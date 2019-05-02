Мачу-Пикчу, город инков

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30 Апреля 2019Национальные особенности троллинга* на высшем уровне
27 Апреля 2019Жизнь налаживается
Государственная дума РФ разрешила гражданам для личных целей заготавливать валежник: упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви.
22 Апреля 2019Тут так нельзя!
В Украине граждане все - от президента до простого гражданина - доказали, что они выбрали Свободу, и главное - понимают, что это такое.