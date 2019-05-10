Бориса Кушнера не стало

УТРАТА



Борис Кушнер

…Сколько я ни пытался дозвониться до Бориса Абрамовича - бесполезно. Странно: давным-давно договаривались мы с ним о большом выпуске рубрики "Строфы", целиком состоящим только из его поэзии. Но -упорное молчание. И так долгое время. Очень долгое. Стало тревожно: всегда педантично-обязательному Борису Кушнеру - истинно личности редкой - такое не соответствовало.

И вот - письмо от Семёна Резника, русского писателя и публициста, автора историко-документальных повестей и жизнеописаний, популяризатора науки, радиоведущего, и тоже давнего автора "Кругозора". Оказалось - письмо скорбное. Некролог, посвящённый Борису Кушнеру. И сжалось сердце…

Александр Болясный.

Памяти Бориса Кушнера

Семен Резник (США, Б.Вашингтон)

Русская культура понесла тяжелую утрату. В Питтсбурге, на 78-м году жизни, скончался крупный математик, выдающийся поэт, яркий публицист, человек безукоризненной честности, широты взглядов и большой душевной тонкости - Борис Абрамович Кушнер.

У меня нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби, какую я испытываю.

Последние годы Борис тяжело болел, но сила духа его была такова, что мы надеялись: и это он одолеет. Не одолел… Хотя продолжал писать замечательные стихи.

Моя дружба с Борисом началась после публикации его знаменитого Открытого Письма академику Игорю Шафаревичу. Чем ближе я узнавал Бориса, тем больше поражался глубине и разносторонности его дарований. Их можно было сопоставить только с широтой его интересов.

Его перу принадлежит дюжина заново переведенных сонетов Шекспира, блестящее историко-литературное исследование об Антонио Сальери, замечательное эссе о его учителе и выдающемся математике А.А. Маркове… А главное - стихи, стихи, стихи. Море стихов. Он писал их почти ежедневно, иногда по два-три стихотворения в день. Его Болдинская осень никогда не кончалась. В печать он отдавал лишь малую часть написанного. Последняя публикация появилась в феврале этого года, а стихи датированы июлем-декабрем прошлого года, когда он уже был очень тяжело болен.

Десять лет назад я написал большое эссе о Борисе Кушнере, приложив выборку его стихов. Привожу одно из них. Его, мне кажется, особенно уместно перечитать сейчас, в этот печальный день.

* * *

Меня всегда притягивали

птицы -

Их вереницы в дальнем детском сне,

Их крики на границе небылицы

В закатом окровавленном окне.



И Тайна их бесшумного полёта,

Разрыва опостылевших оков... -

Взлететь бы хоть мечтою из болота

К их силуэтам возле облаков...



О чём кричат? - Что век мой всё короче? -

На грани ночи свет звезды колюч... -

Отчаянно печальный плач пророчеств,

К которым навсегда утрачен ключ...



Тоска петлёй, и круг мой уже, уже -

Последние прозрения Души...

И птицы... - Уж не те ли это Души,

Которые ушли,

ушли,

ушли...

Дорогой Борис, спасибо тебе, что ты есть среди нас.

Не был, а есть. Твоя Душа и твои Творения навсегда с нами.

Такие люди и такие птицы, даже улетая, остаются…