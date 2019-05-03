Многоликий Первомай

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

В июле 1889 года было принято решение 1-го (Парижского) конгресса 2-го Интернационала о ежегодном праздновании 1 мая как Дня международной солидарности трудящихся. Его отмечают во многих странах. Между тем, с Первомаем связано большое количество и других праздников.

Например, индейцы Канады 1 мая отмечают День суслика. В это время лечь спать трезвым считается страшным грехом. "Ты меня уважаешь?" - во время возлияния так жрец-шаман обращается к соплеменникам, что сохранилось и до нынешнвего времени и у других народов мира. Католиками почитается 1 мая Вальпургиева ночь - по имени святой игуменьи Вальпургии. Ночь на 1 мая в дохристианские времена отмечалась у германских народов празднествами в честь наступления весны и пробуждения сил природы. С распространением в Германии христианства эти языческие празднества были осуждены церковью как "нечистое, бесовское идолопоклонство", их участники предавались анафеме как служители дьявола. Впоследствии за Вальпургиевой ночью закрепилось значение бесовского шабаша, оргий ведьм и чертей на самой высокой горе Гарца - Броккене. Предания о Вальпургиевой ночи использовал Гете в "Фаусте".

В повести Н. В. Гоголя "Майская ночь" рассказывается, как дочь сотника отрубила ночью кошке лапу. А наутро она заметила у мачехи перевязанную руку. Мачеха верила, что кошка священное животное, если оно пострадало, то и верующая в неё должна пострадать также. В древности кошки были обожествлены. В домах кошки по запаху выискивали мышиные ходы и норки, осязали новое пространство, чувствовали по запаху болезни; так, они пытаются лечь на больное место хозяина, предчувствуют приближение непогоды и землетрясения. Это же относится и к паукам, считается, что паук - к гостям или к известиям, то что в паутину попадают насекомые, означало некую прибыль, удачную охоту. Обожествление животных имело место у всех народов, к примеру, жабы (лягушки) в русских сказках разговаривают; это связано с тем, что люди не могли понять механизма строения ротовой полости этих амфибий, почему они поглощают пищу с феноменальной скоростью. Кроме того, превращение головастика в лягушку вызывал непонимание и страхи.

На Северо-Шотландском нагорье (современная Великобритания) некогда зажигались первомайские огни, известные под названием огней Бельтана. Их зажжение сопровождалось пышной церемонией, в которой без труда можно было разглядеть следы человеческих жертвоприношений. В некоторых местах этот обычай просуществовал до конца XVIII века. Как и другие древние жреческие культы, праздник Бельтана, по-видимому, справлялся на холмах и возвышенностях. Для того, чьим храмом была вся вселенная, считалось унизительным поселиться в доме, построенном человеческими руками. Поэтому жертвы приносились на открытом воздухе, как пишет в книге "Золотая ветвь" английский исследователь древних обрядов и верований Джеймс Джордж Фрэзер (1854-1941 гг.), часто на вершинах холмов, на фоне величественнейших пейзажей, в непосредственной близости от источника тепла и покоя. Так шотландские горцы по традиции отмечали этот праздник в течение последнего века. Однако, когда это суеверие пошло на убыль, жители каждой деревушки начали самостоятельно отправлять этот ритуал на каком-нибудь холме или возвышенности, вокруг которой пасся скот.

1 мая в некоторых районах Германии еще в начале XX века крестьяне устанавливали Майские деревья или кусты у дверей коровников и конюшен, по одному на каждую корову и лошадь; считалось, что от этого у коров будет больше молока. Воздвижение Майского дерева, украшения для которого изготовляют деревенские девушки, совершается с большой торжественностью: со всех сторон к нему стекаются люди, образуя огромное кольцо танцующих. Такие же обычаи соблюдались в некоторых частях Германии. Так, в горах Верхнего Гарца на открытых местах устанавливались высокие ели с ободранной снизу корой, украшенные цветами. Днем вокруг этих елей танцевала молодежь, а вечером - старики. В некоторых частях Богемии Майская жердь или Летнее дерево водружается на Иванов день. Парни приносят из леса высокую ель или сосну и устанавливают ее на возвышении, а девушки обряжают ее букетами цветов, гирляндами и красными лентами. По окончании праздника дерево сжигается. Такой обычай был распространен в Англии, Франции, Германии и в других частях Европы. Русские крестьяне в древности отправлялись в лес, пели песни, сплетали венки и срубали молодую березу, которую обряжали в женское платье и украшали разноцветными лентами и лоскутками.



