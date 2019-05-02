"Кругозор", не ври!

ОСТРЫЙ УГОЛ

УДРАВШИМ К СЛАДКОЙ ЖИЗНИ

Врать можно по-разному. Можно назвать белое чёрным, а чёрное белым - это будет прямое враньё, за которое в любой стране, и у вас в Америке, судят и наказывают. Я бывал у вас, и сам бывший юрист. А есть враньё косвенное, когда отдельные выгодные компроматы ипользуют, чтобы опорочить кого-то или что-то - даже народ и страну. Этим вторым враньём "Кругозор" только и занимается. Советский Союз плохой, Сталин плохой, Россия плохая, Путин плохой… Господа удравшие к сладкой жизни, если совесть не всю потеряли, выпустите хотя бы это видео - там правда про СССР. У многих читателей сожмётся сердце и выступят слёзы.

Россиянин С.Л.

"РАЗОЧАРУЮ ВАС…"

Разочарую Вас, анонимный россиянин, в майском номере, который сейчас готовим к выпуску, выйдут и Ваше письмо, и предложенное Вами видео. Более того - рядом с ними будет опубликовано также эссе Софии Перлиной, частично раскрывающее суть "удравших к сладкой жизни".

С пожеланием быть прозорливее и честнее,

Александр Болясный,

главный редактор "Кругозора".