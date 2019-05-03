Мистические Исцеления

НЕВЕРОЯТНОЕ



Анатолий Кашпировский

Весенним днём 1990 года зашёл я по делам в редакцию нью-йоркской газеты "Новое русское слово", которая в те годы изредка печатала мои статьи и рассказы. Редактор Валерий Вайнберг завёл меня в свой кабинет и сказал:

- Тут всё русскоязычное население города сходит с ума по поводу гастролей московского знахаря Кашпировского. Я сам не видел, но говорят, что на сцене он творит чудеса. Прямо Иисус Христос какой-то: хромые начинают видеть, а слепые ходить. Что про это думаешь? Это всерьёз, или очередное жульничество? Ты ведь с такими штуками в прошлой жизни был как-то связан, или мне кажется? Сходи на представление, посмотри. Если найдёшь там что-то занятное, может, напишешь про это?

Мне совсем не хотелось ходить на подобные развлечения, а потому я купил видеокассету с записью выступления "целителя" и добросовестно её просмотрел. Это было нечто вроде массового гипнотического сеанса со всеми его атрибутами. Люди впечатлительные или с неустойчивой психикой, а главное - доверчивые, легко поддаются внушению и гипнозу и на этом "маг" Кашпировский лихо делал деньги. Никаких чудес я там не заметил и написал про это в газету довольно едкую статью, где разъяснял его технику. После того, как статья в газете вышла, популярность московского шарлатана заметно упала, и вскоре в Нью-Йорке он гастролировать перестал.

Чудесные излечения на его сеансах я объяснял "эффектом больших чисел". Суть эффекта в том, что при большом числе каких-то событий изредка появляются из ряда вон выходящие необычные явления, которые обращают на себя внимание и создают иллюзию того, что все остальные события тоже необычные. К примеру, даже самая серьёзная болезнь изредка проходит сама по себе. Почему проходит - кто может знать? Может по какой-то неведомой нам причине, например, из-за самовнушения резко возрастает активность иммунной системы, или некие внешние факторы воздействуют, скажем - питание. Как бы-то ни было, случается, что без видимой причины человек вдруг сам по себе выздоравливает или заметно снижаются симптомы болезни, то есть наступает ремиссия. Некоторые такие случаи известны как "эффект плацебо". Теперь представьте, что недуг, скажем радикулит, сам по себе пройдёт или наступит улучшение у одного из сотни зрителей, пришедших на представление Кашпировского. Этот счастливчик про само-выздоровление никак не подумает, а скорее всего припишет улучшение здоровья магии целителя. Те, кому не полегчало, про свои болячки кричать не станут. Зато несколько человек в зале, которым станет лучше, начнут о таком чуде говорить и писать - вот тебе живая реклама и вера в чудеса! А если "целебные" шоу идут по телевидению, там уже не единицы, а тысячи таких само-исцелённых. Это и есть эффект больших чисел, который может создать иллюзию массовых исцелений.

Впрочем, Бог с ним, с Кашпировким - он из лиги Остапа Бендера, а по выражению американского циркача Барнума: "На наш век простаков хватит". Тем не менее, изредка возникают в жизни забавные явления, которые эффектом больших чисел, казалось бы, не объяснить. Ну вот, например, такой пустяковый случай. На днях сижу в кресле у дантиста с открытым ртом, a он ковыряет в моём зубе. Я неожиданно подумал, а что же мне делать, если вдруг у меня в кармане зазвенит мобильник? Как я из такой неудобной позы смогу ответить? Только подумал, ровно через секунду в кармане зажужжал телефон. Я даже про боль в зубе забыл от изумления. Это что - телепатия, ясновидение? Неужто я невероятным образом почувствовал, что кто-то набирает мой номер? Хотя много лет назад Вольф Мессинг называл меня своим лучшим индуктором и уверял, что у меня есть телепатические способности, он ошибался. Я ничем не отличаюсь от всех остальных людей, сверхъестественных способностей у меня нет и никогда не было. Тогда, что же это было с телефоном? Скорее всего - просто совпадение. Множество несовпадений проходят мимо нашего внимания, но если изредка что-то совпало - мы склонны в этом видеть нечто таинственное. Случайное совпадение создаёт иллюзию чуда.

