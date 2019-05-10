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КругозорУТРАТА
май '19
УТРАТА

Бориса Кушнера не стало

Крупный учёный-математик, поэт, публицист, многолетний автор "Кругозора" ушёл


Борис Кушнер

…Сколько я ни пытался дозвониться до Бориса Абрамовича - бесполезно. Странно: давным-давно договаривались мы с ним о большом выпуске рубрики "Строфы", целиком состоящим только из его поэзии. Но -упорное молчание. И так долгое время. Очень долгое. Стало тревожно:   всегда педантично-обязательному Борису Кушнеру - истинно личности редкой - такое не соответствовало.

И вот -  письмо от Семёна Резника, русского писателя и публициста, автора историко-документальных повестей и жизнеописаний, популяризатора науки, радиоведущего, и тоже давнего автора "Кругозора". Оказалось - письмо скорбное. Некролог, посвящённый Борису Кушнеру. И сжалось сердце…

Александр Болясный.

 

Памяти Бориса Кушнера
Семен Резник (США, Б.Вашингтон) 

Русская культура понесла тяжелую утрату. В Питтсбурге, на 78-м году жизни, скончался крупный математик, выдающийся поэт, яркий публицист, человек безукоризненной честности, широты взглядов и большой душевной тонкости - Борис Абрамович Кушнер.

У меня нет слов, чтобы выразить всю глубину скорби, какую я испытываю.

Последние годы Борис тяжело болел, но сила духа его была такова, что мы  надеялись: и это он одолеет. Не одолел… Хотя продолжал писать замечательные стихи.

Моя дружба с Борисом началась после публикации его знаменитого Открытого Письма академику Игорю Шафаревичу. Чем ближе я узнавал Бориса, тем больше поражался глубине и разносторонности его дарований. Их можно было сопоставить только с широтой его интересов.

Его перу принадлежит дюжина заново переведенных сонетов Шекспира, блестящее историко-литературное исследование об Антонио Сальери, замечательное эссе о его учителе и выдающемся математике А.А. Маркове… А главное - стихи, стихи, стихи. Море стихов. Он писал их почти ежедневно, иногда по два-три стихотворения в день. Его Болдинская осень никогда не кончалась. В печать он отдавал лишь малую часть написанного. Последняя публикация появилась в феврале этого года, а стихи датированы июлем-декабрем прошлого года, когда он уже был очень тяжело болен.
Десять лет назад я написал большое эссе о Борисе Кушнере, приложив выборку его стихов. Привожу одно из них. Его, мне кажется, особенно уместно перечитать сейчас, в этот печальный день. 

* * *
Меня всегда притягивали
                                   птицы -
Их вереницы в дальнем детском сне,
Их крики на границе небылицы
В закатом окровавленном окне.
 
И Тайна их бесшумного полёта,
Разрыва опостылевших оков... -
Взлететь бы хоть мечтою из болота
К их силуэтам возле облаков...
 
О чём кричат? - Что век мой всё короче? -
На грани ночи свет звезды колюч... -
Отчаянно печальный плач пророчеств,
К которым навсегда утрачен ключ...
 
Тоска петлёй, и круг мой уже, уже -
Последние прозрения Души...
И птицы... - Уж не те ли это Души,
Которые ушли,
                   ушли,
                   ушли...

Дорогой Борис, спасибо тебе, что ты есть среди нас.
Не был, а есть. Твоя Душа и твои Творения навсегда с нами.
Такие люди и такие птицы, даже улетая, остаются…

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