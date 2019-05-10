Кошмар в Шереметьево

НАБАТ

Писать про то, что произошло в Шереметьево на глазах всего мира? Скорбно, но писать, и кричать - именно кричать, а не говорить - надо. Говорить красиво с трибуны, к этому мы привыкли. Это мы умеем, ну кто не умеет говорить - умеет слушать и аплодировать.

Скорбно, о тех, кто погиб. Скорбно их родственникам и друзьям, скорбно, тревожно десяткам тысяч вынужденных скорбно шествовать на борт подобных самолетов в российских аэропортах и далеко не только на рейсах Аэрофлота, а практически всех оставшихся пока ещё "на крыле" российских авиакомпаний. Скорбно в душах и россиян, и тех, кто просто не равнодушен к человеческому горю, к трагедиям.

Увы, не скорбно, видимо в "Росавиации" - нет, не в душах простых ее сотрудников, а в номенклатуре организации, являющейся покорным винтиком общей государственной системы. Полеты Суперджетов по стране не запрещены! Даже не приостановлены приказом руководства, как случается при любой авиакатастрофе военного самолета. Как случилось во всем мире после аварии супер-Боинга. Кстати, недоброй памяти - после трагедии в аэропорту Северный под Смоленском "МАК" тоже молчит. Разбирается, как и "СК РФ". Однако среди озвученных версий нет простой: "недостаток конструкции и сборки самолета". Кстати, Литва, которую у нас очень принято обвинять во всех тяжких грехам, запретила полеты самолета Суперджет рейсом в Вильнюс! Конечно, ведь среди возможных пассажиров бывают и граждане Литвы, да и вообще нормальной власти людей бывает жалко: они же люди! Такие же, которые более или менее случайно попадают во власть. Увы, часто потом они забывают - кто они. Действительно, трудно не забыть. Ведь при попадании во власть вся твоя жизнь начинает отличаться от обычной земной. Значительно сильнее, чем жизнь в Западной Европе или в США отличается от жизни в забытой Богом и властью российской провинции. Ну да ладно, не время это сейчас обсуждать. Скорее рискну попробовать разобраться, почему все так происходит.

Начну с самого начала. Суперджетом я летал неоднократно, в том числе и по маршруту Москва-Вильнюс. Каждый раз при покупке билета мои друзья в Аэрофлоте предупреждали: может не стоит лететь этим самолетом. Да, в Аэрофлоте о том, насколько хорош новый Сухой, знали все - и пилоты, старавшиеся уклониться от полетов, и члены экипажа, и наземные службы. Но что поделать, положение главной российской авиакомпании обязывает использовать самолеты российского производства. Это нормально, не нормально то, что самолет не вполне соответствует современным требованиям безопасности.

Готов поделиться своим ощущением: при взлете и небольшой турбулентности возникает впечатление, что самолет вот-вот развалится. Что это? Недоработки авиаконструкторов или недопоставки важных составляющих на заводы по причине санкций, вступивших в силу из-за Крыма, Востока Украины, Сирии и прочих государственных подвигов властей РФ?

Пускай разбираются и отвечают специалисты, я только задаю вопросы и констатирую свои ощущения.

Про молчание отвечающих за безопасность полетов, т.е. прежде всего Росавиации, не запрещающей полеты Суперджета, объяснить проще. Если такое распоряжение издать, то внутренняя транспортная связь регионов России окажется на грани коллапса, а где-то и вовсе прекратится. Заменять борта из-за действующих санкций нечем! Увы, это очевидно. Ну да, проблемы, но жизнь людей - это же малость, в сравнении с государственными интересами и с невозможностью признать свои просчеты и ошибки. Власть же в России испокон веков непогрешима. По крайней мере до тех пор, пока ее портрет висит на стене или стоит на столе. Потом - другое дело: и в Ипатьевский подвал всю семью загнать могут, и из Мавзолея вынести, но это потом, когда портреты со стены и со столов заменятся на новые, а пока - власть, да влать НЕПОГРЕШИМАЯ. Значит, признать, что на безопасности самолетостроения в России сказываются санкции - просто невозможно. Тупик. И в этом тупике люди - заложники большой геополитической игры

P.S. Всей страной мы отлично собираем один-два самолета, один-два автомобиля, отлично развиваем военпром, отлично доказываем всему миру своё величие, но при этом все время забываем о гражданах, о людях, о простом человеческом. Скорбно. Кстати, этот грех ни в каких храмах не отмолить.

Со скорбью и соболезнованиями семьям и друзьям погибших, Григорий Амнуэль.