Человек - сложнейшая машина, о работе которой мы пока знаем ничтожно мало. Если в этой машине начинает барахлить какой-то орган, во многих случаях организм сам с этим справляется без посторонней помощи. В других - требуется помощь извне. В редких случаях ремонтник, то есть врач, знает, что надо сделать, чтобы вылечить. А если не знает, у пациента остаётся лишь несколько вариантов: найти более знающего врача, надеяться на "само пройдёт", или же уверовать в чудо и обратиться к народной медицине. Как она, эта народная медицина, лечит - обычно непонятно, а там где непонятно, люди склонны верить в чудеса. Мистика или наука, но если это единственный вариант - то отчего не попробовать?

Что касается народных лечебных методов, то там бывают действительно удивительные исцеления, казалось бы, в совершенно безнадёжных случаях. Врачи традиционной медицины опускали руки, а, тем не менее, больной выздоравливал, или, по крайней мере, наступала ремиссия. Вот вам пара примеров таких "чудес".

Многие знают, что есть народные способы сводить бородавки. Один из них такой: на исходе лунного месяца бородавку надо обвязать красной ниткой и произнести заговор, что-то вроде: "Откуда ты, бородавка, ко мне пришла, туда от меня и уходи". Потом нитку снять и закопать в землю. Сам не проверял, но слышал неоднократно, что помогает, бородавки после такой колдовской терапии сходят. Скорее всего, это самовнушение, которое активирует иммунную систему, а может и что-то иное, о чём мы пока не знаем. Однако, если это работает, то почему бы не пользоваться?

Метод австрийского натуропата Рудольфа Бройса (Rudolf Brois). Его лечение заключается в замене на 42 дня всякой пищи на соки и специальные чаи. Бройс уверяет, что он таким "соковым" голоданием излечил тысячи больных, страдающих кожными заболеваниями, артритом, всевозможными воспалениями и разными видами рака, в том числе лейкемией. Лечение состоит из приёма сока, состоящего из свёклы, моркови, сельдерея, редьки и картошки, а кроме того разных чаёв из шалфея, боярышника и прочих не слишком редких растений. Как это работает? Объяснений нет. У Бройса есть свои гипотезы, но серьёзных клинических исследований его метода не проводили. Это понятно: на народной медицине больших денег не сделаешь, а потому никто такие исследования финансировать не желает.

Другой пример: народный метод заживлять раны, язвы, ожоги и порезы не антибиотиками, а намазать рану мёдом, лучше сырым, или в крайнем случае - сахарным сиропом. Потом менять сладкую повязку ежедневно. Высокая концентрация сахара обезвоживает бактерии и убивает инфекцию. Поэтому мой совет: если приспичит - пользуйтесь мёдом или сахаром. Заживёт, как на собаке, да и шрама, скорее всего не останется. Кстати о собаках: ещё в древнем Риме в войсках держали собак для зализывания ран воинам на поле брани - собачья слюна обладает удивительными целебными свойствами. Не чудо ли? Впрочем, этот метод я всё же не рекомендую, особенно если ваш пёсик на такую терапию не тренирован - ещё укусит с перепугу.

Вот другой удивительный случай из тех давних времён, когда я был молод и жил в Союзе. У моего сына, тогда трёхмесячного младенца, появилась пупочная грыжа. К каким только врачам его не носили - сходились все на том, что надо делать операцию, от чего мы с женой категорически отказывались. Зачем такую малютку резать без большой нужды? У хирургов на всё один ответ - нож, а там видно будет...

Однажды моя бабушка сказала, что будто в одной деревушке, километрах в двадцати от города, живёт старуха-ворожея, которая заговаривает грыжи. Мы - люди современные и просвещённые только посмеялись над таким дремучим предрассудком и наотрез отказались везти ребёнка к колдунье. Однако шли недели, грыжа у него никак не проходила, нас это весьма волновало, а бабушка настаивала: "Ну, ради меня, что вам стоит съездить? Вреда ведь не будет, а вдруг поможет. Жаль ребёночка…".

