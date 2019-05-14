И снова угон…

ПРАВДОРУБКА

СОМНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

В России продолжается очередной так называемый "весенний призыв". Однако данное название этого "мероприятия" совершенно не соответствует его сущности. Дело в том, что слово "призыв" означает лишь то, что кого-то куда-то зовут. Например, какая-нибудь уличная реклама или распространяемые кем-то рекламные листовки могут призывать прохожих зайти в какой-то ресторан или, допустим, в кинотеатр. Причём, разумеется, ни в этот ресторан, ни в кинотеатр никто не потащит принудительно никого из тех прохожих, которые проигнорировали этот рекламный призыв.

Однако, сущность такого "призыва" в армию, как известно, совсем другая. Если, например, вы, уважаемый читатель, получили подобную "призывную повестку" и проигнорировали ее, то можете не сомневаться в том, что вскоре к вам будут ломиться некие бандитоподобные субъекты, обычно именуемые "военкоматчиками" или "правоохранителями". Цель этих субъектов - вовсе не звать вас куда-то, а гнать примерно так же, как, например, скотину гонят на бойню.

Лет 20 - 25 назад, во времена ельцинского правления, и в первые годы путинской власти ко мне обращались за юридическими консультациями сотни призывников, не желающих идти в армию. Одной из самых популярных в те времена была довольно простая и совершенно законная схема, основанная на конституционном упоминании права на "альтернативную службу", а также на отсутствие специального разъяснительного закона о ней. Это противоречие приводило к тому, что каждому призывнику, подавшему в военкомат заявление о своём желании воспользоваться этим конституционным правом на замену принудительной военной службы на "альтернативную", должны были предоставлять отсрочку на неопределённое количество лет, т.е. до принятия специального закона об "альтернативной гражданской службе".

Увы, такая возможность для российских призывников исчезла к концу лета 2002 года в связи с принятием вышеупомянутого "закона". Кавычки означают, что этот "закон" абсолютно антиконституционный (противоречащий, в частности, пункту о праве на "альтернативную службу" из статьи 59 "Конституции РФ") и специально написанный так, чтобы им почти невозможно было воспользоваться.

Причём, это совершенно очевидно даже для тех, кто не обучался (как и я) ни в каких юридических учебных заведениях. Так что одна из сугубо юридических возможностей обоснования своего отказа идти в армию заключается в использовании факта этой очевиднейшей антиконституционности.

Данный факт проявляется не только в том, что отказывающиеся идти в армию призывники обязаны, мол, согласно вышеупомянутому "закону, " доказать перед некоей чиновничьей комиссией наличие своих пацифистских или религиозных убеждений, несовместимых с армейской службой. Данный "закон" требует, чтобы призывники, отказывающиеся идти в армию, заявляли в военкомат о своих вышеупомянутых пацифистских или религиозных взглядах за полгода до своего 18-летия. Однако очевидно, что такие взгляды вполне могут сформироваться именно в последнее перед 18-летием полугодие. Следовательно, получается, что, согласно вышеназванному "закону", огромная часть российских призывников, имеющих несовместимые с армейской службой пацифистские или религиозные взгляды, оказалась полностью лишённой провозглашённого в "Конституции РФ" права на замену этой службы "альтернативной", т.е. такой, которая не связана ни с армией, ни с оружием.

Между прочим, согласно "Конституции РФ" (статья 15), никакие российские законы не должны ей противоречить, а если возникают подобные противоречия, то должен действовать её приоритет по отношению к противоречащим ей "законам". Точнее: "...Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации..."

До недавнего времени у тех российских призывников, кто хорошо разбирается в нынешнем "законодательстве", всё-таки был один более-менее надёжный способ получить замену армейской службы на альтернативную: вступить в религиозную организацию "Свидетели Иеговы", получить там справку о своём "членстве" в ней и принести её в военкомат. Дело в том, что эта организация была единственной из "официально зарегистрированных" в России, которая по религиозным соображениям категорически не допускает службу своих членов в армии (исходя из заповеди "Не убий!"). Однако, как известно, недавно эта религиозная организация была запрещена в России (как когда-то в сталинском "СССР" и в гитлеровской Германии)...

