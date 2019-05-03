После бала

ТОЧКА ЗРЕНИЯ



Здание парламента Израиля, Кнессета.

Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

/Народ/

ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Для меня это были самые напряжённые, треплющие нервы выборы в Кнессет за последние двадцать лет. Сказать, что мы с женой рады их исходу - это просто ничего не сказать. Там, где виделось поражение, огорчительный триумф стыдного сговора левизны и обыкновенной неграмотности, возникла победа. Победа просто оглушительная с учётом всех перипетий компании. Нетаньяху доказал, что он великолепный боец, прекрасно стоит под ударами, которые, как оказалось, его буквально укрепляют. Вообще, тот факт, что человек может выдержать подобную травлю, весь этот поток лопающихся и вновь возникающих обвинений - демонстрация удивительной его моральной силы и стойкости

Ликуд получил рекордные 35 мандатов за последнее время, в выборах участвовало, несмотря на пессимизм СМИ, 68.38% избирателей. Однако достигнутое не есть просто успех одного человека - это и коллективное достижение множества патриотов Израиля, которые не щадили своих сил и времени, ведя всюду, где только возможно, борьбу с атакующим сговором или оговором, победу которого было просто нельзя допустить. Такая победа отбросила бы Израиль на десятилетия назад.

Население Израиля проявило достойную особого уважения объективность. Оно не допустило победы зачатого с единственной целью "Только не Нетаньяху" движения "Бело-голубых", которое собрало под свои знамёна трёх бывших начальников Генштаба армии обороны Израиля и малообразованного журналиста - демагога. У разбитого корыта остались "Новые правые", которым избиратель показал, сколь низко ценит он руководителей, бросающих собственную партию из близоруких карьеристских соображений. Предсказуемо "пролетел" Фейглин и его "Зеут", ставшей странной помесью религии и конопли.

И если победа Ликуда во многом личное достижение Нетаньяху в очень тяжёлых условиях, то провал "Новых правых" и "Зеута" - в условиях, казалось бы, благоприятных для всех, дистанцирующихся от Ликуда, в решающей мере есть "достижение" лично Беннета и Фейглина, соответственно. Примечательно, что ни тот, ни другой не ушли в отставку в связи с провалом. Беннет в итоге, спустя несколько дней после выборов всё-таки вину за потерю правыми почти четырёх мандатов взял на себя, извинившись, тем самым, перед своими сторонниками и брошенными одно-партийцами за провал.

Для Беннета это тяжелейший удар по репутации лидера, по моему мнению, давно стоящей под сомнением. А ведь ещё недавно он гордо заявлял: "Я всегда был солдатом своей страны, теперь солдаты будут решать, где я продолжу сражаться за них", и добавил, что "никогда не прекратит этого делать". Вот избиратель и велел ему отдохнуть, да подольше, и продумать всё поглубже.

Для Фейглина, думаю, эти выборы - конец его политической карьеры, шедшей после славного и достойнейшего "Зо эрцейну" неуклонно вниз. Жалко потерянных справа мандатов, из которых более трёх - на совести Фейглина. А вместе эти семь мандатов могли бы сделать победу правых ещё более внушительной. Не встречал сообщений об извинениях со стороны Фейглина. Он, явно потерям чувство реальности, поздравил однопартийцев с получением более 117 с половиной тысяч голосов. А ведь, агитируя за себя, и "Новые правые" и "Зеут" усиливали колебания среди остальных правых, колеблющихся, сомневающихся в курсе Ликуда. Этим они увеличили число тех, кто на выборы не пошёл, или поддержал "Бело-голубых". Примечательно, что "Зеут" и "Новые правые", забыв свои поношения в адрес БАГАЦа, именно ему собираются жаловаться на ошибки при подсчёте голосов, котоые отняли, якобы, у них победу.

С печалью прочитал я обращение Фейглина к своим сторонникам вечером 13.04.19, когда уже было ясно, что ни 8, ни 7, ни даже 5 мандатов ему не светит. Ни слова сожаления, ни признания ошибок. Ничего он не понял, ничему не научился. Только в таком состоянии можно написать: "Мы продолжим сражаться за наш народ и страну, чтобы продвинуть созревание сознания еще немного, еще чуть-чуть, и тогда "Зеут" предложит народу Израиля весть свободы, и тот примет ее с распростертыми руками". Ведь народ уже сказал: "Вас таких нам не надо". Лозунг о свободе через курение конопли, отделение церкви от государства - вполне левый. Так уж если поддерживать такое, иди, голосуй за какой-нибудь "Мерец" - "Эйбер эсн хазер - эсн фет" . (поговорка, идиш. - "Уж если есть свинину, то жирную).

