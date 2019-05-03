Доколе?...

ПРАВДОРУБКА

Могло показаться, что публикация многословного трактата В. Суркова "Долгое государство Путина" исчерпала на какое-то время лимит проявления верноподничества в России. Комплименты в адрес российского президента достигли апогея. Определение "путинизм" прозвучало как естественная характеристика политики солнечноликого президента В.В. Путина. Капитальность такого подхода автор подчеркнул прогнозом долголетия государства Путина, не регламентированного даже земной жизнью президента. На века!

Нет, этого фанфарного зова, поддержанного многоголосой телевизионной российской пропагандой, оказалось мало. По проложенной тропе пошли продолжатели и толкователи провозглашенного идейного течения. А. Чадаев без обиняков назвал свой труд "Вопросы путинизма". Тем, кто постарше, вспомнится эпохальный труд другого гения всех времен и народов, бессмертного И.В. Сталина "Вопросы ленинизма". Это был солидный фолиант, переиздаваемый почти ежегодно астрономическими тиражами, - настольная книга каждого партийного работника, тяжелый крест для каждого студента.

Кажется, что в успешном движении вперёд в прошлое Россия не упустит и эту возможность последовать историческому примеру. Новое учение - путинизм, - конечно, будет достойно идейных примеров советского прошлого. Прислужники идейного фронта не упускают возможности поискать счастья и погреть руки.

Свет путинизма

Для просветления наших затемненных мозгов полистаем в дополнение к сурковскому трактату "Долгое государство Путина" ещё и А. Чадаева "Вопросы путинизма". Трудно не почувствовать априорно оскомины от подобных названий. Мысли авторов столь зациклены в своей низкопоклонной преданности властьимущему, что трудно даже представить, что у авторов есть индивидуальные имена.

Читаешь подобную российскую лабуду и может показаться, что к маршу по команде готовы тысячные колонны с зазывными транспарантами и ста тысячами портретов человека с усами (ой, простите, опять вспомнилось описание давнего времени из "Москвы 1937" Леона Фейхтвангера) - нет, нет - без усов, с возрастными залысинами...

"Путин - это мегауспешный мировой бренд. Путин - это сильный и самостоятельный лидер, который чуть ли не единственный в мире способен дать отпор зарвавшимся англосаксонским претендентам на мировое господство".

Я подумал, а можно ли еще добавить елея? Моих способностей на это бы не хватило. (Все дополнения больше на иронию будут смахивать). Маргарет Тэтчер когда-то писала: "Быть могущественной - это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, то это точно не так".

Я бы, немного перефразируя слова известной песни, сказал:

Пропагандист наш всегда живой,

Пропагандист наш всегда с тобой...

(и мы все знаем с кем, с тем - единственным, верой и правдой).

Случайность или закономерность

Идеи реформирования зачерствевшего за 75 лет общества реализовывались в муках. А в итоге - заштатный Путин... Траектория движения петербургского мальчика к верхам не была стремительной. В пореформенной России после клоаки надзорной работы в Ленинградском университете его "породнили" с ершистым и ярким провозвестником новых идей Анатолием Собчаком.

Его функции там были многоплановыми. Не без молчалинских жизненных ориентиров:

"Мне завещал отец:

Во-первых угождать всем людям без изъятья;

Хозяину, где доведется жить,

Начальнику, с кем буду я служить,

Слуге его, который чистит платья,

Швейцару, дворнику, для избежанья зла,

Собаке дворника, чтоб ласкова была."

Справился!..

Но петербургская мэрская роль Собчака закончилась появлением в 1996 году в качестве губернатора Петербурга В. Яковлева, не требовавшего КГБешного контроля (сам из тех кругов). Путина переводят в Москву для подстраховки от "загогулин" Ельцина. И тут он справляется и в новогодней сказочной метаморфозе взметается на самый верх.

Путинские представления о развитии общества, как мне кажется, когда-то очень ярко прозвучали в его сентенции о судьбах прошлых поколений своей семьи. Он "с удивлением и удовольствием" ознакомился с исследованиями своей родословной, которую провели историки. По словам президента, в церковно-приходских книгах удалось обнаружить его предков вплоть до XVII века. "Что меня удивило и порадовало, - сказал Путин, - все мои родственники жили в Тверской губернии, начиная с XVII века в одной и той же деревне и ходили в одну и ту же церковь".

"Какова была стабильность российского общества!", - восхитился президент.

Стоит ли стремиться к такой стабильности? Мне кажется, что России сегодня нужна совсем другая стабильность, дающая возможность гигантским поступательным шагам в Европу, необходимость которых понял еще Петр I, стабильность - без войн и агрессии. Ну, а что касается Владимира Путина может быть для России было бы совсем не плохо, чтобы он не покидал родную деревню и ходил в ту же церковь.

Реальные вопросы - мнимые ответы

Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Зачастую культ руководителя и обещание нирваны подменяли реальность. Будущее поколение будет жить при коммунизме - Хрущев. 10-20 лет преодоления временных трудностей - Горбачев. Ельцинские преобразования и тяготы без иллюзий скорых радостей. 2-3 поколения до плодов счастья от путинизма... А реально: путинское движение экономики страны со скоростью в несколько раз меньше мировых примеров...

Товарищ, верь!

Взойдет она -заря пленительного счастья...