Добавлю, что лично я вовсе не считаю наличие так называемой "альтернативной службы" решением проблемы призывного рабства, т.е. рабовладельческого способа комплектования армии и связанных с этим способом сугубо рабовладельческих порядков внутри неё (включая так называемую "дедовщину"). На мой взгляд, это не решение данной проблемы, а просто "альтернатива" между двумя разновидностями рабства, вроде того, как в Древнем Риме рабам предоставляли "альтернативу": гладиаторская арена или каменоломни. Однако для кого-то, возможно, даже подобная "альтернатива" всё-таки лучше, чем её полное отсутствие. Да к тому же, исходя из всего сказанного, можно попытаться использовать упоминание в 59-й статье "Конституции РФ" этой "альтернативной службы", чтобы вообще избежать любой службы на положении раба.

ПРАВА ЛИЧНОСТИ

Кстати, есть и другие конституционные статьи, которые вполне можно попытаться использовать для этого. Например, можно попытаться использовать внутреннюю противоречивость нынешней российской конституции, например, статью 22, провозглашающую право каждого на "свободу и личную неприкосновенность"; статью 21, гласящую, что "никто не должен подвергаться насилию"; статью 37, запрещающую любой "принудительный труд" (кстати, всякая служба является трудом, исходя из определения слова "труд" во всех известных толковых словарях)...

По-моему, весьма основательно должна у кого-то, как говорится, "крыша съехать", чтобы этот кто-то решил, будто насильственное принуждение не виновных ни в чём людей к воинской (или к любой другой) службе является не "подвержением насилию", и даже не принудительным трудом, а торжеством "свободы и личной неприкосновенности".

В частности, можно использовать в судах "Конвенцию об упразднении принудительного труда" Международной Организации Труда от 25 июня 1957 года, ратифицированную Российской Федерацией в марте 1998 года. Ценность этой Конвенции заключается в том, что в ней, в отличие от ряда других подобных международных договоров, нет никаких исключений, то есть ею введен запрет на абсолютно все виды принудительного труда.

Есть и ещё один подобный вариант юридических действий. Он связан с тем, что ещё 16-го мая 1996 года Ельциным был издан предвыборный указ 722 об отмене воинской повинности с января 2000 года. Сразу же после тех "президентских выборов" этот указ объявили "нереалистичным", и в 1998 году Ельцин его "скорректировал", заменив конкретный 2000-й год на некое расплывчатое время, когда, мол, финансовые возможности государства позволят содержать добровольно-профессиональную армию. По данным многих экономистов при отмене воинской повинности и переходе к добровольно-профессиональной армии понадобится от одного до двух миллиардов долларов в год. А ежегодный российский "профицит бюджета" (то есть превышение доходов над расходами, означающее, что власти не знают, куда девать лишние бюджетные деньги, и даже не успевают их разворовывать) составляет в последние годы, по официальным данным, около 50 миллиардов долларов, не говоря уж про многие сотни миллиардов долларов в "стабилизационном фонде" и "золотовалютном резерве".

Следовательно, нынешние финансовые возможности государства в десятки раз превышают уровень, необходимый для содержания добровольно-профессиональной армии. Исходя из этого, можно попытаться использовать тот формально действующий до сих пор ельцинский предвыборный "Президентский Указ" для обжалования в судах (в 10-дневный срок) всех решений о призыве в армию. Кстати, сам факт такого обжалования, независимо от его причин и дальнейших результатов, должен означать автоматическую приостановку этих решений о "призыве".



Возможно, среди российских призывников-отказников есть и такие, которые по тем или иным причинам вообще категорически не признают всё нынешнее российское "законодательство", включая и нынешнюю "Конституцию Российской Федерации". Для них тоже можно найти, как минимум, один юридический документ, который с полным основанием можно попытаться использовать при обосновании своего отказа от принудительной армейской службы.

Дело в том, что, никто не обязан служить каким-топрест упникам, узурпаторам или просто бандитам, являющимся таковыми, исходя из совершенно конкретного судебного решения, к тому же - никем не отменённого. В данном случае я имею в виду официальный юридический документ под следующим названием: "ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1993 Г. N 3-2 О СООТВЕТСТВИИ КОНСТИТУЦИИ РФ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО УКАЗОМ ОТ 21.09.93 NO.1400 "О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"" (ссылка на него: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_555/doc555a529x894.htm ).

В нём сказано, что ельцинский "Указ №1400" (о разгоне Верховного Cовета) является как совершенно противозаконный "основанием для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности" в статьях 121.10 и 121.6 Конституции Российской Федерации".

