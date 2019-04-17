В сердцах...

ПАМФЛЕТ

Трубный глас на паркете официального мероприятия или кухонный шёпот - в чем больше правды и искренности? Когда чётче проявляются любовь и ненависть к среде, к стране?

В России приняты законы, карающие за неуважение к обществу, государству, символам РФ и органам власти. Границы дозволенного в критике определены в чрезвычайно неоднозначных понятиях. Ясно одно: новые законы позволяют навесить на шею нежелательному человеку весьма тяжёлое ярмо. Компьютерные сети превращаются в сети возможных преследований и обвинений. Не слишком ли быстро приближается насущная потребность в языке древнего Эзопа? Если за политическое неприятие сегодняшней правительственной позиции положено наказание, то долго ли придется ждать пряника за ублажение и облизывание?.. Впрочем, современное российское государственное телевидение такие пряники и раздаёт.

А может быть это законы, преследующие цели ограничить "несвоевременные мысли", которые не давали покоя ещё Максиму Горькому. Его несвоевременные мысли ставили тяжелый диагноз нахлынувшим на Россию порядкам: "вожди народа" не скрывают своего намерения зажечь из сырых русских поленьев костер, огонь которого осветил бы западный мир, тот мир, где огни социального творчества горят более ярко и разумно, чем у нас, на Руси. Костер зажгли, он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой".

С жёстким отторжением в период ссылки в Михайловском А. Пушкин писал Вяземскому: "Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке"...

Иногда сложно дифференцировать высказывания в произведениях и личное отношение (не литературного героя, а человека-автора). И. Тургенев в романе "Дым" пишет: "Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве". Голос литературного героя или писательское эго? Кого тащить в каталажку? Ф. Достоевский писал, что лично Тургенев объяснил ему, что это его основное убеждение о России.

Другой классик политических дел наших дней говорил с точностью до наоборот, что "Зачем нам такой мир, если там не будет России?"

Глинка пишет оперу "Жизнь за царя", проникнутую духом патриотизма. Чайковский так отозвался о "Камаринской" Ф. Глинки: "Вся русская симфоническая школа, подобно тому как весь дуб в желуде, заключена в симфонической фантазии "Камаринская". И при этом композитор с удивляющей откровенностью не приемлет Россию своих дней. Сестра композитора Л.И. Шестакова в "Русской старине" рассказывает о душераздирающем эпизоде: "27 апреля 1856 года Михаил Иванович уезжая из России в Германию, разделся на границе... догола, до самого гола, бросил на землю платье, чтоб и духу русского с собой случайно не прихватить, плюнул на русскую землю и крикнул: "Дай Бог мне никогда больше не видеть этой мерзкой страны и ее людей" - и шагнул под шлагбаум".

Слышна перекличка с современными строками А. Розенбаума:

Везде ворьё, куда ни плюнь,

И всяк из них летит на царство…

Я Родину свою люблю,

Но ненавижу государство!

Традиция моральной ответственности интеллигента за свою страну проходит сквозь века. Булат Окуджава в частном письме 1989 г. пишет: "Я и раньше знал, что общество наше деградировало, но что до такой степени - не предполагал. Есть отдельные достойные сохранившиеся люди, но что они на громадную толпу?.. "

Не менее выразительно воспринимается неприятие быта и порядков, как бы в детском восприятии. С виду - в прямом одобрении и надежде, а, если приглядеться, в негативном неприятии... Вот эзопова "похвала" в строках "Кондуита и Швамбрании" Льва Кассиля:

"Мечтаем, чтоб красиво было. У нас, в Швамбрании, здорово! Мостовые всюду. Потом ещё сахару - сколько хочешь. Похороны редко, а кино - каждый день. Погода - солнце всегда и холодок. Все бедные - богатые. Все довольны. И вшей нет".

Это мечты - с уходом от знакомой герою действительности: без сахара, с частыми убийствами-похоронами, бедностью и вшами. О сопоставлении каких это краёв пишет писатель?.. Не грозят ли писателю и его героям эксгумация и строгая нелицеприятная оценка по законам сегодняшней России?

К особой категории может быть отнесено имя писателя Виктора Астафьева, в котором одинаково искренне сочеталась судьба солдата и "деревенщика", русского патриота и националиста. В 1942 г. он ушел на фронт добровольцем, пройдя суровыми военными дорогами, в 1945 г. демобилизовался в звании "рядовой". " Прокляты и убиты" возопят об окружающей реальности: "Добить, дотерзать, допичкать, додавить защиты лишённого брата своего - это ли не удовольствие, это ли не наслаждение - добей, дотопчи - и кайся, замаливай грех - такой услаждающий корм для души" .

Корреспондент журнала "Столица" в тяжелый период реформирования страны в 1992 г. задал Булату Окуджаве вопрос о том, что кажется ему самой страшной бедой страны? Ответ барда был о людях: "То, что мы строили противоестественное, противоречащее всем законам природы и истории общество и сами того не понимали. Более того, до сих пор по-настоящему степень этой беды мы не осознали… Мы по-прежнему не умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность жизни, и пока всё это не будет у нас в крови, ничего не изменится, психология большевизма будет и дальше губить нас и наших детей. К сожалению, она слишком сильна и разрушительна, и необыкновенно живуча".

Дальнейшие годы мало добавили оптимизма... Народ задёрган, народ сепарирован потоком Крымов-Донбассов-Сирий-Венесуэл, да и разных Московий с их гиперзвуковыми ракетами и ядовитыми помойками. Вспомнилась отрыжка былого из видавшего виды портфеля Михаила Жванецкого: "Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства".

Высказывания великих или как минимум значимых и памятных нам людей, в разные века выплеснувших свою боль за судьбы России, таят в себе плотную связку душевной боли со слабым проблеском невысказанных надежд. И площадной крик, и шёпот дружеского застолья - об этом... С позиций сегодняшнего российского закона следует считать их нарушителями общественного порядка, объектами административного или уголовного преследования? В особенности, если принять к сведению замечание А. Навального, что "любая правда про эту власть звучит как оскорбление".

Повезло большинству из возвысивших голос: срок давности истёк, да и российскому правосудию, по-видимому, не дотянуться до врат рая...