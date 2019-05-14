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КругозорСТРОФЫ
май '19
СТРОФЫ

За горизонтом где-то эпилог

Стихи разных лет

В сюжетной линии запутавшись, бредём
                        Героями великого романа.
                        По воле автора то мокнем под дождём,
                        То продираемся сквозь заросли бурьяна.
                        Что впереди - пытаемся постичь,
                        Делясь плодами наших размышлений.
                        Порою издаём победный клич,
                        Порой сдаёмся в плен привычной лени…
                        За горизонтом где-то эпилог,
                        А мы едва ушли от предисловья.
                        Но держим путь - без карты, без дорог,
                        Ведомые надеждой и любовью.
                        И нет для нас иных проводников
                        Сквозь лабиринты авторского текста,
                        Что тянутся из глубины веков
                        И шанса не оставив нам на бегство.
                        Да и куда бежать? В другой роман?
                        По крайней мере, этот нам привычен.
                        И автор наш отнюдь не графоман,
                        Хотя порой, признаться, алогичен.
                        Что думал он, нас отправляя в путь,
                        Навряд ли мы когда-нибудь узнаем.
                        Но разве это повод повернуть,
                        Решив, что эпилог недосягаем?
                        Нет, он скорее не определён.
                        Мы каждый день в нём изменяем что-то.
                        Пока же дремлет в ожиданье он.
                        В туманной дымке. Там, за поворотом.

***

                          Хмурый осенний дождь,
                          Этот бездомный нищий,
                          Листьев опавших вождь,
                          Летнее счастье ищет.
                          О, как наивен он,
                          Мокрый изгой небесный,
                          Ищет ушедший сон,
                          Словно предмет телесный.
                          Сна не сыскать вовек
                          В мире вещей реальных,
                          Время вершит свой бег
                          Тихо и гениально.
                          Всё повторится вновь,
                          Будет и снова лето,
                          И заструится кровь
                          В жилах дождя-поэта.
                          Всё повторится вновь
                          Только соврем иначе,
                          Будет не та любовь,
                          Будет не та удача.
                          Будет иной беда,
                          Будут другими слёзы,
                          Но завершать года
                          Будут всегда морозы.

                                            Лето

                           И комары, и мухи, и жара
                           Приятного немало доставляют.
                           Но всё ж и эта знойная пора
                           Порой очаровательной бывает.
                           Когда, найдя спасительную тень,
                           Следишь за безмятежным небосводом,
                           В душе покой и сладостная лень,
                           И забываешь старые невзгоды.
                           И пышноцветье красками пленит,
                           И жизнь уже не кажется постылой,
                           И каждая травинка говорит,
                           Что надо жить, пока ещё есть силы.        

***

                            Гром победы грохочет в ушах,
                            Оптимизмом наполнены речи.
                            Почему же тяжёл каждый шаг,
                            Почему опускаются плечи?
                            Почему так противно внимать
                            Обещаньям и посулам лживым
                            И никак не могу я принять
                            Время хамства, насилья, наживы?
                            Может, что-то не так в голове,
                            Оттого и понять я не в силе,
                            Или что-то неладно во мне,
                            Или что-то не так в этом мире.

***

                             Что философствовать о том,
                             Что до конца непостижимо.
                             Мечтать о веке золотом
                             Бессмысленно рабам режима.
                             Цепей незримых не порвать
                             Как ни старайся, вдохновенью
                             На помощь некого позвать.
                             Одно осталось нам: терпенье.
                             Терпенье - наш последний шанс,
                             И мы им тешимся украдкой…
                             Каким порой бывает сладким
                             Звучащий в памяти романс.

***

                              А ведь осень и впрямь золотая    
                              Словно солнце впитала на память.
                              Листьев огненных хрупкие стаи
                              Ткут шуршащий ковёр перед нами.
                              Воздух свеж и прозрачен как струи
                              Горных рек, что звенят в поднебесье.
                              Чистоту его с жадностью пью я,
                              Окунаясь в осеннюю песню.

***

                               Зима. Под ледяным покровом
                               Мчит присмиревшая река.
                               Мороз к земле жмёт облака.
                               Под натиском его суровым
                               Они не в силах снег сдержать.
                               И он пошёл неторопливо,
                               Вальяжно, трепетно, сонливо
                               Лес в шёлк тончайший наряжать.
                               И шёл всю ночь. Когда с рассветом
                               Луч солнца пал на белый лес,
                               То заискрились до небес
                               Вмиг вспыхнувшие самоцветы.

***

                                Моя звезда уже погасла.
                                И разум горько говорит,
                                Что все мечты мои напрасны
                                И сердце скоро догорит.

                                Всё тише кровь бежит по жилам,
                                Всё больше груз прожитых лет.
                                Всё, что душа моя любила,
                                Давно уж нет. Давно уж нет…

                                Ещё немного остаётся,
                                И в дальний путь отправлюсь я.
                                И в небе вновь звезда зажжётся,
                                Но в этот раз не для меня.

                                Уйду я, но звезда ночная
                                Осветит новой жизни путь,
                                И будет сердце греть лучами
                                Кому-нибудь, кому-нибудь.

                                Моя звезда давно погасла,
                                Но на судьбу обиды нет.
                                Жизнь и прошедшая прекрасна,
                                Как звёздный свет. Как звёздный свет…

***

                                 Зима прошла, и вслед сугробам
                                 Растаял лёд в душе моей.
                                 Я, как медведь, свою берлогу
                                 Покинул мир своих затей.

