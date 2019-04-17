История выносит свой приговор

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



Голанские высоты

СЛОВО ТРАМПА

Итак, случилось то, о чем мечтало большинство граждан Израиля, да и соплеменников и единоверцев в разных частях мира. Президент США Дональд Трамп придал американскую юрисдикцию тому, что являлось де-факто итогом шестидневной 1967 года и Судного дня 1973 года войн. Тогда ряд арабских государств, в том числе Сирия при военной и военно-технической поддержке СССР предпринимали агрессии с целью уничтожить еврейское государство. Да, де-факто в результате этих военных авантюр Голанские высоты - де-юре территория Сирии - были окончательно для неё потеряны, как и ряд других территорий, принадлежавших ранее другим участникам военных авантюр.

Так будет, как минимум, до тех пор, пока воинственная политика сирийского государства по отношению к Израилю и поддержка террористических движений будет частью сирийской политики.

Ни резолюции Совета Безопасности ООН, ни другие заявления международных организаций или отдельных стран, пытающихся потрафить режиму Асадов, изменить положение вещей не могут. Голанские высоты осваивались и процветали под трудолюбивым и самоотверженным трудом израильтян, и являлись надежной гарантией израильских городов от вероломных обстрелов.

То, что у Трампа теснейшие отношения с еврейской диаспорой США, было известно давно. То, что его ближайший помощник и родственник, в том числе был и гражданином Израиля (думаю, сейчас он это гражданство приостановил из соображений национальной безопасности США) - тоже. То, что Дональд Трамп - не системный политик, регулярно пренебрегающий протокольными нормами и принятыми международными договорами - тоже ни для кого не секрет. Совершенная процедура в присутствии своего друга премьера Нетаньяху в Вашингтоне, а у того на носу выборы в израильский Кнессет, отличная агитационная акция (выборы 09.04.2019). Уверен, данный поступок окажет своё воздействие на итог этих выборов.

Теперь пора перейти ко всему остальныму. Для арабских стран, особенно тех, кто непримирим к самому существованию Израиля, произошедшее ничего не поменяло. Для европейских и прочих стран тоже изменений мало. Те, у кого есть свои интересы на Ближнем Востоке, будут поступать по-прежнему, в соответствии с целесообразностью конкретного момента для своей политики и своей экономики. Международные институты, само существование которых покоится на международном праве, не признают, и постараются максимально быстро забыть свершившийся казус.

ОСОБЕННАЯ СТРАСТЬ

Однако есть одна страна - разумеется, Российская Федерация - которая в очередной раз пытается убедить и своих граждан, и мировое сообщество, что произошедшее полностью легитимизирует её собственные поступки. Точнее, не её, а её власти. Впрочем, правды ради - власти, встречающей поддержку, не без ежедневного воздействия пропаганды, в большой части граждан, отученных многими десятилетиями анализировать и мыслить свободно. Попробую оказать им элементарное содействие - разобраться, в чем тут суть.

Политики России, ни говоря о бегущих впереди всех пропагандистах, убеждают население и самих себя - всё, теперь сделанное в 2014 году легитимно! То есть Крым - их, или "Наш", как они привыкли это формулировать.

Ещё раз акцентирую для тех, кто читал невнимательно! То, что Голанские высоты оказались под управлением Израиля, случилось в результате агрессии, которую развязывали именно арабские государства, а не Израиль.

Читатель, вы помните, кто и вследствие каких действий "вежливых зеленых человечков", появившихся из-под земли с российской военно-морской базы в Севастополе, содействовал "нашезации" Крыма? Ни о какой агрессии со стороны Украины на ее согласно действующему международному праву, и в том числе оформленному не без помощи Российской Федерации, не было, да и быть не могло. На собственной территории агрессии не бывает. Забывчивым напомню: даже действия российской армии на территории Чеченской республики никто агрессией против России не называл, да и не мог назвать - сумасшедших нет, а, может быть, просто тогда в России не было.

Точно также ситуация вокруг Косово никак не легитимизирует действия России. В Косово политики типа Милошевича и Караджича, опять же, провоцируемые тогда политиканами, а не политиками типа рогозиных и прочих, проводили политику Холокоста в центре Европы. Учитывая уроки Нюрнберга, европейское сообщество и мировые страны, в которых есть большие диаспоры народов бывшей Югославии, позволить и простить этого не могли. Именно поэтому Косово, в отличие от территорий, обретённых в 2008 и 2014 году Россией, признаны многими развитыми и заинтересованными странами.

ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ ПУГАЛКИ

Итоги двух операций России не признал никто даже на постсоветском пространстве! Почему? Потому, что ничего подобного до отторжения и "нашизации" Крыма ни в Крыму, ни на Юго-Востоке Украины не было. Ни геноцида, ни холокоста, т.е. уничтожения по национальному принципу! Да, к угрозам национал-социалистической политики многие, к сожалению, относились слишком долго спокойно, а к ужасающим фактам бытности лагерей смерти и военных преступлений уже относиться так не могли. Многим помогли прозреть, увиденное - потрясло! Нюрнберг никак не мог произойти в 1937 году, в Германии - надеюсь это очевидно для всех. В отличие от других стран, где это сочетание цифр у части общества до сих пор вызывает желание суда над тогдашней властью и её последователями.

