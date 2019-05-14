СТРОФЫ

В сюжетной линии запутавшись, бредём

Героями великого романа.

По воле автора то мокнем под дождём,

То продираемся сквозь заросли бурьяна.

Что впереди - пытаемся постичь,

Делясь плодами наших размышлений.

Порою издаём победный клич,

Порой сдаёмся в плен привычной лени…

За горизонтом где-то эпилог,

А мы едва ушли от предисловья.

Но держим путь - без карты, без дорог,

Ведомые надеждой и любовью.

И нет для нас иных проводников

Сквозь лабиринты авторского текста,

Что тянутся из глубины веков

И шанса не оставив нам на бегство.

Да и куда бежать? В другой роман?

По крайней мере, этот нам привычен.

И автор наш отнюдь не графоман,

Хотя порой, признаться, алогичен.

Что думал он, нас отправляя в путь,

Навряд ли мы когда-нибудь узнаем.

Но разве это повод повернуть,

Решив, что эпилог недосягаем?

Нет, он скорее не определён.

Мы каждый день в нём изменяем что-то.

Пока же дремлет в ожиданье он.

В туманной дымке. Там, за поворотом.

***

Хмурый осенний дождь,

Этот бездомный нищий,

Листьев опавших вождь,

Летнее счастье ищет.

О, как наивен он,

Мокрый изгой небесный,

Ищет ушедший сон,

Словно предмет телесный.

Сна не сыскать вовек

В мире вещей реальных,

Время вершит свой бег

Тихо и гениально.

Всё повторится вновь,

Будет и снова лето,

И заструится кровь

В жилах дождя-поэта.

Всё повторится вновь

Только соврем иначе,

Будет не та любовь,

Будет не та удача.

Будет иной беда,

Будут другими слёзы,

Но завершать года

Будут всегда морозы.

Лето

И комары, и мухи, и жара

Приятного немало доставляют.

Но всё ж и эта знойная пора

Порой очаровательной бывает.

Когда, найдя спасительную тень,

Следишь за безмятежным небосводом,

В душе покой и сладостная лень,

И забываешь старые невзгоды.

И пышноцветье красками пленит,

И жизнь уже не кажется постылой,

И каждая травинка говорит,

Что надо жить, пока ещё есть силы.

***

Гром победы грохочет в ушах,

Оптимизмом наполнены речи.

Почему же тяжёл каждый шаг,

Почему опускаются плечи?

Почему так противно внимать

Обещаньям и посулам лживым

И никак не могу я принять

Время хамства, насилья, наживы?

Может, что-то не так в голове,

Оттого и понять я не в силе,

Или что-то неладно во мне,

Или что-то не так в этом мире.

***

Что философствовать о том,

Что до конца непостижимо.

Мечтать о веке золотом

Бессмысленно рабам режима.

Цепей незримых не порвать

Как ни старайся, вдохновенью

На помощь некого позвать.

Одно осталось нам: терпенье.

Терпенье - наш последний шанс,

И мы им тешимся украдкой…

Каким порой бывает сладким

Звучащий в памяти романс.

***

А ведь осень и впрямь золотая

Словно солнце впитала на память.

Листьев огненных хрупкие стаи

Ткут шуршащий ковёр перед нами.

Воздух свеж и прозрачен как струи

Горных рек, что звенят в поднебесье.

Чистоту его с жадностью пью я,

Окунаясь в осеннюю песню.

***

Зима. Под ледяным покровом

Мчит присмиревшая река.

Мороз к земле жмёт облака.

Под натиском его суровым

Они не в силах снег сдержать.

И он пошёл неторопливо,

Вальяжно, трепетно, сонливо

Лес в шёлк тончайший наряжать.

И шёл всю ночь. Когда с рассветом

Луч солнца пал на белый лес,

То заискрились до небес

Вмиг вспыхнувшие самоцветы.

***

Моя звезда уже погасла.

И разум горько говорит,

Что все мечты мои напрасны

И сердце скоро догорит.

Всё тише кровь бежит по жилам,

Всё больше груз прожитых лет.

Всё, что душа моя любила,

Давно уж нет. Давно уж нет…

Ещё немного остаётся,

И в дальний путь отправлюсь я.

И в небе вновь звезда зажжётся,

Но в этот раз не для меня.

Уйду я, но звезда ночная

Осветит новой жизни путь,

И будет сердце греть лучами

Кому-нибудь, кому-нибудь.

Моя звезда давно погасла,

Но на судьбу обиды нет.

Жизнь и прошедшая прекрасна,

Как звёздный свет. Как звёздный свет…

***

Зима прошла, и вслед сугробам

Растаял лёд в душе моей.

Я, как медведь, свою берлогу

Покинул мир своих затей.