Потеряли и Кахлон с Либерманом, но по-разному - первый 6 мандатов, второй - один. Предупреждение "Ещё ошибка - и на выход", прозвучало для обоих. Пустые обещания, помеха правильным решениям правительства, их буквально блокирование, возможное благодаря малому перевесу коалиции над оппозицией, избирателями не прощаются.

Конечно, бой не окончился, ведь ближайший соперник Ликуда, блок "бело-голубой" получил 35 мандатов, так что "ещё плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада". Есть в запасе у проигравших и юридическое оружие - желание и, увы, возможность попытаться затаскать премьер-министра (ПМ) по судам, моральной перегрузкой поставить в положение, при котором он сделает существенную политическую ошибку, а там - они "могут повторить". Отмечу, что, когда я говорю "они", не имею в виду каких-либо заговорщиков. Достаточно и тех, у кого самопроизвольно душа горит, налито сердце ядом, и абсолютно невыносимо существующее правительство и, в первую очередь - его глава Б. Нетаньяху.

Не просто будет образовать и правящую коалицию, поскольку правые партии, естественные союзники Ликуда вместе с ним набирают 65 мандатов из полного числа 120. Сравнительно малый перевес предаёт чрезмерный вес сравнительно малым партиям с их весьма противоречивыми интересами. Не знаю, смогут ли они понять, что вакансий министра обороны, министра иностранных дел и т.д. всего по одной. Да и интересы религиозного ШАС и секулярного НДИ в ряде вопросов расходятся кардинально.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И УЗКИЕ ИНТЕРЕСЫ

Смогут ли и захотят ли лидеры этих партий подняться над узкими общинными интересами во имя общегосударственных или нет - не берусь предсказывать. Тут просто хочу верить в доминирование здравого смысла над себялюбием. Стараюсь верить и в способность лидеров правых партий трезво оценить себя и понять, что неразумно большими требованиями, лихой раскольнической деятельностью можно не столько навредить действующему ПМ, сколько поставить точку в своей политической карьере.

Во времена более ранних выборов, чем прошедшие за последние двадцать лет, до 1996, я не был ни израильтянином вообще, ни бескомпромиссным и чётким сторонником одной из борющихся сторон. Когда мы с женой голосовали впервые, и поддержали Ликуд, коллеги по Университету выразили нам порицание за то, что мы оказались на стороне партии "Махане Иуды", т.е. центрального рынка Иерусалима. Выборов с тех пор было несколько, и, всегда поддерживая Ликуд, мы отчётливо сознавали, что помогаем победе не безгрешной, но единственной существующей приемлемой для нас крупной партии, способной возглавлять коалицию. Секторальные партии с их неизбежно раздутыми второстепенными амбициями нас никогда не прельщали. Удивительно, но избиратель с "Махане Иуды" проявлял, и проявляет удивительный здравый смысл и понимание того, что нужно ему и государству.

Отличительная особенность выборов 09.04.19 состояла в том, что ей предшествовала беспрецедентная кампания в СМИ по компрометации в глазах израильтян, да и жителей других стран, интересующихся происходящим в Израиле, действующего ПМ и его партии. Подобные попытки предпринимались и ранее, но отдалённо не с такой наглостью и размахом. В своё время СМИ атаковали Шарона, но смелый боевой генерал довольно быстро согнулся, а вскоре и сломался: страх политической смерти на минном поле политической борьбы оказался сильнее страха реальной смерти в настоящем бою. Помню описание в "Люди, годы, жизнь" Эренбурга поведения одного писателя - героя гражданской войны в Испании, который не сгибался под пулями на поле боя, но был жалок на проработочном собрании коллег. "Под Уэской ему было гораздо легче",- написал Эренбург.

Но в случае с Нетаньяху враньём сломить жертву не удалось. Он не побежал в отставку, не просил прощения, не подлаживался. Борьба ряда влиятельных людей с ПМ - давнишняя. Причин её понять не могу. Считаю Нетаньяху по образованию, способностям, реальным достижениям одним из двух лучших, наряду с Д. Бен Гурионом, ПМ Израиля, уже прочно вошедшим в историю нашей страны, историю еврейского народа. Неприязнь, да что там неприязнь, просто ненависть со стороны многих влиятельных политиков Израиля объясняю для себя их завистью к его успехам вкупе с незапятнаностью, достижениям страны за время его руководства правительством, политическому долгожительству.