                                 Вновь в небе солнце заблистало,
                                 Гоня тоску вослед зиме,
                                 И предо мной опять предстала
                                 Та, что ночами снилась мне.

                                 Легко забыть невзгод ненастье,
                                 Когда увидишь новый свет.
                                 И в новое поверить счастье,
                                 Забыв о том, что больше нет.

                                 И вспыхнут новые надежды
                                 Взамен утраченных надежд,
                                 И будут белые одежды
                                 Взамен испачканных одежд.

                                 Зима прошла, и у порога
                                 Весны дыханье всё сильней.
                                 И вновь я ощущаю Бога
                                 В душе моей, в душе моей…

***

                                Вы знаете, вы всё, конечно, знаете,
                                Как вновь страна упала в грязь лицом.
                                Теперь-то вы, наверное, признаете,
                                Что власть в руках у шайки подлецов.
                                Вы помните, вы всё, конечно, помните,
                                За Ельцина стояли вы горой.
                                Портрет его, повесив в своей комнате,
                                Вы с жаром выступали предо мной.
                                Вы говорили шапками газетными
                                И фразами сванидзевских зеркал.
                                Я слушал ваши речи неприветные
                                И вашу мысль с надеждой в них искал.
                                Но мысли не было в словосплетениях,
                                Когда заученно, казённым языком
                                Холопски рассуждали вы о гениях…
                                Я слушал вас и думал о другом.
                                Как может глупость так опутать нацию,
                                Как может дурь ввести народ в гипноз
                                Так, что теперь любую провокацию
                                Спешит украсить он венками роз.
                                Вы помните, вы бегали по комнате
                                И коммунистов втаптывали в грязь.
                                Но срок придёт, и вы, пожалуй, вспомните:
                                "Которые тут временные? Слазь!".

***

                                 За вдохновение приходится платить.
                                 Нет, не подумайте, не нам, а Провиденью.
                                 Оно нам платит, чтоб не рвалась нить
                                 С мелькающим божественным виденьем.
                                 По этой нити видит Бог наш мир
                                 Глазами вдохновлённых мониторов
                                 И созывает ангелов на пир
                                 Прозрений, гениальности и вздора.
                                 На вдохновенье тратим мы года,
                                 Привыкнув, дозу множим без разбору.
                                 Но ломка наступает, и тогда
                                 Никто не платит сломанным приборам.   

***

                                    Любовь отчаянно нагрянет,
                                    Пытаясь сбить рассудок с толку,
                                    И с неослабным пылом станет
                                    Превозносить вас без умолку.
                                    Но вознеся вас на вершину
                                    Сверхчеловеческого чувства,
                                    Любовь, как всякая машина,
                                    Не выдержит проблем искусства.
                                    И шестерёнки настроений
                                    Начнут проскальзывать всё чаще,
                                    И хор прохладных дуновений
                                    Остудит пламя чувств рычащих.
                                    И сердце вновь забьётся тише,
                                    И потечёт спокойно кровь.
                                    И разум даже не услышит,
                                    Как с ним прощается любовь.

***

                                     Молю: "Приди, святое вдохновенье!
                                     Я без тебя, как круглый сирота.
                                     Даруй хотя бы краткое мгновенье,
                                     Ты для меня отрада и мечта.
                                     Так где же ты? Кого сегодня ищешь?"
                                     И вдруг я вспомнил: чуть я стал седым,
                                     Оно шепнуло мне: "Прощай, дружище,
                                     Теперь ходить я буду к молодым".
                                     Нет смысла в ожидании томиться,
                                     Не спать, не есть, а ждать его приход.
                                     Оно ушло. И следует смириться.
                                     Но жизнь ведь не ушла. Но жизнь идёт.
                                     И нужно видеть цель, и к ней стремиться.
                                     Себя встряхнуть и бросить в новый бой,
                                     Сражаться, победить и удивиться,
                                     Как заискрится мир перед тобой.

***

                                      Жизнь проползла улиткою по склону.
                                      Устав, на миг присела отдохнуть.
                                      И Ветер, налетая, нежно тронул
                                      Её тоской наполненную грудь.
                                      И молвил Ветер: "Ты ведь так устала,
                                      Усни спокойно. И увидишь сон.
                                      Всё то, о чём когда-то ты мечтала
                                      В явь превратить тебе поможет он.
                                      Усни спокойно. Время быстротечно.
                                      Во сне оно течёт ещё быстрей.
                                      Ты не заметишь, как проходит Вечность,
                                      И постепенно растворишься в ней".
                                      От ветра тьма над склоном потянулась,
                                      Чтобы скорей забыться и заснуть.
                                      А Жизнь в ответ лишь тихо улыбнулась
                                      И снова поползла в свой длинный путь.

***

                                      Когда бестемье подступает
                                      Тисками жёсткими к груди,
                                      И мозг от жажды изнывает,
                                      И нет просвета впереди,
                                      Когда звучит в ушах недужно
                                      Бессмыслиц заунывный хор,
                                      Судьбу схватить за горло нужно,
                                      Чтоб прекратить весь этот вздор.
                                      И в пальцах ощутив биенье
                                      Перепугавшейся судьбы,
                                      Суметь отбросить прочь сомненья
                                      И не ловить её мольбы.
                                      Свернуть ей шею, усмехнуться
                                      И, гордо выпрямясь, идти
                                      Куда глаза глядят, споткнуться,
                                      Но вновь надежду обрести.
                                      Встречать с готовностью проблемы
                                      И весело кидаться в бой -
                                      И вот тогда закружат темы,
                                      Как комары, перед тобой.

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