Наконец, чтобы доказать ей бессмысленность таких суеверий, мы собрались, закутали ребёнка в одеяло и поехали в ту деревню. Старуху-колдунью нашли без труда - там её все знали и сразу указали на ветхую покосившуюся избушку у края села. Из трубы шёл дымок, крыша была латанная-перелатанная, дверь скрипучая отворилась не без труда. Ну прямо, как у Бабы-Яги из сказки, разве что курьих ножек не было. Старуха нас встретила приветливо. Сказала, что заговор грыжи стоит пять рублей, деньги пожалуйте вперёд, а ребёнка надо раздеть и положить на лавку посреди избы. Я подал ей пятёрку, она её унесла за печку и спрятала. Мы же с любопытством стали наблюдать, что будет дальше.

Старуха откинула пелёнку с младенца, затем вокруг лавки обежала два раза, животик с грыжей перекрестила и поплевала на четыре стороны. Потом наклонилась к нему, кривым пальцем в животик потыкала в разных местах, беззубым ртом ухватила торчащий пупок, пошамкала его с минуту, опять поплевала на пол, что-то бормоча себе под нос, рот ладошкой утёрла и сказала: "Ну, всё, забирайте дитё. Грызь пройдёт". Мы уехали домой, а назавтра - хотите верьте, хотите нет, когда ребёнка перепелёнывали, с изумлением увидели, что грыжи - как ни бывало. Это что, тоже совпадение?

Конечно, грыжа могла и сама пройти, но чтобы вот так точно совпасть с нашим визитом к ворожее? Не похоже. О самовнушении и гипнозе речи быть не могло - ребёнку было всего-то несколько месяцев от роду. В чудеса мы не верили, совпадение было маловероятно, но и логичного объяснения я найти не мог. Лечение было скорым и на первый взгляд бессмысленным: поплевать на пол, перекрестить живот, потыкать в него пальцем, да пупок губами помять. Вот и вся терапия. Шли годы, я часто вспоминал этот случай, но никакого объяснения придумать не мог. Однако, не так давно, прочитал я в одном журнале про удивительного российского целителя Александра Огулова. Человек он серьёзный, не шарлатан вроде Кашпировского. Разыскал на интернете, купил и прочитал его книжку "Висцеральная хиропрактика в старорусской медицине" (Viscera по-латыни означает органы в брюшной полости). Книга подала мне идею о возможной причине мистического излечения моего сына от грыжи и помогла по-новому взглянуть на некоторые другие медицинские "чудеса". Если интересно, могу поделиться, но начну издалека.

После окончания радиотехнического факультета в конце шестидесятых, я устроился на работу в лабораторию медицинской электроники и там стал изучать китайскую народную медицину. В библиотеке нашего НИИ нашёл пару серьёзных книг на эту тему. В 1949 году после прихода к власти Мао из СССР в Китай направили группу первоклассных врачей, чтобы они изучили народную медицину Востока, о которой ходили легенды. Российские врачи провели там довольно много времени и по возвращении написали несколько книг, где смогли перекинуть мостик от древней восточной медицины к современной западной науке. Вот по этим книгам я и учился. Особенно увлёкся иглоукалыванием, придумал и построил электронный прибор для стимуляции точек на теле пациента и стал им лечить. Как-то я даже написал про это рассказ.

Изучая разные методы китайского лечения, я смог понять главное - в человеческом теле всё взаимосвязано. Сердце, почки, желчный пузырь, вообще все органы действуют не сами по себе, а во взаимодействии и балансе, как музыкальные инструменты в оркестре. Современная западная медицина с её узкими специалистами (кардиологами, невропатологами, нефрологами, и т.д.) обычно лечит болезни отдельных органов, причём во многих случаях - лечение медикаментозное, то есть лекарствами. Скажем, если у пациента гипертония, врач припишет пилюли для снижения артериального давления, нимало не заботясь о том, что лекарство имеет побочные эффекты и может негативно влиять на другие органы. То есть: одно лечим, другое калечим. В лучшем случае, хороший врач при гипертонии направит пациента на консультацию к нефрологу - проверить почки. Однако, у народной медицины, не только китайской, подход иной - она лечит человека целиком. Целитель, или, если угодно: знахарь, шаман, колдун играет роль дирижёра, который заставляет оркестр играть музыку по тем нотам, что написала природа. Терапия целителя часто направлена не на больной орган, а действует опосредованно, через другие части тела. Именно так работает иглоукалывание - стимулируя, скажем, точку Цзу-Сан-Ли под коленом, можно повлиять на работу печени, сердца и других органов. Это то, что называется рефлексотерапией. Прямо по Козьме Пруткову: "Щёлкни кобылу в нос - она хвостом махнёт".