Травля ПМ в течение последних нескольких лет беспрецедентна и гротескна в своей очевидной лживости. В этой травле объединились следствие, прокуратура, СМИ, просто всевозможное босячьё, исходящее от жажды сплетен, скандала и зависти к чужому успеху. Первая серия обвинений эдак трёхлетней давности была про прикарманивание женой ПМ денег от сдачи винных бутылок, про двуспальную кровать в самолёте ПМ, про услуги электрика в неурочное время (!). Шпана, стоявшая у истоков этой кампании быстро сорганизовалась и начала еженедельно, опережая по регулярности газских бандитов, требовать от ПМ ухода в отставку. Потом началась просто хулиганская следовательская "страда", сопровождающаяся утечками в СМИ обвинений ПМ во "взяточничестве, обмане общественного доверия, и мошенничестве". Атаковали сына ПМ, а жена так даже была обвинена в "обмане общественного (!) доверия".

Безумие нарастало, обвинения становились всё грознее, под прицелом невесть откуда взявшегося телевизионного ока сидели арестованные под дикими предлогами известные всему Израилю, да и далеко за его пределами люди, которых допрашивали так называемым конвейером. Их отказывались выпустить под залог, от них требовалось лишь одно - дать полиции компромат на ПМ, пусть даже и не очень годный для серьёзного обвинения, но подходящий для СМИшного треска о "взяточничестве, обмане доверия, коррупции". Примечательно, что из хорошо известного вороха полуофициальных, а затем, после принятия части из них Юридическим советником правительства, и официальных обвинений, не было ни одного, которое хоть как-то касалось управления правительством и, тем самым, государством. ПМ энергично отбивался от обвинений, ему не перекрывал, по счастью, какой-нибудь судья доступ к микрофону, как это сделал член Верховного суда М. Хешин в своё время с А. Шароном. Но поносили ПМ хором, а бился за себя, свою семью, в параллель с удачным и успешным исполнением служебных обязанностей, ПМ один, без существенной помощи коллег по партии и коалиции.

Меня поразило это молчание коллег. Выходило, что они не поняли последствий травли Шарона, когда, возможно, сдача Гуш-Катифа последовала за страхом попасть под суд по сомнительным обвинениям. Они, что, не понимали, что под такими ударами может сломаться и человек сильной воли, что оклеветанного надо поддержать? Нет, не поняли, подчас ища мелкой личной выгоды в этой непристойной ситуации.

На сайтах, с которыми я знакомлюсь регулярно, на 9ом канале и на радио РЭКА информация о "преступлениях" ПМ и его семьи, даже о домашней приблудной собачке, кого-то покусавшей, входила буквально в ежедневное меню. Сайт 9го канала стал убежищем "франкфуртского изгнанника", Аврутина, который под радостный визг "со-понимателей" сообщал нечто глубокомысленно-порочащее ПМ. Я в это время понял, что главную опасность представляют не печально знаменитые "полезные идиоты", а скопище "бесполезных идиотов", обвинявших ПМ и в сдаче Гуш-Катифа, и в передаче арабам Хеврона, и в выражении о готовности на очевидно неприемлемых для вожаков автономии условиях создать "второе государство для второго народа". Но правильно писал знаменитый поэт: "Коллективные умы дегенератов многих - это хор глухонемых и балет безногих".

В преддверии выборов резко усилилась пропаганда "подпорок справа", ярым борцом за которую выступает общественный деятель П. Полонский. Согласно этой странной точке зрения, ПМ идеологически неустойчив, склонен к право-левому переходу, слабоволен и легко внушаем, а также политически переменчив, как ветер мая. Поэтому надо не усиливать его правящую партию, она пусть будет себе слабее, а потому сильно зависима от мелких правых партий, которым и нужно отдавать свои драгоценные, истинно правые голоса. Я возражаю ему уже третьи выборы, объясняя, что все упомянутые подозрения в адрес ПМ неосновательны, а неустойчивость коалиции идёт от мелких партий с чрезмерно крупными амбициями, из-за чего правые постоянно недобирают мандаты. Выборы 9го апреля в очередной раз продемонстрировали несостоятельность идеи "подпорок справа", на конкретном примере показав, как рухнули две подпорки, утянув за собой восемь мандатов, а две других ослабли, причём одна умудрилась, ослабнув, сохранить псевдопобедную прыть.

Остановлюсь на предвыборной ситуации на сайте "Мы здесь", которая меня огорчила как общим настроем односторонности, так и прямыми оскорблениями в мой адрес со стороны анонимных "гостей", и тех, кто подписывался под оскорбительными поучениями, как например пчеловод, по совместительству - политолог.