Увы, что вовремя не произошло, вряд ли уже произойдет. Наследники постарались уничтожить многие документы, а без документов, доказательств судов не бывает. Время, боюсь, невосполнимо утеряно.

Ещё дополнение для информации к размышлениям. Посетив погосты в регионах Украины, где большинство населения говорит по-русски или на суржике, легко убедиться - именно граждане этих регионов героически сражаются и, увы, часто гибнут за свободу своей родины-Украины от нашествия бандитов, собираемых по иголочке, по щепочке среди "солдат удачи". В том числе прошедших школу Афганистана, Чечни, а позже уже и Сирии, и прочих всё увеличивающихся горячих точек во всём мире с участием граждан России. Обученных несложной науке - "оружие лучший довод" в любом споре!

Остаётся констатировать: для страны, продолжающей утверждать, что только "армия и флот" являются её друзьями, такая система образования, а, следовательно, и мышления, есть распространённой и, увы, естественной.

Можно добавить ещё один важный факт. Внуки и правнуки "работавших" в ГУЛАГЕ по своей, а не по чужой воле, и сейчас уверенны их деды делали "правое", простите, конечно "левое" дело. Они и сейчас "готовы, если надо повторить". Опора на подобных, рисует радужную перспективу развития страны, да и мира тоже. Ни раскаянья, ни чувства вины нет. Потомков тех, кто сидел, как и тех, кто навсегда остался в мерзлоте, в чистом поле, в непроходимой тайге, естественно в стране намного меньше. Потомков Преображенского или Борменталя меньше чем внуков и правнуков Шарикова. Простите - страна успешно ИСТРЕБЛЯЛА свою элиту, что осталось, то осталось.

Однако, кое какие провести параллели можно. СССР присоединил к себе Восточную Пруссию по итогам Второй Мировой Войны. В любом случае, в результате сопротивления и победы над врагом и вследствие неоспоримого, юридически доказанного факта - война 01 сентября 1939 года, прежде всего, была развязана третьим рейхом. Никто ни на юрисдикцию СССР, ни его преемника Российской Федерации не посягал. Даже когда Россия была, мягко говоря, совсем не очень сильна. Никто из-за рубежа не финансировал группы российских граждан пытавшихся устроить референдум о возможном возвращении региона в Германию. Депутаты, политики не ездили в командировки агитировать за более высокий уровень жизни на Западе. И это в годы, когда полки магазинов были пусты, зарплату не платили полугодиями, а соседние Балтийские регионы возвращали себе независимость и право называться странами. Особо нужно отметить - немцев среди тех, кто поднимал вопрос о референдуме, практически не было, как и поляков, и литовцев. Наоборот Германия, Литва, Польша оказывали помощь региону в преодолении естественных для тогдашней ситуации трудностей в Калининградской области, являвшихся следствием политики страны. Доведенной её руководителями и послушанием, страхом, разлитыми в обществе, до полного банкротства. Никто в Германии не пытался вернуть имя Кёнигсбергу, как и польского Королевица и литовского Королявичуса - имен в разное время носимых одним из старейших европейских городов, в том числе и подарившего миру одну из первых конституций - бывшую законом Ордена. Почему? Да потому, что до середины 80-ых годов, до перестройки, тех, у кого в графе национальность в паспорте СССР было написано "немец" в Калининградской области не прописывали и на работу не брали, да и другим дорога была не особенно широко открыта. Похожая ситуация и с так называемыми спорными островами Курильской гряды. Да, как утверждал Ф.М. Достоевский Преступление всегда неотторжимо от Наказания. Понявшим этот закон - жить проще. Иллюзий меньше.

Вот такие рассуждения и аналогии появились у меня. Возможно, кто-то из читателей найдет и другие параллели. Уверен, действия Трампа с историей событий 2008 и 2014 годов, никакой, даже суровой ниткой или цепочкой связать, никак не получится. Шансов нет. В окончательном виде история обязательно объявит свой приговор.

P.S. Ещё пару слов в добавление к сказанному. Хочется верить, что уже в первой половине XXI века Россия будет избавлена, излечится от постоянной пугалки в образе НАТО. Организации обеспечивающей территориальную целостность независимых государств и в том числе с правом на самоопределение, не на аннексию или аншлюс в любом его псевдодемократическом виде, а в реалии желания народа иметь свою Родину и свою судьбу. Понять это - значит понять народы и страны стремящиеся быть внутри организации, т.е. под её надёжной защитой, которая в том числе не даст возможность, всегда возможным диктаторам, реализовать их чудовищную политику даже в их стране.