Вновь в небе солнце заблистало,

Гоня тоску вослед зиме,

И предо мной опять предстала

Та, что ночами снилась мне.

Легко забыть невзгод ненастье,

Когда увидишь новый свет.

И в новое поверить счастье,

Забыв о том, что больше нет.

И вспыхнут новые надежды

Взамен утраченных надежд,

И будут белые одежды

Взамен испачканных одежд.

Зима прошла, и у порога

Весны дыханье всё сильней.

И вновь я ощущаю Бога

В душе моей, в душе моей…

***

Вы знаете, вы всё, конечно, знаете,

Как вновь страна упала в грязь лицом.

Теперь-то вы, наверное, признаете,

Что власть в руках у шайки подлецов.

Вы помните, вы всё, конечно, помните,

За Ельцина стояли вы горой.

Портрет его, повесив в своей комнате,

Вы с жаром выступали предо мной.

Вы говорили шапками газетными

И фразами сванидзевских зеркал.

Я слушал ваши речи неприветные

И вашу мысль с надеждой в них искал.

Но мысли не было в словосплетениях,

Когда заученно, казённым языком

Холопски рассуждали вы о гениях…

Я слушал вас и думал о другом.

Как может глупость так опутать нацию,

Как может дурь ввести народ в гипноз

Так, что теперь любую провокацию

Спешит украсить он венками роз.

Вы помните, вы бегали по комнате

И коммунистов втаптывали в грязь.

Но срок придёт, и вы, пожалуй, вспомните:

"Которые тут временные? Слазь!".

***

За вдохновение приходится платить.

Нет, не подумайте, не нам, а Провиденью.

Оно нам платит, чтоб не рвалась нить

С мелькающим божественным виденьем.

По этой нити видит Бог наш мир

Глазами вдохновлённых мониторов

И созывает ангелов на пир

Прозрений, гениальности и вздора.

На вдохновенье тратим мы года,

Привыкнув, дозу множим без разбору.

Но ломка наступает, и тогда

Никто не платит сломанным приборам.

***

Любовь отчаянно нагрянет,

Пытаясь сбить рассудок с толку,

И с неослабным пылом станет

Превозносить вас без умолку.

Но вознеся вас на вершину

Сверхчеловеческого чувства,

Любовь, как всякая машина,

Не выдержит проблем искусства.

И шестерёнки настроений

Начнут проскальзывать всё чаще,

И хор прохладных дуновений

Остудит пламя чувств рычащих.

И сердце вновь забьётся тише,

И потечёт спокойно кровь.

И разум даже не услышит,

Как с ним прощается любовь.

***

Молю: "Приди, святое вдохновенье!

Я без тебя, как круглый сирота.

Даруй хотя бы краткое мгновенье,

Ты для меня отрада и мечта.

Так где же ты? Кого сегодня ищешь?"

И вдруг я вспомнил: чуть я стал седым,

Оно шепнуло мне: "Прощай, дружище,

Теперь ходить я буду к молодым".

Нет смысла в ожидании томиться,

Не спать, не есть, а ждать его приход.

Оно ушло. И следует смириться.

Но жизнь ведь не ушла. Но жизнь идёт.

И нужно видеть цель, и к ней стремиться.

Себя встряхнуть и бросить в новый бой,

Сражаться, победить и удивиться,

Как заискрится мир перед тобой.

***

Жизнь проползла улиткою по склону.

Устав, на миг присела отдохнуть.

И Ветер, налетая, нежно тронул

Её тоской наполненную грудь.

И молвил Ветер: "Ты ведь так устала,

Усни спокойно. И увидишь сон.

Всё то, о чём когда-то ты мечтала

В явь превратить тебе поможет он.

Усни спокойно. Время быстротечно.

Во сне оно течёт ещё быстрей.

Ты не заметишь, как проходит Вечность,

И постепенно растворишься в ней".

От ветра тьма над склоном потянулась,

Чтобы скорей забыться и заснуть.

А Жизнь в ответ лишь тихо улыбнулась

И снова поползла в свой длинный путь.

***

Когда бестемье подступает

Тисками жёсткими к груди,

И мозг от жажды изнывает,

И нет просвета впереди,

Когда звучит в ушах недужно

Бессмыслиц заунывный хор,

Судьбу схватить за горло нужно,

Чтоб прекратить весь этот вздор.

И в пальцах ощутив биенье

Перепугавшейся судьбы,

Суметь отбросить прочь сомненья

И не ловить её мольбы.

Свернуть ей шею, усмехнуться

И, гордо выпрямясь, идти

Куда глаза глядят, споткнуться,

Но вновь надежду обрести.

Встречать с готовностью проблемы

И весело кидаться в бой -

И вот тогда закружат темы,

Как комары, перед тобой.