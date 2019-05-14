За горизонтом где-то эпилог
Стихи разных лет
В сюжетной линии запутавшись, бредём
Героями великого романа.
По воле автора то мокнем под дождём,
То продираемся сквозь заросли бурьяна.
Что впереди - пытаемся постичь,
Делясь плодами наших размышлений.
Порою издаём победный клич,
Порой сдаёмся в плен привычной лени…
За горизонтом где-то эпилог,
А мы едва ушли от предисловья.
Но держим путь - без карты, без дорог,
Ведомые надеждой и любовью.
И нет для нас иных проводников
Сквозь лабиринты авторского текста,
Что тянутся из глубины веков
И шанса не оставив нам на бегство.
Да и куда бежать? В другой роман?
По крайней мере, этот нам привычен.
И автор наш отнюдь не графоман,
Хотя порой, признаться, алогичен.
Что думал он, нас отправляя в путь,
Навряд ли мы когда-нибудь узнаем.
Но разве это повод повернуть,
Решив, что эпилог недосягаем?
Нет, он скорее не определён.
Мы каждый день в нём изменяем что-то.
Пока же дремлет в ожиданье он.
В туманной дымке. Там, за поворотом.
***
Хмурый осенний дождь,
Этот бездомный нищий,
Листьев опавших вождь,
Летнее счастье ищет.
О, как наивен он,
Мокрый изгой небесный,
Ищет ушедший сон,
Словно предмет телесный.
Сна не сыскать вовек
В мире вещей реальных,
Время вершит свой бег
Тихо и гениально.
Всё повторится вновь,
Будет и снова лето,
И заструится кровь
В жилах дождя-поэта.
Всё повторится вновь
Только соврем иначе,
Будет не та любовь,
Будет не та удача.
Будет иной беда,
Будут другими слёзы,
Но завершать года
Будут всегда морозы.
Лето
И комары, и мухи, и жара
Приятного немало доставляют.
Но всё ж и эта знойная пора
Порой очаровательной бывает.
Когда, найдя спасительную тень,
Следишь за безмятежным небосводом,
В душе покой и сладостная лень,
И забываешь старые невзгоды.
И пышноцветье красками пленит,
И жизнь уже не кажется постылой,
И каждая травинка говорит,
Что надо жить, пока ещё есть силы.
***
Гром победы грохочет в ушах,
Оптимизмом наполнены речи.
Почему же тяжёл каждый шаг,
Почему опускаются плечи?
Почему так противно внимать
Обещаньям и посулам лживым
И никак не могу я принять
Время хамства, насилья, наживы?
Может, что-то не так в голове,
Оттого и понять я не в силе,
Или что-то неладно во мне,
Или что-то не так в этом мире.
***
Что философствовать о том,
Что до конца непостижимо.
Мечтать о веке золотом
Бессмысленно рабам режима.
Цепей незримых не порвать
Как ни старайся, вдохновенью
На помощь некого позвать.
Одно осталось нам: терпенье.
Терпенье - наш последний шанс,
И мы им тешимся украдкой…
Каким порой бывает сладким
Звучащий в памяти романс.
***
А ведь осень и впрямь золотая
Словно солнце впитала на память.
Листьев огненных хрупкие стаи
Ткут шуршащий ковёр перед нами.
Воздух свеж и прозрачен как струи
Горных рек, что звенят в поднебесье.
Чистоту его с жадностью пью я,
Окунаясь в осеннюю песню.
***
Зима. Под ледяным покровом
Мчит присмиревшая река.
Мороз к земле жмёт облака.
Под натиском его суровым
Они не в силах снег сдержать.
И он пошёл неторопливо,
Вальяжно, трепетно, сонливо
Лес в шёлк тончайший наряжать.
И шёл всю ночь. Когда с рассветом
Луч солнца пал на белый лес,
То заискрились до небес
Вмиг вспыхнувшие самоцветы.
***
Моя звезда уже погасла.
И разум горько говорит,
Что все мечты мои напрасны
И сердце скоро догорит.
Всё тише кровь бежит по жилам,
Всё больше груз прожитых лет.
Всё, что душа моя любила,
Давно уж нет. Давно уж нет…
Ещё немного остаётся,
И в дальний путь отправлюсь я.
И в небе вновь звезда зажжётся,
Но в этот раз не для меня.
Уйду я, но звезда ночная
Осветит новой жизни путь,
И будет сердце греть лучами
Кому-нибудь, кому-нибудь.
Моя звезда давно погасла,
Но на судьбу обиды нет.
Жизнь и прошедшая прекрасна,
Как звёздный свет. Как звёздный свет…
***
Зима прошла, и вслед сугробам
Растаял лёд в душе моей.
Я, как медведь, свою берлогу
Покинул мир своих затей.