…И ВСЁ-ТАКИ ЭТО ПОДАРОК

В последнем, опубликованном ещё более месяца назад и открытом ещё сейчас номере № 581 в семи статьях непосредственно говорится о выборах и о выборных предпочтениях. В комментарии к своей статье, полной поучений как по-рабиновичевски надо реорганизовать Израиль, её автор так подводит итог выборов: "Победа Нетаньяху несомненна, как и то, что половина страны думает иначе. По-видимому, ему не открутиться от обещания аннексии Иудеи и Самарии. Что он решит делать с тамошними арабами, один Б-г знает. С жизнью поселений за колючей проволокой? "Сделка века" нас ждёт на днях". Во-первых, "сделка века" ждёт нас, а не проживающего уже 30 лет в США г-на Рабиновича. Нет оснований пугать Израиль сделкой века, поскольку мы - не чьи-то сателлиты, а признания прав Израиля на Голаны - важная демонстрация со стороны США того, что и ожидаемая "Сделка века" не будет антиизраильской. Нет "думающей иначе" половины страны, как и оснований полагать, что ПМ будет от чего-то откручиваться.

Вновь приехавший в Израиль на жительство г-н Гулько решил голосовать за "Новых правых". Отмечу, что это неудачное дебютное начало. За "новых правых", т.е., как выяснилось, за потерю мандатов правыми призвал голосовать и пчеловод - политолог, отнёсший энергичных сторонников Ликуда, и меня в том числе, к "полезным идиотам". Но я ему признателен - его статья "Каждый выбирает для себя", и особенно дискуссия по ней, обратила моё внимание на "идиотов бесполезных". Да и выборы в Израиле - это не про каждый для себя, а для страны. Но понять это оказалось трудным, и даже пролёт "Новых правых" автор объясняет тем, что "Шакед не получила должной поддержки избирателей и Главы правительства". Воистину, "кто ни обделался - невестка виновата".

Огромная статья под вызывающим печальные ассоциации заголовком "Есть такая партия", со ссылками на веления Бога, Торы, и нескольких подходящих раввинов агитирует за Зеут, попутно понося ПМ. Но не виноват Бог, когда сам плох… Есть и статья - дифирамб в адрес НДИ, которую, по опыту по меньшей мере последних десяти лет, следует скорее опасаться как источника неустойчивости правительства, чем видеть в ней составляющую его стабильности и конструктивной работы. В комментариях к дифирамбу приведена недавняя статья писателя А. Тарна "Не давайте им винтовок!" (автор имеет в виду солдат армии обороны Израиля!), всю выдержанную в подобном стиле: "Враг больше не страшится ничего, потому что точно знает: бояться нечего. У него - и у Хизбаллы, и у Хамаса, и у малолетнего людоеда - надежная защита: Генштаб, военная прокуратура, БАГАЦ и трусливый псевдо-правый премьер-министр, который и пальцем не шевелит, чтобы обуздать оседлавшую нас свору левой прогрессистской сволочи". Такой вот нынче стиль у властителей дум, где фактическая неправда приправлена удивительной и ненужной грубостью. Лишь один из авторов обсуждаемых мною статей поддержал "объединённых правых", и ни одной статьи нет в пользу Ликуда.

. Однако обычные, нормальные люди, как показали выборы, поношений в адрес ПМ либо не читали, либо прореагировали на них полным отрицанием поклёпов, что позволило Ликуду впечатляюще увеличить число мандатов по сравнению с результатами 2015. Но это было потом, а тогда единый фронт бесполезных идиотов просто устрашал. Иногда пытаются представить комментарии к статьям на сайтах как проявление своего рода опроса общественного мнения. Я увидел, однако, что это далеко не так, что сайты захватывают не только нанятые и платные тролли, но и просто сверхактивные, писучие люди. Во всяком случае, даже на сайте 9го канала, по номиналу правого, поддержка ПМ не составляла и 10% (против 30% по результатам выборов).

Анонимы буквально соревновались в поношениях ненавистного им "Биби". Я понял, что аргументированный спор с ними, с серьёзными возражениями, вежливо, по существу просто невозможен, но и оставлять безответным враньё нельзя. Всегда надо помнить, что брань на воротах вполне виснет. Надо эту публику называть правильными, заслуженными именами. А именно, надо о провокаторе писать, что он провокатор, о неуче - что он неуч, о лгуне - что он лгун, об элементарно глупом - что он элементарно глуп. При этом страдает интеллигентность письма, но замечательно выигрывает ясность изложения. Я в этом деле был не совсем одинок, и мы активно огрызались и отбивались.