"Наша история - это такты раскачки "русского маятника", когда каждая следующая эпоха в той или иной форме отрицает и преодолевает предыдущую: иногда относительно мягко (как в 60-е и в 2000-е), а чаще крайне жестко (как во всех остальных случаях)". В историческом экскурсе "Вопросов ленин... (pardon) путинизма" читается неожиданный перевертыш отношения небезызвестного министра Мединского к истории России. Вместо восторженного восприятия каждого закоулка исторического пути - отмечается негативные оценки каждого предыдущего периода на давние и недавние времена.

"Мы так живем уже больше ста лет - раз за разом назначая во враги "проклятое прошлое". При ранних большевиках роль "проклятого прошлого" выполнял "царизм"; при Сталине - былые герои революции, объявленные шпионами и изменниками; при Хрущеве - "культ личности", при Брежневе - "волюнтаризм" и "перегибы" (читай - Хрущев), в Перестройку - "партноменклатура" и "застой", в 90-е - сам коммунистический период как таковой".

Каждая эпоха, по мнению Чадаева, объявляла предыдущую злом, которое надлежит преодолевать. Все советские знаменоносцы были черны, как печная сажа, и еще чернее. Создается тяжелое ожидание совмещения двух оценок-прогнозов: счастливого путинизма и мрачного наследование государственных мерзостей.

Автору удается найти духоподъёмное объяснение трудностей современного путинизма. Все проблемы порождены болезнями роста, успехами путинизма. Общество "лучшает" слишком быстро. Государство счастливого будущего не всегда успевает за экспресс-улучшением жизни. Проблема дорог - следствие быстрого увеличения числа машин; хотим больше порядка - взрывно выросла численность силовых структур; есть стремление к собиранию земель - дополнительные затраты на Крым и помощь русскому миру... "Действие этой механики - проблемы, вытекающие из успехов - проявляется буквально во всем: даже нынешняя международная ситуация, включая санкции, это тоже расплата за растущую роль и влияние России на мировой арене: то, чего мы так хотели в 90-е, в период нашего максимального унижения".

В вопросах путинизма, по критериям пропагандиста, - нет трудных вопросов: нынешний день России это "безусловный успех лично президента Путина, его достижение вполне исторических масштабов".

Чтобы наткнуться на имя Путина в современной мировой прессе не надо производить глубокого поиска. Всякая ли известность почетна? Герострат сжег величественный храм Артемиды в Эфесе. Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности... Путин провозглашался журналом TIME "Человеком года". Даже звание "Человек года" не является почестью и может носить противоположные оттенки. Это не знак одобрения и не признание популярности. "В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир - к худу или к добру", - поясняет TIME. К сожалению, уже год за годом упоминание имени Путина как символа России связано с сугубо отрицательной коннотацией.

Ну и оглушающий аккорд, от которого не может не заболеть голова практически у всего мира. "Путинская Россия - та сила, которая взялась отстаивать на мировой арене уже списанную было многими идею государственного суверенитета. Если нам в перспективе одного-двух поколений удастся создать признанную всеми как лучшую в мире систему отношений человек-государство - это будет безусловным подтверждением тому, что за Россию Путина мы боролись не зря".

Поражает система оценок "с потолка", без всякой оглядки на реальность. Даже трудно себе представить, что люди могут верить в такое. Аберрация слуха, зрения, чувств!?.. Кажется, именно в этом вопросы путинизма и беды России.

"Мы можем сказать честно, положа руку на сердце: эту страну интересно наблюдать, но жить в ней не хочется". Да, да - именно так было сказано еще Ильфом и Петровым. Но не спутайте - это о давней Америке, а не о сегодняшней России... Писатели умели рубить сплеча. "Город желтого дьявола" - клеймил пролетарский Максим Горький великий Нью-Йорк в те же времена. Прислушаемся: "Иногда, после беседы с человеком, так страстно хочется дружески приласкать собаку, улыбнуться обезьяне, почтительно снять шляпу перед слоном...". Это тоже о творцах не российских дел...

В России (и не только в ней) все режимы кажутся вечными. А вдруг опять... И разбитое корыто... До поры, до неожиданного мгновения.

Путинизм, вопросы путинизма, знамя путинизма... Вы думаете, я матерюсь, клевещу, возвожу напраслину на имя предводителя российского общества? Нет-нет и нет! Я пытаюсь войти в поток нынешней официозной общественной мыcли истеблишмента современной России. Путин жил, Путин жив, Путин будет жить! Этот век реальной и мистической жизни - без видимых границ. (Признаюсь, мне было бы спокойней за весь мир, включая Россию, если бы путинизм звучал как политическое ругательство. Но что времени до частного мнения?..)

Возможно, глашатаи путинизма чувствуют себя провозвестниками света - "мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед..."! Но свидетельствуют они только о перспективности нашествия царства Вельзевула.

P.S.

"Как посравнить, да посмотреть век нынешний и век минувший..." Не настаиваю на каких-либо параллелях, но при сохранении некоторой способности помнить, легко укладываются на старые полочки славословия очередному властному незаменимому человеку, громогласное "одобрямс".

Всплыли строки:

Пока во лжи неукротимы

сидят холеные, как ханы,

разнообразные кретины

и государственные хамы,

покуда взяточник заносчив

и волокитчик беспечален,

пока добычи ждет доносчик, -

не умер ... Сталин.

Борис Чичибавин, 1959 г.