Я полагаю, что современная западная медицина наиболее эффективна в снятии симптомов, лечении рака и ряда "катастрофических" болезней, вроде травм, инсультов, врождённых или приобретённых дефектов, инфекционных заболеваний и тому подобное. Что касается разного рода народных методов, то они хорошо работают при хронических болезнях и тех, что возникли как последствия катастрофических. Хотя, разумеется, границу провести сложно. Идеально, конечно, было бы как-то объединить оба подхода.

Тем не менее, есть два метода терапии, которые используются как в современной, так и в народной медицине: это массаж и хиропрактика. Западные массажисты в основном действуют на мышцы: поглаживают, растягивают и разминают.

В японском массаже Шиацу используются методы рефлексотерапии, то есть Шиацу работает по тем же принципам, что иглоукалывание. Лекарь давит пальцами и ладонью на активные точки, да ещё массирует тело вдоль 12 основных меридианов, по которым, согласно китайской теории, циркулирует жизненная энергия "Ци". Как утверждают специалисты, массаж Шиацу стимулирует иммунную систему, направляет Ци к нужным органам и тем нормализует их работу.

Классическая хиропрактика основана на теории, что нарушение положений костей, в том числе позвонков, отрицательно влияет на функции мышц и органов. Лечение состоит во "вправлении" костей, вдавливании и смещении суставов и позвонков. Хиропрактика помогает от болей в пояснице и в области шеи, при головных болях, мигрени, ишиасе и спортивных травмах.

Другой тип массажа, известный как "висцеральная хиропрактика", то есть массаж внутренних органов, в России стал популярным благодаря Огулову, а в западных странах - французу Жан-Пьер Барралю. Эта народная терапия восходит к старинному таоистскому массажу называемому "Ци-ней-цанг", что в переводе значит "Преобразование застоялой энергии в животе".

В животе, в основном в кишечнике, есть масса рецепторов и нейронов. Можно даже сказать: живот - это наш третий мозг после двух, которые в голове и позвоночнике. Этот мозг не мыслительный, а согласно китайскому учению, эмоциональный.

Целитель Огулов полагает, что многие болезни вызваны нарушением микро-циркуляции крови и лимфы, которое вредит нормальной функции органа и, опосредованно, то есть рефлекторно, мешает работе всех иных органов, с ним связанных. Такое нарушение часто удаётся исправить довольно быстро, промассировав определённую часть живота. Если в каком-то органе накопилась и не выходит застоявшаяся кровь (по таоизму - застоялая энергия), то её можно направленным массажем оттуда выдавить и тем открыть путь притоку свежей крови, насыщенной кислородом и питанием. Это и даёт лечебный эффект, причём не только того органа, который массируют, но рефлекторно лечится и другие органы, казалось бы, напрямую с ним не связанные. Скажем, если возникает аритмия сердца, нужно промассировать левую почку. Интересно, что лечебный эффект при висцеральной хиропрактике достигается довольно быстро: иногда сразу, а иногда через несколько часов или дней.

Прочитал я про это и подумал - а не лечила ли бабка-знахарка таким же способом моего трёхмесячного сына, когда тыкала пальцем ему в живот, да пупок беззубым ртом шамкала? Может она, сама того не подозревая, делала ему массаж живота, что и дало быстрый результат - грыжа прошла. То, что сейчас по учёному называется "висцеральный массаж", было издавна известно не только в китайской, но и в русской народной медицине, и бабка наверняка в своё время ему научилась от каких-то народных целителей. По крайней мере, это самое логичное объяснение тому давнему случаю, что я смог найти. В наши дни висцеральный массаж становится довольно популярным, особенно благодаря тому, что обжимание внутренних органов можно довольно просто делать дома на себе, например, как показано на этом видео.



© Jacob Fraden, 2019.

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