесть лет он, помимо клавесина, практически самостоятельно выучился играть на скрипке. Психологи настоятельно рекомендуют слушать музыку Моцарта, снимающую стресс и психоз, успокаивающую депрессию - это исключительно целебная музыка. В данном случае мы с уверенностью можем сказать, что в гениальности Моцарта слились воедино как гены, так и окружающая среда.

Еще пример: Паганини - скрипач-виртуоз, был сыном грузчика. Когда мальчику исполнилось пять лет, отец, заметив способности сына, начал учить его музыке сначала на мандолине, а с шести лет - на скрипке. По воспоминаниям самого музыканта, отец строго наказывал его, если он не проявлял должного прилежания, и это впоследствии сказалось на его и без того слабом здоровье. Однако Никколо сам всё более увлекался инструментом и усердно работал, надеясь найти ещё неизвестные сочетания звуков, которые удивили бы слушателей. Мальчиком он написал несколько произведений для скрипки, которые были трудны, однако сам он их успешно исполнял. Про жизнь этого великого скрипача я отсылаю вас к книге Виноградова "Осуждение Паганини" - получите колоссальное удовольствие.

Пример: Эйнштейн. Сын совладельца предприятия по производству матрасов и перин, мать - из семьи торговца кукурузой. Во время учебы он блестяще проявил себя в математике и физике, но провалил экзамены по ботанике и французскому языку. Эйнштейн - гений на все времена, он автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и др. Он разработал несколько значительных физических теорий:

Специальная теория относительности (1905). В её рамках - закон взаимосвязи массы и энергии: E=mc^2

Общая теория относительности (1907-1916)

Квантовая теория фотоэффекта

Квантовая теория теплоёмкости

Квантовая статистика Бозе - Эйнштейна

Статистическая теория броуновского движения, заложившая основы теории флуктуаций

Теория индуцированного излучения

Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде.

Он также предсказал "квантовую телепортацию", предсказал и измерил гиромагнитный эффект Эйнштейна - де Хааза.

С 1933 года работал над проблемами космологии и единой теории поля. Активно выступал против войны, против применения ядерного оружия, за гуманизм, уважение прав человека, взаимопонимание между народами.

Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и теорий. В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности пространства и времени и к построению новой теории гравитации взамен ньютоновской. Эйнштейн также, вместе с Планком, заложил основы квантовой теории. Эти концепции, многократно подтверждённые экспериментами, образуют фундамент современной физики.

Что сыграло решающую роль в формировании потрясающей гениальности Альберта Эйнштейна? - ответ за читателем.

Иосиф Бродский: поэт, эссеист, драматург, переводчик. Его мать - переводчица, отец - морской офицер. Он ушел из восьмого класса, устроился на завод фрезеровщиком, работал в морге, был кочегаром, участвовал в экспедициях. Во времена Хрущева был осужден за тунеядство.

Судья: Чем вы занимаетесь?

Бродский: Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…

Судья: Никаких "я полагаю". Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! У вас есть постоянная работа?

Бродский: Я думал, что это постоянная работа.

Судья: Отвечайте точно!

Бродский: Я писал стихи! Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю…

Судья: Нас не интересует "я полагаю". Отвечайте, почему вы не работали?

Бродский: Я работал. Я писал стихи.

Судья: Нас это не интересует...

По воспоминанию Бродского, в психиатрической больнице, в которой он провел три недели, к нему применяли "укрутку": "Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батарей простыня высыхала и врезалась в тело". Решением этого безнравственного суда Бродский был приговорён к максимально возможному по Указу о "тунеядстве" наказанию - пяти годам принудительного труда в отдалённой местности. Он был сослан (этапирован под конвоем вместе с уголовными заключёнными) в Коношский район Архангельской области. Это страшные страницы советского времени.

Бродский - бесспорно гениален. В 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой "За всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью".

Можно бесконечно приводить примеры известных нам гениев: Пушкин, погибший в 37 лет; Лермонтов - в 27, Байрон - в 37, Гоголь, Шекспир, Стивен Хокинг, Григорий Перельман и сотни неназванных здесь.

Что же еще может определять гениальность? Может размер головы? Вес мозга Анатоля Франса был 980 гр, Льва Толстого - 2000 гр - оба были гениями. Мозг Эйнштейна весит 1230 г, что меньше, чем средний вес мозга обычного взрослого мужчины в этом возрасте, составляющий 1400 г. Но в коре головного мозга Эйнштейна плотность нейронов намного больше среднестатистических значений. Значит, не размер головы является мерилом гениальности. Может, строение мозга, степень развития и связей нейронной системы?

Каждый из нас рождается со своей нейронной сетью, более того, у маленьких детей нейронов больше, чем у взрослых, позже за ненадобностью они исчезают. Дальше на этой нейронной сети пишется текст нашей жизни. Видно все: что ел, пил, с кем общался. Если нет болезни Альцгеймера или Паркинсона, то мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел, унюхал, попробовал, выпил и так далее, все там лежит. Поэтому: "нельзя читать глупые книги, общаться с недалекими людьми, слушать плохую музыку, есть некачественную еду, смотреть бездарные фильмы" - говорит нейролингвист Татьяна Черниговская.

Согласно данным, полученным в результате последних исследований, баланс природы и воспитания в формировании личности ребенка варьируется в зависимости от того, где он живет.

У каждого человека две природы: гены, то есть наследственность, которыми мы обладаем с рождения и воспитание. Многое в формировании личности зависит от окружающей среды, в которой растет человек. Все эти факторы влияют на рост, вес, наш IQ, и риск развития поведенческих проблем или аутизма. Ученые, наконец, обнаружили, насколько сильны факторы окружающей среды в определении каждой из черт личности человека, по сравнению с влиянием ДНК.

В ходе наблюдений ученые выяснили, что одна и та же характеристика может сформироваться, как под влиянием окружающей среды, так и зависеть от генетики. Это может касаться различных областей одного и того же государства. Например, исследования на территории Великобритании показали, что в 60 процентах поведение школьников зависит именно от генов. Однако, когда речь касается непосредственно Лондона, очевидно, что огромнейшее влияние оказывает окружающая среда. Например, попадая в компанию друзей, человек - подросток поневоле попадает под их влияние. Его личность начинает формироваться благодаря тем, кто его окружает. То же самое можно сказать и про формирование духовных и жизненных ценностей: основополагающую роль в развитии личности человека играет генетика. Однако кто и что нас окружает очень важно при формировании правильных ценностей и понятий. Наблюдения за близнецами наиболее ярко иллюстрируют картину того, насколько различны люди с идентичным набором генов, но живущие в совершенно различных условиях.

Мозг пластичен не только в детстве, как считали раньше. Доказано: он образует новые нейронные связи до конца жизни. Любая работа, кроме скучной и рутинной, приносит пользу для мозга. Главное - иметь дело с постоянно меняющейся, сложной информацией. Способность получить высококлассное образование может стать элитарной привилегией, доступной только "посвященным". Итальянский учёный, философ, специалист по средневековой эстетике, теоретик культуры, литературный критик, писатель, публицист Умберто Эко в своем романе "Имя розы", предлагает впускать в Библиотеку только тех, кто умеет и кто готов воспринимать сложные знания. Гений это то, чему нельзя научить или научиться.

Тысячи талантов лишь рассказывают о том, чем обладает эпоха, но только гений пророчески рождает то, чего ей не хватает. Удел гения - бессмертная слава. "Гений делает то, что должен; талант - то, что может" (Джордж Бернард Шоу).