Добавлю, что это заключение Конституционного суда, физически разогнанного, как известно, сразу после его принятия, никогда не было отменено. Причём, разогнан этот Конституционный суд (как и Верховный совет) был не восставшим народом, а одной из "ветвей власти", узурпировавшей с помощью танков, снайперских винтовок и прочего оружия фактически всю власть в России. Так что ни с какой точки зрения данное судебное заключение не может считаться недействительным.

На мой взгляд, эта "конституционная реформа" осени 1993 года являлась военно-гэбистским переворотом (с участием, "демократа" Б.Ельцина), практически уничтожившим в нашей стране не только всякую законность, но и какую бы то ни было тенденцию к постепеннойде мократизации России, проходившей в нашей стране со времён горбачё вской "Перестройки".

"ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ"

Заодно напомню читателям про один факт, связанный с уже упоминавшейся здесь конституционной статьёй о "воинской обязанности" (№59), про который почему-то ни в каких СМИ никто вообще не вспоминает. Я очень хорошо помню, что летом 1993 года на сформированном ельцинской властью "Конституционном Совещании" после двухдневного обсуждения было проведено голосование, в результате которого эту статью о воинской повинности исключили из официального проекта "Конституции РФ". Однако в дальнейшем она каким-то "чудесным" образом снова там оказалась...

Тот факт, что я сильно сомневаюсь в легитимности нынешней "Конституции России", якобы дающей российским властям какие-то права на управление народом (и принятой, мол, на "честном" и "всенародном" референдуме в декабре 1993 г., о подробностях которого можно прочитать, например, в моих старых статьях "Бойкот, который не заметили" и "У власти в России - бандиты..."), вовсе не противоречит тому, что можно пытаться, иногда даже более-менее успешно, использовать в правозащитных целях некоторые пункты отдельных её статей, включая и уже упоминавшиеся здесь.

Возможно, кому-то из решивших отказаться от прохождения принудительной армейской службы призывников, вышеприведённые варианты юридических действий могут показаться сложными, слишком суетными или недостаточно серьёзными.

Однако эти варианты всё-таки гораздо лучше, чем некоторые другие, иногда упоминающиеся в прессе или в Интернете.

Например, в нашей местной газете "Воронежский Курьер" в те годы, когда она ещё была более-менее независимой и возглавлялась либеральным редактором, неоднократно упоминались трагические случаи гибели воронежских призывников, получивших военкоматовские призывные повестки и сразу же после этого покончивших жизнь самоубийством. В частности, несколько таких трагедий случилось в Воронеже и его пригородах в одном лишь 2010-ом году (они были описаны или упомянуты не только в "Воронежском Курьере", но и в ряде других газет, например, в моей статье "Повестка на тот свет" из самиздатской "Крамолы").

И ещё добавлю, что практически все государства, ведущие войны, всегда и везде объявляют, что они являются обороняющейся стороной, т.е. вынуждены защищаться от некой агрессии. Однако на практике таких обороняющихся сторон, естественно, никак не может быть больше половины от тех, что участвуют в войнах. По логике, другая половина участников любых войн является агрессорами (а нередко ими являются в разной степени и обе воюющие друг с другом стороны). Однако, почему-то очень многие государственные режимы и уж во всяком случае все диктаторские режимы, подобные нынешнему российскому, гонят своих подданных на войну, принципиально не спрашивая их согласия на это. То есть, этим подданным как бы говорят: идите, мол, и стреляйте в тех, на кого мы вам покажем; а то, что это, как минимум, в половине случаев непременно окажется не только убийством, не только душегубством, но ещё и агрессией, не вашего ума дело… У вас - "почётная обязанность" и "священный долг", который вы все нам задолжали…

Если кому-то из уважаемых читателей моё мнение о воинской повинности, которую я считаю самой отвратительной и унизительной разновидностью рабства, покажется недостаточно авторитетным, то можно ознакомиться, например, со взглядами Альберта Эйнштейна, Махатмы Ганди, Ромена Роллана и Герберта Уэллса и далеко не только их.

Красноречиво высказался о воинской повинности русский писатель-классик Лев Толстой: "...Постыдно положение блудницы, которая всегда готова отдать на осквернение свое тело тому, на кого укажет ей хозяин, но еще постыднее положение солдата, всегда готового на величайшее преступление - на убийство всякого человека, на которого только укажет начальник...".