А по существу дела, для тех немногих, кто проявлял интерес к правде, я стал помещать на всех доступных мне сайтах и обсуждениях сравнительно короткие сообщения о том, что над страной бродит призрак, казалось бы, давно ушедшей в небытие левизны, и остановить призрак можно лишь обеспечив впечатляющую победу Ликуду. Приведу здесь пример того, что писал: "Выборы 9 апреля требуют огромного внимания своей "лево-правой" дилеммой. Очевидна опасность, исходящая сейчас слева. Если перевес, хоть в один мандат будет за бело-голубыми, боюсь, даже если будет паритет, президент предложит Ганцу сформировать правительство. Не исключаю, что к нему переметнётся ряд "чего изволите" или "нет деления на левые и правые", и страна получит правительство с левой в плохом смысле этого слова программой "отдать, умиротворить отступлением, накормить голодающих (в стране не существующих)". И дело тут не в том, плохи генералы на гражданской службе, или нет, а в том, что за них писать программу действий будет "это есть наш последний и решительный бой", который и раздул "бело-голубой" пузырь - без программы, методов её реализации и т.п.

Я считаю, что в сегодняшней конкретной ситуации правильным шагом является полная поддержка Ликуда и ПМ Нетаньяху. Нужна в первую очередь сильная ведущая партия, лидеру которой президент должен будет поручить создать правительство. Для этого важно, чтобы избиратель чётко выразил предпочтение Ликуду и ПМ Нетаньяху, которые заслуживают победы на этих выборах Важнейшая заслуга ПМ в том, что уже десять лет подряд в Израиле успешно развивается экономика, надёжен и силён шекель, укрепилось положение, и возрос авторитет страны во всём мире. Даже в признании Голан израильскими, в переводе посольства США в Иерусалим, пересмотре отношения США с "палестинской автономией", проявляющемся в снижении её кормёжки и ликвидации представительства в Вашингтоне, велика заслуга ПМ. Без него президент США на это вряд ли бы пошёл.

Стоит помнить и про принятый под давлением ПМ закон о еврейском характере Израиля. Нередко говорят, что ПМ слабохарактерен. Это обвинение есть следствие либо злого умысла, либо недалёкости говорящих. Личное мужество ПМ проявлял с молодости, а желание избежать войнушки - признак ответственного политика, дорожащего жизнью солдат. Все разговоры - если, мол, ПМ не подпереть справа, то он отдаст всё арабам, что он даже хуже левого, что он обманет избирателя, и сговорится с левыми - это либо явное недомыслие, либо сознательная, преднамеренная ложь, поскольку фактов и оснований за этими вымыслами и подозрениями нет. Это проверено 13 годами пребывания Нетаньяху на, пожалуй, сложнейшем в мире посту - ПМ Израиля. Отмечу, что готовность осознавать некоторые свои ошибки, а они у любого человека встречаются, готовность их признать и исправить - сильная черта ПМ, а не слабость, не бесхребетность, не двуличие".

В самый разгар предвыборной лихорадки "внезапно", как "рояль в кустах", появилось две новости. Одна касалась показаний бывшего ответственного работника, будто Нетаньяху разрешил ФРГ продать Египту такие же подводные лодки, как Израилю, и его банковский счёт пополнился 16 миллионами шекелей. "Это пахнет государственной изменой",- прошептал по всем телеканалам Ганц, и бесполезные идиоты согласно зашумели и закивали верхними частями тела. Подумать только - предался Египту, и помог прямым наследникам военных преступников Круппа и Тиссена заработать. Доводы о том, что всё-таки ФРГ ещё не должно спрашивать у Израиля, чем и с кем торговать, от бесполезных идиотов, понятное дело, отскакивали.

А потом государственный контролёр сообщил, опять-таки "чисто случайно" совпав во времени с финальной стадией предвыборного периода, что он рекомендовал полиции расследовать финансовые документы ПМ за последние десять лет. Он сказал, что они, возможно (!) содержат информацию о злостных нарушениях (!!) всё того же наглого, не уходящего в отставку, а идущего на выборы, ПМ. И опять бесполезные идиоты заголосили с полным пониманием: "вор, ворует, в тюрьму его, на пособие по безработице, на нары…"

С учётом всего происходившего, считаю результаты выборов в Кнессет хорошим подарком, который сделало население Израиля себе к Песаху, важным шагом к обретению свободы, который отмечает этот праздник. Очевидно, что впереди множество проблем, сложных ситуаций, противоречий и конфликтов. Напряжённой борьбы можно ждать теперь на юридическом поле - ведь прокуратура, следствие, отдел полиции 433 в "делах" Нетаньяху давно прошли так называемую точку невозврата. Но всем им придётся как-то считаться с результатами выборов в Кнессет 09.04.19.

С праздником на нашей улице, дорогие родные и друзья, Хаг Песах самеах.