Вновь в небе солнце заблистало,
Гоня тоску вослед зиме,
И предо мной опять предстала
Та, что ночами снилась мне.
Легко забыть невзгод ненастье,
Когда увидишь новый свет.
И в новое поверить счастье,
Забыв о том, что больше нет.
И вспыхнут новые надежды
Взамен утраченных надежд,
И будут белые одежды
Взамен испачканных одежд.
Зима прошла, и у порога
Весны дыханье всё сильней.
И вновь я ощущаю Бога
В душе моей, в душе моей…
***
Вы знаете, вы всё, конечно, знаете,
Как вновь страна упала в грязь лицом.
Теперь-то вы, наверное, признаете,
Что власть в руках у шайки подлецов.
Вы помните, вы всё, конечно, помните,
За Ельцина стояли вы горой.
Портрет его, повесив в своей комнате,
Вы с жаром выступали предо мной.
Вы говорили шапками газетными
И фразами сванидзевских зеркал.
Я слушал ваши речи неприветные
И вашу мысль с надеждой в них искал.
Но мысли не было в словосплетениях,
Когда заученно, казённым языком
Холопски рассуждали вы о гениях…
Я слушал вас и думал о другом.
Как может глупость так опутать нацию,
Как может дурь ввести народ в гипноз
Так, что теперь любую провокацию
Спешит украсить он венками роз.
Вы помните, вы бегали по комнате
И коммунистов втаптывали в грязь.
Но срок придёт, и вы, пожалуй, вспомните:
"Которые тут временные? Слазь!".
***
За вдохновение приходится платить.
Нет, не подумайте, не нам, а Провиденью.
Оно нам платит, чтоб не рвалась нить
С мелькающим божественным виденьем.
По этой нити видит Бог наш мир
Глазами вдохновлённых мониторов
И созывает ангелов на пир
Прозрений, гениальности и вздора.
На вдохновенье тратим мы года,
Привыкнув, дозу множим без разбору.
Но ломка наступает, и тогда
Никто не платит сломанным приборам.
***
Любовь отчаянно нагрянет,
Пытаясь сбить рассудок с толку,
И с неослабным пылом станет
Превозносить вас без умолку.
Но вознеся вас на вершину
Сверхчеловеческого чувства,
Любовь, как всякая машина,
Не выдержит проблем искусства.
И шестерёнки настроений
Начнут проскальзывать всё чаще,
И хор прохладных дуновений
Остудит пламя чувств рычащих.
И сердце вновь забьётся тише,
И потечёт спокойно кровь.
И разум даже не услышит,
Как с ним прощается любовь.
***
Молю: "Приди, святое вдохновенье!
Я без тебя, как круглый сирота.
Даруй хотя бы краткое мгновенье,
Ты для меня отрада и мечта.
Так где же ты? Кого сегодня ищешь?"
И вдруг я вспомнил: чуть я стал седым,
Оно шепнуло мне: "Прощай, дружище,
Теперь ходить я буду к молодым".
Нет смысла в ожидании томиться,
Не спать, не есть, а ждать его приход.
Оно ушло. И следует смириться.
Но жизнь ведь не ушла. Но жизнь идёт.
И нужно видеть цель, и к ней стремиться.
Себя встряхнуть и бросить в новый бой,
Сражаться, победить и удивиться,
Как заискрится мир перед тобой.
***
Жизнь проползла улиткою по склону.
Устав, на миг присела отдохнуть.
И Ветер, налетая, нежно тронул
Её тоской наполненную грудь.
И молвил Ветер: "Ты ведь так устала,
Усни спокойно. И увидишь сон.
Всё то, о чём когда-то ты мечтала
В явь превратить тебе поможет он.
Усни спокойно. Время быстротечно.
Во сне оно течёт ещё быстрей.
Ты не заметишь, как проходит Вечность,
И постепенно растворишься в ней".
От ветра тьма над склоном потянулась,
Чтобы скорей забыться и заснуть.
А Жизнь в ответ лишь тихо улыбнулась
И снова поползла в свой длинный путь.
***
Когда бестемье подступает
Тисками жёсткими к груди,
И мозг от жажды изнывает,
И нет просвета впереди,
Когда звучит в ушах недужно
Бессмыслиц заунывный хор,
Судьбу схватить за горло нужно,
Чтоб прекратить весь этот вздор.
И в пальцах ощутив биенье
Перепугавшейся судьбы,
Суметь отбросить прочь сомненья
И не ловить её мольбы.
Свернуть ей шею, усмехнуться
И, гордо выпрямясь, идти
Куда глаза глядят, споткнуться,
Но вновь надежду обрести.
Встречать с готовностью проблемы
И весело кидаться в бой -
И вот тогда закружат темы,
Как комары, перед тобой.