Об ирландских крестьянах (кельты) известно, что они считали, что если на 1 мая привязать к дому зеленую ветвь, то этим летом молоко польется в изобилии. Возможно, что обычай сажать на Майский праздник зеленый куст у дома возлюбленной, распространенный в Европе, берет свое начало в поверье об оплодотворяющей способности древесного духа. В некоторых частях Баварии такие кусты ставят у домов новобрачных; куст стоит до тех пор, пока молодая жена не забеременеет. В таких случаях говорят, что муж "сам для себя посадил Майский куст". Посадка Майского дерева имела широкое распространение и играла значительную роль в жизни многих древних народов. Во многих частях Европы бытовал и продолжает бытовать обычай, когда весной, ранним летом или даже на Иванов день надо срубить дерево и принести в деревню, где оно устанавливалось при всеобщем ликовании. Эти обычаи направлены на то, чтобы привлечь к каждой деревне и к каждому дому благодеяния, находящиеся во власти духа дерева. Сэр Генри Пирс в написанном в 1682 году "Описании Вестмета" рассказывает: "В канун Праздника мая каждая семья ставит перед дверью дома зеленый куст, усыпанный желтыми цветами, которые в изобилии растут на лугах. Там, где леса много, воздвигают высокие стройные деревья, и те стоят перед домами почти целый год. Чужеземец может легко вообразить, что это вывески торговцев пивом и что все дома являются пивными". В графстве Нортгемптон на Майский праздник перед каждым домом сажали дерево трех-четырех метров высотой так, чтобы казалось, что оно там растет. "К древним обычаям, сохранившимся до наших дней в графстве Корнуэльс, принадлежит обычай убирать на 1 мая двери и крыльцо зелеными ветками сикомора и боярышника и сажать перед домом деревья, точнее, обрубки деревьев". Когда-то на севере Англии в канун 1 мая молодые люди вставали после полуночи и под трубные звуки рожков отправлялись в лес, где они отламывали ветки и украшали их цветами и венками. С восходом солнца молодые люди возвращались и привязывали к дверям и окнам своих домов украшенные цветами ветви. В Эбингтоне (графство Беркшир) молодежь когда-то первомайским утром разгуливала с пением веселой песенки, в которой имелись два следующих куплета:

Бродили мы всю ночь, всю ночь

И захватив часть дня,

Но вот вернулись мы назад,

Венок цветов неся.

Венок вам радостный кладем

Рядом с дверьми на луг,

Тот распустившийся побег,

Творенье божьих рук.



В городах Саффрон-Вальден и Дебден в графстве Эссекс 1 мая маленькие девочки стайками снуют от дома к дому, напевая песню, сходную с приведенной выше, и неся в руках гирлянды цветов. В кольцо каждого венка обычно сажали одетую в белое куклу. Подобные обычаи соблюдались и все еще соблюдаются в различных частях Англии.

В некоторых селениях в Вогезских горах группки молоденьких девушек ходят в первое воскресенье мая от дома к дому, распевая хвалебную песню, где упоминается о "хлебе и муке, которые всходят в мае". Если девушкам дают деньги, они привязывают к двери зеленую ветвь; в "противном случае они желают семье много детей и мало хлеба на их пропитание. В департаменте Майенн (Франция) юноши на 1 мая обычно разгуливали от фермы к ферме с пением веселых песен, за что их угощали вином и давали деньги; они же сажали небольшое деревце или ветку. В окрестностях города Саверна в Эльзасе люди расхаживают группами с Майскими деревьями в руках. Один из участников одет в белую рубаху, а лицо его вымазано в черный цвет, впереди него несут большое Майское дерево, а каждый участник процессии несет еще по маленькому деревцу. Другой человек несет огромную корзину, в которую собирает яйца, копченую свиную грудинку и т. д.



Накануне Праздника мая парни в некоторых частях Швеции разгуливают по деревне, в руках у каждого из них связка свежих березовых веток. Процессия во главе с деревенским скрипачом с пением майских песен обходит все дома; припевом к ним служит молитва о хорошей погоде, обильном урожае, о земном и небесном счастье. Один из парней несет корзину, в которую собирает подаренные яйца и другие продукты. В случае радушного приема они прикрепляют ветку с листьями на крышу дома прямо над дверью. Но, как правило, такие обряды справляются в Швеции в середине лета. Накануне Иванова дня (23 июня) дома тщательно вычищаются и украшаются зелеными ветвями и цветами. В дверном проеме и по всему участку ставятся молодые елки, а в саду из зелени сооружаются небольшие тенистые беседки. В Стокгольме в этот день работает рынок, на котором выставляются на продажу тысячи Майских деревьев высотой от сорока сантиметров до пяти метров, украшенных листьями, цветами, листками разноцветной бумаги, позолоченной яичной скорлупой и т. д. На холмах загораются костры, люди танцуют вокруг них и через них перепрыгивают. Но главным событием дня является установка Майского дерева. Оно представляет собой высокую прямую ель с обрубленными боковыми ветками.