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КругозорВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ
апрель '19
ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

О жёлтом цвете

Мысли после "воскресного вечера"


Собор Парижской Богоматери в огне. Париж, 15 апреля 2019 года.
© AFP 2019 / Francois Guillot

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти.

"Гамлет" Б. Л. Пастернак.

 Простите, читатель - разумеется, после страшных событий вечера 15 апреля 2019 года в центре Парижа, всё остальное должно отойти на задний план. Черный цвет пожарища, всемирного горя и скорби по поводу судьбы самой известной, величественной и  прекрасной дамы "Нотр Дам де Пари" наиболее приличествует моменту. Президент Франции Эммануэль Макрон нашёл отличные слова, чтобы выразить общее настроение. Мы все, а не только он, Франция, парижане, католики, французы - мы, кому не чужда культура и прекрасное, должны сделать всё, чтобы вернуть, возможно, быстро и максимально полноценно мировой шедевр нашим потомкам.  Ваш покорный слуга своё скромное предложение соучастия в этом предложил на сайте Французскому институту культуры ещё  в 23 часа по московскому времени…  "Noblesse oblige". 

Но вернусь в прошлое, в пальмовое (вербное) воскресенье для всех западных христиан, когда ещё ничего не предвещало страшной трагедии. Представлять русскосмотрящему "Воскресный вечер с В.Соловьёвым" уверен, нужды нет. Еженедельные длительные обсуждения с одними и теми же непременными участниками передачи украинского вопроса, агрессивности НАТО, вероломства западной политики, и военно-истерическое прочтение собственной и мировой истории - постоянное, можно смело сказать, "дежурное блюдо" на телестоле.

Передачу готовит и проводит одна из самых профессиональных команд современного российского телевидения (поверьте мне на слово как регулярно  бывающему за кулисами и не только). Так что ничего случайного в ней быть не может.

 После обязательной программы украинской увертюры по сценарию произошёл записанный разговор с тов. Захаровой М. - Директором Департамента информации и печати МИД РФ. Разговор был об Ассанже. Тема участникам близкая, и с момента экстрадиции персонажа из стен фантастически терпеливого, гостеприимного посольства Эквадора в Лондоне видимо, волнительная для них.

 Позволю себе обратить, читатель, ваше внимание на картинку.  В кино, да и на телевидении учат: в картинке не должно быть ничего "случайного", здесь нет мелочей. Ведь зритель прежде всего воспринимает изображение глазами.

Так вот, главное действующее лицо предстаёт в ярко желтом одеянии, на фоне желтой лампы. Учитывая, что тов. Захарова М. - блондинка, вся картинка, естественно, предстаёт залитой приятным желтым цветом. Ну что же, жёлтый - так жёлтый! Уверен, никто на этом цвете не настаивал, хотя в разговоре о "жёлтой прессе" он наиболее уместен. Спасибо операторам, режиссеру и, видимо, особенно костюмеру! 

 Да, Ассанж - это, прежде всего, кормилец, герой "жёлтой прессы", привыкшей питаться и питать своих читателей, слушателей, зрителей слитым, украденным, подсмотренным в замочную скважину  компроматом.

Конечно, это работа прессы, причём, щедро вознаграждаемая. Однако называть это журналистикой, как мне кажется, не нужно; оскорбительно это по отношению к журналистике. Со времён  "Сладкой жизни" Ф.Феллини у этого есть своё точное имя - "папарацци" или "жёлтая пресса". То, что заглядывать в замочную скважину, воровать, заниматься информационным киллерством, провокацией к предательству можно не только в шоу бизнесе, но и в международной жизни, есть ноу-хау, привнесенное в нашу действительность  Ассанжем и такими, как он.    Сравнение его с кинорежиссёром Олегом Сенцовым, которое допустила тов. Захарова М., пусть останется на её совести. О.Сенцов никого не предавал, не воровал, он защищал свою Родину. Если это кому-то непонятно, то, видимо, пропаганда извращения исторической правды военно-истерическим обществом достигает своей цели.

За О.Сенцова, за его освобождение выступали крупнейшие деятели мировой культуры как в нашей стране, так и за рубежом. Культуры, тов. Захарова М., а не "желтой прессы". Если непонятна разница, помогать уже поздно.

 Да, ещё очень важная деталь. Олег Сенцов держал длительную голодовку в российском лагере с требованием освободить не себя, а других, в том числе и незнакомых ему граждан Украины, арестованных и осужденных по политическим прямо или косвенно статьям в РФ. Ваш же, тов.  Захарова, и прочих ваших сподвижников герой спровоцировал, по меткому замечанию великого русского поэта "не то сына, не то дочь" Брэдли Мэннинга на предательство, в результате чего тот был в соответствии с законами США  осужден,  сам на долгие годы укрылся за стенами чужого посольства, боясь предстать перед судом.  В Швеции, по обвинению в изнасиловании,  в США по обвинению в подстрекательстве к предательству и разглашению государственных тайн. Вот такой ваш герой. Грязный, беспринципный  авантюрист, но что поделаешь - видимо, других героев нет, и поэтому за не имением гербовой -  приходится использовеать  простую, жёлтую.

  P.S.  Ещё два слова.  История учит. Если на смену дипломату Литвинову приходит  послушный воле "царя"  карьерист и пропагандист Молотов - мир ждёт беда. Будет заключен пакт, и далее - по известному сценарию. На телевидение на смену Каплеру, Шнейдерову, Каверзневу, Цветову, Фесуненко пришли внуки "молотова"… Нехорошее это предзнаменование. 

  Григорий Амнуэль  в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года.

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